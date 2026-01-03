Presshub: Venezuela după Maduro: Cum se vede conflictul din alte țări ale Americii de Sud

12:40

Un bărbat de 47 de ani a murit intoxicat în urma unui incendiu, după ce ar fi aprins mai multe materiale textile pentru a se încălzi într-o boxă. „La data de 2 ianuarie 2026, în jurul orei 18.00, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Târgu Mureş au fost sesizaţi cu privire la faptul că, într-o boxă […]