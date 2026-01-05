Medvedev discută despre „răpirea” unui lider european: un scenariu plauzibil?
MainNews.ro, 5 ianuarie 2026 04:40
Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, sugerează posibilitatea unor răpiri ale liderilor mondiali, inclusiv cancelarul german Friedrich Merz. Într-o declarație controversată, el afirmă că există o bază reală pentru un astfel de scenariu. Medvedev a criticat, de asemenea, situația politică din Ucraina și Germania. Dmitri Medvedev a sugerat posibilitatea unor operațiuni de răpire
• • •
Acum 30 minute
05:00
Fostul vicepreședinte columbian Francisco Santos susține că Delcy Rodriguez l-ar fi trădat pe Nicolás Maduro și că l-ar fi „predat" Statelor Unite. Declarțiile vin în contextul speculațiilor privind o operațiune militară americană în Venezuela. Rodriguez, acum lider interimar, a fost criticată pentru loialitatea sa față de regimul chavist. Francisco Santos, fost vicepreședinte al Columbiei, susține
Acum o oră
04:40
Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, sugerează posibilitatea unor răpiri ale liderilor mondiali, inclusiv cancelarul german Friedrich Merz. Într-o declarație controversată, el afirmă că există o bază reală pentru un astfel de scenariu. Medvedev a criticat, de asemenea, situația politică din Ucraina și Germania. Dmitri Medvedev a sugerat posibilitatea unor operațiuni de răpire
04:30
Daniel Paraschiv a ajuns în Antalya pentru a se alătura echipei Rapid, pregătindu-se pentru cantonamentul de iarnă. Deși împrumutul său nu a fost încă oficializat, acordul cu clubul este finalizat. Rapid a investit 100.000 de euro pentru a-l aduce pe atacant, având opțiunea de transfer definitiv după trei ani. Daniel Paraschiv a ajuns în Antalya
Acum 2 ore
04:00
Donald Trump a declarat că Statele Unite au nevoie de Groenlanda pentru apărare, descriind insula ca fiind vulnerabilă strategic, înconjurată de nave rusești și chinezești. În urma operațiunii din Venezuela, el nu a exclus o eventuală acțiune militară pentru a controla Groenlanda, subliniind importanța acesteia pentru SUA. Donald Trump afirmă că Statele Unite au nevoie
03:40
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită, măsura având scopul de a reduce concediile medicale fictive. Aceasta se aplică în perioada 2026-2027, angajatorii acoperind zilele 2-6, iar CNAS cele după a șaptea zi. Scopul este eficientizarea sistemului medical. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că prima zi
03:30
Fotbalistul Joyskim Dawa s-a alăturat lotului FCSB în cantonamentul din Antalya, venind direct din vacanța din Japonia. După o lungă perioadă de recuperare din cauza unei accidentări grave, Dawa speră să revină pe teren pentru a sprijini echipa din 2026. Urmărește evoluțiile sale în Liga 1. Joyskim Dawa s-a alăturat lotului FCSB în Antalya Fundașul
Acum 4 ore
02:50
Statele Unite au impus interdicții de intrare pentru oficiali europeni, inclusiv Thierry Breton, după o amendă aplicată platformei X a lui Elon Musk. Reacția Franței este severă, subliniind divergențele între UE și SUA privind reglementarea digitală și libertatea de exprimare, intensificând conflictul transatlantic. Statele Unite au impus interdicții de intrare pentru oficiali europeni după amenda
02:40
După moartea tragică a fratelui său, Kevin Kampl renunță la clubul RB Leipzig pentru a se întoarce în Slovenia și a avea grijă de tatăl său bolnav. Fotbalistul de 35 de ani vrea să petreacă mai mult timp cu familia, declarând că sănătatea acestora este prioritatea sa principală. Clubul sprijină decizia sa. Fotbalistul Kevin Kampl
02:30
Giuseppe Marotta, președintele lui Inter Milano, a discutat despre posibila revenire a lui Joao Cancelo pe Giuseppe Meazza, în contextul absenței lui Denzel Dumfries. Deși Cancelo preferă Barcelona, Inter analizează oportunitatea transferului. Salariul ridicat rămâne o problemă pentru echipele din Serie A. Giuseppe Marotta, președintele Inter Milano, a discutat despre Joao Cancelo înaintea meciului cu
