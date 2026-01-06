Alexa+ acum disponibilă pe televizoarele Samsung și în mașinile BMW
MainNews.ro, 6 ianuarie 2026 19:00
Amazon extinde Alexa+ în televizoarele Samsung și automobilele BMW, oferind utilizatorilor posibilitatea de a controla dispozitivele și de a interacționa natural cu vehiculul. Această inovație marchează un pas important în integrarea asistenților AI în viața de zi cu zi, crescând astfel eficiența și confortul utilizatorilor. Televizoarele Samsung integrează Alexa+ pentru acces rapid la conținut și …
Alte ştiri de MainNews.ro
Acum 10 minute
19:10
Florinel Coman a marcat pentru Al-Gharafa în victoria cu 3-2 împotriva lui Umm-Salal și este lider în campionatul din Qatar. Brăileanul, care a intrat pe teren în minutul 70, a înscris primul său gol al sezonului, dar își dorește o revenire în România. Contractul său de 2 milioane de dolari pe sezon îl menține rezervă. …
Acum 30 minute
19:00
19:00
Camera Deputaților a adoptat o lege care simplifică procedura de executare silită, eliminând procesul redundat de încuviințare, ceea ce va reduce numărul dosarelor în instanțe. Proiectul, inițiat de senatorul PSD Robert Cazanciuc, vizează un sistem judiciar mai rapid și eficient, concentrându-se pe cauzele esențiale. Camera Deputaților a adoptat o lege care simplifică executarea silită Legea …
18:50
România depășește Polonia, Cehia și Slovacia în bunăstarea gospodăriilor, atingând 86% din media UE la consumul individual efectiv. PIB-ul pe cap de locuitor este acum 77% din media Uniunii Europene, cu prețuri cu 41% mai mici decât media UE, conform studiului Eurostat din 2025. România a depășit Polonia, Cehia și Slovacia în bunăstarea materială a …
Acum o oră
18:40
Premierul Ilie Bolojan va plăti taxe majorate pentru proprietățile sale din județul Bihor. În urma creșterilor de taxe de către administrațiile locale, impozitele pentru casa sa de la țară și apartamentul din Oradea s-au dublat, atingând valori care afectează mulți români. Detalii despre majorările semnificative de taxe. Premierul Ilie Bolojan va plăti impozite majorate pentru …
18:40
Premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, îndeamnă la calm în fața presiunilor lui Donald Trump, subliniind stabilitatea democratică a insulei și respingând comparațiile cu Venezuela. El subliniază importanța dialogului cu Washingtonul și evitarea panicii, reafirmând autonomia Groenlandei în fața amenințărilor externe. Premierul Groenlandei, Jens‑Frederik Nielsen, îndeamnă la calm în fața presiunilor lui Trump El respinge comparațiile între …
18:20
Nicușor Dan a declarat că pentru România în 2026 este importantă o schimbare graduală, subliniind că nu este momentul pentru revoluții și destabilizare. Participând la summitul „Coaliției de Voință" de la Paris, el a subliniat necesitatea menținerii presiunii asupra Rusiei și sprijinul continuu pentru Ucraina. Nicușor Dan pledează pentru o schimbare graduală în România, în …
Acum 2 ore
18:10
Valeriu Iftime explică originile glumei lui Gigi Becali despre şampanie. Într-o discuție cu patronul FCSB, Iftime a menționat că a consumat puțină şampanie, iar Becali a început să facă glume pe această temă. Iftime recunoaște că a fost mai euforic după consumul de şampanie, iar humorul a devenit un subiect de amuzament. Valeriu Iftime a …
18:00
Piața de artă a atins noi recorduri în 2025, cu vânzări totale de 15,31 milioane Euro, marcând o creștere de 11% față de anul anterior. Artmark demonstrează că arta rămâne un bun de patrimoniu valoros, cu solduri robuste și un interes constant pentru bunuri culturale. Detalii despre realizările anului 2025.
