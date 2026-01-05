26 de state UE critică incursiunea SUA în Venezuela. Singurul care nu aprobă - premierul suveranist al Ungariei, Viktor Orban. Franța, lovită și ea de suveranism, îl ceartă pe Trump: ”Numai popoarele suverane decid asupra viitorului lor”
Douăzeci și șase de state membre ale Uniunii Europene (UE) au adoptat duminică, 4 ianuarie, o declarație comună cu privire la incursiunea SUA în Venezuelei și arestarea lui Nicolás Maduro și a soției sale, sub acuzații de narcoterorism formulate încă din 2020. Doar Ungaria a refuzat să semneze declarația UE.
• • •
Părintele Florea Mureșan, ucis la Aiud pe 4 ianuarie 1963, prieten cu Lucian Blaga și un mare luptător pentru credință și românism sub ocupația maghiară și sovietică # ActiveNews.ro
"Cea mai înaltă știință e să știi ca să trăiești, sau e să știi să mori? Dacă soarta te aruncă printre oamenii mișei, mai bine să te ucidă, decât să trăiești ca ei."
Dan Dungaciu: Ce se întâmplă în Venezuela? America, China și Europa pe scena lumii. Unde se află Romania? # ActiveNews.ro
Ipocrizia (nu) salvează România! Venezuela, Bucureștiul și Trump. Singurul criteriu de evaluare în politica externa trebuie sa fie interesul national al României. Obsesia de a judeca relațiile internaționale în termeni morali umple de penibil axa Bucuresti - Paris
Expertul militar Hari Bucur-Marcu despre Operațiunea Caracas: Dar pentru România oare ce o însemna operația americană din Venezuela? LUMEA VĂZUTĂ DE LA BUCUREȘTI # ActiveNews.ro
Orice discuție despre legalitate internațională și despre respectarea ordinii mondiale, atunci când America alege să pună ordine într-o țară ca Venezuela, aflată în zona sa de responsabilitate strategică dar și de exclusivitate declarată privind interesele vitale de securitate americane este o discuție irelevantă, dacă nu este una de-a dreptul penibilă.
AVERTISMENTUL lui JD VANCE către COMUNIȘTI după operațiunea din Venezuela: ”TOATĂ LUMEA ar trebui SĂ IA AMINTE”! # ActiveNews.ro
Vicepreședintele SUA, J.D. Vance, unul dintre cei mai acerbi critici ai încălcărilor legii și democrației în Europa și România, a emis pe X în urmă cu puțin timp un avertisment cu multipli receptori:
Dacă, în 1989, Bush ăl Bătrân – care, unde mai pui, avea aprobarea lui Mihil Gorbaciov, îi extrăgea, pe model Maduro, pe Nicolae și Elena Ceaușescu și nu mai era nevoie să fie împușcați mii de români, tot la fel se dădeau cu curul de pământ? Sau i-l pupau, pe al lui Bush, până făcea hemoroizi „jandarmul planetar”?
Medvedev i-a feștelit pe suveraniștii și suveranistele de pe Temu cu o lecție despre America First: Acțiunea lui Trump este ilegală dar are consecvență. El și echipa sa apără cu fermitate interesele naționale ale țării lor. Poate să-l răpim și noi pe Merz # ActiveNews.ro
Citând acuzația lui Maduro că Washingtonul încearcă să obțină controlul asupra resurselor țării, inclusiv asupra petrolului, Medvedev a susținut că Trump „nu ascunde acest lucru” și că SUA nu mai au „nimic de reproșat țării noastre, nici măcar formal”, referindu-se în mod evident la războiul din Ucraina.