01:50
Mike Pompeo avertizează asupra riscurilor politice din Venezuela, subliniind că Delcy Rodríguez, acum președinte interimar, încearcă să mențină influența chavistă. Criticând sprijinul internațional pentru Maduro, el subliniază ineficacitatea sistemelor de apărare rusești și rolul crucial al armatei în viitorul țării. Mike Pompeo avertizează asupra riscurilor politice din Venezuela după arestarea lui Nicolás Maduro Pompeo critică
01:30
Cristi Chivu debutează perfect în 2023 cu victoria Interului împotriva Bologna, scor 3-1. După această partidă, Inter păstrează prima poziție în Serie A, având patru victorii consecutive. Bologna, în schimb, întâmpină dificultăți în campionat, cu doar o victorie în ultimele cinci meciuri. Inter câștigă meciul cu Bologna scor 3-1 Cristi Chivu obține un start perfect
01:30
Venezuela, cu cele mai mari rezerve de petrol, se confruntă cu o datorie externă uriașă de 150-170 miliarde de dolari. Sancțiunile SUA și managementul defectuos au amplificat criza. Creditorii, inclusiv fonduri „vultur", așteaptă recuperări în cadrul unei posibile restructurări complicate în urma intervenției FMI. Venezuela, deși cu cele mai mari rezerve de petrol, se confruntă
Acum 6 ore
00:50
Marco Rubio subliniază că răpirea lui Nicolas Maduro nu este un atac asupra Venezuelei, ci o măsură de securitate națională a SUA. El avertizează că Venezuela nu poate deveni un centru pentru Iran, Rusia, Hezbollah sau China. Prioritatea Americii rămâne securitatea și bunăstarea națională, nu doar democrația. Marco Rubio afirmă că răpirea lui Nicolas Maduro
00:40
Un tânăr român de 18 ani a fost confirmat mort în urma incendiului de la Crans-Montana, Elveția. Președintele Nicușor Dan și-a exprimat tristețea și solidaritatea față de familiile victimelor, subliniind sprijinul autorităților române în aceste momente dificile. România își deplânge pierderea. Un tânăr român de 18 ani a fost declarat dispărut după incendiul de la
00:30
Cristi Chivu a început anul 2026 cu o victorie impresionantă, Inter învingând Bologna cu 3-1. Antrenorul român a fost notat cu 7 de presa italiană, apreciindu-i strategia de joc. Această victorie readuce Inter pe primul loc în Serie A, demonstrând astfel abilitățile sale de antrenor în fața criticilor. Inter a învins Bologna cu 3-1 în
00:30
Barack Obama a fost supravegheat ani de zile de serviciul german de informații BND, care a interceptat apelurile de pe Air Force One. Operațiunea a fost oprită în 2014, fără ca Angela Merkel să fie informată. Detaliile acestei supravegheri, considerată sensibilă, sunt discutate în publicația Die Zeit. Serviciul german de informații externe (BND) a supravegheat
4 ianuarie 2026
23:50
Liderii incompetenți și corupți, precum Nicolás Maduro, sfârșesc adesea în fața justiției. Petrișor Peiu analizează asemănările între Venezuela și România, subliniind cum deciziile politizate și controlul total al sistemului conduc la crize grave. Lecția este clară: lipsa de integritate aduce distrugere. Petrişor Peiu compară situația din Venezuela cu România, evidențiind politics duse de guverne ineficiente
23:50
Judecătorul Alvin Hellerstein, în vârstă de 92 de ani, va conduce procesul împotriva lui Nicolás Maduro, acuzat de trafic internațional de droguri. Hellerstein, numit de Bill Clinton, este cunoscut pentru abordarea sa fermă în cazuri sensibile. Maduro a fost capturat în Caracas și extrădat în SUA. Judecătorul federal Alvin Hellerstein, în vârstă de 92 de
23:30
Camerun s-a calificat în sferturile Cupei Africii pe Națiuni 2025, învingând Africa de Sud cu 2-1, în urma unei prestații remarcabile a portarului Devis Epassy. Tchamadeu și Kofane au marcat, iar Camerun se pregătește pentru un meci dificil contra gazdelor din Maroc. Detalii despre meci și jucători în articol. Camerun s-a calificat în sferturile Cupei
23:30