18:00
Vicepreședintele CJ Brașov, Șerban Todorică-Constantin, a fost trimis în judecată de DNA pentru abuz în serviciu și constituirea unui grup infracțional organizat. Ancheta vizează influențarea procedurilor de numire la SC Compania Apa Brașov SA, cu un prejudiciu estimat de 189.296 lei. Detalii despre inculpați și acuzații. Vicepreședintele CJ Brașov, Șerban Todorică-Constantin, trimis în judecată de …
17:40
Marea Britanie va introduce teste de vedere obligatorii pentru șoferii de peste 70 de ani, care vor trebui să își verifice vederea la fiecare trei ani. Aceasta face parte dintr-o nouă strategie guvernamentală pentru siguranța rutieră, menită să reducă accidentele și să protejeze participanții la trafic. Șoferii cu vârsta de peste 70 de ani vor …
17:40
Nicușor Dan a discutat despre limitările comunicațiilor în timpul deplasărilor sale cu avionul militar, menționând o desconectare de 4 ore și jumătate de România. Deși nu este momentul pentru achiziția unei aeronave prezidențiale, folosirea avioanelor militare a adus economii bugetare semnificative. România nu dispune de avion oficial de peste un deceniu. Nicușor Dan călătorește cu …
17:40
Mii de susținători ai lui Nicolás Maduro au protestat la Caracas, cerând eliberarea președintelui și a familiei sale. Manifestanții au criticat liderii americani, scandând lozinci de susținere și fluturând pancarte provocatoare. Evenimentul a coincis cu prima apariție a lui Maduro în fața instanței americane. Mii de susținători ai lui Nicolás Maduro au ieșit în stradă …
Acum 4 ore
17:10
Australian Open 2026 va marca o ediție istorică, cu un premiu total de 111,5 milioane de dolari australieni. Jannik Sinner și Carlos Alcaraz se pregătesc să facă istorie pe teren. Premiile pentru jucătorii eliminați în calificări cresc semnificativ, atingând aproximativ 23.000 EUR pentru prima rundă. Australian Open 2026 va fi prima ediție cu spectacol de …
17:00
Lupta oligarhilor în Judecătoria Chișinău se intensifică. Veaceslav Platon, afacerist controversat, vrea să depună declarații în dosarul lui Vladimir Plahotniuc. Cererea sa, depusă în instanță, ar putea schimba soarta procesului, dat fiind trecutul său cu Plahotniuc. Următoarea ședință de judecată va clarifica situația. Veaceslav Platon a solicitat să fie audiat ca martor în dosarul lui …
16:50
Salariul mediu anual în Uniunea Europeană atinge 39.808 euro, cu Luxemburg lider la 82.969 euro. România se află pe un loc modest cu 21.108 euro anual, depășind doar Bulgaria, Grecia, Ungaria și Slovacia. Diferențele economice între statele membre rămân semnificative, reflectând lipsurile existente. România se află pe ultimul loc în UE în ceea ce privește …
16:50
Românii susțin reintroducerea serviciului militar și cer înarmare rapidă, sondaj Avangarde # MainNews.ro
Românii susțin reintroducerea serviciului militar obligatoriu și doresc înarmare rapidă, conform unui sondaj Avangarde. 74% cred în apărarea NATO în caz de atac rus, iar 68% ar accepta o pace în Ucraina negociată de SUA. Sondajul evidențiază tensiunile regionale și divizările privind relațiile economice cu Rusia. Majoritatea românilor susțin reintroducerea serviciului militar obligatoriu 74% cred …
16:50
Amazon a lansat Alexa+ în browser, extinzând accesibilitatea asistentului AI dincolo de dispozitivele Echo. Utilizatorii pot acum interacționa cu Alexa direct din browser, având posibilitatea de a face rezervări, planifica călătorii și controla dispozitive smart home. Disponibil în SUA și Canada, serviciul promite o experiență personalizată. Amazon lansează Alexa+ în browser, extinzând accesibilitatea asistentului AI …