Interesant este și comportamentul lui Nicolas Maduro. Imaginile cu el la aeroportul din New York, aparent relaxat (le-a urat ironic ”La mulți ani” oficialilor americani) alimentează teorii ale conspirației. Ușurința cu care Delta Force a penetrat apărarea venezueleană (fără victime și daune majore) sugerează posibilitatea unui aranjament secret
Crezul și mărturisirea Părintelui Emanuel Ganciu - 3 ani de la adormire (4 ianuarie 2023): Suntem împreună! VIDEO # ActiveNews.ro
Am aflat cu întristare de trecerea din această viață, acum la începutul anului 2023, în ziua de miercuri, 4 ianuarie, a părintelui Emanuel-Florin Ganciu, preot de caritate la Centrul de îngrijire și asistență nr. 1
Nu toți venezuelenii îl plâng pe comunistul Maduro la fel ca suveraniștii și suveranistele de canapea din România. Manifestații anticomuniste și de bucurie în exilul de 7 milioane răspândit în întreaga lume - VIDEO și comentarii ale cititorilor ActiveNews # ActiveNews.ro
„Pentru cei care aveau ceva anisori in '89, stiu ca in decembrie '89 si chiar 10 ani inainte, fiecare Roman cu tiglele pe casa isi dorea extragerea lui "Maduro" al nostru... Ne rugam la orice icoane si sfinti, putea fi si american si omuletul verde de pe Marte, doar sa ne scape de cosmar.
”FRUMOASA ȘI BESTIA” - Comisara UE Kaja Kallas și șefa ei, Ursula von der Leyen, se alătură suveranistelor de canapea din România - FOTO/INFO # ActiveNews.ro
„În orice circumstanțe, principiile dreptului internațional și Carta ONU trebuie respectate. Solicităm reținere.”
Prof. Mihai Floarea: Gînduri la trecerea la Cer a Părintelui Florin Emanuel Ganciu (4 ianuarie 2023) # ActiveNews.ro
Părintele Florin Emanuel Ganciu a fost și va rămîne în amintirea celor care l-am cunoscut un exemplu de slujitor al altarului dar și un cetățean de o probitate și un curaj rare în vremurile tulburi pe care anumiți iubitori de putere și de onoruri nemeritate ni le perpetuează exasperant.
4 ianuarie: Sfântul Cuvios Nichifor cel Lepros. Troparul Sfântului, precum și o stihiră din slujba Vecerniei cântate de Maicile de la Mănăstirea Paltin - Petru Vodă și un film despre viața și minunile ocrotitorului și tămăduitorului celor bolnavi # ActiveNews.ro
Cuviosul Părintele nostru Nichifor Leprosul a trăit ca monah în leprozeria din insula Chios (Grecia) în secolul al XX-lea. A fost ucenic al Sfântului Antim din Chios. Prăznuirea sa se face pe 4 ianuarie
După alegerea celor doisprezece apostoli, Domnul nostru Iisus Hristos a luat încă șaptezeci de apostoli mai mici, ca să-i trimită la propovăduire.
„Bună Parte nu-i departe, vine să ne deadreptate!” – Vechi folclor patriotic
Anul trecut, întreruperilede sarcină au ucis în toată lumea mai multe suflete decât toate celelalte cauzede deces luate la un loc.
Pentru suveraniștii și mai ales suveranistele de canapea, cât și pentru cei care au deschis telefoanele mai târziu, e cazul să facem o mică incursiune în trecutul apropiat al politicii venezuelene socialiste:
INEDIT: Cum a fost cununat Mitică Popescu de socrul său, preotul legionar Nicolae Bălănuță, chiar în casa acestuia. Marele actor - primul pe o listă pentru susținerea Părintelui Justin Pârvu: DOCUMENT OLOGRAF. (2 decembrie 1936 - 3 ianuarie 2023) # ActiveNews.ro
Marele actor Mitică Popescu s-a stins din viața aceasta la Spitalul Elias, pe 3 ianuarie 2023, din cauza unor probleme cardiace, după cum au susținut reprezentanții spitalului. Slujba de înmormântare a avut loc vineri, 6 ianuarie, orele 15:00, la Cimitirul Bellu.
