De la MAGA la MOGA (Make Oil Great Again): O tranziție de la retorica naționalistă la imperialismul energetic
Contributors.ro, 3 ianuarie 2026 22:20
Articolul De la MAGA la MOGA (<i>Make Oil Great Again</i>): O tranziție de la retorica naționalistă la imperialismul energetic apare prima dată în Contributors.
• • •
Alte ştiri de Contributors.ro
Acum 30 minute
22:20
De la MAGA la MOGA (Make Oil Great Again): O tranziție de la retorica naționalistă la imperialismul energetic # Contributors.ro
Articolul De la MAGA la MOGA (Make Oil Great Again): O tranziție de la retorica naționalistă la imperialismul energetic apare prima dată în Contributors.
Acum 12 ore
11:50
Unu, doi, trei… la perete stai! Vă mai amintiți acest joc al copilăriei? Cu siguranță nu l-ați uitat și mai mult ca sigur mai toți l-ați jucat cel puțin o dată. Eu l-am jucat de mai multe ori cu fiica mea când era mai mică. Să vă explic ce legătură are acesta cu întâlnirea de […] Articolul (A)Mar-a-L(un)go traseu de pace apare prima dată în Contributors.
Ieri
07:00
Tată, mamă,soră, frate mi se pare a fi o reușită mostră de film de artă, în care banalul cel mai banal din lume dobândește funcție estetică și semnificație umană. În gramatica aparent deloc complicată a producției (prima secvență are chiar o alură de producție studențească), scrisă și regizată de Jim Jarmusch, își află loc trei […] Articolul Întîlniri. Părinți și copii apare prima dată în Contributors.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:30
Anul e o convenție astronomică care ne măsoară vremea, dar a privi viitorul reprezintă un gest de speranță care nu poate fi determinat de planificarea efectivelor materiale. Mărinimia de a ne bucura de viață mărturisește deja un sentiment minunat al împlinirii, fiindcă speranța începe odată cu acel curaj nesocotit de a vedea posibilități acolo […] Articolul Libertatea – „nu este o împingere de pe stâncă, ci o urcare pe un munte” apare prima dată în Contributors.
31 decembrie 2025
11:30
Berlin, pentru mine, este Peter Jonas L-am cunoscut pe Peter Jonas (1941-2007) la începutul anilor 1980, la una din conferințele de teoria operatorilor de la Timișoara, inițiate de Ciprian Foiaș la sfârșitul anilor 1970 și continuate până în zilele noastre. Apoi, l-am vizitat de câteva ori la Berlin, unde era cercetător la „Karl-Weierstraß-Institut für Mathematik“, […] Articolul Două întrebări și o falsă recenzie a unui film care trebuie văzut apare prima dată în Contributors.
10:00
Introducere Percepția, pozitivă sau negativă, pe care mai mulți intervievați o au în legătură cu propria țară contează foarte mult, ca intrare în cunoașterea socială a acesteia, în fundamentarea unor politici publice. Dacă, spre exemplu, tinerii absolvenți de liceu au, predominant, o percepție negativă asupra țării în care locuiesc, atunci vor căuta să continue studiile […] Articolul Percepții sociale de țară în 18 state ale Uniunii Europene apare prima dată în Contributors.
09:20
În noaptea dintre ani, când timpul își schimbă măsura, privirea noastră urcă instinctiv spre cer. De la armonia sferelor lui Boethius și Kepler până la imaginile telescopului James Webb și misiunile Minerva, muzica și astronomia rămân două limbaje ale infinitului — unul sonor, celălalt stelar — unite prin aceeași căutare a proporției și sensului. În […] Articolul Revelion sub stele: Cum muzica și astronomia scriu împreună viitorul apare prima dată în Contributors.
