Tânăr boxer de 18 ani, victimă a tragediei din Elveția
MainNews.ro, 4 ianuarie 2026 21:20
Boxerul elvețian de 18 ani, Benjamin Johnson, a murit într-o tragedie devastatoare, salvându-și prietena dintr-un incendiu. Expert în box și membru al Clubului Lausannois, Johnson a fost descris ca un tânăr pozitiv și altruist. Federația Elvețiană de Box a adus un omagiu eroismului său, subliniind impactul lui asupra comunității. Benjamin Johnson, boxer de 18 ani, …
• • •
Acum 10 minute
21:40
Direcţia de Drumuri Naţionale din Argeş se confruntă cu o situaţie paradoxală: drumurile sunt verificate, dar curtea este plină de gropi și noroi. Prefectul Ioana Făcăleaţă a postat fotografii care demonstrează lipsa de asfalt la intrarea în sediu, evidenţiind neconcordanţa între vorbă şi fapt. Direcţia de Drumuri Naţionale are probleme cu infrastructura proprie Prefectul de …
Acum 15 minute
21:30
Nicolas Maduro și Cilia Flores vor apărea luni în fața unui judecător federal în New York, după ce au fost capturați în Venezuela. Aceasta este prima înfățișare în instanță pentru acuzații penale, iar Maduro este în detenție la Metropolitan Detention Center, cunoscută pentru condițiile dure. Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, vor apărea în …
Acum 30 minute
21:20
Acum o oră
20:50
Armata Venezuelei a recunoscut-o pe vicepreşedinta Delcy Rodriguez drept preşedinte interimar, după capturarea lui Nicolas Maduro. Generalul Vladimir Padrino Loez a anunțat decizia Curții Supreme și a îndemnat venezuelenii să reia activitățile economice, promițând pace și ordine în țară. Acțiunile americane continuă să provoace tensiuni semnificative. Armata Venezuelei o recunoaște pe vicepreședinta Delcy Rodriguez drept …
Acum 2 ore
20:40
Ministrul Radu Miruță s-a implicat în deszăpezirea stațiunii Rânca, unde a subliniat importanța întrebării legate de pârtie. Acesta a militat pentru declararea zonei ca stațiune de interes național. Autoritățile restricționează accesul din cauza vremii, permițând intrarea doar celor din zonă sau cu mașini de tracțiune integrală. Ministrul Radu Miruță, aflat în Rânca, se ocupă de …
20:30
Nava Fitburg provenind din Rusia a fost arestată de Finlanda după ce a târât ancora pe fundul mării zeci de kilometri, suspectată de avarierea unui cablu submarin de telecomunicații. Poliția investighează manevrele navei pentru a determina dacă avarierea a fost intenționată, în contextul unor incidente similare recente. Nava Fitburg din Rusia a fost reținută de …
20:20
Real Madrid a învins Betis Sevilla cu 5-1 în La Liga, chiar și fără Kylian Mbappe, accidentat. Gonzalo Garcia a strălucit, realizând un hat-trick și contribuind la victoria echipei sale. Raul Asencio și Fran Garcia au completat scorul. Echipa madrilenă ajunge la 45 de puncte, la patru în spatele Barcelonei. Real Madrid a învins Betis …
20:00
Aleksandr Dughin, ideologul lui Putin, exultă după capturarea lui Maduro de către Trump în Venezuela, afirmând că Ucraina trebuie să fie a noastră. Comentariile sale reflectă invidia și admirația pentru acțiunile americane, punând sub semnul întrebării reacțiile Rusiei la intervențiile externe. Rusia condamnă actul de agresiune al SUA. Aleksandr Dughin, ideologul lui Putin, exultă după …
19:50
Delcy Rodriguez, cunoscută ca „tigroaica lui Maduro", va depune jurământul ca președinte interimar al Venezuelei pe 5 ianuarie 2025. Hotărârea, emisă de Curtea Supremă, îi conferă toate puterile prezidențiale. Situația politică din Venezuela rămâne tensionată, iar relațiile internaționale sunt complicate. Delcy Rodriguez va depune jurământul ca președinte interimar al Venezuelei pe 5 ianuarie 2025 Decizia …
Acum 4 ore
19:30
O mare parte din echipa de securitate a lui Nicolás Maduro a fost ucisă în operațiunea militară a SUA, după care președintele venezuelean a fost capturat. Ministrul Apărării din Venezuela, Vladimir Padrino, a declarat că au fost victime printre soldați și civili nevinovați, cerând oamenilor să-și continue activitățile normale. Echipa de securitate a lui Nicolas …
