Nicușor Dan, despre suspendarea sa din funcție: Mi se pare total neserios
Jurnalul.ro, 7 ianuarie 2026 00:50
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat, marți, că demersul opoziției privind suspendarea sa din funcție este „total neserios”.
Acum 30 minute
01:10
Cel de-al treilea sezon al serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN va avea premiera joi, 8 ianuarie, de la 20.30, la Antena 1 # Jurnalul.ro
Serialul original semnat Ruxandra Ion şi produs de Dream Film Production, Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, care a captivat milioane de telespectatori cu difuzarea primelor două sezoane, se întoarce din 8 ianuarie şi va putea fi urmărit în fiecare joi, de la 20.30, la Antena 1.
Acum o oră
00:50
Acum 2 ore
00:30
Pe 7 ianuarie 2026, greutățile financiare încep să se risipească pentru trei semne zodiacale.
00:20
Soluția ministrului Sănătății în scandalul gărzilor: 12 ore, în loc de 24 și gărzi la domiciliu # Jurnalul.ro
O nouă criză în Sănătate, încă din primele zile din 2026. Sute de medici revoltați și sindicaliștii acuză „durata inumană” a gărzilor: „32 deore în care medicul trebuie să fie lucid, prezent, responsabil pentru vieți”
00:00
Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 (ADPDU), instituție aflată în subordinea Primăriei Sectorului 6, vrea să plătească puțin peste 700.000 de euro (3.558.340 lei, fără TVA) pentru repararea podului hobanat din Parcul Drumul Taberei.
6 ianuarie 2026
23:40
Manuscrisele de la Marea Moartă au fost descifrate: Ce ascund scrierile vechi de două milenii? # Jurnalul.ro
Un expert olandez a elucidat după 70 de ani codul „Cryptic B” din Manuscrisele de la Marea Moartă, dezvăluind referințe biblice despre sfârșitul vremurilor, Judecata de Apoi și revenirea lui Mesia.
Acum 4 ore
23:30
Impozitul pe proprietate în Europa: Care sunt țările care colectează cele mai multe impozite? # Jurnalul.ro
Politicile fiscale privind proprietățile imobiliare variază în Europa. În unele țări, precum Regatul Unit și Franța, impozitele pe proprietăți imobiliare reprezintă o parte semnificativă atât din PIB, cât și din totalul impozitelor, arată Euronews citat de afaceri.news.
22:40
Inundații în Olt: Acumulări de apă în urma ploilor din Slatina. Pompierii intervin cu motopompe # Jurnalul.ro
În municipiul Slatina, apa s-a acumulat în urma ploilor, în apropierea caselor. Pompierii Detașamentului Slatina intervin cu două autospeciale, dar și două motopompe.
22:40
România a încasat 988,7 milioane de euro din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), sumă care reprezintă rambursarea plăților în avans efectuate fermierilor în perioada 16 octombrie – 30 noiembrie 2025, potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).
22:30
Muzica a conectat lumea în 2025, cu hituri care au explodat pe Spotify, TikTok și radio.
22:10
Autoturismele cu motoare clasice devin o raritate într-una dintre țările nordice ale Europei. În 2025, aproape 100% dintre mașinile noi vândute au fost electrice.
22:00
Nicușor Dan, după reuniunea Coaliției de Voință: România nu va trimite trupe în Ucraina # Jurnalul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat, marți, la Paris, după participarea la reuniunea Coaliției de Voință, că România nu își schimbă poziția privind sprijinul acordat Ucrainei și nu ia în calcul trimiterea de trupe pe teritoriul ucrainean.
22:00
China a acuzat marți Statele Unite că încalcă grav dreptul internațional și normele fundamentale ale relațiilor internaționale în urma capturării președintelui venezuelean Nicolas Maduro în timpul unei operațiuni militare americane.
21:40
6 zodii chinezești se bucură de rezultate care vin din răbdare și inteligență, pe 7 ianuarie 2026 # Jurnalul.ro
Șase semne zodiacale chinezești atrag norocul și succesul financiar pe 7 ianuarie 2026. Această miercuri se desfășoară de fapt ca o rară Zi a Stabilului Șarpelui de Metal.
Acum 6 ore
21:30
O familie cu doi copii din județul Alba a rămas blocată, marți, în mașină din cauza nămeților, în zona Poarta Raiului, pe drumul dintre stațiunea turistică Șureanu și localitatea Șugag.
21:30
Nu e momentul pentru revoluţii şi destabilizare în România , a declarat preşedintele Nicuşor Dan, marţi, înainte de a participa la 'Coaliţia de Voinţă'.
21:20
Un accident rutier grav a avut loc marți pe drumul european E85, în localitatea Traian, comuna Săbăoani.
21:10
Majoritatea alimentelor de bază s-au ieftinit în Bulgaria spre finalul anului 2025. Tendința generală este una de scădere a prețurilor, chiar dacă anumite legume au înregistrat creșteri vizibile.
