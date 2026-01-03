Ilie Bolojan, primele declarații desppre situația din Venezuela
Jurnalul.ro, 3 ianuarie 2026 20:50
Premierul Ilie Bolojan a declarat că România urmărește cu atenție situația din Venezuela, o țară a cărei conducere nu a fost recunoscută nici de București, nici de comunitatea internațională, după alegeri considerate falsificate.
Acum 30 minute
20:50
20:50
Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică (DNSC) a publicat, sâmbătă, recomandări privind securitatea parolelor pentru conturile cetățenilor.
Acum o oră
20:30
Trei vulpi au fost surprinse, sâmbătă, de camerele de supraveghere ale Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, în zona exterioară a instituției, situată în centrul Bucureștiului.
20:10
Trump avertizează că va trebui să se facă ceva împotriva traficului de droguri în Mexic # Jurnalul.ro
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a avertizat sâmbătă că trebuie să se facă ceva împotriva traficului de droguri din Mexic, afirmând că ţara este guvernată de cartelurile de droguri, transmite EFE.
Acum 2 ore
20:00
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat după atacul din capitala Venezuelei că Statele Unite vor prelua administrarea țării alături de „un grup” și vor reconstrui industria petrolieră, afirmând că regimul de la Caracas „a furat petrolul american”.
19:50
Aproape jumătate dintre cele 119 persoane grav rănite în incendiul produs într-un bar din staţiunea elveţiană Crans-Montana vor fi tratate în străinătate, a anunţat sâmbătă Oficiul Federal pentru Protecţie Civilă din Elveţia, potrivit DPA.
19:30
După ore de tăcere China reacționează după atacul SUA în Venezuela și capturarea lui Maduro # Jurnalul.ro
China precizat prin vocea ministerului de externe că este „profund șocată” de loviturile SUA în Venezuela și condamnă capturarea lui Maduro.
19:10
Pești, 2026 este anul în care eforturile tale din ultimii ani încep, în sfârșit, să dea roade.
Acum 4 ore
18:50
Zeci de mii de abonaţi din Alba continuă să nu au energie electrică, sâmbătă după-amiază, în urma ninsorilor abundente, iar câteva mii nu au apă potabilă din cauza lipsei de curent la pompele de alimentare.
18:30
Salvamontiștii au salvat de pe munte 85 de persoane în ultimele 24 de ore, 32 dintre acestea ajungând la spital, a informat, sâmbătă, Salvamont România, care precizează că o persoană a fost declarată decedată.
18:10
Cine este Cilia Flores, soția lui Nicolas Maduro, femeia-cheie a regimului de la Caracas # Jurnalul.ro
Născută la 15 octombrie 1956, în Tinaquillo, Venezuela, Cilia Flores provine dintr-o familie modestă, fiind cea mai mică dintre șase copii.
17:50
Elveția cere ajutor european: Transferurile victimelor incendiului trebuie făcute în 48 de ore # Jurnalul.ro
După incendiul din Crans-Montana, autoritățile elvețiene au activat mecanismele europene de urgență pentru a asigura tratament specializat pacienților cu arsuri grave.
17:30
Probleme din cauza zăpezii pe drumul spre Poiana Brașov. Un autobuz a rămas împotmolit # Jurnalul.ro
Se circulă cu dificultate, sâmbătă, pe drumul spre Poiana Brașov, din cauza zăpezii acumulate pe carosabil. Un autobuz a rămas împotmolit în zăpadă, iar călătorii au ajutat la împingerea acestuia.
17:10
Dragostea nu este ușoară pentru nimeni, însă pentru unele zodii poate deveni un adevărat test de răbdare.
Acum 6 ore
16:50
Prima reacție a UE după atacul din Venezuela: Principiile Cartei ONU trebuie respectate # Jurnalul.ro
Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a reacționat după atacul din Venezuela și capturarea președintelui: „Principiile dreptului internațional și ale Cartei ONU trebuie respectate”.
16:30
Jucătoarea română de tenis Gabriela Ruse a reușit să acceadă pe tabloul principal de simplu al turneului WTA 500 de la Brisbane (Australia), dotat cu premii totale de 1.691.602 dolari americani, după ce a învins-o în finala calificărilor pe turcoaica Zeynep Sonmez, cu 3-6, 6-4, 6-0.