Venezuela trăiește momente de incertitudine după capturarea lui Maduro. Străzile din Caracas sunt liniștite, iar susținătorii opoziției sărbătoresc discret, temându-se de posibile violențe. Oamenii ies din case doar pentru a face provizii, iar atmosfera generală este una de prudență și așteptare. Venezuela este marcată de incertitudine după capturarea lui Nicolas Maduro Străzile din Caracas sunt
Acum 8 ore
22:50
Guvernul iranian a anunțat că fiecare cetățean va primi un ajutor lunar de circa șase euro timp de patru luni, ca răspuns la protestele legate de costul de trai. Purtătoarea de cuvânt a guvernului a declarat că ajutorul vizează reducerea presiunii economice asupra populației într-o țară cu o hiperinflație crescândă. Guvernul iranian va oferi ajutoare
22:40
Primăria Drăgășani a tăiat un brad plantat pe un mormânt din Cimitirul Eternitatea, amplasându-l ulterior în centrul orașului pentru târgul de Crăciun, fără acordul familiei. Incidentul a generat indignare și contestații din partea rudelor, ridicând întrebări despre respectul față de morminte și procedurile legale. Primăria Drăgășani a tăiat un brad plantat pe un mormânt și
22:40
Diana Șoșoacă acuză suspendarea mailului partidului după cererea de eliberare a lui Maduro # MainNews.ro
Diana Șoșoacă denunță suspendarea mailului oficial al partidului S.O.S. România după solicitarea eliberării lui Nicolas Maduro. Ea consideră aceasta o formă de cenzură și o amenințare la adresa democrației. S.O.S. România va sesiza instituțiile europene și organizațiile pentru drepturile omului pentru a apăra libertatea de exprimare. Diana Șoșoacă solicită eliberarea lui Nicolas Maduro și anunță
22:30
Montreal Canadiens și Dallas Stars s-au confruntat într-un meci intens din NHL, încheiat cu scorul de 1-2. Acest duel a demonstrat echilibrul competiției, în timp ce New York Rangers a obținut o victorie impresionantă de 5-1 împotriva campioanei Florida Panthers. Detalii și analize ale meciului în articolul nostru. Montreal Canadiens a jucat împotriva Dallas Stars
22:10
Curtea de Apel București explică termenele scurte din dosarul contestării numirii lui Dacian Dragoș la CCR, subliniind că aceste termene sunt legale, impuse de urgența cazurilor. Procesul vizează criteriile de vechime în activitatea juridică, contestând validitatea numirii lui Dragoș, cu repercusiuni asupra legitimității sale. Curtea de Apel București explică termenele scurte din cazul numirii lui
21:50
Cuba este pregătită să sprijine militar Venezuela, după escaladarea tensiunilor cu SUA și capturarea lui Nicolás Maduro. Președintele Miguel Díaz-Canel a condamnat intervenția americană ca fiind o agresiune, promițând că Havana nu va rămâne tăcută în fața acestor acțiuni, respingând dominația externă. Președintele Cubei, Miguel Díaz-Canel, a declarat că țara sa este pregătită să sprijine
21:40
Direcţia de Drumuri Naţionale din Argeş se confruntă cu o situaţie paradoxală: drumurile sunt verificate, dar curtea este plină de gropi și noroi. Prefectul Ioana Făcăleaţă a postat fotografii care demonstrează lipsa de asfalt la intrarea în sediu, evidenţiind neconcordanţa între vorbă şi fapt. Direcţia de Drumuri Naţionale are probleme cu infrastructura proprie Prefectul de
21:30
Nicolas Maduro și Cilia Flores vor apărea luni în fața unui judecător federal în New York, după ce au fost capturați în Venezuela. Aceasta este prima înfățișare în instanță pentru acuzații penale, iar Maduro este în detenție la Metropolitan Detention Center, cunoscută pentru condițiile dure. Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, vor apărea în
Acum 12 ore
21:20
Boxerul elvețian de 18 ani, Benjamin Johnson
20:50
Armata Venezuelei a recunoscut-o pe vicepreşedinta Delcy Rodriguez drept preşedinte interimar, după capturarea lui Nicolas Maduro. Generalul Vladimir Padrino Loez a anunțat decizia Curții Supreme și a îndemnat venezuelenii să reia activitățile economice, promițând pace și ordine în țară. Acțiunile americane continuă să provoace tensiuni semnificative. Armata Venezuelei o recunoaște pe vicepreședinta Delcy Rodriguez drept … Articolul Armata Venezuelei o recunoaște pe Delcy Rodriguez ca președinte interimar apare prima dată în Main News.