21:00
Nicușor Dan, la bordul unei aeronave militare, explică de ce România nu mai are avion prezidențial # Jurnalul.ro
Președintele României, Nicuşor Dan, participă la reuniunea șefilor de stat și de guvern ai „Coaliţiei de Voinţă”, organizată la Palatul Élysée, la Paris. Șeful statului a plecat spre capitala Franței cu un avion militar de tip Spartan, iar înainte de decolare a discutat cu jurnaliștii.
20:50
Trump spune că republicanii trebuie să câștige alegerile din noiembrie, altfel va fi pus sub acuzare # Jurnalul.ro
Donald Trump le-a cerut marți republicanilor din Camera Reprezentanților să rămână uniți înaintea alegerilor legislative intermediare din noiembrie 2026, avertizând că pierderea controlului asupra Congresului ar putea duce la declanșarea unor proceduri de punere sub acuzare împotr sa.
20:40
Dispeceratul Naţional Salvamont a primit, în ultimele 24 de ore, 73 de apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor, fiind salvate 76 de persoane.
20:30
De ce să NU ai multe aplicații pe telefon? Avertismentul experților în securitate cibernetică # Jurnalul.ro
Aplicații aparent legitime pentru Android infectează milioane de utilizatori cu spyware avansat, permițând accesul la cameră, microfon, conversații, poze și locație, avertzează experții în securitate cibernetică.
20:30
Într-un ritm de viață tot mai alert, hobby-urile nu mai sunt doar o modalitate de a umple timpul liber. Ele devin spații personale de echilibru, de reconectare cu lucrurile care ne fac plăcere și ne oferă satisfacție și bucurie. Fie că vorbim despre sport, lectură, muzică, bricolaj sau activități creative, hobby-urile contribuie la starea noastră de bine și ne ajută să ne păstrăm curiozitatea vie.
20:00
Plan alimentar antiinflamator fără zahăr, structurat pe 30 de zile. Mese simple, gustoase și echilibrate, ideale pentru începători și sănătate pe termen lung.
19:40
Avaria produsă în weekend la CET București Sud nu a fost una majoră și nu a avut un impact major asupra consumatorilor, au transmis, marți, la finalizarea intervenției, oficialii companiei Electrocentrale București (ELCEN).
19:40
Avertisment public într-o populară zonă de vacanță din Europa din cauza unui păianjen periculos # Jurnalul.ro
Un avertisment public a fost lansat pentru turiștii care merg într-o populară zonă de vacanță din Europa. Este vorba despre Insulele Baleare din Marea Mediterană. Mai mulți localnici și turiști au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au fost înțepați de păianjenul veninos.
Acum 8 ore
19:30
Alertă! Laptele praf Nestlé, scos de urgență din magazine în România și Europa. Risc de contaminare cu o toxină periculoasă în formule pentru sugari # Jurnalul.ro
Nestlé retrage global loturi de lapte praf pentru bebeluși, inclusiv în România, din cauza riscului de contaminare cu toxina cereulidă. Află ce trebuie să faci.
19:10
Criza politică din Venezuela continuă să se adâncească, după ce președintele Camerei Reprezentanților a SUA, Mike Johnson, a declarat că trupele americane nu sunt așteptate să fie desfășurate pe teritoriul venezuelean.
19:00
Un trader necunoscut a obținut un profit de aproximativ 410.000 de dolari după ce a pariat că președintele venezuelean Nicolas Maduro va fi demis din funcție.
18:40
2026 aduce în AntenaPLAY premiere mult așteptate, show-uri de top și noi sezoane ale celor mai iubite producții.
18:30
Tot mai multe persoane cad în capcana injecțiilor de slăbit de pe piața neagră, riscând probleme cardiace grave și scăderi alarmante de glicemie, avertizează medicii.
18:10
Miyamoto Musashi a străbătut Japonia secolului al XVI-lea ca un spadasin neînvins, câștigând peste 60 de dueluri înainte de a împlini 30 de ani.
18:00
Trump susține că industria petrolieră din SUA s-ar putea extinde în Venezuela în mai puțin de 18 luni # Jurnalul.ro
Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, a afirmat că industria petrolieră americană ar putea reporni operațiunile în Venezuela și le-ar putea extinde în mai puțin de 18 luni, cu sprijinul guvernului.
17:40
Dispută privind marca „Babic de Buzău”: Doi producători industriali induc în eroare consumatorii # Jurnalul.ro
Producători locali de babic din Buzău acuză doi agenți industriali că le-au interzis prin avocați folosirea mărcii „Babic de Buzău”, blocând promovarea tradițională.
Acum 12 ore
17:30
Crediincioșii ordotocși sărbătoresc Boboteaza pe 6 ianuarie și Sfântul Ioan pe 7 ianuarie. Aceste zile sunt legate de anumite tradiții și superstiții populare.
