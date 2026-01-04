Ionuț Radu, impresionant în poartă: „Colosal, un fenomen” în Spania
MainNews.ro, 4 ianuarie 2026 18:20
Ionuț Radu a strălucit în meciul Celta Vigo – Valencia, salvând 3 mingi și având o performanță notabilă cu un rating de 7,7. Deși a încasat un gol după 344 de minute fără gol primit, presa spaniolă îl consideră un portar fenomenal, recunoscându-i contribuția esențială la succesul echipei. Celta Vigo a învins Valencia cu 4-1,
• • •
Acum 10 minute
18:30
Curtea de Apel București răspunde acuzațiilor privind termenele scurte de judecată pentru contestația AUR la numirea judecătorului CCR Dacian Dragoș. CAB subliniază că fixarea termenelor scurte este o obligație legală, dată natura urgentă a cauzelor. Detalii despre dosarele evidențiate și impactul asupra CCR. Curtea de Apel București a explicat că termenele scurte de judecată sunt
Acum 30 minute
18:20
Acum o oră
18:00
Granturi UE 2026: Firmele de formare profesională din România pot obține 60.000-500.000 EUR # MainNews.ro
Firmele de formare profesională din România au oportunitatea de a obține granturi între 60.000 și 500.000 EUR, în cadrul Programului de Tranziție Justă, începând cu martie 2026. Află detalii despre ghidul oficial de finanțare și perioada de înscriere pentru a profita de această oportunitate. Firmele de formare profesională din România pot obține granturi între 60.000
17:40
O femeie s-a simțit dezumanizată după ce Grok, un AI dezvoltat de xAI, a eliminat digital hainele de pe imaginea sa. Jurnalista Samantha Smith a relatat experiența traumatizantă și a subliniat lipsa consimțământului. Se discută măsuri legislative pentru interzicerea nudificării digitale. O femeie, jurnalista Samantha Smith, s-a simțit dezumanizată după ce Grok, AI-ul lui Elon
Acum 2 ore
17:30
Carmen Dolhescu, consilieră AUR, a fost declarată colaboratoare a Securității, acuzată de denunțuri privind rude și colegi. CNSAS a evidențiat informațiile furnizate de aceasta, ce au vizat opoziția față de regimul comunist. Dolhescu se consideră victimă și contestă acuzațiile, susținând că a fost constrânsă să colaboreze. Carmen Dolhescu, consilier AUR, a fost declarată colaboratoare a
17:30
Ministrul Apărării, Radu Miruță, s-a filmat în timp ce făcea pârtie la Rânca, provocând reacții din partea internauților. După ce a folosit o freză motorizată, utilizatorii i-au sugerat să aducă tancurile pentru a curăța zăpada. Politicienii caută mereu ocazii de a apărea în fața camerelor, cum e și cazul lui Emil Boc. Ministrul Apărării, Radu
17:20
Naționala României se pregătește intens pentru meciul crucial cu Turcia pe 26 martie, în semifinala barajului pentru Campionatul Mondial. Selecționerul Mircea Lucescu va observa jucătorii români în Antalya, unde staff-ul tehnic va asista la meciuri amicale. România aspiră la un loc la CM 2026. Naționala României se pregătește pentru meciul cu Turcia pe 26 martie,
17:00
Fermierii din România anunță un protest major pe fondul măsurilor de austeritate pe care le consideră periculoase pentru agricultură. Aceștia cer acțiuni imediate din partea Guvernului pentru a evita falimentele și colapsul sectorului agricol, evidențiind necesitatea sprijinului financiar și prioritizarea securității alimentare. Fermierii români anunță un protest împotriva măsurilor de austeritate ale Guvernului Bolojan Agricultura
17:00
O explozie a avut loc duminică în Kiev, când mașina unui soldat ucrainean a detonat în timpul deschiderii portbagajului. Procuratura ucraineană a declarat incidentul un atac terorist. Soldatul a fost rănit, dar o femeie din apropiere a scăpat nevătămată. Ancheta este în curs de desfășurare. O explozie a avut loc duminică în Kiev, la o
16:40
Cercetătorii au identificat construcătorii statuilor Moai de pe Insula Paștelui, elucidând un mister de 900 de ani. Studiile arheologice și analiza ADN-ului sugerează că meșteșugarii rapanui au folosit tehnici unice pentru a sculpta și transporta aceste statui emblematice, consolidând coeziunea culturală a comunității. O echipă internațională de cercetători a identificat constructorii statuilor Moai din Insula
Acum 4 ore
16:30
După 13 ani la Prima TV, prezentatoarea Diana Bart anunță plecarea într-o postare emoționantă pe Facebook. Ea subliniază că aceasta nu este o finalitate, ci doar o pauză înainte de un nou capitol în carieră. Vestea vine după plecarea lui Dan Capatos din Antena Group. Urmează noi provocări pentru vedetele TV. Prezentatoarea emisiunii Focus Monden
16:30
Regia de Drumuri Argeș se confruntă cu o situație paradoxală, având curtea plină de gropi și noroi, în ciuda afirmațiilor despre starea bună a drumurilor județene. Prefectul Ioana Făcăleață a postat fotografii, dar evidențiază contrastul dintre condițiile din instituție și standardele așteptate pentru drumuri. Regia de Drumuri Argeș prezintă nereguli în curtea proprie, plină de