16:20
Liderii Coaliției de voință se reunesc la Paris pentru a discuta garanții de securitate pentru Ucraina. Proiectul de declarație prevede angajamente legale de sprijin în caz de atac rusesc, inclusiv asistență militară și un mecanism de monitorizare a încetării focului. Președintele Zelenski participă la negocieri. Reuniunea liderilor „Coaliției de voință" la Paris vizează stabilirea garanțiilor …
16:10
Alexander Nouri, fost antrenor de top în Bundesliga, a decis să își schimbe cariera la 46 de ani și s-a angajat la McDonald's. După ce a avut succes cu Werder Bremen, el a preluat un rol managerial în restaurante fast-food din Germania, demonstrând că abilitățile de a lucra cu oamenii se aplică în orice domeniu. …
15:50
Un startup din comuna Secu, Dolj, dezvoltă un proiect de fotovoltaice și a accesat fonduri UE. Aceasta este legată de rețele transfrontaliere pentru obținerea cetățeniei române, implicând afaceri, politică și crime organizate. Conexiuni surprinzătoare duc de la Ucraina la Kremlin și Casa Albă. Startup din comuna Secu, Dolj, dezvolta un proiect de fotovoltaice Accesarea fondurilor …
15:50
Rusia analizează implicațiile intervenției SUA în Venezuela, care a dus la răsturnarea lui Maduro. Kremlinul vizează o înțelegere cu administrația Trump, propunând un schimb între Ucraina și Venezuela. Acțiunile Americii sunt percepute ca o încălcare a dreptului internațional și un exemplu de neocolonialism. Rusia evaluează intervenția SUA în Venezuela care a dus la căderea regimului …
15:50
În județul Covasna, autoritățile locale din Sfântu Gheorghe și Târgu Secuiesc mențin impozitele pe locuințe la nivelul minim permis de lege și în 2026. Noile reglementări fiscale introduc taxe variate pentru mașini, diferențiate pe baza normei de poluare, favorizând autovehiculele ecologice. Impozitele pe locuințe în Sfântu Gheorghe și Târgu Secuiesc vor fi menținute la minimum …
Acum 6 ore
15:10
Jucătorul australian Dane Sweeny a creat un moment comic la turneul ATP de la Brisbane, urcându-se pe un scaun pentru a-l saluta pe rivalul său, Reilly Opelka, cu o înălțime de 2,11 metri. Această scenă amuzantă a stârnit râsul spectatorilor și a adus aminte de un incident similar din 2018. Dane Sweeny a înfruntat înaltul …
14:20
Fugarul Veaceslav Platon solicită audierea sa în dosarul oligarhului Vladimir Plahotniuc, acuzat de furtul miliardului din Republica Moldova. Platon, care se află la Londra, vrea ca audierea să se desfășoare prin videoconferință. Acesta neagă acuzațiile, în timp ce Plahotniuc riscă până la 20 de ani de închisoare. Veaceslav Platon solicită audierea sa în dosarul lui …
14:20
Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, abordează politica externă a României în contextul capturării lui Nicolas Maduro de către SUA. El subliniază importanța unei poziții consecvente față de democrație și drepturile omului, pledează pentru un parteneriat strategic cu America și invită la un dezbatere asupra direcției politice externe a țării. Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului …
14:10
Alocațiile de stat pentru copii în 2026 vor rămâne la același nivel ca în 2025, fără indexare cu inflația. Peste 3,5 milioane de copii din România vor beneficia de aceste sume, cu plăți efectuate începând cu 8 ianuarie 2026, posibile întârzieri datorate sărbătorilor. Aflați detalii despre cuantum și condiții. Alocațiile de stat pentru copii nu …
14:00
