Bolojan, prima poziționare față de judecătorii PSD din CCR: ”S-a creat o minoritate de blocaj”
Aktual24, 3 ianuarie 2026 22:20
Premierul Ilie Bolojan afirmă că la Curtea Constituţională s-a creat „o minoritate de blocaj” în privinţa luării unei decizii pe tema pensiilor magistraţilor, punctând că e vorba de o problemă „care ţine de o minimă justeţe socială”. Prim-ministrul şi-a exprimat speranţa că o decizie „favorabilă” va fi luată în şedinţa din 16 ianuarie. „Era foarte […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum 30 minute
22:20
Bolojan, prima poziționare față de judecătorii PSD din CCR: ”S-a creat o minoritate de blocaj” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan afirmă că la Curtea Constituţională s-a creat „o minoritate de blocaj” în privinţa luării unei decizii pe tema pensiilor magistraţilor, punctând că e vorba de o problemă „care ţine de o minimă justeţe socială”. Prim-ministrul şi-a exprimat speranţa că o decizie „favorabilă” va fi luată în şedinţa din 16 ianuarie. „Era foarte […]
22:10
Într-o zi geroasă de iarnă din 2026, sub privirile a mii de newyorkezi entuziasmați, Zohran Mamdani a preluat oficial conducerea celui mai mare și mai scump oraș din Statele Unite. La doar 34 de ani, noul primar a promis „o nouă poveste” pentru New York, una construită pe siguranță, accesibilitate și prosperitate împărțită echitabil. Mesajul […]
Acum o oră
22:00
Spania nu va recunoaşte o intervenţie a SUA în Venezuela care încalcă dreptul internaţional, a declarat sâmbătă prim-ministrul Pedro Sanchez, după ce forţele americane l-au capturat pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro, aflat în funcţie de mult timp, într-o operaţiune care a avut loc în cursul nopţii, relatează Reuters şi AFP, citate de Agerpres. „Spania nu […]
21:40
Bolojan, reacție în cazul Venezuela: ”Conducerea acestei țări nu a fost recunoscută de România” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă seară, că nu a discutat cu preşedintele României, Nicuşor Dan, despre situaţia din Venezuela, dar că urmăreşte evoluţiile din această ţară, a cărei conducere nu a fost recunoscută de România, în contextul în care alegerile de anul trecut au fost apreciate drept falsificate. „Am mai avut un astfel de […]
Acum 2 ore
21:20
Reacția oficială a României la capturarea lui Maduro: ”Decizia de a-l aduce pe Nicolas Maduro în fața justiției poate opri creșterea flagelului traficului de droguri” # Aktual24
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a transmis, sâmbătă seara, reacția oficială a Bucureștiului față de evenimentele din Venezuela. ”Suntem în strânsă coordonare cu partenerii din Uniunea Europeană pe situația din Venezuela și am discutat astăzi alinierea pentru o declarație comună în pregătirea consiliului de securitate ONU. Decizia de a-l aduce pe Nicolas Maduro în fața […]
21:10
Jocuri de putere în Ucraina. Ce înseamnă că șeful spionajului militar preia administrația prezidențială # Aktual24
Președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, a făcut una dintre cele mai radicale și simbolice schimbări de la declanșarea invaziei ruse la scară largă, numindu-l pe șeful serviciilor de informații militare, Kirilo Budanov, în funcția de șef al administrației prezidențiale. Decizia marchează nu doar o schimbare de personal, ci o reconfigurare profundă a centrului de putere de […]
20:40
Pană de curent la Berlin: Peste 45.000 de locuințe afectate după un presupus atac asupra cablurilor de înaltă tensiune # Aktual24
Zeci de mii de locuințe din Berlin vor fi fără electricitate până joi, după ce o pană de curent a lovit zona de sud-vest a capitalei Germaniei într-un presupus atac care a incendiat cablurile de înaltă tensiune, au declarat oficialii. Unele gospodării ar putea rămâne și fără căldură, deoarece pană a afectat sistemele locale într-un […]
Acum 4 ore
20:20
În timpul conferinței de presă, Donald Trump a fost întrebat dacă insistența sa că SUA vor să se „înconjoare de stabilitate” conține și un mesaj pentru liderul Cubei comuniste, Miguel Diaz-Canel, scrie Sky News. „Cuba va fi ceva despre care vom ajunge să vorbim, deoarece Cuba este o națiune în declin în acest moment. Și […]
