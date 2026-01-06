Jurnal Antena Sport | Dan Nistor, revoltat că Pancu l-a lăsat acasă pe Deac: “Umilinţă”
Antena Sport, 6 ianuarie 2026 21:50
• • •
Acum 10 minute
22:20
Mario Tudose (20 de ani) a oferit declarații despre viitorul său, după ce a fost dorit de FCSB și Dinamo. Cele două rivale din Liga 1 l-au pus pe lista de transferuri pe tânărul fundaș de la FC Argeș. Gigi Becali a fost aproape să-l transfere pe Mario Tudose la FCSB în vară, însă mutarea […]
22:20
Afacerile în care vrea să îşi investească banii jucătorul din naţionala României dorit de Gigi Becali la FCSB # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) nu renunţă la transferul lui Kevin Ciubotaru (21 de ani) la FCSB. Patronul campioanei mărturisea că nu au mai avansat discuţiile cu tânărul fotbalist, având în vedere că nu a mai fost căutat de tatăl jucătorului. Totuşi, Becali nu a spus încă nu unui posibil transfer. Şi Kevin Ciubotaru ar […]
Acum 30 minute
22:00
Acum o oră
21:50
Jurnal Antena Sport | Dan Nistor, revoltat că Pancu l-a lăsat acasă pe Deac: “Umilinţă” # Antena Sport
21:40
Algeria, calificare dramatică în sferturile Cupei Africii. Gol de senzație în minutul 119 # Antena Sport
Selecţionata de fotbal a Algeriei s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Africii pe Naţiuni 2025, competiţie găzduită de Maroc, în urma unei victorii cu RD Congo, scor 1-0 (0-0, 0-0), după prelungiri, marţi, la Rabat. Unicul gol al partidei a fost înscris de Adil Boulbina (119), cu o execuţie superbă din afara careului, la care portarul advers nu a avut nicio șansă. Algeria a […]
21:40
“Îţi dai seama ce «bou»?” Ce i-a promis Cătălin Zmărăndescu soţiei sale, Luiza, după ce abia o cunoscuse # Antena Sport
Cătălin Zmărăndescu şi soţia sa, Luiza, participă la Power Couple. În cadrul emisiunii de la Antena 1, Cătălin Zmărăndescu a dezvăluit că, la scurt timp după ce a cunoscut-o pe Luiza, i-a promis acesteia că în 6 luni se vor căsători. Cei doi s-au cunoscut la Londra, acolo unde Cătălin Zmărăndescu, fostul campion la arte […]
Acum 2 ore
21:10
Jurnal Antena Sport | Leo Grozavu a fost în Cuba în vacanţă: “Era să mă fure americanii” # Antena Sport
21:10
Rapid continuă „curățenia” de iarnă. Jucătorul care e la un pas să plece din Giulești # Antena Sport
Rapid continuă „curățenia" de iarnă. Giuleștenii sunt la un pas să se despartă de Rareș Pop, jucător care ar putea ajunge la o altă echipă din Liga 1, Petrolul. Rapid l-a transferat în această iarnă pe Daniel Paraschiv, sub formă de împrumut de la Real Oviedo. Giuleștenii l-au pus pe lista de transferuri și pe […]
21:00
21:00
Jurnal Antena Sport | Becali e gata să-l trimită pe Tavi Popescu la noua echipă a lui Şumudică # Antena Sport
21:00
21:00
20:50
Marius Niculae îl aşteaptă pe Mircea Lucescu în Antalya! Ce a spus despre varianta Alex Maxim la naţională # Antena Sport
Aflat în staff-ul FRF care urmăreşte echipele româneşti în Antalya, Marius Niculae (44 de ani) îl aşteaptă în Turcia şi pe selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani). Niculae a subliniat că "Il Luce" se simte mai bine, aşa că ar putea să li se alăture celor de la FRF în Antalya. Marius Niculae: "Sperăm să […]
20:30
Cesc Fabregas, mesaj categoric despre Cristi Chivu după ce s-a apropiat de Inter în Serie A: „El ar trebui să facă asta” # Antena Sport