MADURO, IDOLUL LUI VEXLER. Pentru a-și aranja alegerile măsluite din 2018, Maduro a dat ”Legea împotriva urii” care stabilește pedepse până la 20 de ani de închisoare pentru ”incitare la ură” online și în presă. Delcy Rodriguez a adoptat-o # ActiveNews.ro
Înainte de alegerile prezidențiale măsluite din 2018, în care puterea socialistă din Venezuela a interzis partide politice și candidați, exact ca în România, pentru realegerea lui Nicolas Maduro, șoferul autobuzului pe butuci al comunismului în America de Sud a dat, și el, o LEGE VEXLER. Probabil de acolo s-au inspirat și șoferii de autobază
Culmea absurdului: românii (unii) îl injură pe Donald Trump pentru că l-a arestat pe dictatorul venezuelean Nicolas Maduro, dar vor ca președintele american să-i aresteze și pe puciștii care au dat lovitura de stat în România prin anularea alegerilor!
Comunistul Maduro, eroul ”suveraniștilor”. Silvian-Emanuel Man: Iar se pricepe toată lumea la de toate # ActiveNews.ro
Iar se pricepe toată lumea la de toate, iar noua specialitate este politica Sud-Americană și criza din Venezuela. Din discuția polarizantă (A) susținători ai intervenției SUA vs. (B) condamnatori ai ei mi-a sărit în vedere o eroare logică legată de aspectul economic/fiscal. Nu vreau să dezbat cele două poziții, în altă parte vreau să ajung.
Mihai Eminescu la 3 ianuarie 1882: Anul ne-a aruncat din primele zile în vârtejul împrejurărilor - ROMÂNIA ȘI STRĂINĂTATEA - CRONICA ANULUI 1881 # ActiveNews.ro
Nu putem porunci timpului să stea pe loc, nici putem face ca evenimentele să încremenească pe câteva ceasuri împrejuru-ne, ca să le putem fotografia, căci ele ‘și urmează cursul lor necontenit, puțin păsându-le dacă ne dor ori ne bucură. În zadar minutarul ceasornicului ar sta pe loc
Lecția Venezuelei pentru România: românii au ocazia să-și elibereze frații din Ucraina conform DOCTRINEI TRUMP # ActiveNews.ro
De abia aștept să ascult poziția singurului bărbat de stat din România de la schimbarea de regim din 1989 încoace, - evident, este vorba de Călin Georgescu -, pentru a vedea cum se vor repoziționa „coropișnițele” societății în civil, vorba lui Ion Cristoiu.
Av. Adrian Toni Neacșu: "Da, Curtea Constituțională este capturată. Dar de ceilalți!" # ActiveNews.ro
Mascarada juridică jucată recent în plenul Curții Constituționale, sub pretextul dezbaterii pensiilor magistraților, marchează oficial prăbușirea deliberării loiale în cadrul acestei autorități și instaurarea unui regim de dictatură procedurală.
Dan Tanasă: Comisarul ideologic Robert Schwartz trebuie să zboare de la Radio România! USR-istul a susținut că ”Televiziunea Românilor” discriminează și ”ofensează” străinii # ActiveNews.ro
„Declarația odioasă a reeducatorului ideologic Robert Schwartz, potrivit căreia sloganul „Televiziunea românilor” ar fi jignitor, este un atac frontal la identitatea națională și o insultă la adresa românilor”, afirmă vicepreședintele AUR, deputatul Dan Tănasă, într-un comunicat de presă completat de postarea video de mai sus.
Donald Trump - Conferință de Presă ÎN DIRECT despre Venezuela. Rubio: MADURO NU ERA UN PREȘEDINTE LEGITIM. TRUMP invocă DOCTRINA MONROE. Ursula se burzuluiește la Trump pentru Maduro. Vicepreședinta Delcy Rodriguez nu este în RUSIA # ActiveNews.ro
„Urmărind foarte îndeaproape situația din Venezuela. Ne aflăm alături de poporul venezuelean și susținem o tranziție pașnică și democratică. Orice soluție trebuie să respecte dreptul internațional și Carta ONU.
BTI: Debut de an exploziv: Trump a pus mîna pe Venezuela. UE – băgată în corzi! Ce va urma? # ActiveNews.ro
Anul începe în forță, cu o operațiune care zguduie planeta: SUA a atacat Venezuela, le-a răpit președintele și îl duc la judecată, unde-l așteaptă aproape cert soarta altui răpit celebru, Noriega, adică moartea după gratii.