20:20
Cei doi manageri ai barului din Eveția în care au murit cel puțin 40 de oameni au fost puși sub urmărire penală # Aktual24
Cei doi manageri ai barului unde un incendiu de Anul Nou a ucis cel puțin 40 de persoane au fost puși sub urmărire penală, au declarat procurorii elvețieni. Cuplul francez Jacques și Jessica Moretti dețineau și administrau barul Le Constellation din Crans-Montana, care era arhiplin de tineri petrecăreți de Anul Nou când, în jurul orei […]
20:20
SUA vor trimite trupe pentru a ”securiza” petrolul din Venezuela. Trump: ”Vom scoate o cantitate uriașă de bogăție din pământ, iar acea bogăție va merge către poporul Venezuelei. Va a ajunge și în SUA sub formă de rambursare pentru daune” # Aktual24
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că SUA ar urma să trimită trupe în Venezuela cu scopul de a securiza infrastructura petrolieră, afirmând că veniturile obținute din exploatarea resurselor ar urma să fie folosite pentru despăgubirea venezuelenilor și a Statelor Unite pentru daunele produse în timpul conducerii lui Nicolás Maduro. Trump declarase anterior, în […]
20:10
BYD versus Tesla: momentul în care China amenință definitiv supremația electrică a Americii # Aktual24
Piața globală a vehiculelor electrice traversează una dintre cele mai dramatice schimbări din istoria sa recentă. După mai bine de un deceniu în care Tesla a fost sinonimă cu revoluția electrică, un nou lider pare gata să preia controlul. BYD, gigantul auto din China, se află la un pas de a deveni cel mai mare […]
20:10
Singurul premier UE care condamnă dur operațiunea SUA în Venezuela. El este apropiat de regimul de la Moscova # Aktual24
Prim-ministrul slovac Robert Fico, care a avut mai multe întâlniri cu lideri ruși după invazia din Ucraina, a condamnat ferm atacul american asupra Venezuelei, transmit dpa şi EFE, citate de Agerpres. Acţiunea militară americană arată că „dreptul internaţional nu se aplică, forţa militară este folosită fără mandat ONU şi oricine este mare şi puternic face […]
20:10
În timpul conferinței de presă, Donald Trump a fost întrebat dacă insistența sa că SUA vor să se „înconjoare de stabilitate” conține și un mesaj pentru liderul Cubei comuniste, Miguel Diaz-Canel, scrie Sky News. „Cuba va fi ceva despre care vom ajunge să vorbim, deoarece Cuba este o națiune în declin în acest moment. Și […]
19:50
Operațiunea pas cu pas. Trump: ”Maduro a încercat să fugă într-o cameră de oțel, am fost mai rapizi/ Caracas fost băgat în întuneric datorită unei anumite capacități pe care o avem” # Aktual24
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat sâmbătă că armata americană ar fi putut să îl ucidă pe liderul Venezuelei, Nicolás Maduro, în timpul operațiunii desfășurate în cursul nopții, dacă acest lucru ar fi fost necesar. „S-ar fi putut întâmpla”, a declarat Donald Trump jurnaliștilor, în cadrul unei conferințe de presă organizate la reședința sa […]
19:40
„Ceva va trebui făcut și cu Mexicul”, afirmă Donald Trump la doar câteva ore după atacul asupra Venezuelei – VIDEO # Aktual24
În doar câteva zile, Donald Trump a legat explicit două dosare sensibile din America Latină: răsturnarea regimului lui Nicolás Maduro în Venezuela și viitorul relației Statelor Unite cu Mexicul. După operațiunea militară care a dus la capturarea liderului venezuelean, Trump a declarat, într-o intervenție la Fox News, președintele american a sugerat că „ceva va trebui […]
19:40
Trump: „Vom conduce Venezuela până în momentul în care va fi posibilă o tranziție sigură/ Marile companii petroliere americane vor intra în Venezuela” # Aktual24
Donald Trump și-a început conferința de presă lăudând operațiunea americană din Venezuela de peste noapte, scriu The Guardian și BBC.”om conduce Venezuela cu un grup. Desemnăm niște persoane, o să vă spunem despre cine este vorba. Vom face să curgă petrolul așa cum ar trebui să curgă”, a spus Trump. Donald Trump a descris operațiunea […]
