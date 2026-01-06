Un tânăr a fost ucis, iar alții răniți după ce un autobuz a lovit protestatari haredi în Ierusalim
6 ianuarie 2026
Un tânăr a fost ucis și alți trei au fost răniți după ce un autobuz a intrat în manifestanți Haredi care protestau la Ierusalim. Potrivit serviciul de ambulanță Magen David Adom (MDA), victima avea în jur de 18 ani. Șoferul a fost arestat. Potrivit Channel 12, el a declarat poliției că încerca să scape de […]
Un jucător misterios online a câștigat 400.000 de dolari după ce a pariat pe îndepărtarea lui Maduro. El a plasat pariul cel mai mare în noaptea operațiunii # Aktual24
Un parior online misterios a câștigat peste 400.000 de dolari pe Polymarket, un site web care permite oamenilor să parieze criptomonede pe probabilitatea unor evenimente din lumea reală, prezicând corect că SUA va invada Venezuela și îl va înlătura din funcție pe președintele Nicolás Maduro. Pariurile, care pot fi vizualizate pe site-ul web al Polymarket, […]
Influența rusă în Africa. Faustin-Archange Touadéra își consolidează puterea, este la al treilea mandat prezidențial în Republica Centrafricană # Aktual24
Președintele Republicii Centrafricane, Faustin-Archange Touadéra, a obținut un al treilea mandat la conducerea statului după o victorie zdrobitoare în alegerile prezidențiale desfășurate la finalul lunii decembrie. Potrivit rezultatelor provizorii anunțate de autoritatea electorală, șeful statului a câștigat 76% din voturi, într-un scrutin contestat de opoziție și umbrit de acuzații de fraudă, boicot politic și temeri […]
Venezuela a cedat deja: oficialii de la Caracas au început discuțiile cu SUA pentru reluarea exporturilor de țiței către rafinăriile americane # Aktual24
Oficiali din Venezuela și din Statele Unite poartă discuții privind exportul de țiței venezuelean către rafinării din SUA, au declarat marți pentru Reuters cinci surse din guvern, industrie și sectorul transportului maritim. Venezuela are milioane de barili de petrol încărcați pe petroliere și depozitați în rezervoare, fără posibilitatea de a-i exporta, ca urmare a unei […]
Oficialii administrației Trump le-au spus parlamentarilor că Maduro și soția sa „s-au lovit la cap în timp ce încercau să fugă” de forțele americane # Aktual24
Oficialii administrației Trump au declarat luni legislatorilor că președintele capturat al Venezuelei, Nicolas Maduro, și soția sa, Cilia Flores, au fost răniți după ce s-au lovit la cap în timp ce fugeau de forțele americane care încercau să-i aresteze, au declarat pentru CNN surse familiare cu briefingul. Maduro și Flores au fugit și au încercat […]
Presshub: Rețeaua diurnelor din Justiție: cum sunt detașați judecătorii pe bani publici pentru a-și mări veniturile # Aktual24
Detașările sau delegările judecătorilor în urma cărora se încasează diurne care ajung, în cele mai multe cazuri, la o treime din salariu, au ajuns la un nivel nemaîntâlnit. Astfel, avem judecători încadrați la Curtea de Apel București și detașați la Tribunalul Giurgiu și judecători din Giurgiu delegați la Curtea de Apel București, doar pentru a […]
Un slogan din era sovietică, „Scopul nostru este comunismul”, stă în viscol, în fața unei facilități rusești din Barentsburg, Svalbard, unul dintre ultimele avanposturi ale prezenței Moscovei în Arctica. Rusia se confruntă cu dificultăți majore în menținerea infrastructurii portuare din Arctica, ceea ce subminează ambițiile Kremlinului de a transforma Ruta Maritimă de Nord (Northern Sea […]
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat marţi seara, la Paris, că în cadrul reuniunii „Coaliţiei de Voinţă” (Coalition of the Willing) a fost definit un document militar care prevede cum vor fi exercitate garanţiile de securitate pentru Ucraina, cum vor fi împărţite sarcinile şi cine coordonează. Şeful statului a reiterat că România nu va trimite trupe […]