ING preconizează scăderea inflației și dobânzilor în România, cu un deficit de cont curent care va scădea sub 8% din PIB. Leul se va aprecia față de euro, atingând 5,15 în 2026, datorită fondurilor europene record. Află cum se va transforma economia românească în acest context. Anul 2026 va fi un vârf în atragerea fondurilor …
14:00
Chelsea a numit un nou manager, pe Liam Rosenior, înlocuindu-l pe Enzo Maresca. Rosenior, care a avut succes la Strasbourg, va conduce echipa până în 2032. Acesta are un CV modest, dar a obținut rezultate notabile în Ligue 1 și în Conference League. Debutul său ar putea
13:30
Familia Grange din Franța a trăit trei luni fără căldură, cu temperatura în apartament la 12°C. Frigul a afectat grav sănătatea copiilor, provocând răceli și stres. Problema a rămas nerezolvată, ridicând întrebări despre gestionarea urgențelor sociale și riscurile sărăciei energetice. Familia Grange a stat 3 luni fără căldură în apartament, cu temperatura constantă de 12°C … Articolul Familie fără căldură timp de 3 luni, apartament la 12 grade, instalatori absenți apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
13:10
Câți români susțin reintroducerea serviciului militar obligatoriu? 2% diferență în sondaj # MainNews.ro
Un sondaj realizat de Avangarde arată că 49% dintre români susțin reintroducerea serviciului militar obligatoriu, cu o diferență mică de 2% față de cei care se opun. Majoritatea românilor consideră că țara trebuie să se înarmeze rapid, iar 74% au încredere că NATO ar apăra România în caz de atac. 49% dintre români susțin reintroducerea … Articolul Câți români susțin reintroducerea serviciului militar obligatoriu? 2% diferență în sondaj apare prima dată în Main News.
13:00
Andrei Coubiș, fotbalistul împrumutat de AC Milan la Sampdoria, va semna cu Universitatea Cluj. Interesul pentru el a fost manifestat și de alte cluburi din Liga 1, dar surse italiene confirmă că acordul cu „U” Cluj este finalizat. Vezi detalii despre transfer și cariera internațională a jucătorului. Trei cluburi din Liga 1 sunt interesate de … Articolul Andrei Coubiș a semnat cu un club din Liga 1! Descoperă detaliile! apare prima dată în Main News.
12:50
Nvidia își propune să devină standardul în robotică, similar cu Android pentru smartphone-uri. La CES 2026, a lansat o platformă completă de inteligență artificială, incluzând modele open-source pentru roboți și hardware dedicat, accelerând dezvoltarea roboților autonomi care pot învăța și acționa în medii complexe. Nvidia lansează o platformă completă de robotică și inteligență artificială, similară … Articolul Nvidia lansează platforma robotică Android la CES 2026, axată pe AI apare prima dată în Main News.
12:30
Premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, solicită o linie directă cu Donald Trump și vrea să aprofundeze relațiile cu NATO, subliniind că țara sa nu se află într-o situație de panică în legătură cu pretențiile americane. Stephen Miller exclude un conflict militar pentru Groenlanda, evidențiind importanța strategică a insulei pentru SUA. Premierul Groenlandei Jens-Frederik Nielsen a cerut … Articolul Groenlanda solicită o legătură directă cu Trump pentru a întări relațiile NATO apare prima dată în Main News.
12:20
Claudiu Năsui, fost ministru USR al Economiei, atrage atenția asupra creșterii taxelor pe proprietate și subliniază că taxele pe muncă în România sunt cele mai mari din UE pe salariile mici. Aceasta contribuie la sărăcia în muncă, unde oamenii care muncesc trăiesc în continuare la limită. Claudiu Năsui critică Guvernul Bolojan pentru creșterea taxelor pe … Articolul Claudiu Năsui: De ce românii muncitori rămân săraci? apare prima dată în Main News.