08:30
Constantei, consistenței creații în spațiul a ceea ce se numește îndeobște literatură de gradul întâi (adică roman și, uneori, și piese de teatru), scriitorul de origine peruviană Mario Vargas Llosa le-a asociat o susținută activitate jurnalistică. Între anii 1963 și 2020, el a fost un tenace, un pasionat scriitor la ziar, așa că o serie […] Articolul Vargas Llosa- Arta lecturii apare prima dată în Contributors.
30 decembrie 2025
09:00
30 decembrie 1947 închide capitolul deschis la 6 martie 1945. Proclamarea, prin actul de rapt constituţional, a RPR nu făcea decât să elimine un anacronism: supravieţuirea monarhiei constituţionale în contextul unei democraţii populare, iată paradoxul pe care lovitura de stat comunistă îl înlătura, spre a putea desăvârşi sovietizarea. Ca şi în cazul Cehoslovaciei, atunci când formele […] Articolul 30 decembrie 1947: Republica Populară Română apare prima dată în Contributors.
29 decembrie 2025
07:50
Pesemne, uneori e mai lung drumul de la Oradea până la Satu Mare decât cel pe distanța inversă. Fiindcă numai așa se explică de ce văd nu la Satu Mare, ci la Oradea, și numai la aproape trei ani de la momentul premierei un minunat, un superb spectacol, montat la Trupa Mihai Raicu a Teatrului […] Articolul Iubirea ”en rose” apare prima dată în Contributors.
28 decembrie 2025
08:30
După ce Nicușor Dan a catalogat scandalul cu pensionările magistraților drept ”debandadă”, pe 7 august am îndrăznit să afirm într-un comentariu că DEBANDADĂ este cuvântul anului 2025. Deși trecuse doar jumătatea anului, cuvântul devenea tot mai folosit. Undeva la începutul lui decembrie aveam pe radar și LENTOARE, cuvânt care devenise conflictual de des folosit în […] Articolul Da, cred ca am avut dreptate. Debandadă pare a fi cuvântul anului 2025 în România apare prima dată în Contributors.
08:20
Provocarea mobilizării ucrainene: armata și societatea în timpul războiului la scară largă # Contributors.ro
Autori: Jakob Hedenskog și Andreas Umland Introducere La 24 februarie 2022, ziua invaziei ample a Rusiei în Ucraina, președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, a semnat un decret general prin care a introdus legea marțială. În primele luni ale războiului pe scară largă, armata ucraineană și forțele de apărare teritorială (trupele terestre locale) au crescut rapid în […] Articolul Provocarea mobilizării ucrainene: armata și societatea în timpul războiului la scară largă apare prima dată în Contributors.
27 decembrie 2025
09:00
Este posibilă pacea ȋn Ucraina? Iată ȋntrebarea acestui final de an 2025. Intensificarea eforturilor diplomatice pare să sugereze că un anume optimism temperat defineşte climatul internaţional. Perspectiva unei ȋncetări a ostilităţilor este evocată, din ce ȋn ce mai mult, ca un scenariu plauzibil. Trecerea de la varianta iniţială a planului de pace la redactarea […] Articolul Este posibilă pacea ȋn Ucraina? apare prima dată în Contributors.
26 decembrie 2025
20:20
Ne-am cunoscut grație Contributors.ro și această întâlnire a gândurilor e încă unul din darurile pe care mi le-a adus prietenia cu Lucian Popescu. Era în 2014 și Radu a publicat (sub titlul „Leiba Zibal nu-i jidan…”) o lectură la filmul ”Ida” a lui Pawel Pawlikowski. I-am răspuns – la comentarii – cu gândul meu despre […] Articolul RADU apare prima dată în Contributors.
06:40
Îndeobște, filme precum Tati part-time, care în anul 2024 a însemnat debutul regizoral al Letiției Roșculet, nu prea sunt făcute pentru a fi ținuțe minte. E vorba despre producții cu caracter descrețitiv (adjectivul a fost lansat pe piață cu mulți, mulți ani în urmă de regretatul critic de teatru Valentin Silvestru), la care râzi, te […] Articolul Un”nuntez” apare prima dată în Contributors.