16:10
De ce zice copilul «te tweakezi»? Nu e rebeliune, ci feedback la stresul tău ascuns. 12 motive + sfaturi pentru părinți. Reglează-ți nervii și salvează legătura!
15:50
Primele patru victime ale incendiului din Crans-Montana, identificate. Corpurile, predate familiilor # Jurnalul.ro
Primele patru victime din incendiul care a cuprins în noaptea de Revelion un bar din Crans-Montana, Elveția, au fost identificate, iar corpurile lor au fost predate familiilor.
15:30
Luni, marți și miercuri sunt impuse restricții de trafic pe DN7 Piteşti-Râmnicu Vâlcea-Vestem, anunță Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale.
15:10
Vărsător, 2026 marchează trecerea de la focusul exclusiv pe tine la conștientizarea faptului că poți ajunge mult mai departe împreună cu alții.
15:10
Maduro şi soţia sa se confruntă cu acuzaţii de trafic de droguri în SUA (oficial american) # Jurnalul.ro
Preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, şi soţia sa, Cilia Flores, se confruntă cu acuzaţii legate de droguri şi "vor face faţă în curând mâniei depline a justiţiei americane pe pământ american", a declarat sâmbătă procurorul general al SUA, Pam Bondi, pe platforma X, informează dpa.
Acum 8 ore
14:50
Este aglomerație sâmbătă pe DN1, în județul Prahova, în general pe sensul de deplasare spre Brașov. Sunt cozi care ajung chiar și la 7 kilometri, anunță polițiștii.
14:30
Bursa de Valori Bucuresti (BVB) avertizează într-o postare pe site-ul său cu privire la apariția unor site-uri înșelătoare care copiază identitatea vizuală a BVB pentru a colecta, în mod illegal, date cu caracter personal si informatii bancare sensibile.
14:10
Statele Unite au lansat sâmbătă dimineață lovituri militare asupra Venezuelei și au anunțat că președintele Nicolás Maduro a fost capturat și scos din țară. La scurt timp a venit și o primă reacție de la Moscova.
13:50
Republica Moldova, sub presiunea datoriilor: aproape 59% din PIB, după un salt de 1,27 miliarde USD # Jurnalul.ro
Datoria externă brută a Republicii Moldova a ajuns la 11,6 miliarde de dolari SUA la finele trimestrului III 2025 și a înregistrat o majorare de 12,4% față de începutul anului, arată datele publicate de Banca Națională a Moldovei în raportul privind Balanța de plăți, scrie publicația electronică bani.md.
13:30
Guvernul nu știe unde se află președintele Nicolás Maduro și prima doamnă Cilia Flores, anunță vicepreședintele venezuelean Delcy Rodríguez.
13:10
Cartea de tarot a fiecărei zodii pentru ianuarie 2026 marchează începutul unui nou an sub influența Soarelui în Capricorn și a Lunii în Gemeni.
Acum 12 ore
12:50
Vremea severă de pe munte a impus limitări succesive în funcționarea instalațiilor din Sinaia. Operatorul Gondola Sinaia a anunțat opriri, întârzieri și măsuri de siguranță.
12:30
Depășită de Sabalenka și Swiatek, Simona Halep a ieșit de pe podiumul celor mai bine plătite tenismene din istorie. O nouă generație a circuitului adună, acum, milioane în conturi.
12:10
Donald Trump a afirmat, într-o postare publicată pe contul său, că Statele Unite ar fi „dus la bun sfârșit un atac de amploare” împotriva Venezuelei și că președintele Nicolás Maduro, împreună cu soția sa, ar fi fost capturați și scoși din țară, „în coordonare cu forțele de ordine americane”.
12:10
3 semnale că trebuie să schimbi direcția profesională. Joburile clasice nu ți se potrivesc # Jurnalul.ro
Tot mai mulți oameni resping ideea unui job tradițional de la 9 la 5 și caută cariere alternative, mai flexibile și mai împlinitoare. Este o tendință tot mai puternică, alimentată de dorința de libertate, autonomie și sens în muncă.