12:10
Ghișeul.ro nu funcționează din nou, afisând mesajul „Vă rugăm reveniți!” după probleme persistente pentru utilizatori. Președintele ADR informează că se efectuează lucrări de mentenanță, iar sistemul e în continuă actualizare din cauza datelor neactualizate de primării. Situația ar putea continua și în zilele următoare. Ghișeul.ro nu funcționează pentru a doua zi consecutiv Utilizatorii văd mesajul … Articolul Ghiseul.ro inaccesibil din nou: „Vă rugăm reveniți!” apare prima dată în Main News.
12:00
Sorana Cîrstea a învins-o pe Jelena Ostapenko cu 6-2, 7-6 la Brisbane, asigurându-și locul în sferturi și un cec de 19.909 dolari. În optimile de finală, românca se va confrunta cu lidera WTA, Aryna Sabalenka, având un bilanț bun în întâlnirile directe. Următorul duel promite a fi unul captivant pentru iubitorii tenisului. Sorana Cîrstea a … Articolul Sorana Cîrstea a învins-o pe Ostapenko și se pregătește pentru Sabalenka apare prima dată în Main News.
11:50
NVIDIA a lansat platforma Rubin, o nouă generație de cipuri pentru inteligență artificială, capabilă să reducă costurile și să crească viteza antrenării modelelor AI. Cu aplicații avansate pentru companii mari precum Microsoft și Google, Rubin promite să democratizeze accesul la tehnologie AI. Disponibilă în 2026. NVIDIA a lansat platforma Rubin, o nouă generație de cipuri … Articolul NVIDIA lansează cipuri de ultimă generație pentru inteligența artificială apare prima dată în Main News.
11:40
O casă tradițională din lemn din Câmpulung Moldovenesc, construită în 1940, este scoasă la vânzare pentru doar 3.500 de euro. Oferta vizează exclusiv construcția, nu și terenul. Această oportunitate rară atrage atenția vânătorilor de chilipiruri în imobiliare. Descoperă mai multe despre această ofertă unică! O casă tradițională din lemn din Câmpulung Moldovenesc este scoasă la … Articolul Orașul din România unde poți cumpăra o casă cu doar 3.500€ în 2026 apare prima dată în Main News.
11:30
Donald Trump a numit patru oficiali de rang înalt responsabili de situația din Venezuela și a exclus organizarea de alegeri în viitorul apropiat. Președintele a criticat-o pe lidera opoziției, Maria Corina Machado, pentru acceptarea Premiului Nobel pentru Pace 2025, considerând că aceasta nu are sprijin în țară. Donald Trump exclude organizarea de alegeri în Venezuela … Articolul Trump numește lideri în Venezuela și o exclude pe Maria Corina Machado apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
11:10
Un parior a câștigat aproape 500.000 de dolari pe Polymarket, mizând pe capturarea lui Maduro înainte de anunțul oficial al lui Trump. Expertiza sugerează informații privilegiate, ridicând suspiciuni legate de legalitatea tranzacției. Articolul explorează detalii despre acest incident controversat și implicațiile sale. Un parior a câștigat 436.000 de dolari pe Polymarket mizând pe capturarea lui … Articolul Parior câștigă jumătate de milion pe Polymarket mizând pe Maduro înaintea lui Trump apare prima dată în Main News.
11:00
România a fost învinsă dramatic de Croația cu 6-5, după prelungiri, la Campionatul Mondial Under-20 de hochei pe gheață. Tricolorii au condus cu 5-3, dar au cedat în ultimele minute. Următorul meci al României va fi împotriva Spaniei, în timp ce Coreea de Sud ocupă primul loc în grupă. România a pierdut dramatic în fața … Articolul România, învinsă la limită în meciul de la Campionatul Mondial U20 de hochei apare prima dată în Main News.