19:30
Gheorghe Piperea anunță acțiuni în instanță împotriva noilor taxe de proprietate impuse de Guvernul Ilie Bolojan. Schițele acțiunilor vor fi gata până pe 12 ianuarie. Europarlamentarul avertizează că există riscul ca aceste taxe să devină ireversibile, subliniind necesitatea suspendării urgente a hotărârilor de majorare. Gheorghe Piperea pregătește acțiuni în instanță împotriva noilor taxe de proprietate …
19:20
Rapid negociază transferul lui Alexandru Șuteu, fost fundaș al FCSB, în prezent la Voluntari. Clubul a oferit 150.000 de euro plus procente pentru o viitoare mutare, dar Voluntari cere 200.000 de euro. Șuteu, jucător important la naționala Under 20, a fost eliberat de FCSB în 2021. Rapid negociază transferul fundașului Alexandru Șuteu, fost jucător al …
19:00
Volodimir Zelenski a subliniat importanța capturării lui Nicolás Maduro, afirmând că aceasta oferă Statele Unite un exemplu clar pentru a trata dictatorii. Mesajul său, destinat indirect lui Vladimir Putin, susține că regimul Maduro este ilegitim, în timp ce operațiunea americană este sprijinită de Ucraina. Volodimir Zelenski afirmă că SUA oferă un exemplu despre tratarea dictatorilor, …
19:00
Tangle este o nouă aplicație creată de Biz Stone și Evan Sharp, concepută ca un antidot pentru rețelele sociale tradiționale. Focusată pe un trai conștient, Tangle încurajează utilizatorii să își împărtășească obiectivele personale și să colaboreze pentru a le atinge. Accesul este momentan pe bază de invitație. Biz Stone și Evan Sharp au lansat Tangle, …
18:50
Silviu Predoiu, fost șef al Serviciului de Informații Externe, analizează operațiunea militară din Venezuela, subliniind că lupta împotriva narcotraficului nu justifică extragerea unui șef de stat. Predoiu critică inconsecvența lui Trump și ridică întrebări despre legalitatea acțiunilor internaționale și precedentul creat. Silviu Predoiu, fost șef al Serviciului de Informații Externe, analizează operațiunea militară a SUA …
18:50
Generalul Oleg Makarevich, acuzat de crime de război în Ucraina, conduce peste 120 de soldați ruși în Venezuela, sprijinind regimul Maduro. Rusia își adâncește influența militară în America Latina, pregătind soldații venezueleni și menținându-se în zonă, chiar și în fața unei posibile confruntări cu Statele Unite. Generalul rus Oleg Makarevich conduce un contingent de peste …
18:30
Curtea de Apel București răspunde acuzațiilor privind termenele scurte de judecată pentru contestația AUR la numirea judecătorului CCR Dacian Dragoș. CAB subliniază că fixarea termenelor scurte este o obligație legală, dată natura urgentă a cauzelor. Detalii despre dosarele evidențiate și impactul asupra CCR. Curtea de Apel București a explicat că termenele scurte de judecată sunt …
18:20
Ionuț Radu a strălucit în meciul Celta Vigo – Valencia, salvând 3 mingi și având o performanță notabilă cu un rating de 7,7. Deși a încasat un gol după 344 de minute fără gol primit, presa spaniolă îl consideră un portar fenomenal, recunoscându-i contribuția esențială la succesul echipei. Celta Vigo a învins Valencia cu 4-1, …
18:00
Granturi UE 2026: Firmele de formare profesională din România pot obține 60.000-500.000 EUR # MainNews.ro
Firmele de formare profesională din România au oportunitatea de a obține granturi între 60.000 și 500.000 EUR, în cadrul Programului de Tranziție Justă, începând cu martie 2026. Află detalii despre ghidul oficial de finanțare și perioada de înscriere pentru a profita de această oportunitate. Firmele de formare profesională din România pot obține granturi între 60.000 …
Acum 6 ore
17:40