17:10
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, transmite că Societatea Electrocentrale Craiova, producătorul de energie termică pentru oraş, are probleme serioase atât financiare, cât şi de funcţionare şi se fac eforturi disperate pentru a se putea trece de iarna aceasta.
17:10
Institutul Național de Hidrologie actualizează atenționarea hidrologică pentru sud-vestul țării. Un Cod galben de viituri este în vigoare în perioada 6 ianuarie ora 12.00 și 8 ianuarie ora 12.00.
17:00
Un sondaj Avangarde, intitulat „Securitate regională – percepții și așteptări”, arată ce opinie au românii în privința reintroducerii serviciului militar obligatoriu.
16:40
Marea premieră Power Couple, lider de audiență! Cea de-a doua seară le dă șansa fetelor să lupte într-o probă în premieră, tip turneu piramidal, la Antena 1: ”schimbă total istoria” # Jurnalul.ro
A fost o seară încărcată la marea premieră Power Couple: o nouă locație, noi perechi dornice să treacă prin experiența vieții lor și vești cum nu s-au mai văzut până în prezent!
16:30
Risc crescut de avalanşă în Masivul Vâlcan. Turiştii sunt avertizaţi să nu părăsească zona schiabilă # Jurnalul.ro
Salvamontiştii din Lupeni, care deservesc şi staţiunea montană Straja, au avertizat, marţi, asupra riscului crescut de avalanşă apărut în zona de creastă a Masivului Vâlcan, la peste 1.600 de metri altitudine, din cauza zăpezii aduse de vânt care formează cornişe de peste 2,5 metri înălţime.
16:10
Mesaje de Sfântul Ioan 2026. Cele mai frumoase urări și SMS-uri pentru Ion, Ioan și Ioana # Jurnalul.ro
Mesaje de Sfântul Ioan 2026: urări emoționante, amuzante și religioase pentru Ion, Ioan și Ioana. Inspiră-te și trimite un SMS perfect!
16:00
Valorile de temperatură din capitală se vor situa peste mediile multianuale marţi şi miercuri, însă joi valorile de temperatură vor fi mai scăzute decât în intervalul anterior şi apropiate de mediile multianuale specifice perioadei, potrivit prognozei speciale publicate de Administraţia Naţională de Meteorologie.
15:40
„Curierul fantomă” este noua escrocherie care a afectat deja sute de români. Aceștia au pierdut bani după primirea unui SMS aparent inofensiv despre schimbarea adresei de livrare.
15:30
Descoperă trauma sufletului tău bazată pe data nașterii: de la abandon la iubire toxică. 5 tipuri de răni ascunse + pași de vindecare emoțională. Transformă-ți viața azi!
15:10
Cum îți sabotează semnul zodiacal relațiile în 2026: 12 mecanisme emoționale invizibile dezvăluite de astrologie # Jurnalul.ro
Descoperă în 2026 cum zodia ta sabotează relațiile prin apărări subconștiente și rănile emoționale. De la Berbec la Pești: 12 obiceiuri care distrug intimitatea. Citește acum!
15:00
Un preot i-a stropit ușa cu apă sfințită și a plecat! Reacția unei americance din Oradea a devenit virală # Jurnalul.ro
O americancă stabilită în Oradea povestește momentul în care a fost surprinsă de tradiția Bobotezei. Ce este Agheasma Mare, de ce se bea și ce semnificație are această sărbătoare importantă.
14:40
Crăciunul este una dintre cele mai importante sărbători creștine, însă nu este celebrat în aceeași zi de toți credincioșii.
14:10
De la reacții chimice vizibile, până la personalități pline de viață, termenul are o semnificație bogată și expresivă.
14:00
Un înalt oficial de la Casa Albă a oferit detalii despre viitorul Venezuelei și al Groenlandei # Jurnalul.ro
Un înalt oficial de la Casa Albă a vorbit despre viitorul Venezuelei și al Groenlandei. El a confirmat strategia președintelui Donald Trump, dar a oferit câteva detalii. Lidera opoziției venezuelene nu poate fi adusă la putere, a spus, printre altele, demnitarul american.
13:50
Unic în lume, prin arhitectură, tehnologia inovatoare și colecțiile impresionante pe care le adăpostește, Castelul Peleș de la Sinaia are și o impresionantă echipă de cercetători care au publicat zeci de studii despre edificiu și despre Familia Regală a României, în ultimii ani, în special cu ocazia unor expoziții inedite. Directorul general al Muzeului Peleș, dr. Narcis Dorin Ion, este și cel mai prolific autor de cărți, publicate drept cercetări proprii sau în calitate de coordonator de echipă. Astfel, Peleșul a produs, pentru posteritate, o întreagă bibliotecă proprie, unde se află toate explicațiile referitoare la istoria castelului și a celor care l-au clădit, dar și a urmașilor lor. Pentru cei pasionați de istorie, arhitectură și artă, această bibliotecă poate fi oricând baza unei viitoare cercetări științifice de maximă acuratețe.
