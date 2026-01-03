Conducerea Rapidului i-a stabilit prețul lui Antoine Baroan! Mesaj pentru oficialii lui Dinamo

23:50

Ilie Dumitrescu a anunțat că revine în fotbal. Fără să dea prea multe detalii sau la ce club se va duce, fostul component al Generației de Aur spune că se va implica într-un proiect care să ajute juniorii să treacă la echipele de seniori. "Trecerea este importantă. Ăsta e un subiect pe care o să-l […]