O femeie s-a simțit dezumanizată după ce Grok, un AI dezvoltat de xAI, a eliminat digital hainele de pe imaginea sa. Jurnalista Samantha Smith a relatat experiența traumatizantă și a subliniat lipsa consimțământului. Se discută măsuri legislative pentru interzicerea nudificării digitale. O femeie, jurnalista Samantha Smith, s-a simțit dezumanizată după ce Grok, AI-ul lui Elon …
17:30
Carmen Dolhescu, consilieră AUR, a fost declarată colaboratoare a Securității, acuzată de denunțuri privind rude și colegi. CNSAS a evidențiat informațiile furnizate de aceasta, ce au vizat opoziția față de regimul comunist. Dolhescu se consideră victimă și contestă acuzațiile, susținând că a fost constrânsă să colaboreze. Carmen Dolhescu, consilier AUR, a fost declarată colaboratoare a …
17:30
Ministrul Apărării, Radu Miruță, s-a filmat în timp ce făcea pârtie la Rânca, provocând reacții din partea internauților. După ce a folosit o freză motorizată, utilizatorii i-au sugerat să aducă tancurile pentru a curăța zăpada. Politicienii caută mereu ocazii de a apărea în fața camerelor, cum e și cazul lui Emil Boc. Ministrul Apărării, Radu …
17:20
Naționala României se pregătește intens pentru meciul crucial cu Turcia pe 26 martie, în semifinala barajului pentru Campionatul Mondial. Selecționerul Mircea Lucescu va observa jucătorii români în Antalya, unde staff-ul tehnic va asista la meciuri amicale. România aspiră la un loc la CM 2026. Naționala României se pregătește pentru meciul cu Turcia pe 26 martie, …
17:00
Fermierii din România anunță un protest major pe fondul măsurilor de austeritate pe care le consideră periculoase pentru agricultură. Aceștia cer acțiuni imediate din partea Guvernului pentru a evita falimentele și colapsul sectorului agricol, evidențiind necesitatea sprijinului financiar și prioritizarea securității alimentare. Fermierii români anunță un protest împotriva măsurilor de austeritate ale Guvernului Bolojan Agricultura …
17:00
O explozie a avut loc duminică în Kiev, când mașina unui soldat ucrainean a detonat în timpul deschiderii portbagajului. Procuratura ucraineană a declarat incidentul un atac terorist. Soldatul a fost rănit, dar o femeie din apropiere a scăpat nevătămată. Ancheta este în curs de desfășurare. O explozie a avut loc duminică în Kiev, la o …
16:40
Cercetătorii au identificat construcătorii statuilor Moai de pe Insula Paștelui, elucidând un mister de 900 de ani. Studiile arheologice și analiza ADN-ului sugerează că meșteșugarii rapanui au folosit tehnici unice pentru a sculpta și transporta aceste statui emblematice, consolidând coeziunea culturală a comunității. O echipă internațională de cercetători a identificat constructorii statuilor Moai din Insula …
16:30
După 13 ani la Prima TV, prezentatoarea Diana Bart anunță plecarea într-o postare emoționantă pe Facebook. Ea subliniază că aceasta nu este o finalitate, ci doar o pauză înainte de un nou capitol în carieră. Vestea vine după plecarea lui Dan Capatos din Antena Group. Urmează noi provocări pentru vedetele TV. Prezentatoarea emisiunii Focus Monden …
16:30
Regia de Drumuri Argeș se confruntă cu o situație paradoxală, având curtea plină de gropi și noroi, în ciuda afirmațiilor despre starea bună a drumurilor județene. Prefectul Ioana Făcăleață a postat fotografii, dar evidențiază contrastul dintre condițiile din instituție și standardele așteptate pentru drumuri. Regia de Drum
16:20
Biatlonistul Johan-Olav Botn vorbește despre momentul șocant în care și-a găsit colegul Sivert Bakken mort. Detaliile emoționante ale tragediei, impactul asupra vieții sale și apelul de a evita speculațiile sunt explorate într-un interviu ce reflectă profunditatea pierderii. Moartea misteriosului sportiv continuă să afecteze comunitatea. Johan-Olav Botn a găsit trupul lui Sivert Bakken, coechipierul său decedat, … Articolul Sportiv șocat după ce și-a găsit colegul mort în cameră: „Era palid!” apare prima dată în Main News.