19:10
Fabrica viitorului a părăsit Pământul. Cum vrea o companie din Marea Britanie să producă semiconductori în spațiu # Aktual24
Pentru mult timp, ideea de a produce bunuri în spațiu a aparținut exclusiv literaturii science-fiction. Fabrici orbitale, tehnologii futuriste și materiale imposibil de realizat pe Pământ păreau concepte îndepărtate, rezervate doar imaginației. Astăzi însă, această viziune începe să capete contur, iar primul pas a fost deja făcut. O companie britanică cu sediul în Cardiff, Space […]
19:10
Donald Trump: „ Vom conduce țara până în momentul în care va fi posibilă o tranziție sigură, corectă și rațională” # Aktual24
Donald Trump și-a început conferința de presă lăudând operațiunea americană din Venezuela de peste noapte, scrie The Guardian. Donald Trump a descris operațiunea militară de succes din Venezuela cu bravada tipică. „Acesta a fost una dintre cele mai uimitoare, eficiente și puternice demonstrații de putere și competență militară americană din istoria Americii”, a declarat președintele […]
18:50
„Președintele păcii” a prins gustul războiului: „Ceva va trebui făcut și cu Mexicul”, afirmă Donald Trump, la doar câteva ore după atacul asupra Venezuelei – VIDEO # Aktual24
În doar câteva zile, Donald Trump a legat explicit două dosare sensibile din America Latină: răsturnarea regimului lui Nicolás Maduro în Venezuela și viitorul relației Statelor Unite cu Mexicul. După operațiunea militară care a dus la capturarea liderului venezuelean, Trump a declarat, într-o intervenție la Fox News, președintele american a sugerat că „ceva va trebui […]
Acum 6 ore
18:20
Ca răspuns la informațiile apărute mai devreme conform cărora vicepreședinta venezueleană Delcy Rodriguez s-ar afla în Rusia, Ministerul de Externe al Rusiei a declarat că aceasta nu se află în țară, potrivit Sky News. Sâmbătă mai devreme, Delcy Rodriguez a cerut, într-un comunicat, „dovezi că Maduro este în viață”. Citând patru surse familiare cu mișcările […]
18:10
Trump Media lansează o criptomonedă pentru acționari: ambiție digitală, influență politică și umbrele conflictului de interese # Aktual24
Imperiul media construit în jurul lui Donald Trump continuă să își extindă tentaculele în lumea activelor digitale. Trump Media and Technology Group, compania care operează platforma Truth Social, a anunțat lansarea unei noi criptomonede destinată exclusiv acționarilor săi, o mișcare care marchează cea mai recentă și, totodată, cea mai controversată incursiune a familiei Trump în […]
18:00
Mai multe detalii despre capturarea lui Nicolas Maduro apar acum. Potrivit liderului partidului de guvernământ, Nahum Fernandez, președintele și soția sa se aflau la domiciliul lor, într-o bază militară, când au fost capturați. „Acolo au bombardat. Și acolo au efectuat ceea ce am putea numi o răpire a președintelui și a primei doamne a țării”, […]
17:30
Putin l-a „ajutat” din nou pe Trump: Sistemele de rachete antiaeriene Buk trimise de ruși lui Maduro nu au funcționat și au fost distruse la sol – VIDEO # Aktual24
În urma loviturilor militare americane din 3 ianuarie 2026 asupra Venezuelei, imaginile și relatările arată că cel puțin un sistem de rachete antiaeriene rusesc Buk-M2E a fost distrus în apropierea bazei aeriene La Carlota din Caracas și nu a ripostat eficient la atacul inițial. Înregistrările prezentate în spațiul public și citate de Defence Blog prezintă […]
17:00
Trump: „Va trebui să luăm în considerare” susținerea lui Machado la conducerea Venezuelei # Aktual24
Întrebat la Fox News, dacă o va susține pe lidera opoziției, Maria Corina Machado – care se află în prezent în Norvegia – să preia conducerea Venezuelei, Trump a declarat pentru Fox News că „va trebui să luăm în considerare asta chiar acum”, scrie BBC. „Ei au un vicepreședinte, după cum știți. Nu știu ce […]
16:50
Trump a urmărit operațiunea din Venezuela de la Mar-a-Lago. El a anunțat că după operațiune, SUA vor fi „foarte puternic implicate” în industria petrolieră din Venezuela # Aktual24