Poziția României față de presiunile SUA asupra Groenlandei: ”Nu vorbim de o intenţie oficială a administraţiei americane” # Aktual24
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, marţi seara, că pe subiectul Groenlanda nu se poate vorbi despre „o intenţie oficială a administraţiei americane”. „În privinţa Groenlandei nu vorbim de o intenţie oficială a administraţiei americane”, a declarat şeful statului, într-o conferinţă de presă susţinută la Paris, după ce a participat la reuniunea şefilor de stat şi […]
Poziția oficială a președintelui privind sabotajul judecătorilor PSD de la CCR: ”Eu nu vreau să punem foarte multă patimă, pentru că patima naște ură” # Aktual24
Situaţia de la Curtea Constituţională este „un conflict social”, a afirmat, marţi, preşedintele Nicuşor Dan. El s-a referit la repetatele amânări ale şedinţei în care CCR urmează să analizeze sesizarea privind reforma pensiilor magistraţilor. „Public sunt patru magistrați care au cerut o amânare și legea le dă dreptul. Eu nu vreau să punem foarte multă […]
Ministrul israelian de Externe în vizită oficială în Somaliland. „Israelul stabilește singur pe cine recunoaște” # Aktual24
Ministrul israelian de Externe, Gideon Saar, a făcut prima sa vizită în regiunea separatistă Somaliland de când Israelul a recunoscut-o controversat drept țară independent. Gideon Saar a declarat că Israelul este hotărât să avanseze relațiile „cu elan”, în timp ce președintele Abdirahman Mohamed Abdullahi a salutat vizita sa ca pe o „zi importantă”, potrivit BBC. […]
Al doilea mandat al președintelui american Donald Trump este marcat de o politică externă agresivă și lipsită de ambiguitate diplomatică. După operațiunea fulger din Venezuela, unde liderul de la Caracas și soția sa au fost capturați în urma unui raid nocturn desfășurat în complexul prezidențial fortificat, mesajul transmis de la Casa Albă este clar: Statele […]
Președintele, despre referendumul din PSD: ”Această coaliţie funcţionează şi eu sunt optimist că va funcţiona în continuare” # Aktual24
Preşedintele Nicușor Dan a declarat, marţi seară, la Paris, că actuala coaliţie de guvernare funcţionează şi şi-a exprimat convingerea că aceasta va rămâne stabilă în următorii ani, în pofida anunţului Partidului Social Democrat privind organizarea unui referendum intern pentru a decide dacă părăseşte sau nu coaliţia. „Această coaliţie există, funcţionează, ea are în spate, în […]
Ciocniri între forțele de ordine și protestatari la Marele Bazar din Teheran. Forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa manifestanții # Aktual24
Forțele de securitate iraniene s-au ciocnit cu protestatarii care au organizat un protest pașnic așezat în Marele Bazar din Teheran, folosind gaze lacrimogene și împrăștiind demonstranții, în timp ce mișcarea națională de protest continuă să crească, ajungând în a zecea zi. Violențele de marți, petrecute într-o zonă simbol – centru activist în timpul revoluției din […]
Mulțimi de oameni adunați pe străzile din capitala Venezuelei au mărșăluit, au dansat și și-au ridicat pumnii în aer marți, într-o demonstrație de susținere organizată de stat pentru guvernul lui Nicolas Maduro. Străzile din Caracas, pustii de zile întregi, pe măsură ce frica a cuprins orașul după capturarea lui Maduro de către administrația Trump sâmbătă, […]
Israelul dă undă verde începerii construcției de așezări care ar tăia Cisiordania în două # Aktual24
Israelul a depășit ultimul obstacol înainte de a începe construcția unui proiect controversat de așezări în apropierea Ierusalimului, care ar tăia efectiv Cisiordania în două, conform unei licitații guvernamentale. Potrivit Associated Press, licitația, care solicită oferte de la dezvoltatori, ar deschide calea pentru începerea construcției proiectului E1. Grupul de monitorizare a așezărilor Peace Now a […]
Cel puțin 24 de ofițeri de securitate venezueleni uciși în timpul capturării lui Maduro, afirmă armata venezueleană # Aktual24