25 decembrie 2025
09:00
Armand Goșu: „I-aș acorda lui Zelenski titlul de personalitatea politică a anului 2025”. Interviu despre șansele planului de pace în Ucraina # Contributors.ro
Contributors: Runda de trei zile de negocieri de la Miami, Florida, din 19-21 decembrie, nu pare să fi adus mai aproape pacea în Ucraina. În același timp, totul este învăluit în secret. Știm măcar cine a participat și dacă s-au înțeles și pe ce teme și ce a mai rămas de negociat? Armand Goșu: Sunt […] Articolul Armand Goșu: „I-aș acorda lui Zelenski titlul de personalitatea politică a anului 2025”. Interviu despre șansele planului de pace în Ucraina apare prima dată în Contributors.
24 decembrie 2025
21:10
În plină frenezie a comunicării virtuale suntem mai singuri ca niciodată… Asurzitorul zgomot al lumii ne împovărează în încercarea de a ne imagina decorul dinlăuntrul peșterii în care nou-născutul, care urmează să schimbe soarta lumii, murmură în singurătate. Gândul îmi zboară la trei lucruri mărunte care, în anul ce stă să treacă, îmi oferă […] Articolul „Pentru că sunt în stare să înțeleg,/De tot ce înțeleg sunt vinovată” apare prima dată în Contributors.
09:10
„Este remarcabil cât de puține am înțeles acei puțini dintre noi care eram staționați în Germania în perioada nazismului, jurnaliști și diplomați, despre cele ce se întâmplau în spatele cortinei în Al Treilea Reich. (…) Deciziile cruciale luate în secret, intrigile, trădările, motivațiile aberante care le-au provocat, rolurile jucate de principalii actori în culisele scenei […] Articolul Hermann Göring și suprimarea statului democratic apare prima dată în Contributors.
07:40
Citesc, din păcate pentru mine, doar cu ocazia celei de-a doua ediții- revăzută și adăugită-, apărută în 2025 la editura bucureșteană Corint-Istorie-seria Autori români– cartea Laviniei Betea Povești din cartierul Primăverii. O interesantă culegrere de 17 consistente și incitante interviuri cu persoane care, chiar dacă nu au locuit toate în Cartierul interzis, peste care s-au […] Articolul Ei, comuniștii! apare prima dată în Contributors.
23 decembrie 2025
08:30
Firul care leagă întreaga biografie cioraniană postbelică este al vinovăției, al culpei morale de care s-a făcut vinovat, al luptei purtate pentru a-și explica cum a fost posibilă propria cădere în hăul extremismului politic, o încercare fără sfârșit de a oferi explicații treptelor pe care le-a coborât pentru a ajunge la ceea ce denumește a fi „apogeul negativ” al vieții sale. Articolul Emil Cioran – biografia ca pedagogie negativă apare prima dată în Contributors.
22 decembrie 2025
21:10
Când graba devine neconstituțională. Golirea de conținut a medierii prezidențiale, independența justiției și criza cooperării loiale # Contributors.ro
Textul examinează dinamica recentă a relațiilor dintre Președinte, Guvern și sistemul judiciar în România, pornind de la ideea potrivit căreia crizele constituționale nu se produc doar prin încălcări directe ale competențelor, ci și prin neutralizări funcționale generate de acțiuni formal legale. Articolul argumentează că accelerarea deciziei publice și suprapunerea inițiativelor instituționale pot transforma medierea prezidențială […] Articolul Când graba devine neconstituțională. Golirea de conținut a medierii prezidențiale, independența justiției și criza cooperării loiale apare prima dată în Contributors.
08:50
Preşedintele României se află ȋn faţa celei mai importante provocări a inceputului său de mandat. De această dată alegerile sale vor avea consecinţe semnificative,iar perspectiva unei crize constituţionale nu poate fi exclusă. Asemeni şefilor de stat de dinaintea sa, actualul şef de stat nu poate evita confruntările. Este vital ȋnsă ca strategia pe care o […] Articolul Preşedintele, medierea şi referendumul apare prima dată în Contributors.
