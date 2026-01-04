Tânăr boxer de 18 ani, victimă a tragediei din Elveția

12:20

Peste 70% dintre medicii de la Spitalul Județean Constanța beneficiază de scutiri de gardă, ceea ce a dus la o criză a manoperei medicale. Ministrul Alexandru Rogobete a anunțat o reformă a gărzilor, cu plăți diferențiate și opțiunea gărzii de 12 ore, pentru a asigura continuitatea serviciilor esențiale. Peste 70% dintre medici