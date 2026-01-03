Mihai Eminescu la 3 ianuarie 1882: Anul ne-a aruncat din primele zile în vârtejul împrejurărilor - ROMÂNIA ȘI STRĂINĂTATEA - CRONICA ANULUI 1881
Nu putem porunci timpului să stea pe loc, nici putem face ca evenimentele să încremenească pe câteva ceasuri împrejuru-ne, ca să le putem fotografia, căci ele ‘și urmează cursul lor necontenit, puțin păsându-le dacă ne dor ori ne bucură. În zadar minutarul ceasornicului ar sta pe loc
Lecția Venezuelei pentru România: românii au ocazia să-și elibereze frații din Ucraina conform DOCTRINEI TRUMP # ActiveNews.ro
De abia aștept să ascult poziția singurului bărbat de stat din România de la schimbarea de regim din 1989 încoace, - evident, este vorba de Călin Georgescu -, pentru a vedea cum se vor repoziționa „coropișnițele” societății în civil, vorba lui Ion Cristoiu.
Av. Adrian Toni Neacșu: "Da, Curtea Constituțională este capturată. Dar de ceilalți!" # ActiveNews.ro
Mascarada juridică jucată recent în plenul Curții Constituționale, sub pretextul dezbaterii pensiilor magistraților, marchează oficial prăbușirea deliberării loiale în cadrul acestei autorități și instaurarea unui regim de dictatură procedurală.
Dan Tanasă: Comisarul ideologic Robert Schwartz trebuie să zboare de la Radio România! USR-istul a susținut că ”Televiziunea Românilor” discriminează și ”ofensează” străinii # ActiveNews.ro
„Declarația odioasă a reeducatorului ideologic Robert Schwartz, potrivit căreia sloganul „Televiziunea românilor” ar fi jignitor, este un atac frontal la identitatea națională și o insultă la adresa românilor”, afirmă vicepreședintele AUR, deputatul Dan Tănasă, într-un comunicat de presă completat de postarea video de mai sus.
Donald Trump - Conferință de Presă ÎN DIRECT despre Venezuela. Rubio: MADURO NU ERA UN PREȘEDINTE LEGITIM. TRUMP invocă DOCTRINA MONROE. Ursula se burzuluiește la Trump pentru Maduro. Vicepreședinta Delcy Rodriguez nu este în RUSIA # ActiveNews.ro
„Urmărind foarte îndeaproape situația din Venezuela. Ne aflăm alături de poporul venezuelean și susținem o tranziție pașnică și democratică. Orice soluție trebuie să respecte dreptul internațional și Carta ONU.
BTI: Debut de an exploziv: Trump a pus mîna pe Venezuela. UE – băgată în corzi! Ce va urma? # ActiveNews.ro
Anul începe în forță, cu o operațiune care zguduie planeta: SUA a atacat Venezuela, le-a răpit președintele și îl duc la judecată, unde-l așteaptă aproape cert soarta altui răpit celebru, Noriega, adică moartea după gratii.
De ceva zile observ că o grămadă de domni și doamne sunt specialiști pe subiectul Iran vs. Israel, sau Israel vs. Iran (acum o să înceapă „cunoscpătorii” și cu SUA vs Venezuela). De ce ambele variante? Pentru că nici ei, cei doi actori statali, nu mai știu cine e împotriva cui și cine a început. Și mai ales când!
Maestrul Nicolae Voiculeț anunță: ”NU plătesc TAXE impuse abuziv de un guvern nelegitim!” # ActiveNews.ro
„Este un act de protest civic și o formă de nesupunere morală, asumată personal, în fața unui guvern care a rupt definitiv contractul de încredere cu cetățenii săi.
SUA au atacat Venezuela! Explozii majore la Caracas. UPDATE: Maduro a fost capturat și pus sub acuzare # ActiveNews.ro
Armata Statelor Unite a efectuat lovituri împotriva Venezuelei în dimineața zilei de sâmbătă, au confirmat oficiali americani citați de Fox News și CBS News, în timp ce explozii puternice au zguduit capitala Caracas.
3 ianuarie: Sfântul Proroc Maleahi, Sfântul Mucenic Gordie și cuviosul Petru Stegarul. Descoperirea moaștelor Sfântului Mucenic Efrem cel Nou # ActiveNews.ro
Numele „Maleahi” se tâlcuiește „înger”. A primit acest nume pentru că vorbea față în față cu îngerul Domnului
Valerian Stan: America lui Trump are vocația și disponibilitatea de a lupta împotriva regimurilor dictatoriale și a globalismului fără Dumnezeu # ActiveNews.ro
Știm deja, Statele Unite ale Americii au desfășurat cu succes un atac de amploare împotriva Venezuelei și a liderului său, președintele Nicolas Maduro, care, împreună cu soția sa, a fost capturat și transportat cu avionul în afara țării
2026 începe bine: invazie șischimbare de regim în Venezuela, revoluție portocalie în Iran. Așa e când Trumpși Netanyahu petrec împreună revelionul.