16:00
Satya Nadella, CEO-ul Microsoft, subliniază o nouă etapă în dezvoltarea inteligenței artificiale. El propune trei direcții pentru 2026: dezvoltarea unei teorii a minții, trecerea la sisteme colaborative de AI și luarea deciziilor strategice pentru aplicarea eficientă a tehnologiei în societate. Satya Nadella anunță o nouă fază pentru inteligența artificială, punând accent pe împuternicirea utilizatorilor prin … Articolul Inteligența artificială intră într-o nouă eră, spune șeful Microsoft apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
15:40
Prioritățile sănătății globale în contextul crizei din Venezuela – un politician PNL analizează situația # MainNews.ro
Senatorul PNL Daniel Fenechiu discută despre situația din Venezuela, subliniind poziția României în cadrul UE și relația cu SUA. El abordează acțiunile americane, prioritățile globale pentru sănătate și igienă, precum și posibilele efecte asupra negocierilor de pace cu Rusia. Fenechiu subliniază complexitatea situației interne din Venezuela. România trebuie să își coordoneze poziția asupra evenimentelor din … Articolul Prioritățile sănătății globale în contextul crizei din Venezuela – un politician PNL analizează situația apare prima dată în Main News.
15:40
Donald Trump a capturat recent pe Nicolás Maduro, președintele Venezuelei, anunțând planuri de investiții masive în petrolul venezuelean. Cu toate acestea, provocările economice și infrastructurale sunt majore. Ce riscă Maduro, iar SUA cum intenționează să gestioneze situația din Venezuela? Află mai multe despre aceste evenimente cruciale. Nicolás Maduro a fost capturat de forțele americane și … Articolul Trump și conducerea Venezuelei: Ce riscă Maduro dacă e condamnat? apare prima dată în Main News.
15:20
Nicolas Maduro, președintele Venezuelei, a fost capturat de forțele americane și transportat în SUA. Relația sa cu Diego Maradona a fost strânsă, sportivul susținându-l în crizele politice. Maduro a renunțat la cariera sportivă pentru politică, devenind liderul controversat al țării din 2013. Nicolas Maduro, președintele Venezuelei, a fost capturat de forțele americane în 2026 și … Articolul Răpirea președintelui Maduro de Trump: legătura cu Maradona și pasiunea pentru sport apare prima dată în Main News.
15:20
OPEC+ a decis să mențină producția de petrol constantă, în vreme ce piața globală se confruntă cu un excedent. Decizia vine în urma tensiunilor politice din Venezuela, unde președintele Trump a anunțat investiții pentru reconstruirea infrastructurii energetice. Petroliștii sunt atenți la evoluții. OPEC+ a decis să mențină pauza în creșterea producției de petrol până la … Articolul OPEC+ reacționează la intervenția SUA în Venezuela: Decizii cruciale în petrol apare prima dată în Main News.
14:40
Ilie Bolojan a recunoscut că nu folosește aplicația ghișeul.ro și nu și-a plătit impozitele, în contextul majorării acestora de către guvern. Premierul a explicat necesitatea impozitelor pentru bugetele locale, menționând deficitul bugetar și importanța finanțării investițiilor esențiale. Ilie Bolojan a declarat că nu folosește aplicația ghișeul.ro pentru a plăti impozitele Guvernul a majorat taxele locale … Articolul Ilie Bolojan admite că nu are aplicația ghișeul.ro pentru impozite apare prima dată în Main News.