Cesc Fabregas a vorbit despre Cristi Chivu, după ce s-a apropiat de liderul Inter în Serie A. Echipa antrenorului spaniol, Como, a învins-o cu 3-0 pe Pisa, în etapa a 19-a. Grație succesului, Como a urcat provizoriu pe locul patru în Serie A și s-a apropiat la șase puncte de liderul Inter. Trupa lui Cristi Chivu are însă un meci […]
Acum 4 ore
20:00
Leo Grozavu a spus de ce echipa lui a rămas în ţară în timp ce contracandidatele la play-off s-au dus în Antalya # Antena Sport
Leo Grozavu (58 de ani) a explicat de ce echipa lui, FC Botoşani, a preferat să rămână în ţară, în timp ce contracandidatele la play-off din Liga 1 au plecat în Antalya. Grozavu a explicat că perioada care ar fi fost petrecută pe drum a putut astfel să fie folosită pentru recuperarea jucătorilor. Totodată, FC […]
20:00
Daniel Pancu, decizie de urgență la CFR Cluj. Jucătorul sunat să-și facă bagajele pentru cantonament # Antena Sport
Daniel Pancu a luat o decizie de urgență la CFR Cluj. Antrenorul l-a sunat pe Damjan Djokovic (35 de ani) pentru ca mijlocașul să-și facă bagajele și să vină în cantonamentul clujenilor de la Oliva Nova. Djokovic a fost lăsat acasă, inițial, de Daniel Pancu. Croatul s-a pregătit la Cluj în aceste zile, alături de Ciprian Deac, care de […]
19:30
„Are trofee cât n-au mâncat alții cartofi prăjiți”. Dan Nistor a răbufnit, după ce a văzut ce se întâmplă la o rivală # Antena Sport
Dan Nistor a răbufnit și a transmis un mesaj dur, după ce Ciprian Deac a fost lăsat acasă de Daniel Pancu. Veteranul de la CFR Cluj nu a făcut deplasarea alături de echipă în cantonamentul de iarnă. Dan Nistor a declarat că rivalul de la CFR Cluj a fost „umilit", ținând cont de performanțele sale […]
19:20
Reacţia lui Leo Grozavu după ce Valeriu Iftime a vorbit despre varianta Denis Alibec la Botoşani! # Antena Sport
Antrenorul lui FC Botoşani, Leo Grozavu (58 de ani), a vorbit despre varianta împrumutului lui Denis Alibec (35 de ani) la echipa moldoveană. Patronul lui FC Botoşani, Valeriu Iftime (65 de ani), a lansat această ipoteză. El preciza însă că vrea să ştie dacă Alibec ar fi dispus să meargă la echipa moldoveană. Leo Grozavu, […]
19:10
Panică la Barcelona, înainte de Supercupa Spaniei. Lamine Yamal a lipsit de la antrenament # Antena Sport
Hansi Flick a primit o veste proastă înainte ca Barcelona să se dueleze cu Athletic Bilbao, în semifinalele Supercupei Spaniei. Lamine Yamal (18 ani) a lipsit de la antrenamentul echipei, cu o zi înaintea meciului. Lamine Yamal nu s-a putut antrena normal, alături de ceilalți coechipieri ai săi. Starul catalanilor s-a pregătit separat, în sala de forță. […]
18:50
Florinel Coman a marcat pentru Al Gharafa. Internaționalul român a reușit să puncteze pentru prima dată după o pauză de aproape un an. Florinel Coman a înscris în duelul câștigat de Al Gharafa cu Umm-Salal, scor 3-2, din etapa a 12-a a primei ligi din Qatar. „Mbappe" a punctat în minutul 79, la nouă minute după ce a fost […]
Acum 6 ore
18:20
Ce îi aduce bucurie milionarului român care are avion privat, dar merge cu metroul şi autobuzul # Antena Sport
Valeriu Iftime (65 de ani) a dezvăluit ce îi aduce bucurie. Patronul lui FC Botoşani, care este şi preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, mărturisea în trecut că, deşi una dintre companiile sale deţine un avion privat, el preferă să circule cu metroul şi autobuzul în Capitală. Iftime a mărturisit că în 2025 nici nu şi-a luat […]
18:10
Anunțul lui Andrei Nicolescu, după ce jucătorul dorit de Dinamo a ajuns la Rapid: „Nu intrăm în licitații” # Antena Sport