Procurorul general al Venezuelei, Tarek William Saab (foto), a declarat marți că „zeci” de oficiali și civili au fost uciși și că procurorii vor investiga decesele, ceea ce a descris drept „crimă de război”. El nu a specificat dacă estimarea se referă în mod specific la venezueleni. Cel puțin 24 de ofițeri de securitate venezueleni […]
Inteligența artificială, sub anchetă internațională: scandalul imaginilor sexualizate generate fără consimțământ # Aktual24
Inteligența artificială, considerată până de curând un simbol al progresului tehnologic, devine tot mai des un instrument al abuzului digital. Autoritățile de reglementare din Marea Britanie și Uniunea Europeană au declanșat investigații ample împotriva platformei X și a companiei xAI, fondate de Elon Musk, în urma unor acuzații grave privind generarea de imagini sexualizate cu […]
CES 2026: Nvidia dezvăluie tehnologie pentru mașini autonome, în timp ce încearcă să alimenteze mai multe produse cu inteligență artificială # Aktual24
Nvidia a dezvăluit o nouă platformă tehnologică pentru mașini autonome, în timp ce producătorul de cipuri de top din lume caută mai multe produse fizice în care să integreze inteligența artificială. Vorbind la conferința anuală de tehnologie CES din Las Vegas, șeful Jensen Huan a declarat că sistemul – numit Alpamayo – va aduce „rațiune” […]
Zeci de apeluri de urgență pentru Salvamont: 30 de turiști au ajuns la spital în ultimele 24 de ore # Aktual24
Dispeceratul Național Salvamont a primit zeci de apeluri de urgență în ultimele 24 de ore, salvatorii montani fiind chemați să intervină în mai multe zone din țară. 76 de persoane au fost salvate, iar 30 dintre ele au fost transportate la spital cu ambulanțele SAJ, SMURD sau autospeciale Salvamont. Restul turiștilor au primit îngrijiri la […]
Catedrala Notre-Dame din Paris înregistrează un număr record de vizitatori, la un an de la redeschidere # Aktual24
Pe 8 decembrie 2024, Catedrala Notre-Dame din Paris și-a redeschis porțile după cinci ani de lucrări de restaurare, în urma unui incendiu devastator din aprilie 2019. De atunci, numărul vizitatorilor a atins un nivel record – Notre-Dame fiind cel mai vizitat monument din Franța în 2025. 2025 a fost un an record pentru vizitatorii catedralei, […]
Anul 2026 este un an plin de alegeri importante în lume. Unele dintre ele vor decide în mare măsură direcțiile în care o vor lua Statele Unite ale Americii, Uniunea Europeană sau state importante din America Latină. 1. Alegeri legislative în SUA. Rămâne Trump fără majoritate? Probabil cele mai importante alegeri ale anului sunt așa-zisele […]
Keir Starmer se pregătește să se confrunte cu noi bătălii privind „resetarea” relației cu UE. Se intenționează depunerea unui proiect de lege care ar putea oferi miniștrilor puteri semnificative pentru a crea legături mai strânse cu Bruxelles-ul. Legislația își propune să introducă un mecanism de aliniere pentru acordurile comerciale agroalimentare și de energie electrică convenite […]
Firme germane lucrează la o armă laser navală care poate distruge o monedă aflată la kilometri distanță # Aktual24
Firmele germane de apărare Rheinmetall și MBDA Germania intenționează să înființeze o societate mixtă la începutul anului 2026 pentru a dezvolta și produce sisteme navale de arme laser, cu scopul de a oferi Marinei Germane o nouă capacitate de a contracara dronele și alte amenințări agile la distanță scurtă. Noua companie se așteaptă să se […]
Parisul, în centrul deciziilor globale. Macron încearcă să își asume rolul de lider european și mediator – Analiză # Aktual24
Parisul a devenit, pentru câteva zile, epicentrul diplomației internaționale, într-un moment în care războiul din Ucraina pare să se apropie de un punct de cotitură. Președintele Franței, Emmanuel Macron, îl găzduiește pe liderul ucrainean Volodimir Zelenski și pe reprezentanți-cheie ai aliaților Kievului, într-o încercare de a consolida garanții de securitate clare și credibile pentru Ucraina, […]
În Marea Britanie intră în vigoare interdicții privind reclamele la alimente „nesănătoase” în încercarea de a combate obezitatea # Aktual24
