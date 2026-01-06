Critica unui fost ministru USR: Măsurile Bolojan și sărăcirea populației

11:10

Un parior a câștigat aproape 500.000 de dolari pe Polymarket, mizând pe capturarea lui Maduro înainte de anunțul oficial al lui Trump. Expertiza sugerează informații privilegiate, ridicând suspiciuni legate de legalitatea tranzacției. Articolul explorează detalii despre acest incident controversat și implicațiile sale. Un parior a câștigat 436.000 de dolari pe Polymarket mizând pe capturarea lui … Articolul Parior câștigă jumătate de milion pe Polymarket mizând pe Maduro înaintea lui Trump apare prima dată în Main News.