Andrei Nicolescu a oferit declarații, după ce Daniel Paraschiv, jucător dorit de Dinamo, a semnat cu Rapid. Atacantul a fost împrumutat de Real Oviedo la formația din Giulești, până la finalul sezonului. Daniel Paraschiv (26 de ani) este primul transfer al iernii de la Rapid. Giuleștenii vor avea opțiunea unui transfer definitiv, la vară. Anunțul […]
18:00
Valeriu Iftime (65 de ani) a dezvăluit, pentru AntenaSport, de unde au plecat toate glumele pe care Gigi Becali (67 de ani) le face despre el şi consumul de şampanie. Iftime a subliniat că totul a plecat de la o discuţie a lui cu Gigi Becali, în care îi mărturisise patronului FCSB-ului că băuse puţină […]
17:40
“Te mai gândeşti la naţională?” Răspunsul lui Maxim după ce staff-ul lui Lucescu l-a văzut “la lucru” cu românii # Antena Sport
Alex Maxim (35 de ani) a fost întrebat, la sfârşitul amicalului lui Gaziantep cu Petrolul, încheiat cu scorul de 1-1, dacă se mai gândeşte la echipa naţională. Maxim a subliniat că nu a renunţat niciodată la echipa naţională. Chiar dacă realizează că sunt şanse mici să fie convocat, Maxim a dat de înţeles că ar […]
17:40
Hansi Flick, reacție fermă după ce i-a „furat” jucătorul lui Cristi Chivu: „Are multă calitate” # Antena Sport
Hansi Flick a oferit prima reacție despre revenirea lui Joao Cancelo (31 de ani) la Barcelona. Fundașul portughez s-a înțeles cu formația catalană, după ce a fost dorit cu insistență și de Cristi Chivu la Inter. Fabrizio Romano a fost cel care a anunțat că Joao Cancelo a ales să revină pe Camp Nou. Fundașul a mai îmbrăcat tricoul blaugrana și în sezonul 2023-2024. Hansi Flick, reacție fermă după ce […]
17:30
“Te mai gândeşti la naţională?” Răspunsul lui Maxim, după ce staff-ul României l-a văzut “la lucru” cu românii # Antena Sport
Alex Maxim (35 de ani) a fost întrebat, la sfârşitul amicalului lui Gaziantep cu Petrolul, încheiat cu scorul de 1-1, dacă se mai gândeşte la echipa naţională. Maxim a subliniat că nu a renunţat niciodată la echipa naţională. Chiar dacă realizează că sunt şanse mici să fie convocat, Maxim a dat de înţeles că ar […]
17:20
Motivul pentru care Deian Sorescu şi-a amânat nunta! Viitoarea soţie nu a fost de acord: “Nu mai am păr” # Antena Sport
Deian Sorescu (28 de ani) a jucat într-un amical dintre Gaziantep şi Petrolul, încheiat cu scorul de 1-1. La finalul jocului, fotbalistul naţionalei a dat declaraţii. El a dezvăluit că şi-a amânat nunta pentru că speră să meargă cu echipa naţională la Campionatul Mondial din 2026. World Cup 2026 se vede exclusiv în Universul Antena. […]
17:20
Oțelul și-a vândut golgheterul. Suma incredibilă obținută de gălățeni în schimbul transferului # Antena Sport
Oțelul și-a vândut golgheterul. Paulinho (26 de ani) s-a despărțit de gălățeni în această pauză de iarnă și a semnat cu Wieczysta Cracovia, formație din a doua ligă din Polonia. Paulinho a avut evoluții solide la Oțelul, în prima parte a sezonului. Atacantul portughez a reușit să marcheze șapte goluri în cele 21 de etape disputate din Liga 1, fiind […]
17:10
Veste bună pentru Universitatea Craiova, în cantonament. Jucătorul revenit pe teren după operație # Antena Sport
Universitatea Craiova a primit o veste excelentă în cantonamentul de iarnă din Antalya. Mihnea Rădulescu (20 de ani) a revenit pe teren după accidentarea gravă suferită. Tânărul mijlocaș al oltenilor s-a „rupt" după partida cu FCSB din octombrie. Rădulescu a suferit o ruptură de ligament încrucișat și a avut nevoie de operație. Veste bună pentru […]