Reclamele pentru unele cereale pentru micul dejun, terci și sandvișuri au fost interzise în încercarea de a combate obezitatea infantilă. Mișcarea va însemna că alimentele și băuturile „mai puțin sănătoase”, bogate în grăsimi, sare și zahăr (HFSS), nu vor apărea în reclamele de la televizor între orele 5:30 și 21:00 și online, niciodată, începând de […]
Primele salve ale bătăliei pentru Justiție au fost trase. Curtea de Apel va judeca solicitările avocatei AUR Silvia Uscov privind legalitatea numirilor judecătorilor constituționali Dacian Dragoș și Mihai Busuioc, precum și constituirea Grupului de Lucru pentru Justiție. Va face asta în regim de urgență, ceea ce sugerează, dat fiind contextul și știut fiind că numita […]
Premierul Groenlandei, mesaj către SUA: ”Țara noastră nu este ceva ce poate fi anexat sau preluat pur și simplu pentru că cineva dorește acest lucru” # Aktual24
Premierul Groenlandei a emis, marți, o declarație în care afirmă că ”țara noastră nu este ceva ce poate fi anexat sau preluat pur și simplu pentru că cineva dorește acest lucru”. „Ieri am precizat foarte clar că în Groenlanda ne-am intensificat eforturile diplomatice și politice în lupta noastră de a afirma că Groenlanda este țara […]
„Oamenii grași au nevoie doar de mai mult autocontrol.”/ „Este o problemă de responsabilitate personală.”/ „Nu e atât de complicat, mănâncă mai puțin.” Sunt fraze aparent simple, dar extrem de puternice. Le auzim zilnic: în comentarii online, în discuții la birou, uneori chiar în cabinete medicale. Sunt replici care reduc o problemă complexă la o […]
Roboții umanoizi intră pe liniile de producție: Hyundai accelerează revoluția industrială a viitorului # Aktual24
Industria auto globală intră într-o nouă etapă, în care granița dintre om și mașină devine tot mai difuză. Hyundai Motor Group, unul dintre cei mai mari producători de automobile din lume, a anunțat oficial că va introduce roboți umanoizi în fabricile sale începând cu anul 2028. Decizia marchează un pas major în transformarea proceselor industriale […]
Orbán a făcut o nouă afirmație cinică cu privire la sprijinul acordat Ucrainei și viitorul UE. Ungaria nu intenționează să părăsească UE, dar conducerea uniunii s-ar putea confrunta cu dezintegrarea în 2026, ceea ce ar putea duce la prăbușirea acesteia, a declarat prim-ministrul ungar Viktor Orbán, într-o conferință de presă, relatează Euronews. „Uniunea Europeană se […]
Reacție dură a Recorder la comunicatul Curții de Apel: ”Au publicat aseară zece pagini pline de minciuni” # Aktual24
Jurnaliștii de la Recorder și-au precizat poziția, marți, față de comunicatul Curții de Apel de luni prin care erau acuzați de manipulare. ”Au publicat aseară zece pagini pline de minciuni”, a sintetizat Alex Nedea poziția Recorder. Într-un articol pe siteul Recorder, jurnaliștii au respins acuzațiile, susținând că documentarea materialului „Justiție capturată”, inclusiv aspectele administrative invocate […]
Iranul, zguduit din temelii. Actuala criză este una dintre cele mai grave din ultimele decenii – Analiză # Aktual24
Iranul nu este străin de proteste de stradă, însă ceea ce se întâmplă acum depășește cu mult episoadele anterioare. De nouă zile, străzile marilor orașe fierb, iar nemulțumirea populară se transformă rapid într-o provocare directă la adresa întregului sistem politic. Contextul intern exploziv, combinat cu presiuni externe fără precedent, face ca actuala criză să fie […]
Capturarea lui Nicolás Maduro declanșează o dezbatere explozivă în China despre putere: ”Nimeni nu este cu adevărat în siguranță” # Aktual24
Pe scena geopoliticii internaționale, capturarea președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, de către forțele Statele Unite s-a transformat rapid dintr-o operațiune spectaculoasă de politică externă într-un eveniment cu reverberații globale. Departe de a rămâne un episod limitat la America Latină, acțiunea Washingtonului a provocat o undă de șoc în China, unde a alimentat una dintre cele mai […]