10:40
Autostrada A3, care leagă România de Ungaria, a fost numită „miracol” de presa maghiară. Extinderea de 68 de kilometri până la granița dintre țări simbolizează o îmbunătățire a legăturilor între comunități. Se preconizează deschiderea a 250 km de autostrăzi până în 2026, marcând un pas important în infrastructură. Inaugurarea unei noi secțiuni de autostradă A3 … Articolul Autostrada România-Ungaria: un „miracol” așteptat de la Trianon apare prima dată în Main News.
10:30
Norvegia angajează masiv refugiați ucraineni, cu aproape 27.000 de oameni deja angajați. Cererea cea mai mare se regăsește în turism, logistică, construcții și îngrijiri medicale. Statul facilitează integrarea prin cursuri de limbă și a revizuit politica de cazare, promovând autonomia economică a refugiaților. 27.000 de refugiați ucraineni sunt deja angajați în Norvegia, iar numărul continuă … Articolul O țară europeană angajează 27.000 de ucraineni pentru muncă pe termen lung apare prima dată în Main News.
10:10
Un medic stomatolog din Călărași, de 35 de ani, a fost găsit mort în cabinetul său. Poliția investighează circumstanțele decesului, iar apropiații afirmă că nu avea probleme personale. Trupul său nu prezenta semne de violență, iar o necropsie va stabili cauza exactă. Controversa și tristețea în jurul acestei tragedii continuă. Un medic stomatolog din Călărași, … Articolul Medic stomatolog de 35 de ani găsit mort în cabinetul din Călărași apare prima dată în Main News.
10:00
Gigi Becali, patronul FCSB, își exprimă dezamăgirea după ce a fost trădat de vărul său, Virgil Becali. El afirmă că a pierdut încrederea în oameni, datorită acestui incident. Relațiile tensionate din familia Becali continuă, iar Gigi se confruntă și cu distanțarea de finul său, Mirel Rădoi. Gigi Becali a pierdut încrederea în oameni din cauza … Articolul Conflict în familia Becali: Gigi se ceartă cu un nou apropiat apare prima dată în Main News.
09:50
Războiul din Ucraina continuă, ajungând la 1.412 zile. Atacurile nocturne cu drone asupra instalațiilor petroliere rusești și a clădirilor rezidențiale din Tver au dus la victime. Președintele Zelenski anunță înlocuiri în conducerea SBU, în contextul unei remanieri mai ample. Detalii și evoluții recente. Războiul din Ucraina a ajuns la ziua 1.412 pe 6 ianuarie 2026 … Articolul Atacuri cu drone în Ucraina: instalații petroliere și clădiri vizate apare prima dată în Main News.
09:40
Universitatea Sciences Po Saint-Germain din Franța oferă un program unic pentru viitori spioni și specialiști în securitate, intitulat Diplomă în Informații și Amenințări Globale. Cursul costă aproximativ 5.000 de euro, având o durată de 120 de ore. Profesorii nu cunosc identitățile reale ale studenților, ceea ce îi face să se distanțeze. Universitatea Sciences Po Saint-Germain … Articolul Universitatea spionilor: cursuri fără nume reale ale studenților apare prima dată în Main News.
09:40
Paradoxul demografic românesc arată că, în ciuda prosperității relative, natalitatea scade dramatic. Tinerii amână să aibă copii din cauza incertitudinilor financiare și a costurilor ridicate ale locuințelor. Cum afectează aceste realități viitorul populației și economia României? Descoperiți mai multe în articolul nostru. Articolul Paradoxul demografic românesc: Prosperitate crescută, copii tot mai puțini. apare prima dată în Main News.
09:10
Dorinel Munteanu își întărește echipa prin transferul lui Dejan Iliev, fost portar la Arsenal, care a avut 34 de meciuri la UTA, dar a pierdut locul de titular. FC Hermannstadt îi oferă un salariu de 10.000 de euro lunar, deși Iliev solicită 12.000. Portarul are o cotă de piață de 450.000 de euro. Dorinel Munteanu … Articolul Dorinel Munteanu aduce un portar fost jucător la Arsenal apare prima dată în Main News.