20:40
Ministrul Radu Miruță s-a implicat în deszăpezirea stațiunii Rânca, unde a subliniat importanța întrebării legate de pârtie. Acesta a militat pentru declararea zonei ca stațiune de interes național. Autoritățile restricționează accesul din cauza vremii, permițând intrarea doar celor din zonă sau cu mașini de tracțiune integrală. Ministrul Radu Miruță, aflat în Rânca, se ocupă de … Articolul Ministrul Radu Miruță, deszăpezire manuală în Rânca: bârfă printre vecini apare prima dată în Main News.
20:30
Nava Fitburg provenind din Rusia a fost arestată de Finlanda după ce a târât ancora pe fundul mării zeci de kilometri, suspectată de avarierea unui cablu submarin de telecomunicații. Poliția investighează manevrele navei pentru a determina dacă avarierea a fost intenționată, în contextul unor incidente similare recente. Nava Fitburg din Rusia a fost reținută de … Articolul Nava rusă arestată în Finlanda, ancoră trasă pe fundul mării zeci de km apare prima dată în Main News.
20:20
Real Madrid a învins Betis Sevilla cu 5-1 în La Liga, chiar și fără Kylian Mbappe, accidentat. Gonzalo Garcia a strălucit, realizând un hat-trick și contribuind la victoria echipei sale. Raul Asencio și Fran Garcia au completat scorul. Echipa madrilenă ajunge la 45 de puncte, la patru în spatele Barcelonei. Real Madrid a învins Betis … Articolul Real Madrid a strălucit fără Mbappe, hat-trick de Gonzalo Garcia cu Betis apare prima dată în Main News.
20:00
Aleksandr Dughin, ideologul lui Putin, exultă după capturarea lui Maduro de către Trump în Venezuela, afirmând că Ucraina trebuie să fie a noastră. Comentariile sale reflectă invidia și admirația pentru acțiunile americane, punând sub semnul întrebării reacțiile Rusiei la intervențiile externe. Rusia condamnă actul de agresiune al SUA. Aleksandr Dughin, ideologul lui Putin, exultă după … Articolul Ideologul lui Putin, triumfător: „Trump a cucerit Venezuela, Ucraina e următoarea” apare prima dată în Main News.
19:50
Delcy Rodriguez, cunoscută ca „tigroaica lui Maduro”, va depune jurământul ca președinte interimar al Venezuelei pe 5 ianuarie 2025. Hotărârea, emisă de Curtea Supremă, îi conferă toate puterile prezidențiale. Situația politică din Venezuela rămâne tensionată, iar relațiile internaționale sunt complicate. Delcy Rodriguez va depune jurământul ca președinte interimar al Venezuelei pe 5 ianuarie 2025 Decizia … Articolul Delcy Rodriguez devine președinte interimar al Venezuelei în criza politică apare prima dată în Main News.