”Fără trupe românești în Ucraina”. Președintele Dan a ajuns la Paris cu un mesaj clar din partea României # Aktual24
Președintele Nicușor Dan a dat asigurări, marți, că niciun soldat român nu va ajunge în Ucraina. El participă, marți, la reuniunea șefilor de stat și de guvern ai ‘Coaliției de Voință’ (Coalition of the Willing) de la Paris, Palatul Elysee, potrivit Administrației Prezidențiale. Mandatul președintelui la reuniunea de la Paris este clar, au precizat surse […]
Cuba la răscrucea istoriei: prăbușirea axei Havana–Caracas și începutul unei noi confruntări geopolitice în Americi # Aktual24
Căderea regimului de la Caracas nu este doar un eveniment intern venezuelean și nici doar o demonstrație de forță a Statelor Unite în emisfera vestică. Pentru Cuba, este un șoc cu implicații existențiale. După Venezuela, nicio altă țară din Americi nu resimte mai acut undele de șoc ale dispariției lui Nicolás Maduro de la putere. […]
Trump, la un pas de pierderea majorității în Congres după ce a murit un congresman republican # Aktual24
Deputatul republican Doug LaMalfa, fermier de orez și politician cu o carieră de peste două decenii în California, a murit subit, au anunțat marți lideri ai Partidului Republican din Camera Reprezentanților, camera inferioară a Congresului, parlamentul federal american. Avea 65 de ani. „Jacquie și cu mine suntem devastați de pierderea bruscă a prietenului nostru, congresmanul […]
Vaccinarea la vârsta a treia: de la prevenția infecțiilor la protejarea creierului și a inimii # Aktual24
Mult timp, vaccinurile au fost privite exclusiv prin prisma rolului lor clasic: prevenirea unor boli infecțioase bine definite. În cazul persoanelor vârstnice, această perspectivă se dovedește astăzi incompletă. Datele științifice acumulate în ultimele două decenii indică faptul că vaccinarea are efecte sistemice complexe, cu impact asupra sănătății cardiovasculare, neurologice și funcționale, influențând în mod direct […]
Rusia și China, partenere sau chiar aliate informale ale Venezuelei, au suferit un eșec atunci când americanii l-au „săltat” pe președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, chiar din patul său. Situația poate fi întoarsă pe toate fețele, dar adevărul este că Moscovei și Beijingului nu le convine deloc situația. Mai ales Beijingului, care avea legăturile mai strânse […]
Nvidia intră într-o nouă eră a inteligenței artificiale: mașinile autonome care „gândesc” ca oamenii # Aktual24
Nvidia, compania care a devenit simbolul exploziei globale a inteligenței artificiale, a făcut un anunț major ce ar putea redefini viitorul mobilității autonome. La conferința internațională CES din Las Vegas, Jensen Huang a prezentat Alpamayo, o platformă de inteligență artificială care introduce, pentru prima dată, raționamentul de tip uman în sistemele de conducere autonomă. Spre […]
Premiile Critics Choice 2026: o seară a confirmărilor, emoțiilor și a marilor câștigători # Aktual24
Ediția din 2026 a Critics Choice Awards a transformat duminică seara Santa Monica într-un adevărat barometru al sezonului de premii, oferind nu doar o listă de câștigători, ci și indicii clare despre direcția în care se îndreaptă industria filmului și a televiziunii. Cu emoții sincere, discursuri memorabile și producții care au dominat autoritar competiția, gala […]
Aluzie la Trump. În timpul Sărbătorii de Bobotează, Papa Leon al XIV-lea a denunțat „iluziile omnipotenței” # Aktual24
Vorbind la Bazilica Sfântul Petru cu ocazia Sărbătorii de Bobotează, marți, 6 ianuarie, Papa Leon al XIV-lea a denunțat „iluziile omnipotenței” politicienilor care cred că pot transforma lumea prin forță. Deși Papa nu a menționat explicit Statele Unite, țara sa natală, această remarcă directă, cuvintele finale ale omiliei sale, a vizat în mod clar contextul […]
Zăpada provoacă haos în Europa. Nimic nu se mișcă în Olanda – ambuteiaje masive și în jurul Parisului # Aktual24