Președintele Donald Trump a vorbit cu „Fox & Friends Weekend” sâmbătă dimineață, la doar câteva ore după ce SUA au atacat Venezuela și l-au capturat pe liderul acesteia, Nicolás Maduro. Președintele a spus că a urmărit operațiunea din Mar-a-Lago. Trump a declarat pentru Fox News că a urmărit capturarea președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, și a […]
16:50
Donald Trump a confirmat că liderul venezuelean Nicolás Maduro și soția sa, Cilia Flores, se îndreaptă spre New York, potrivit The Guardian. Anterior, procurorul general al SUA, Pam Bondi, a declarat că fostul lider venezuelean și soția sa se vor confrunta cu acuzații penale după o inculpare la New York. Bondi a promis într-o postare […]
Acum 8 ore
16:10
Vicepreședintele American JD Vance spune că lui Maduro i s-au „oferit mai multe căi de ieșire” înainte de capturare printre care și returnarea „petrolului furat” # Aktual24
Vicepreședintele american JD Vance a emis o declarație despre operațiunea militară americană de capturare a președintelui venezuelean Nicolas Maduro și a soției sale pentru a fi judecați în Statele Unite, potrivit The Times of Israel. „Președintele a oferit mai multe căi de ieșire, dar a fost foarte clar pe tot parcursul acestui proces: traficul de […]
16:00
Analiză: De ce modalitatea în care a fost înlăturat Maduro îi va îngrijora pe aliații SUA # Aktual24
Îndepărtarea lui Nicolas Maduro de către Donald Trump este complet fără precedent. Până acum, SUA au găsit modalități de a înlătura lideri care nu le-au plăcut, dar niciodată în acest fel, comentează Dominic Waghorn, editor pentru afaceri internaționale al Sky News. Statele naționale nu își trimit forțele armate în alte națiuni suverane pentru a le […]
15:30
Premierul Keir Starmer declară că Marea Britanie nu a fost „implicată în niciun fel” în operațiunea SUA din Venezuela, dar solicită mai multe informații înainte de a comenta pe această temă, potrivit The Guardian. Starmer spune că nu a vorbit cu președintele Trump despre capturarea președintelui Nicolas Maduro de către SUA. „Nu, nu am făcut-o […]
15:30
La un protest pro-Maduro din capitală, primarul Caracasului, Carmen Meléndez, s-a alăturat unei mulțimi care a cerut ca Maduro să fie adus imediat înapoi, potrivit Associated Press. „Maduro, ține-te bine, poporul se ridică!”, a scandat mulțimea. De asemenea, au spus: „Suntem aici, Nicolás Maduro. Dacă ne poți auzi, suntem aici!” În altă parte, locuitorii încă […]
15:00
Procurorul general al SUA spune că liderul venezuelean destituit, Maduro, și soția sa, Cilia Flores, vor fi puși sub acuzare la New York # Aktual24
Procurorului general al SUA, Pam Bondi, a declarat că Maduro și soția sa au fost puși sub acuzare în Districtul de Sud al statului New York, potrivit BBC. Maduro, spune ea, a fost acuzat de „conspirație pentru narco-terorism, conspirație pentru import de cocaină, deținere de mitraliere și dispozitive distructive, precum și conspirație pentru deținerea de […]
14:50
Rusia a cerut clarificări „imediate” cu privire la circumstanțele presupusei răpiri de către SUA a președintelui venezuelean Maduro în timpul unui atac ordonat de președintele Donald Trump. „Suntem extrem de alarmați de informațiile conform cărora președintele venezuelean Nicolas Maduro și soția sa au fost scoși cu forța din țară ca urmare a agresiunii americane de […]
14:40
Ministrul Apărării din Venezuela a anunțat o desfășurare imediată a forțelor militare în toată țara, potrivit BBC. Vorbind în spaniolă într-o intervenție video, Vladimir Padrino López a cerut un front unit de rezistență în fața „celei mai grave agresiuni” comise vreodată împotriva Venezuelei, adăugând că Venezuela respectă „ordinele lui Maduro” de a desfășura toate forțele […]
Acum 12 ore
14:30
După ce Nicholas Maduro a fost reținut și scos din țară, atenția se îndreaptă către cine va guverna Venezuela în continuare. Aparent, nu vor mai exista alte atacuri, iar Donald Trump s-ar considera mulțumit că l-a înlăturat pe Maduro. Dar asta ridică întrebarea: va rămâne chavismul la putere fără Maduro? Dacă se întâmplă acest lucru, […]