17:10
De ceva zile observ că o grămadă de domni și doamne sunt specialiști pe subiectul Iran vs. Israel, sau Israel vs. Iran (acum o să înceapă „cunoscpătorii” și cu SUA vs Venezuela). De ce ambele variante? Pentru că nici ei, cei doi actori statali, nu mai știu cine e împotriva cui și cine a început. Și mai ales când!
Maestrul Nicolae Voiculeț anunță: ”NU plătesc TAXE impuse abuziv de un guvern nelegitim!” # ActiveNews.ro
„Este un act de protest civic și o formă de nesupunere morală, asumată personal, în fața unui guvern care a rupt definitiv contractul de încredere cu cetățenii săi.
3 ianuarie: Sfântul Proroc Maleahi, Sfântul Mucenic Gordie și cuviosul Petru Stegarul. Descoperirea moaștelor Sfântului Mucenic Efrem cel Nou # ActiveNews.ro
Numele „Maleahi” se tâlcuiește „înger”. A primit acest nume pentru că vorbea față în față cu îngerul Domnului
Valerian Stan: America lui Trump are vocația și disponibilitatea de a lupta împotriva regimurilor dictatoriale și a globalismului fără Dumnezeu # ActiveNews.ro
Știm deja, Statele Unite ale Americii au desfășurat cu succes un atac de amploare împotriva Venezuelei și a liderului său, președintele Nicolas Maduro, care, împreună cu soția sa, a fost capturat și transportat cu avionul în afara țării
2026 începe bine: invazie șischimbare de regim în Venezuela, revoluție portocalie în Iran. Așa e când Trumpși Netanyahu petrec împreună revelionul.
TESTAMENT. † 2 ianuarie – 31 de ani de la nașterea în Ceruri a mărturisitorului Virgil Mateiaș, un Poet după gratii # ActiveNews.ro
„S-a năpustit asupra noastră tot uraganul de ură al bolșevismului, după afurisita capitulare de la Ialta. Ne-au închis, schingiuit, înfometat, asasinat, au luat țăranilor pământul și tradiția, au dărâmat bisericile, cimitirele, locuințele...”
Aron Cotruș - Carpatinul veșnic verde, poet de mare putere românească (2 ianuarie 1891 - 1 noiembrie 1961). Ascultați TRANSILVANIA # ActiveNews.ro
Aron Cotruș s-a născut la 2 ianuarie 1891 în localitatea HAȘAG din județul Sibiu, în familia preotului Aron Cotruș (1864-1933) și a soției sale Ana, născută Isăilă (1866-1918), ambii născuți pe meleagurile Albei. Aron Cotruș a fost al doilea fiu dintre cei nouă frați și surori: Ion, Aron, Vasile, Remus, Romulus, Veturia, Letiția , Silvia și Otilia.
Luminița Arhire: RETROSPECTIVA ANULUI 2025 - APRILIE: "Răsturnarea ordinii constituționale în România" cu trei lanterne, un briceag și două petarde # ActiveNews.ro
„Un mandat democratic nu poate fi obținut prin cenzurarea adversarilor sau prin ignorarea electoratului, mai ales când sunt în joc întrebări esențiale precum cine are dreptul să facă parte din societatea noastră”.
Politicienii AUR Mihail Neamțu și Dan Dungaciu vă oferă un nou volum despre războiul global de azi, cuprins în titlul „America lui Trump vs. Lumea lui Soros” și promovat pe pagina www.vocealibertatii.ro:
Știu. Sunt încă zile de sărbătoare. Am vrut să amân acest text până luni. Doar că nu pot! Am intrat în noul an sub auspiciile săraciei. Taxe, impozite, alte taxe, alte impozite. Bolojean ne amenință că dacă nu le dam camata pe viață va mări din nou totul.
Pe 2 octombrie 2025, Nicușor Dan a prezentat liderilor statelor din Uniunea Europeana un raport care pretindea că anularea alegerilor din decembrie 2024 a fost justificată.