Olanda se confruntă cu un haos total în trafic: trenurile nu circulă deloc deocamdată, iar sute de zboruri au fost anulate. La Paris, oamenii sunt blocați în ambuteiaje masive. Și transportul public abia funcționează. Serviciile feroviare din Olanda au fost aproape complet paralizate de vremea geroasă și de o defecțiune tehnică. Niciun tren nu va […]
Vizita care poate schimba echilibrul din Asia de Est: Lee Jae Myung, între Beijing, Washington și Tokyo # Aktual24
Într-un climat regional dominat de tensiuni strategice, rivalități istorice și confruntări diplomatice tot mai dure, președintele Coreei de Sud, Lee Jae Myung, a ales să facă un pas curajos și atent calculat: o vizită oficială la Beijing și o întâlnire directă cu liderul chinez Xi Jinping, menită să reseteze relațiile dintre cele două state. Nu […]
SURSE Nicușor Dan sugerează că în spatele celor patru judecători PSD de la CCR este Florin Iordache și ”găstile din justiție”. Declarații dure ale președintelui # Aktual24
Președintele României, Nicușor Dan, consideră că în spatele celor patru judecători PSD de la CCR, care sabotează ședințele CCR, nu ar fi PSD-ul, ci ”găștile din justiție” și Florin Iordache, președintele Consiliului Legislativ. Surse oficiale au redat pentru aktual24.ro opiniile președintelui, exprimate marți într-un cadru restrâns, după reuniunea cu liderii UE de la Paris. Comentând […]
Surpriză pentru Trump. Giorgia Meloni se alătură liderilor UE în susținerea Danemarcei: ”Regatul Danemarcei, inclusiv Groenlanda, face parte din NATO” # Aktual24
Preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, premierii italian Giorgia Meloni, polonez Donald Tusk, spaniol Pedro Sanchez şi britanic Keir Starmer şi-au exprimat marţi, într-o „Declaraţie comună”, susţinerea faţă de Danemarca în faţa revendicării Groenlandei de către preşedintele american Donald Trump, informează AFP. „Danemarcei şi Groenlandei şi numai lor le revine să decidă în […]
Agresiuni în Spitalul Judeţean Constanţa. ”Suveranistul” Makaveli și alți inndivizi au externat forțat o pacientă # Aktual24
O situaţie deosebit de gravă a fost generată de mai multe persoane care au pătruns neautorizat în incinta Spitalului Judeţean Constanţa, în noaptea de luni spre marţi, cu intenţia de a externa o pacientă, imaginile fiind transmise în direct pe reţele de socializare, au informat reprezentanţii unităţii medicale. Printre persoanele aflate la Spitalul Judeţean Constanţa […]
Relații tot mai proaste între China și Japonia. Beijingul interzice exporturile către Japonia de bunuri cu dublă utilizare # Aktual24
Marți, China a interzis exporturile către Japonia de bunuri cu dublă utilizare care pot servi scopurilor militare, o mișcare care vine într-un moment de tensiuni sporite între cele două țări cu privire la Taiwan. Ministerul Comerțului din China a anunțat într-un comunicat că exporturile unor astfel de articole, care pot servi atât scopurilor civile, cât […]
Târgul internațional de tehnologie CES 2026 a început la Las Vegas, punând accent pe inteligența artificială, vehiculele electrice și tehnologia de generație următoare # Aktual24
Consumer Electronics Show 2026 (CES 2026), Târgul de tehnologie de top din lume, organizat de Consumer Technology Association (CTA), a început, reunind jucători de top la nivel global pentru a dezvălui inovațiile care vor modela anul următor. Lideri din domeniul tehnologiei precum Samsung, LG și AMD sunt așteptați să dezvăluie produse variind de la concepte […]
Adversara lui Maduro, Maria Corina Machado, anunță că se întoarce în Venezuela: ”Vom câștiga peste 90% din voturi” # Aktual24
Principala lideră a opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, a promis că se va întoarce acasă rapid, lăudându-l pe președintele american Donald Trump pentru că l-a înlăturat de la putere pe inamicul său, Nicolas Maduro, și declarând că mișcarea sa este pregătită să câștige alegeri libere. „Plănuiesc să mă întorc în Venezuela cât mai curând […]