08:40
La finele lunii trecute, Ministerul Educației a scos în dezbatere publică (între timp încheiată, apoi prelungită) programele de clasa a IX, menite a actualiza – după multă vreme – conținuturile pe care le învață elevii de liceu. Imediat au apărut o serie de reacții la forma și la conținutul lor, cele mai multe focalizându-se pe […] Articolul Ce mai predăm? apare prima dată în Contributors.
08:20
Românii iubesc UE. Dar nu cumpără produse fabricate in UE. Străzile din România sunt tot mai pline de mașini termice și electrice Made In China # Contributors.ro
Sa începem prin a face o clarificare obligatorie. Fără nici o urmă de îndoială noua generație de autovehiculele termice și electrice Made in China sunt bijuterii tehnologice, de siguranță, de confort și de design care concurează la foarte multe capitole – mai puțin la preț – rivalele lor, mărci sau mașini fabricate pe bătrânul continent. […] Articolul Românii iubesc UE. Dar nu cumpără produse fabricate in UE. Străzile din România sunt tot mai pline de mașini termice și electrice Made In China apare prima dată în Contributors.
06:30
Acting Out este un spectacol de teatru independent a cărui realizare a fost posibilă datorită colaborării cu Centrul Dialectic și Casa Tranzit, care funcționează la București, respectiv Cluj , și cu Centrul Național al Dansului din București care le-a pus la dispoziție creatorilor lui arhiva. Cu atât mai lăudabil mi se pare faptul că, înainte […] Articolul Corpul si mintea apare prima dată în Contributors.
21 decembrie 2025
11:10
Partidele româneşti, încotro? Între mainstream, partide-mişcare/movement-ization şi populism # Contributors.ro
*Partidele radical-populiste În România sfârşitului de an 2025, peisajul românesc de partide este traversat de transformări şi de crize. Alegerile parlamentare din noiembrie 2024 au permis intrarea în parlament a nu mai puţin de trei formațiuni de factură populistă: AUR – 18%, SOS – 7%, POT – 6%, toate însumând circa 30% din parlamentul României. […] Articolul Partidele româneşti, încotro? Între mainstream, partide-mişcare/movement-ization şi populism apare prima dată în Contributors.
10:50
Când cuvintele devin simptome. Jurnalul emoțional al unei lumi fragile și chemarea lui 2026 # Contributors.ro
Cuvintele pe care le utilizăm, pe lângă sensul lingvistic, reflectă și un profund sens sociologic și psihologic. Pentru fiecare din noi, ele sunt purtătoare de sens, au semnificație, legitimitate și o dată transmise în eter creează un întreg univers de așteptări, reacții. Cuvintele surprind starea noastră interioară: aspirații, motivații, preocupări, obsesii, frici, mecanisme de adaptare, […] Articolul Când cuvintele devin simptome. Jurnalul emoțional al unei lumi fragile și chemarea lui 2026 apare prima dată în Contributors.
20 decembrie 2025
09:00
De la geometrie până la „muzica sferelor”, Pitagora a rămas simbolul gândirii universale care unește rațiunea și frumusețea. Dacă astăzi algoritmii digitali transformă date brute în modele predictive, în Antichitate proporțiile numerice descoperite de Pitagora transformau zgomotul în armonie. Monocordul său nu era un instrument oarecare, ci un laborator al ordinii, unde raporturile numerice au […] Articolul Pitagora și muzica sferelor. Muzică și matematică apare prima dată în Contributors.
09:00
Delimitare conceptuală: prin „vocație”, înțelegem o dispoziție intrinsecă orientată spre lucrul cu oamenii și satisfacția derivată din sprijinul oferit celorlalți. Este o condiție necesară pentru alegerea profesiei didactice, dar nu și suficientă pentru exercitarea ei. Textul de față examinează consecințele pe care le asumăm atunci când tratăm vocația ca fiind, în sine, suficientă pentru a […] Articolul Mitologizarea vocației. Vocația e o resursă, nu un mecanism de legitimare apare prima dată în Contributors.
