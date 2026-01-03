Profesoara din Sibiu redefineste gramatica pentru copii prin metode inovatoare

15:50

Transferul lui Louis Munteanu în MLS la D.C. United a fost confirmat, iar atacantul român a fost primit foarte bine. Cu un salariu de 1,2 milioane de euro pe an și un transfer de aproximativ 10 milioane de dolari, Munteanu speră să rămână în atenția echipei naționale a României prin performanțe constante.