14:20
Vicepreședinta Venezuelei se teme că Maduro și soția sa au fost uciși în operațiunea Delta Force: „Cerem dovezi clare și imediate că sunt în viață” # Aktual24
Vicepreședinta Venezuelei, Delcy Rodríguez, a declarat public că guvernul de la Caracas cere „dovezi clare și imediate” că președintele Nicolás Maduro și soția sa, Cilia Flores, sunt în viață, după ce președintele american Donald Trump a anunțat că aceștia ar fi fost capturați și scoși din țară în urma unui atac militar al Statelor Unite. […]
14:20
Președintele columbian a trimis forțele militare la graniță, Venezuela și Columbia au o graniță comună de peste 2.000 de kilometri # Aktual24
După o reuniune a consiliului național de securitate care a început la ora locală 03:00 (08:00 GMT), președintele columbian Gustavo Petro a anunțat desfășurarea forțelor publice de-a lungul frontierei cu Venezuela. Din Bogotá, se fac pregătiri pentru un posibil aflux masiv de refugiați venezueleni în urma atacurilor americane din Caracas și din alte zone ale […]
14:10
Noaptea care, în mod tradițional, ar trebui să marcheze speranța, renașterea și promisiunea unui nou început s-a transformat într-un coșmar sângeros în regiunea Herson. Într-una dintre cele mai fragile și disputate zone ale războiului ruso-ucrainean, trecerea dintre ani nu a fost întâmpinată cu artificii și urări, ci cu explozii, ruine și moarte. Sudul Ucrainei ocupat […]
14:10
Seretarul de Stat Marco Rubio spune că Maduro va fi judecat în SUA și nu anticipează nicio altă acțiune în Venezuela # Aktual24
Secretarul de Stat american Marco Rubio nu anticipează nicio altă acțiune împotriva Venezuelei în urma capturării lui Nicolás Maduro, a declarat senatorul republican Mike Lee. Acesta a confirmat arestarea președintelui venezuelean Maduro, care va fi judecat pentru acuzații penale în SUA, în urma unei convorbiri telefonice cu Rubio, potrivit BBC. „El [Rubio] nu anticipează nicio […]
14:00
Ministerul rus de Externe a condamnat ceea ce a numit un „act de agresiune armată” al SUA împotriva Venezuelei într-o declarație publicată sâmbătă pe canalul său de Telegram. „Venezuelei trebuie să i se garanteze dreptul de a-și determina propriul destin fără nicio intervenție externă distructivă, darămite militară”, se arată în declarație, potrivit Associated Press. Ministerul […]
13:40
Rezultate bune pentru Aeroportul Brașov în 2025. Traficul de pasageri a crescut cu 48% în 2025, la peste 337.000 de călători # Aktual24
Preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Adrian Veştea, a anunţat că 337.353 de călători români şi străini au ales Aeroportul Internaţional Braşov în anul 2025, în creştere cu 48% faţă de anul 2024. „Începem anul 2026 cu o încredere în viitorul Aeroportului Internaţional Braşov. În 2025 am demonstrat că Braşovul poate să susţină un trafic aerian în […]
13:10
Dincolo de orbită: povestea Amandei Nguyen, astronauta care a ajuns în spațiu și s-a confruntat cu cea mai grea aterizare # Aktual24
Când capsula Blue Origin a revenit pe solul texan, în aprilie, și praful s-a așezat peste deșert, Amanda Nguyen tocmai scrisese istorie. În 11 minute, devenise prima femeie vietnameză care a depășit limita recunoscută internațional a spațiului cosmic. Un moment care ar fi trebuit să fie celebrat ca o victorie a științei, a diversității și […]
12:40
Un bărbat de 47 de ani a murit intoxicat în urma unui incendiu, după ce ar fi aprins mai multe materiale textile pentru a se încălzi într-o boxă. „La data de 2 ianuarie 2026, în jurul orei 18.00, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Târgu Mureş au fost sesizaţi cu privire la faptul că, într-o boxă […]
12:20
Un videoclip cu imagini în care Donald Trump le promitea americanilor că va fi „președintele păcii” și nu mai porni războaie devine viral pe rețelele sociale – VIDEO # Aktual24
În campania electorală care l-a readus la Casa Albă, Donald Trump și-a construit unul dintre cele mai puternice mesaje politice în jurul ideii de pace. În discursuri, mitinguri și interviuri, el a repetat constant că va fi „președintele păcii”, „președintele care nu pornește războaie”, că va pune capăt conflictelor existente și că Statele Unite nu […]