19:30
O mare parte din echipa de securitate a lui Nicolás Maduro a fost ucisă în operațiunea militară a SUA, după care președintele venezuelean a fost capturat. Ministrul Apărării din Venezuela, Vladimir Padrino, a declarat că au fost victime printre soldați și civili nevinovați, cerând oamenilor să-și continue activitățile normale. Echipa de securitate a lui Nicolas … Articolul Masacrul Gărzii lui Maduro și victimele civile în operațiunea SUA din Venezuela apare prima dată în Main News.
19:30
Gheorghe Piperea anunță acțiuni în instanță împotriva noilor taxe de proprietate impuse de Guvernul Ilie Bolojan. Schițele acțiunilor vor fi gata până pe 12 ianuarie. Europarlamentarul avertizează că există riscul ca aceste taxe să devină ireversibile, subliniind necesitatea suspendării urgente a hotărârilor de majorare. Gheorghe Piperea pregătește acțiuni în instanță împotriva noilor taxe de proprietate … Articolul Gata până pe 12 ianuarie: detalii despre {processed_articles_keywords} apare prima dată în Main News.
19:20
Rapid negociază transferul lui Alexandru Șuteu, fost fundaș al FCSB, în prezent la Voluntari. Clubul a oferit 150.000 de euro plus procente pentru o viitoare mutare, dar Voluntari cere 200.000 de euro. Șuteu, jucător important la naționala Under 20, a fost eliberat de FCSB în 2021. Rapid negociază transferul fundașului Alexandru Șuteu, fost jucător al … Articolul Rapid intensifică negocierile pentru fostul fundaș FCSB, Gigi Becali pierde! apare prima dată în Main News.
19:00
Volodimir Zelenski a subliniat importanța capturării lui Nicolás Maduro, afirmând că aceasta oferă Statele Unite un exemplu clar pentru a trata dictatorii. Mesajul său, destinat indirect lui Vladimir Putin, susține că regimul Maduro este ilegitim, în timp ce operațiunea americană este sprijinită de Ucraina. Volodimir Zelenski afirmă că SUA oferă un exemplu despre tratarea dictatorilor, … Articolul Zelenski: Capturarea lui Maduro arată ce trebuie să facă SUA cu dictatori apare prima dată în Main News.
19:00
Tangle este o nouă aplicație creată de Biz Stone și Evan Sharp, concepută ca un antidot pentru rețelele sociale tradiționale. Focusată pe un trai conștient, Tangle încurajează utilizatorii să își împărtășească obiectivele personale și să colaboreze pentru a le atinge. Accesul este momentan pe bază de invitație. Biz Stone și Evan Sharp au lansat Tangle, … Articolul Tangle: Alternativa inovatoare la rețelele sociale tradiționale apare prima dată în Main News.
18:50
Silviu Predoiu, fost șef al Serviciului de Informații Externe, analizează operațiunea militară din Venezuela, subliniind că lupta împotriva narcotraficului nu justifică extragerea unui șef de stat. Predoiu critică inconsecvența lui Trump și ridică întrebări despre legalitatea acțiunilor internaționale și precedentul creat. Silviu Predoiu, fost șef al Serviciului de Informații Externe, analizează operațiunea militară a SUA … Articolul Fostul șef al spionilor analizează “operațiunea specială” din Venezuela apare prima dată în Main News.
18:50
Generalul Oleg Makarevich, acuzat de crime de război în Ucraina, conduce peste 120 de soldați ruși în Venezuela, sprijinind regimul Maduro. Rusia își adâncește influența militară în America Latina, pregătind soldații venezueleni și menținându-se în zonă, chiar și în fața unei posibile confruntări cu Statele Unite. Generalul rus Oleg Makarevich conduce un contingent de peste … Articolul Generalul rus trimis de Putin în Venezuela pentru a sprijini regimul Maduro apare prima dată în Main News.
18:30
Curtea de Apel București răspunde acuzațiilor privind termenele scurte de judecată pentru contestația AUR la numirea judecătorului CCR Dacian Dragoș. CAB subliniază că fixarea termenelor scurte este o obligație legală, dată natura urgentă a cauzelor. Detalii despre dosarele evidențiate și impactul asupra CCR. Curtea de Apel București a explicat că termenele scurte de judecată sunt … Articolul Curtea de Apel București răspunde contestației AUR privind judecătorul CCR apare prima dată în Main News.