14:40
NYT și Washington Post au amânat publicarea informațiilor despre raidul secret al SUA în Venezuela pentru a proteja soldații americani implicați. Această decizie respectă tradițiile jurnalistice în contextul tensiunilor dintre mass-media și administrația Trump, reflectând o istorie de păstrare a secretului în chestiuni de securitate națională. NYT și Washington Post au amânat publicarea informațiilor despre … Articolul De ce NYT și Washington Post au amânat știrea despre raidul SUA în Venezuela apare prima dată în Main News.
14:20
Ștefan Baiaram, jucătorul Universității Craoava, a cerut-o în căsătorie pe iubita sa, Cristina Răduț, în timpul vacanței petrecute în America. Întâlnirea romantică pe plajele din Miami a fost marcată de emoționantele declarații de dragoste ale fotbalistului. Detalii despre iubire, succesul său și viitorul împreună. Ștefan Baiaram, jucătorul Universității Craiova, s-a logodit cu iubita sa, Cristina … Articolul Cerere în căsătorie romantică în America: Ștefan Baiaram surprinde iubita! apare prima dată în Main News.
14:20
Diferențe termice neobișnuite în România: sudul înregistrează +17°C, iar nordul abia 3-4°C. Straturi de zăpadă în Transilvania, cu maxime negative în Apuseni. Meteorologii explică acest contrast prin întâlnirea a două mase de aer. Află mai multe despre prognoza meteo actuală și umplerea zăpezii în zonă. Diferențele de temperatură în România sunt neobișnuite, variind de la … Articolul Harta meteo arată fenomene extreme în România în ultimele zile apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
13:40
Banda desenată „Hugo Decrypts in Russia” creată de Hugo Travers a stârnit reacții puternice la Kremlin, fiind considerată o producție rusofobă. Autoritățile ruse acuză lucrarea de influențarea negativă a tinerilor. Cu 80.000 de exemplare vândute, cartea evidențiază istoria Rusiei dintr-o perspectivă critică. Banda desenată Hugo Decrypts in Russia a fost catalogată de Kremlin ca fiind … Articolul Banda desenată criticată de Putin: „Pericolul pentru mințile tinerilor” apare prima dată în Main News.
13:30
Avocată AUR contestă numirea lui Dacian Dragoș la CCR, risc de blocaj pensii magistrați # MainNews.ro
Avocata AUR, Silvia Uscov, contestă numirea lui Dacian Dragoș la CCR, iar decizia Curții de Apel București poate bloca activitatea Curții în această lună crucială pentru pensiile magistraților. Procesul se desfășoară rapid, cu termen stabilit pentru 5 ianuarie 2026. Detalii despre miza constituțională a acestui demers. Silvia Uscov, avocata AUR, contestă numirea lui Dacian Dragoș … Articolul Avocată AUR contestă numirea lui Dacian Dragoș la CCR, risc de blocaj pensii magistrați apare prima dată în Main News.
13:20
Sorana Cîrstea a debutat strălucit în noul sezon, învingând-o pe Anastasia Pavlyuchenkova cu 6-3, 6-1 la turneul WTA500 de la Brisbane. La 35 de ani, Cîrstea, locul 43 WTA, așteaptă următorul duel cu Jelena Ostapenko. Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian au fost eliminate în primul tur. Sorana Cîrstea a debutat excelent în noul sezon, învins-o … Articolul Sorana Cîrstea, debut strălucitor în sezon: victorie asupra unei jucătoare Top 50 apare prima dată în Main News.
13:20
Aeroporturile din Grecia au suspendat toate zborurile din cauza unei defecțiuni tehnice ce afectează frecvențele radio. Autoritățile investighează cauza problemelor, iar survolurile în Regiunea de Informații de Zbor (FIR) Atena continuă. Pasagerii sunt sfătuiți să se pregătească pentru întârzieri la sosiri și plecări. Aeroporturile din Grecia au suspendat toate zborurile din cauza unor probleme tehnice … Articolul Aeroporturile din Grecia au suspendat zborurile din cauza unei defecțiuni tehnice apare prima dată în Main News.
12:40
Nicolas Maduro și Cilia Flores s-au căsătorit în secret după 20 de ani de relație, o mutare politică strategică. Flores a devenit „prima combatantă”, consolidându-și influența în regimul chavist. Rudele sale ocupă funcții cheie, dar recent cuplul a fost acuzat de narcoterorism în SUA, ceea ce a dus la căderea lor. Nicolás Maduro și Cilia … Articolul De ce Maduro a amânat 20 de ani căsătoria cu Cilia Flores: Strategia de nepotism apare prima dată în Main News.