TESTAMENT. † 2 ianuarie – 31 de ani de la nașterea în Ceruri a mărturisitorului Virgil Mateiaș, un Poet după gratii # ActiveNews.ro
„S-a năpustit asupra noastră tot uraganul de ură al bolșevismului, după afurisita capitulare de la Ialta. Ne-au închis, schingiuit, înfometat, asasinat, au luat țăranilor pământul și tradiția, au dărâmat bisericile, cimitirele, locuințele...”
Aron Cotruș - Carpatinul veșnic verde, poet de mare putere românească (2 ianuarie 1891 - 1 noiembrie 1961). Ascultați TRANSILVANIA # ActiveNews.ro
Aron Cotruș s-a născut la 2 ianuarie 1891 în localitatea HAȘAG din județul Sibiu, în familia preotului Aron Cotruș (1864-1933) și a soției sale Ana, născută Isăilă (1866-1918), ambii născuți pe meleagurile Albei. Aron Cotruș a fost al doilea fiu dintre cei nouă frați și surori: Ion, Aron, Vasile, Remus, Romulus, Veturia, Letiția , Silvia și Otilia.
Luminița Arhire: RETROSPECTIVA ANULUI 2025 - APRILIE: "Răsturnarea ordinii constituționale în România" cu trei lanterne, un briceag și două petarde # ActiveNews.ro
„Un mandat democratic nu poate fi obținut prin cenzurarea adversarilor sau prin ignorarea electoratului, mai ales când sunt în joc întrebări esențiale precum cine are dreptul să facă parte din societatea noastră”.
Politicienii AUR Mihail Neamțu și Dan Dungaciu vă oferă un nou volum despre războiul global de azi, cuprins în titlul „America lui Trump vs. Lumea lui Soros” și promovat pe pagina www.vocealibertatii.ro:
Știu. Sunt încă zile de sărbătoare. Am vrut să amân acest text până luni. Doar că nu pot! Am intrat în noul an sub auspiciile săraciei. Taxe, impozite, alte taxe, alte impozite. Bolojean ne amenință că dacă nu le dam camata pe viață va mări din nou totul.
Pe 2 octombrie 2025, Nicușor Dan a prezentat liderilor statelor din Uniunea Europeana un raport care pretindea că anularea alegerilor din decembrie 2024 a fost justificată.
De pe colț, de unde mă aflam, mă pregăteam să traversez bulevardul pustiu, înghețat, lunecos, sticlos din pricina gheții de pe jos; nu era nici țipenie de milițian, deși de obicei pe acolo mișuna specia aceea. Totuși, semafoarele funcționau, dar foarte rarii pietoni care se încumetaseră să ia în piept orașul nu se mai opreau la culoarea roșie, ci
2 ianuarie 1784: La Sibiu apare Siebenbürger Zeitung, primul ziar din Transilvania și principalul informator al presei europene despre Răscoala lui Horea # ActiveNews.ro
Siebenbürger Zeitung este primul ziar transilvănean, apărut la Sibiu, în tipografia lui Martin Hochmeister, tocmai în anul răscoalei lui Horea: primul număr fiind din 2 ianuarie 1784.
Revelion ”scăpat de sub control” sau violență anticreștină organizată? Biserică istorică în flăcări la Amsterdam – ce steag au fluturat atacatorii # ActiveNews.ro
Noaptea de Revelion s-a transformat într-un coșmar în centrul Amsterdamului. Biserica istorică Vondelkerk, un simbol al patrimoniului cultural încă din 1872, a fost cuprinsă de flăcări și aproape făcută scrum
Identitate Digitală pentru nou-născuți: Cip înainte de Țâță – Supravegheați din Uter până în Mormânt # ActiveNews.ro
Guvernul britanicintenționează să introducă identitatea digitală încă de la naștere: pentru abeneficia de drepturile vitale, un bebeluș va trebui să dovedească mai întâi căare un număr electronic.
2 ianuarie: Sf. Silvestru și Sf. Serafim de Sarov. ”Cei ce s-au hotărât să-I slujească cu adevărat lui Dumnezeu trebuie să se îndeletnicească cu pomenirea neîncetată a Numelui Său în inima lor și cu rostirea continuă a rugăciunii către Iisus Hristos” # ActiveNews.ro
„Trebuie să ne înzestrăm sufletul cu cuvântul lui Dumnezeu, căci cuvântul lui Dumnezeu, după cum spune Sfântul Grigorie Teologul, este pâinea îngerilor cu care se hrănesc sufletele flămânde de Dumnezeu.”