18:20
Ionuț Radu a strălucit în meciul Celta Vigo – Valencia, salvând 3 mingi și având o performanță notabilă cu un rating de 7,7. Deși a încasat un gol după 344 de minute fără gol primit, presa spaniolă îl consideră un portar fenomenal, recunoscându-i contribuția esențială la succesul echipei. Celta Vigo a învins Valencia cu 4-1, … Articolul Ionuț Radu, impresionant în poartă: „Colosal, un fenomen” în Spania apare prima dată în Main News.
18:00
Granturi UE 2026: Firmele de formare profesională din România pot obține 60.000-500.000 EUR # MainNews.ro
Firmele de formare profesională din România au oportunitatea de a obține granturi între 60.000 și 500.000 EUR, în cadrul Programului de Tranziție Justă, începând cu martie 2026. Află detalii despre ghidul oficial de finanțare și perioada de înscriere pentru a profita de această oportunitate. Firmele de formare profesională din România pot obține granturi între 60.000 … Articolul Granturi UE 2026: Firmele de formare profesională din România pot obține 60.000-500.000 EUR apare prima dată în Main News.
17:40
O femeie s-a simțit dezumanizată după ce Grok, un AI dezvoltat de xAI, a eliminat digital hainele de pe imaginea sa. Jurnalista Samantha Smith a relatat experiența traumatizantă și a subliniat lipsa consimțământului. Se discută măsuri legislative pentru interzicerea nudificării digitale. O femeie, jurnalista Samantha Smith, s-a simțit dezumanizată după ce Grok, AI-ul lui Elon … Articolul Femeie dezvăluie „dezumanizarea” provocată de Grok, AI-ul lui Elon Musk apare prima dată în Main News.
17:30
Carmen Dolhescu, consilieră AUR, a fost declarată colaboratoare a Securității, acuzată de denunțuri privind rude și colegi. CNSAS a evidențiat informațiile furnizate de aceasta, ce au vizat opoziția față de regimul comunist. Dolhescu se consideră victimă și contestă acuzațiile, susținând că a fost constrânsă să colaboreze. Carmen Dolhescu, consilier AUR, a fost declarată colaboratoare a … Articolul Informări utile despre rude și colegi pentru o comunicare eficientă apare prima dată în Main News.
17:30
Ministrul Apărării, Radu Miruță, s-a filmat în timp ce făcea pârtie la Rânca, provocând reacții din partea internauților. După ce a folosit o freză motorizată, utilizatorii i-au sugerat să aducă tancurile pentru a curăța zăpada. Politicienii caută mereu ocazii de a apărea în fața camerelor, cum e și cazul lui Emil Boc. Ministrul Apărării, Radu … Articolul Miruță filmează cum face pârtie la Rânca: „Cheamă băieții cu tancurile!” apare prima dată în Main News.
17:20
Naționala României se pregătește intens pentru meciul crucial cu Turcia pe 26 martie, în semifinala barajului pentru Campionatul Mondial. Selecționerul Mircea Lucescu va observa jucătorii români în Antalya, unde staff-ul tehnic va asista la meciuri amicale. România aspiră la un loc la CM 2026. Naționala României se pregătește pentru meciul cu Turcia pe 26 martie, … Articolul Mircea Lucescu, în Antalya, urmărește jucătorii României pentru meciul cu Turcia apare prima dată în Main News.
17:00
Fermierii din România anunță un protest major pe fondul măsurilor de austeritate pe care le consideră periculoase pentru agricultură. Aceștia cer acțiuni imediate din partea Guvernului pentru a evita falimentele și colapsul sectorului agricol, evidențiind necesitatea sprijinului financiar și prioritizarea securității alimentare. Fermierii români anunță un protest împotriva măsurilor de austeritate ale Guvernului Bolojan Agricultura … Articolul Ascultare sau acțiune: Viziunea noastră trebuie să fie auzită! apare prima dată în Main News.