17:00
Pe as.ro afli cele mai tari știri ale zilei de 6 ianuarie, de la reacția lui Mircea Lucescu legată de transferul lui Louis Munteanu până la noul antrenor al lui Chelsea. 1. Verdictul lui Lucescu Mircea Lucescu a avut o primă reacţie după transferul lui Louis Munteanu de la CFR Cluj la DC United: "Poate […]
16:40
Atacantul vedetă al echipei Real Madrid, Kylian Mbappe, a fost nevoit să declare forfait pentru Supercupa Spaniei, care are loc săptămâna aceasta în Arabia Saudită, a anunţat clubul spaniol într-un comunicat emis marţi. Căpitanul echipei Franţei, golgheterul clubului spaniol (18 goluri în campionat şi nouă în Liga Campionilor în acest sezon), nu se află pe lista jucătorilor selecţionaţi pentru competiţia de la Jeddah. Kylian Mbappe, OUT din […]
16:30
Anunţul despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu! Ce le-a transmis selecţionerul colaboratorilor săi # Antena Sport
Selecţionerul naţionalei, Mircea Lucescu (80 de ani), dorea să meargă în Turcia, să vadă la lucru echipele româneşti în Antalya, încă din data de 4 ianuarie. Problemele de sănătate l-au făcut însă pe selecţioner să amâne plecarea în Turcia. Mircea Lucescu vrea să meargă la amicalul FCSB-ului cu Beşiktaş Potrivit fanatik.ro, Mircea Lucescu se simte […]
Acum 8 ore
16:20
Motivul pentru care Radu Drăgușin ezită să se transfere în Serie A. Italienii au dezvăluit totul # Antena Sport
Italienii au dezvăluit motivul pentru care Radu Drăgușin ezită să accepte oferta primită din Serie A. Fundașul român este dorit de Fiorentina, formație care a avut un sezon de coșmar și ocupă ultimul loc în Italia. În această iarnă, trupa „Viola" l-a adus ca director sportiv pe Fabio Paratici, de la Tottenham. Italianul a fost cel care l-a pus […]
16:10
O nouă plecare de la CFR Cluj. Daniel Pancu a renunțat la jucătorul cu salariu de 40.000 de euro # Antena Sport
O nouă plecare de la CFR Cluj. Formația din Gruia continuă „curățenia" de iarnă, iar Daniel Pancu a renunțat la Marcus Coco (29 de ani). În această perioadă de mercato, CFR Cluj s-a despărțit și de doi jucători de bază, Lindon Emerllahu și Louis Munteanu. Atacantul român a semnat cu DC United, echipă din MLS. O nouă plecare de la CFR […]
16:00
Sorana Cîrstea are un început senzaţional de an 2026, în care s-a calificat în optimile
15:30
A antrenat echipe de top, dar acum este angajat la McDonald’s. Un cunoscut tehnician a ales să se reprofileze la 46 de ani. Este vorba de Alexander Nouri, care a antrenat în Bundesliga pe Werder Bremen. Cariera lui Alexander Nouri părea că va cunoaşte succesul, după ce a pregătit pe Werder Bremen. A plecat la […] The post A antrenat echipe de top, dar acum este angajat la McDonald’s appeared first on Antena Sport.
15:00
Gâlcă pune presiune pe Şucu: “Aștept sosiri și aștept jucători!” Anunţ despre transferurile lui Stanciu, Sălceanu şi Joao Paulo # Antena Sport
Situaţia Rapidului nu pare liniştită! La ultima conferinţă de presă susţinută de Costel Gâlcă, tehnicianul a cerut din nou transferuri, arătând public nemulţumirea legată de lotul Rapidului, susţinând că este unul numeros, dar care nu are jucători de o valoare certă. “Eu am mai spus-o, aștept sosiri și aștept jucători, dar vom vedea, în funcție […] The post Gâlcă pune presiune pe Şucu: “Aștept sosiri și aștept jucători!” Anunţ despre transferurile lui Stanciu, Sălceanu şi Joao Paulo appeared first on Antena Sport.