11:40
Donald Trump anunță capturarea președintelui Nicolas Maduro și lovituri aeriene masive în Venezuela # Aktual24
Președintele american Donald Trump a declarat pe rețelele sociale că Statele Unite au efectuat „o lovitură masivă” împotriva Venezuelei și a liderului său, Nicolás Maduro, care, împreună cu soția sa, au fost „capturați și scoși din țară”. Anunțul vine după explozii raportate în Caracas și escaladarea tensiunilor regionale. „Statele Unite ale Americii au dus la […]
11:20
Donald Trump sfidează Constituția: El nu a informat în prealabil Congresul SUA despre loviturile militare americane asupra Venezuelei # Aktual24
Comitetul pentru Servicii Armate al Senatului SUA nu a fost informat în prealabil despre loviturile militare americane asupra Venezuelei, care au dus la exploziile din Caracas pe 3 ianuarie. Această lipsă de transparență a stârnit critici dure din partea membrilor Congresului, care acuză administrația Trump de încălcarea Constituției. Senatorul democrat Jack Reed, președintele comitetului, a […]
10:50
Criza se amplifică: Statele Unite au blocat spațiul aerian venezuelean și au dezactivat transponderele tuturor avioanelor militare americane # Aktual24
Statele Unite au escaladat dramatic tensiunile cu Venezuela: Administrația Federală a Aviației (FAA) a interzis toate zborurile comerciale americane în spațiul aerian venezuelean. În paralel, Forțele Aeriene SUA (USAF) au dezactivat aproape toate transponderele publice de urmărire a zborurilor (ADS-B), făcând avioanele militare invizibile pe platforme precum FlightRadar24. Măsurile vin după exploziile raportate în Caracas […]
10:40
Funeriu, mesaj dur: ”Situația lui Nicușor Dan este cunoscută bine de unul din matematicienii de top la nivel mondial. Terminați cu imbecilitatea contestării studiilor și doctoratului lui Nicușor Dan” # Aktual24
Daniel Funeriu, fost contracandidat al lui Nicușor Dan, le transmite suveraniștilor că a contesta doctoratul lui Nicușor Dan reprezintă o ”imbecilitate”. Jurnalista Emilia Șercan a transmis vineri că se confruntă cu o ”avalanșă” de cereri de a verifica doctoratul președintelui. ”Terminați cu imbecilitatea contestării studiilor și doctoratului lui Nicușor Dan. Cunosc algoritmul: am fost primul, […]
10:30
În Venezuela s-a declarat mobilizarea generală „permanentă” – aproape 2 milioane de oameni vor fi chemați sub arme pentru a lupta contra invaziei americane # Aktual24
Venezuela a declarat stare de urgență națională și mobilizare generală „permanentă” după exploziile din Caracas și alte regiuni, atribuite de guvern unei „agresiuni militare” americane. Președintele Nicolás Maduro a ordonat activarea tuturor planurilor de apărare, chemând forțele armate, milițiile și „poporul înarmat” să fie în stare de alertă maximă pentru a respinge presupusul atac. Comunicatul […]
10:20
Președintele Nicolas Maduro a instituit starea de urgență în Venezuela, după „agresiunea militară” a Statelor Unite # Aktual24
Guvernul venezuelean a declarat stare de urgență națională și a acuzat Statele Unite de o „agresiune militară gravă” în urma exploziilor raportate în capitala Caracas și în statele Miranda, Aragua și La Guaira. Comunicatul oficial, citat de Reuters, „respinge, condamnă și denunță” atacurile, afirmând că acestea amenință pacea regională și vizează controlul asupra resurselor strategice, […]
10:20
Ministerul de Externe al Venezuelei acuză că adevăratul motiv al agresiunii americane este acapararea resurselor de petrol ale țării # Aktual24
Ministerul de Externe al Venezuelei a emis un comunicat oficial în care „respinge, condamnă și denunță” presupusele atacuri militare ale Statelor Unite asupra teritoriului național. Comunicatul citat de Reuters califică atacurile drept o tentativă de a pune mâna pe resursele strategice ale țării – în special petrolul și mineralele – și de a submina independența […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.