12:20
AUR reacționează la evenimentele din Venezuela, comparând acțiunile lui Nicolas Maduro cu cele ale puterii din România în decembrie 2024. Petrișor Peiu, lider al AUR, afirmă că România trebuie să se poziționeze strategic față de situația internațională, având în vedere parteneriatul său cu SUA. AUR, reprezentat de Petrișor Peiu, compară situația din Venezuela cu evenimentele … Articolul Reacția AUR: Maduro, ca Bucureștiul în decembrie 2024, își elimină rivalii apare prima dată în Main News.
12:20
Peste 70% dintre medicii de la Spitalul Județean Constanța beneficiază de scutiri de gardă, ceea ce a dus la o criză a manoperei medicale. Ministrul Alexandru Rogobete a anunțat o reformă a gărzilor, cu plăți diferențiate și opțiunea gărzii de 12 ore, pentru a asigura continuitatea serviciilor esențiale. Peste 70% dintre medicii de la Spitalul … Articolul Peste 70% dintre medici beneficiază de scutire de gardă apare prima dată în Main News.
12:10
Dan Petrescu a dezmințit zvonurile despre cancer, afirmând că are probleme de sănătate la gât. De asemenea, el va urma un tratament pentru încă o lună înainte de a reveni în antrenorat. Președintele LPF, Gino Iorgulescu, a confirmat că Petrescu face chimioterapie, dar detalii despre sănătatea sa rămân confuze. Dan Petrescu a părăsit CFR Cluj … Articolul Dan Petrescu, dezvăluiri șocante despre sănătatea sa în fața zvonurilor de cancer apare prima dată în Main News.
12:00
Elon Musk avertizează utilizatorii Grok că generarea de conținut illegal atrage consecințe legale. Inteligența artificială nu exonerază utilizatorii de responsabilitate, iar guvernele intensifică controlul asupra materialelor produse cu ajutorul AI. Autoritățile indiene solicită eliminarea conținutului obscen generat de Grok. Elon Musk avertizează utilizatorii Grok că generarea de conținut ilegal va avea consecințe legale Responsabilitatea rămâne … Articolul Elon Musk: Grok și consecințele legale ale conținutului ilegal apare prima dată în Main News.
11:50
Anul 2025 a fost dezamăgitor pentru modernizările feroviare, cu doar 60 km de linie nouă și economii minime de timp. Proiecte ca Arad-Deva promit îmbunătățiri, dar Brașov-Sighișoara a înregistrat întârzieri. Problemele birocratice, cum ar fi blocajele pe Cluj-Oradea, complică situația. Trenurile noi Alstom aduc o notă pozitivă. Anul 2025 aduce puține progrese în modernizarea căilor … Articolul Modernizările feroviare pentru 2025: progrese dezamăgitoare în șantiere apare prima dată în Main News.
11:40
Donald Trump a anunțat preluarea administrării Venezuelei după capturarea lui Nicolas Maduro de către forțele speciale americane. Delcy Rodríguez, vicepreședinta țării, a preluat conducerea interimară, iar SUA nu exclud o prezență militară. Reacții internaționale dure împotriva intervenției au fost raportate, amplificând criza politică. Donald Trump a anunțat preluarea administrării Venezuelei după capturarea lui Nicolas Maduro … Articolul Trump își aleg membrii cabinetului venezuelean după capturarea lui Maduro apare prima dată în Main News.
11:20
În urma incendiului devastator din noaptea de Revelion la Crans-Montana, autoritățile elvețiene au declarat un român de 18 ani dispărut. Poliția din Valais a identificat recent 16 victime, iar cadavrele acestora au fost predate familiilor. Detalii despre tragedie și identitatea victimelor sunt în continuare actualizate. Incendiul din noaptea de Revelion la Crans-Montana a dus la … Articolul Român dispărut în incendiul din Crans-Montana, declarat mort de autorități apare prima dată în Main News.