19 decembrie 2025
13:50
Naționala masculină de seniori a României nu s-a mai calificat la un turneu final al Campionatului Mondial de fotbal din 1998. Întreaga națiune microbistă va petrece următoarele luni într-un purgatoriu, între grupa cea mai ușoară de calificări pe care, spuneau unii experți, ar fi câștigat-o și bunica, și o posibilă cea mai ușoară grupă de […] Articolul Un profesor (supărat și bun) apare prima dată în Contributors.
10:50
La fel ca celelalte țări UE, România s-a angajat să adopte moneda unică europeană. În momentul aderării la UE (2007), nu a fost stabilită o dată precisă pentru aceasta. În anii de dinainte și imediat următori, au existat totuși proiecții și termene indicative, vehiculate de autorități. Termenul inițial, prezentat ca obiectiv neoficial, a fost perioada […] Articolul România are nevoie de euro apare prima dată în Contributors.
10:40
Mie, spunea Carlo Masala în cartea sa If Russia Wins: A Scenario, îmi pare deja o victorie rusească dacă Moscova reușește să păstreze teritoriile pe care le-a ocupat până acum în Ucraina. Unora, aprecia el, s-ar putea să nu le pese de Ucraina și să afirme că ar fi mai bine dacă războiul s-ar termina […] Articolul Dacă Rusia câștigă apare prima dată în Contributors.
18 decembrie 2025
09:10
Rolul statului ca proprietar: de ce reforma societăților deținute de stat nu poate fi doar tehnică # Contributors.ro
Numirea recentă a unui viceprim-ministru responsabil de reformarea societăților deținute de stat, precum și modificările legislative recente, arată un interes crescut pentru problemele semnificative cu care se confruntă acestea. Dezbaterea continuă să fie axată însă pe aspecte tehnice (e.g., mecanisme de selecție, criterii de performanță) și prea puțin pe aspecte structurale, ce țin de arhitectura […] Articolul Rolul statului ca proprietar: de ce reforma societăților deținute de stat nu poate fi doar tehnică apare prima dată în Contributors.
17 decembrie 2025
09:00
Introducere Analizele opțiunilor de vot de dată recentă din România au urmărit, în special, situațiile din țară. Anularea alegerilor prezidențiale, după turul I al alegerilor din 24 noiembrie 2024, a generat mai mult reacții în mass-media, în lumea politică. În spațiul cercetării sociale (Sandu 2024, Petrovici&Poenaru 2025), focalizare a fost pe votul intern, din țară, […] Articolul Vot de nemulțumire în diaspore românești, în noiembrie 2024: contextualizări apare prima dată în Contributors.
06:30
Cea mai recentă carte a scriitorului, istoricului, politologului și profesorului Stelian Tănase se cheamă Mustățile feldmareșalului Mackensen- antiroman. Volumul apărut în anul 2025 la editura Corint Istorie- Autori români are și un subtitlu- Bucureștii sub ocupație străină. Firește, personajul principal al cărții este generalul, devenit feldmareșal, o vreme cum nu se poate mai prețuit de […] Articolul Mustățile- mod de folosire apare prima dată în Contributors.
16 decembrie 2025
09:40
Legea privind majorarea salariului minim trebuie respectată, dar cea a responsabilității fiscal bugetare nu? # Contributors.ro
Disputa privind creșterea sau nu a salariului minim în condițiile inexistenței spațiului fiscal ( mai pe înțeles a banilor necesari la bugetul public, deși nu este același lucru) este relevantă pentru a înțelege de ce finanțele publice au ajuns în pragul colapsului. Majorarea salariului minim, ca și indexarea pensiilor sau incredibilele și neasemuitele privilegii financiare […] Articolul Legea privind majorarea salariului minim trebuie respectată, dar cea a responsabilității fiscal bugetare nu? apare prima dată în Contributors.