11:50
ANM a emis, sâmbătă, prognoza specială pentru municipiul București, care anunță o răcire treptată a vremii în weekend și la începutul săptămânii viitoare, cu ploi și condiții de polei.
11:30
Atac american în Venezuela: Guvern: Întreaga țară trebuie să se mobilizeze pentru a învinge # Jurnalul.ro
Președintele Trump a ordonat atacuri asupra unor obiective din Venezuela, inclusiv asupra unor instalații militare, au declarat oficiali americani pentru CBS News. Guvenul din Venezuela a reacționat: „Întreaga țară trebuie să se mobilizeze pentru a învinge această agresiune imperialistă”.
11:30
Actorul George Clooney a obținut cetățenia franceză la sfârșitul lunii decembrie, provocând o reacție caustică din partea președintelui american.
11:10
Horoscop zilnic, 4 ianuarie 2026: Racii sunt realiști, iar Berbecii investesc într-un proiect important # Jurnalul.ro
Horoscop zilnic, 4 ianuarie 2026: Leii sunt plini de energie pozitivă, Săgetătorii sunt optimiști, iar Vărsătorii au nevoie de puțin timp în singurătate.
10:50
ANM a emis sâmbătă o informare meteorologică de ninsori, polei și viscol valabilă în întreaga țară de sâmbătă până luni seara.
10:30
Regula celor 3 pahare, explicată de părintele Vasile Ioana: „Ești întâi maimuță, apoi leu, apoi porc” # Jurnalul.ro
Părintele Vasile Ioana vine cu un sfat util pentru perioada sărbătorilor: e important să știm cum să consumăm alcool fără a cădea în păcatul beției inutile.
10:10
FBI a transmis, vineri, că a împiedicat un atac de Revelion care viza un magazin alimentar și un restaurant fast-food din Carolina de Nord, arestând un tânăr de 18 ani care, potrivit autorităților, a jurat loialitate grupării Statul Islamic (IS).
09:50
Vacanța de iarnă se apropie de final, însă elevii din România nu vor avea mult de așteptat până la următoarele zile libere.
09:40
Aproximativ 42.000 de utilizatori au rămas fără energie electrică şi circa 8.000 de gospodării nu au apă potabilă din cauza lipsei de curent la pompele de alimentare în urma vremii extreme, a informat, sâmbătă, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba.
09:30
Explozii puternice, însoţite de sunete asemănătoare unor survolări, s-au auzit în jurul orei locale 02:00 (06:00 GMT) sâmbătă la Caracas, a relatat un jurnalist AFP şi un martor Reuters.
09:30
Kimchi este baza dietelor coreene de slăbit și unul dintre cele mai sănătoase alimente fermentate din lume.
09:10
6 zodii chinezești se bucură de claritate și recâștigarea controlului, pe 3 ianuarie 2026 # Jurnalul.ro
Șase semne zodiacale chinezești atrag bogăție și abundență pe 3 ianuarie 2026. Sâmbăta poartă energia Bou de Foc într-o Zi de Eliminare, ceea ce schimbă modul în care apare abundența.
09:00
Două persoane, printre care și un copil de trei ani, au fost ucise și aproximativ 28 rănite în urma unui atac rus asupra orașului Harkov, au anunțat oficialii ucraineni.
08:50
Nu toți câinii sunt „cuminți și ascultători”. Unii au voință proprie, opinii clare și reacții care trădează o personalitate bine conturată.
08:40
Capitala și mai multe județe din țară sunt sâmbătă dimineața sub avertizări Cod galben de ploi și polei, a anunțat ANM.
08:30
Cuvântul „impunitate” apare frecvent în discursul public, în presă și în dezbaterile despre justiție, corupție sau abuz de putere.
08:20
Se circulă, sâmbătă dimineața, în condiții de iarnă pe A1 și A10, dar și pe drumurile naționale din mai multe județe din țară, anunță Centrul Infotrafic.
08:10
Săgetător, 2026 este anul expansiunii.
Acum 24 ore
07:50
După mesele bogate de Crăciun, Revelion și Sfântul Vasile, organismul are nevoie de o pauză.