Majoritatea cititorilorActiveNews sunt creștini practicanți. De aceea, îi rugăm să ne ierte pentruacest text care pare mai degrabă destinat începătorilor în ale credinței, încășovăielnici. Și totuși, tu, cititorule creștin cu state vechi, chiar nu aicitit/ascultat cu interes niciodată un horoscop?
Actrița Victoria Jones, fiica lui Tommy Lee Jones, a fost găsită moartă într-un hotel din San Francisco, de Anul Nou.
BREAKING: Trump avertizează Iranul: ”Suntem pregătiți și gata să intervenim”. ACTUALIZARE: Replica Teheranului # ActiveNews.ro
Președintele Donald Trump a postat vineri pe Truth Social un mesaj extrem de ferm în care avertizează guvernul de la Teheran că Statele Unite sunt pregătite să intervină militar dacă autoritățile iraniene recurg la violență mortală.
Judecătoarea Adriana Stoicescu, dezamăgită de Concertul de la Viena: Când aduci un clovn în palat, castelul devine circ # ActiveNews.ro
Părere personală despre Concertul de la Viena. O dezamăgire cruntă. Repertoriul "progresist”. O lipsă evidentă de chimie între dirijor și orchestra.
Un înalt oficial militar rus a înmânat, joi, unui atașat militar american ceea ce a susținut că este o parte dintr-o dronă ucraineană conținând date care ar dovedi că armata ucraineană a vizat săptămâna aceasta reședința prezidențială...
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că o nouă întâlnire cu liderii statelor care sprijină țara sa în războiul cu Rusia, reuniți în așa-numita 'Coaliție de Voință', va avea loc...
Pentru prima dată în istoria Statelor Unite, un primar a depus jurământul pe Coran. Zohran Mamdani, în vârstă de 34 de ani, a fost învestit oficial în funcția de primar al orașului New York la miezul nopții de Anul Nou.
Cum v-a plăcut concertul de anul nou de la Viena? L-ați ascultat de acasă sau ați avut bilete și ați fost acolo în sală?
2026 începe cu o dramă de proporții în noaptea dintre ani, în Elveția. Barul Le Constellation din Crans-Montana a luat foc în jurul orei 1:30, iar autoritățile raportează circa 40 de decese și 115 răniți, 40 dintre aceștia în stare forte gravă.
Ion Gavrilă Ogoranu, onorat de Ziarul Lumina al Patriarhiei Române: Un brad care nu s-a îndoit # ActiveNews.ro
Unul dintre eroii rezistenței anti-comuniste din munți, Ion Gavrilă - Ogoranu, a fost subiectul unui articol din ziarul Lumina, cotidianul Patriarhiei Române.
Articolul de memorialistică privind modul în care a fost eliberat Părintele-martir Gheorghe Calciu din închisoare pentru a emigra în SUA, cu o sursă de la cel mai înalt nivel al aparatului comunist, a suscitat o oarecare polemică în spațiul online privind oportunitatea publicării unor astfel de memorii.
”Mamă țară, iartă-ne că am cutezat să luptăm și să murim pentru tine!” - Bădia Ion Gavrilă Ogoranu la 103 de ani de la naștere (1 ianuarie 1923). Rezistența Armată din Munți și dușmanul nemaivăzut al României - STUDIUL Moșului # ActiveNews.ro
Comunismul a țintit mult mai departe. El a vrut totul și parcă mai mult: sufletul, pe care l-a strivit în calapoade prefabricate, de am ajuns schilodiți trupește și sufletește, de nu ne mai putem dezmetici și îndrepta șira spinării, chiar și după ce "urâciunea pustiirii” a plecat de la noi.
Scrisoarea soților ANA și ION GAVRILĂ OGORANU către MONICA MACOVEI. 103 ani de la nașterea legendarului haiduc anticomunist - VIDEO # ActiveNews.ro
În 2001, soția marelui luptător, Ana Gavrilă, a înaintat Comisiei pentru Constatarea Calității de Luptător în Rezistența Anticomunistă, care funcționa în cadrul Ministerului Justiției, un memoriu pentru recunoașterea evidenței: calitatea de luptător anticomunist. Nu s-a întâmplat.
Concluzia mea și nu a paznicilor purității ideologice este că producția „Cravata galbenă" poate fi înțeleasă atât ca un act de recuperare cât și ca o dovadă de continuitate. Ea reafirmă un tip de epică cinematografică ignorată după 1990, anume aceea a vocației, a unui EU care se construiește prin încercări, care se afirmă prin perseverență și care se organizează în jurul unei idei de excelență.
Dan Diaconu: Concertul de la Viena - o dezamăgire cumplită. Plus: Câteva răspunsuri pentru proști # ActiveNews.ro
Vă rog să mă înțelegeți. Nu-l critic pe Yannick Nézet-Séguin pentru că ar fi homosexual declarat (foto mai jos), pentru modul circăresc în care s-a îmbrăcat sau pentru penibilul „joc scenic” ci, pur și simplu, pentru că este un cretin.