15 decembrie 2025
22:30
Strategia de Securitate Națională (SSN) a Statelor Unite ce a fost publicată săptămâna trecută reprezintă cea mai concretă expresie a gândirii strategice americane actuale. O perspectivă realistă și concretă, acum și instituționalizată, cu privire la modul în care administrația Trump vede tabloul geostrategic global, relațiile cu aliații, partenerii și rivalii Americii, dar și prioritățile unei […] Articolul România fără America? Pentru un europenism strategic românesc apare prima dată în Contributors.
06:50
Make Europe Great Again: Federalizarea pe model american – singura cale spre suveranitate reală, împotriva fragmentării UE în 27 de state vulnerabile și condamnate la irelevanță # Contributors.ro
Europa se confruntă cu provocări interne și externe care testează coeziunea sa, în contextul unei relații transatlantice marcată de asimetrie strategică. Documentele oficiale americane, precum Strategia Națională de Securitate (NSS) din 2017 și 2022, subliniază că UE este un partener esențial în promovarea valorilor democratice, securității și prosperității globale. De exemplu, NSS 2022 descrie Europa […] Articolul Make Europe Great Again: Federalizarea pe model american – singura cale spre suveranitate reală, împotriva fragmentării UE în 27 de state vulnerabile și condamnate la irelevanță apare prima dată în Contributors.
06:40
Propunerea de modificare a Legii libertății religioase este anticonstituțională; știm asta de la CEDO # Contributors.ro
Pe 17 iulie 2025, președintele Nicușor Dan a transmis Curții Constituționale (CCR) o sesizare privind neconstituționalitatea unui proiect legislativ (166/2025) pentru modificarea și completarea Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor („Legea cultelor”, în limbaj popular, deși formula nimerită ar fi „Legea libertății religiei”). Mai precis, proiectul modifică art. 23(4) din […] Articolul Propunerea de modificare a Legii libertății religioase este anticonstituțională; știm asta de la CEDO apare prima dată în Contributors.
06:20
Lui Andrei Șerban îi place ce și cum scrie dramaturgul britanic Robert Icke, care, fiind și regizor, și-a montat pe scenă propriile piese. În principal acestea însemnând rescrieri foarte adesea libere ale unor piese clasice datorate unor mari, iar dacă nu obligatoriu mari, oricum importanți dramaturgi ai lumii. Așa cum sunt Sofocle, Schillerori Arthur Schnitzler. […] Articolul O oglindă apare prima dată în Contributors.
06:00
Anul 2025 a fost cel al despărţirii de Klaus Iohannis. Dar deceniul său ratat lasă în urmă moştenirea care este însăşi fotografia României politice de acum. De la dezordinea bugetară la instabilitatea politică, de la erodarea increderii la elanul mesianic, de la criza statului de drept la fragmentarea comunităţii de cetăţeni , toate acestea sunt […] Articolul Anul 2025 sau despre Preşedintele Republicii apare prima dată în Contributors.
14 decembrie 2025
08:50
Recent publicata Strategie de securitate națională a Statelor Unite (SSN) a împărțit comunitatea analiștilor politici autohtoni în două: cei care propun ca România să urmeze Statele Unite până la capăt, chiar cu prețul sacrificării proiectului european pentru a intra în grațiile ideologice ale administrației Trump și cei care privesc actuala politică externă și de securitate […] Articolul Nu fără America: Pledând pentru “asertivitatea selectivă” a României apare prima dată în Contributors.
07:30
Unul din subpunctele de la examenul de bacalaureat la disciplina Logică, argumentare și comunicare, sesiunea august 2025, cerea construirea, “atât în limbaj formal cât și în limbaj natural, [… a] supraaltern[ei] obversei contradictoriei propoziției”: “Toate rezultatele meritorii sunt întemeiate pe muncă asiduă”. (???) Propoziția dată are, în limbaj formal, formula SaP. (???) Răspunsul la acest […] Articolul Cumplit meșteșug de tâmpenie apare prima dată în Contributors.