15:00
FC Argeș a dat lovitura! Piteștenii l-au vândut pe Caio Ferreira: “Era imposibil să-l mai ținem” # Antena Sport
FC Argeș a anunțat prin intermediul președintelui Dani Coman că brazilianul Caio Ferreira a fost vândut. Echipa care l-a transferat pe jucătorul sud-american este FC Riga, campioana en-titre din Letonia. Caio Ferreira, unul dintre jucătorii de la FC Argeș care au ieșit cel mai mult în evidență în prima jumătate a sezonului, nu va încheia […] The post FC Argeș a dat lovitura! Piteștenii l-au vândut pe Caio Ferreira: “Era imposibil să-l mai ținem” appeared first on Antena Sport.
14:40
Fundaşul dreapta argentinian Mariano Bettini, care deţine şi cetăţenia italiană, a semnat cu echipa de fotbal FK Csikszereda, a anunţat astăzi clubul din Miercurea Ciuc pe pagina sa de Facebook. Mariano Bettini a mai evoluat pentru Atlanta, Tristán Suárez, Alvarado şi Güemes. El este la prima experienţă în fotbalul european. ”Bine ai venit, Mariano Bettini! […] The post FK Csikszereda a transferat un argentinian. Cine este Mariano Bettini appeared first on Antena Sport.
14:40
Louis Munteanu, avertizat după transferul la DC United: “E ceva ciudat acolo, e diferit fotbalul” # Antena Sport
Basarab Panduru, fostul internațional și în prezent analist TV, a comentat asupra transferului lui Louis Munteanu de la CFR Cluj la DC United. Fostul component al Generației de Aur a tras un semnal de alarmă asupra modului în care se joacă fotbal în Major League Soccer, campionatul în care va ajunge fostul golgheter din Liga […] The post Louis Munteanu, avertizat după transferul la DC United: “E ceva ciudat acolo, e diferit fotbalul” appeared first on Antena Sport.
14:30
“Aproape punctul secolului!” Lovitura ireală a lui Carreno Busta, în meciul cu Dimitrov. Ce a urmat # Antena Sport
Pablo Carreno Busta şi Grigor Dimitrov au oferit punctul începutului de an şi “aproape punctul secolului”, aşa cum au notat cei de la Tennis TV, după schimbul dintre cei doi de la Brisbane. Bulgarul s-a impus cu un categoric 6-3, 6-2, dar în setul al doilea a avut loc un schimb magic, în care Carreno […] The post “Aproape punctul secolului!” Lovitura ireală a lui Carreno Busta, în meciul cu Dimitrov. Ce a urmat appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
14:00
Daniel Paraschiv, dezvăluiri din culisele transferului la Rapid: “A fost direct”. Ce a spus despre Dinamo # Antena Sport
Daniel Paraschiv a susținut din Antalya prima sa conferință de presă din postura de jucător al Rapidului, iar atacantul împrumutat de la Real Oviedo a primit mai multe întrebări de de la jurnaliști. Vârful de 26 de ani a dezvăluit cum a decis să semneze cu Rapid și a discutat și despre interesul lui Dinamo […] The post Daniel Paraschiv, dezvăluiri din culisele transferului la Rapid: “A fost direct”. Ce a spus despre Dinamo appeared first on Antena Sport.
14:00
Oţelul Galaţi a luat o decizie surprizătoare. Potrivit Fanatik.ro, Paulinho a fost lăsat să plece în Polonia şi să semneze cu Wieczysta Cracovia, locul 6 în liga a 2-a din Polonia. Paulinho sosea la Oțelul în luna iulie, din Danemarca, de la Viborg. Lusitanul s-a impus rapid în tricoul gălățenilor, contribuind din plin la parcursul […] The post Oţelul Galaţi şi-a vândut atacantul în Polonia. Suma de transfer appeared first on Antena Sport.
