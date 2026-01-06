Cel de-al treilea sezon al serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN va avea premiera joi, 8 ianuarie, de la 20.30, la Antena 1

13:50

Unic în lume, prin arhitectură, tehnologia inovatoare și colecțiile impresionante pe care le adăpostește, Castelul Peleș de la Sinaia are și o impresionantă echipă de cercetători care au publicat zeci de studii despre edificiu și despre Familia Regală a României, în ultimii ani, în special cu ocazia unor expoziții inedite. Directorul general al Muzeului Peleș, dr. Narcis Dorin Ion, este și cel mai prolific autor de cărți, publicate drept cercetări proprii sau în calitate de coordonator de echipă. Astfel, Peleșul a produs, pentru posteritate, o întreagă bibliotecă proprie, unde se află toate explicațiile referitoare la istoria castelului și a celor care l-au clădit, dar și a urmașilor lor. Pentru cei pasionați de istorie, arhitectură și artă, această bibliotecă poate fi oricând baza unei viitoare cercetări științifice de maximă acuratețe.