07:10
A șasea extincție globală care nu a avut loc. Cum a eșuat profeția Gretei Thunberg din 2019 # Contributors.ro
Dacă urlăm că vine asteroidul,problema devine insurmontabilă.Dacă ne uităm la date,vedem că realitatea este alta.Parafrazare după Kristen Saban,The University of Arizona Pe 23 septembrie 2019, în fața Adunării Generale a ONU, o adolescentă de 16 ani, vizibil emoționată și furioasă, cu priviri acuzatoare, ne admonesta pe noi, „oamenii mari”, cu o voce tremurândă: „We are […] Articolul A șasea extincție globală care nu a avut loc. Cum a eșuat profeția Gretei Thunberg din 2019 apare prima dată în Contributors.
12 decembrie 2025
14:00
Trei evenimente s-au produs în aceste zile. În ordinea descrescândă a impactului în sfera publică (până acum), ele sunt: uriașul impact al documentarului Recorder Justiția captivă, poziționarea pro/contra față de noua programă de Română pentru clasa a IX-a și situația instituțiilor culturale din București, în special teatre, aflate în situați ilegală a interimatului managerial, situație reflectată […] Articolul Omertà și retorica injustiției apare prima dată în Contributors.
10:40
Din septembrie 2025, învățământul românesc se află în plin regim de austeritate. Adevărul e că un salariu maxim de 7,000 de lei net (gradațiile de merit și plata cu ora sunt fenomene de ordinul a 10-15% din angajații sistemului) după 30 de ani vechime în muncă, studii superioare de lungă durată, gradul I, profesor cu […] Articolul Cronica unui dezmăț fără sens – cazul educației apare prima dată în Contributors.
10:20
„Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030”, adoptată recent de Parlament, consideră că o vulnerabilitate majoră pentru securitatea națională a României este corupția. Aceasta constituie un risc serios pentru siguranța națională, deoarece slăbește instituțiile statului, afectează economia și erodează încrederea cetățenilor unii în alții și în sistemul politic democratic Deși nu are o […] Articolul Costul corupției apare prima dată în Contributors.
06:40
Pavel Bartoș, scenaristul, producătorul și, mai ales, savurosul actor din rolul principal al filmului Crăciun cu Ramon, mărturisea în urmă cu ceva vreme că în copilărie i-au plăcut teribil comediile cinematografice din anii ’60. În special cele cu Norman Wisdom al cărui cel mai celebru film este Alerg după o stea. Iubirea aceasta pentru respectivul […] Articolul Poveste de Crăciun apare prima dată în Contributors.
10 decembrie 2025
08:30
Din nou, programele de liceu la română. (Încercare de) dialog cu dl. prof. acad. Ioan Aurel Pop # Contributors.ro
Stimate domnule Președinte al Academiei Române, dragă Ioan Aurel Pop, Cu toată prețuirea pentru cariera universitară și pentru înalta poziție pe care o dețineți în cultura și în cercetarea științifică din România, îngăduiți-mi să va atrag atenția, ca unui istoric cu o amplă experiență, că declarațiile dvs. cu privire la programa de limba și literatura […] Articolul Din nou, programele de liceu la română. (Încercare de) dialog cu dl. prof. acad. Ioan Aurel Pop apare prima dată în Contributors.
06:10
Citesc relativ frecvent și nicidecum fără plăcere jurnale și memorii. Foarte adesea scriu despre ele, conștient fiind că nu tot ceea ce conțin ele e riguros exact. Cel ce se află în condiția de martor al propriei vieți nu are cum să fie necondiționat obiectiv cu sine însuși. Știm asta de la teoreticieni precum Philippe […] Articolul Ambiguități fertile apare prima dată în Contributors.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.