13:20
Denis Drăguș, așteptat cu brațele deschise înapoi la fosta echipă: “Conducerea îl știe” # Antena Sport
Denis Drăguș e pe picior de plecare de la Eyupspor, formație unde a fost împrumutat de Trabzonspor în vară, astfel că atacantul va fi nevoit să își găsească un nou angajament. Echipa de pe locul 3 din Turcia nu îl vrea momentan înapoi pe vârful de 26 de ani, însă Gaziantep ar putea să îi […] The post Denis Drăguș, așteptat cu brațele deschise înapoi la fosta echipă: “Conducerea îl știe” appeared first on Antena Sport.
13:20
Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!” # Antena Sport
Pare banc, dar nu este! Gigi Becali s-a întâlnit la semafor cu un fost fotbalist al FCSB-ului. Este vorba de Lukasz Szukala. Nu l-a mai recunoscut pe fotbalist, care singur i-a spus cine este. Întregul episod a fost povestit de Gigi Becali. “M-am întalnit cu Szukala. Era cu copilul în masină și a oprit la […] The post Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!” appeared first on Antena Sport.
13:10
WTT Champions Doha e live în AntenaPLAY (7-11 ianuarie). Bernadette Szocs şi Eliza Samara şi-au aflat adversarele # Antena Sport
WTT Champions Doha, primul mare turneu de tenis de masă din 2026, se va desfăşura în perioada 7-11 ianuarie şi va fi transmis exclusiv în AntenaPLAY. La startul competiţiei cu premii totale de 500.000 de dolari se află şi două reprezentante ale României. Este vorba de Bernadette Szocs (25 mondial) şi de Eliza Samara (26 […] The post WTT Champions Doha e live în AntenaPLAY (7-11 ianuarie). Bernadette Szocs şi Eliza Samara şi-au aflat adversarele appeared first on Antena Sport.
13:00
Trei cluburi din Liga 1 şi-au manifestat interesul pentru Andrei Coubiș: Universitatea Craiova, Dinamo şi Universitatea Cluj. Andrei Coubiș are toate șansele să ajungă în Liga 1 în această iarnă, iar italienii spun că deja fotbalistul a bătut palma cu Universitatea Cluj. Împrumutat de AC Milan la Sampdoria, fotbalistul este nemulțumit de faptul că nu […] The post E gata! Cu ce club din Liga 1 semnează Andrei Coubiș appeared first on Antena Sport.
12:40
Mircea Lucescu a dat cărţile pe faţă după transferul lui Louis Munteanu în MLS. “Poate va avea de suferit la început” # Antena Sport
Mircea Lucescu a avut o primă reacţie după transferul lui Louis Munteanu de la CFR Cluj la DC United, pentru 7 milioane de dolari. Atacantul de 23 de ani a semnat pe 3 ani şi jumătate cu americanii. Chiar dacă nu a făcut referire la viitorul lui Munteanu la echipa naţională a României, selecţionerul a […] The post Mircea Lucescu a dat cărţile pe faţă după transferul lui Louis Munteanu în MLS. “Poate va avea de suferit la început” appeared first on Antena Sport.
12:20
Premii record la Australian Open. Cât vor primi învingătorii. 85.000 de euro pentru accederea pe tabloul principal # Antena Sport
Jucătorii de la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, vor concura în acest an pentru un premiu record, organizatorii anunţând marţi o creştere cu 16% a fondului de premiere, ajungând la 111,5 milioane de dolari australieni (64 de milioane de euro), informează AFP. Câştigătorii probelor de simplu masculin şi feminin vor încasa […] The post Premii record la Australian Open. Cât vor primi învingătorii. 85.000 de euro pentru accederea pe tabloul principal appeared first on Antena Sport.
12:10
“Dacă aș fi antrenor în viața asta, aș vrea să fiu precum Chivu”. Complimentul suprem pentru tehnicianul român # Antena Sport
Cristi Chivu a obținut o nouă victorie alături de Inter, după ce elevii săi au învins-o pe Bologna cu scorul de 3-1 pe Giuseppe Meazza. După meci, Nicola Ventola, un fost atacant al “nerazzurrilor”, a analizat prestația echipei românului și l-a remarcat pe Piotr Zielinski, după care l-a lăudat și pe antrenor. Interul lui Chivu […] The post “Dacă aș fi antrenor în viața asta, aș vrea să fiu precum Chivu”. Complimentul suprem pentru tehnicianul român appeared first on Antena Sport.