16:20
Biatlonistul Johan-Olav Botn vorbește despre momentul șocant în care și-a găsit colegul Sivert Bakken mort. Detaliile emoționante ale tragediei, impactul asupra vieții sale și apelul de a evita speculațiile sunt explorate într-un interviu ce reflectă profunditatea pierderii. Moartea misteriosului sportiv continuă să afecteze comunitatea. Johan-Olav Botn a găsit trupul lui Sivert Bakken, coechipierul său decedat,
16:00
Satya Nadella, CEO-ul Microsoft, subliniază o nouă etapă în dezvoltarea inteligenței artificiale. El propune trei direcții pentru 2026: dezvoltarea unei teorii a minții, trecerea la sisteme colaborative de AI și luarea deciziilor strategice pentru aplicarea eficientă a tehnologiei în societate. Satya Nadella anunță o nouă fază pentru inteligența artificială, punând accent pe împuternicirea utilizatorilor prin
15:40
Prioritățile sănătății globale în contextul crizei din Venezuela – un politician PNL analizează situația # MainNews.ro
Senatorul PNL Daniel Fenechiu discută despre situația din Venezuela, subliniind poziția României în cadrul UE și relația cu SUA. El abordează acțiunile americane, prioritățile globale pentru sănătate și igienă, precum și posibilele efecte asupra negocierilor de pace cu Rusia. Fenechiu subliniază complexitatea situației interne din Venezuela. România trebuie să își coordoneze poziția asupra evenimentelor din
15:40
Donald Trump a capturat recent pe Nicolás Maduro, președintele Venezuelei, anunțând planuri de investiții masive în petrolul venezuelean. Cu toate acestea, provocările economice și infrastructurale sunt majore. Ce riscă Maduro, iar SUA cum intenționează să gestioneze situația din Venezuela? Află mai multe despre aceste evenimente cruciale. Nicolás Maduro a fost capturat de forțele americane și
15:20
Nicolas Maduro, președintele Venezuelei, a fost capturat de forțele americane și transportat în SUA. Relația sa cu Diego Maradona a fost strânsă, sportivul susținându-l în crizele politice. Maduro a renunțat la cariera sportivă pentru politică, devenind liderul controversat al țării din 2013. Nicolas Maduro, președintele Venezuelei, a fost capturat de forțele americane în 2026 și
15:20
OPEC+ a decis să mențină producția de petrol constantă, în vreme ce piața globală se confruntă cu un excedent. Decizia vine în urma tensiunilor politice din Venezuela, unde președintele Trump a anunțat investiții pentru reconstruirea infrastructurii energetice. Petroliștii sunt atenți la evoluții. OPEC+ a decis să mențină pauza în creșterea producției de petrol până la
14:40
Ilie Bolojan a recunoscut că nu folosește aplicația ghișeul.ro și nu și-a plătit impozitele, în contextul majorării acestora de către guvern. Premierul a explicat necesitatea impozitelor pentru bugetele locale, menționând deficitul bugetar și importanța finanțării investițiilor esențiale. Ilie Bolojan a declarat că nu folosește aplicația ghișeul.ro pentru a plăti impozitele Guvernul a majorat taxele locale
14:40
NYT și Washington Post au amânat publicarea informațiilor despre raidul secret al SUA în Venezuela pentru a proteja soldații americani implicați. Această decizie respectă tradițiile jurnalistice în contextul tensiunilor dintre mass-media și administrația Trump, reflectând o istorie de păstrare a secretului în chestiuni de securitate națională. NYT și Washington Post au amânat publicarea informațiilor despre
Acum 6 ore
14:20
Ștefan Baiaram, jucătorul Universității Craoava, a cerut-o în căsătorie pe iubita sa, Cristina Răduț, în timpul vacanței petrecute în America. Întâlnirea romantică pe plajele din Miami a fost marcată de emoționantele declarații de dragoste ale fotbalistului. Detalii despre iubire, succesul său și viitorul împreună. Ștefan Baiaram, jucătorul Universității Craiova, s-a logodit cu iubita sa, Cristina
14:20
Diferențe termice neobișnuite în România: sudul înregistrează +17°C, iar nordul abia 3-4°C. Straturi de zăpadă în Transilvania, cu maxime negative în Apuseni. Meteorologii explică acest contrast prin întâlnirea a două mase de aer. Află mai multe despre prognoza meteo actuală și umplerea zăpezii în zonă. Diferențele de temperatură în România sunt neobișnuite, variind de la
13:40
Banda desenată „Hugo Decrypts in Russia" creată de Hugo Travers a stârnit reacții puternice la Kremlin, fiind considerată o producție rusofobă. Autoritățile ruse acuză lucrarea de influențarea negativă a tinerilor. Cu 80.000 de exemplare vândute, cartea evidențiază istoria Rusiei dintr-o perspectivă critică. Banda desenată Hugo Decrypts in Russia a fost catalogată de Kremlin ca fiind
13:30
Avocată AUR contestă numirea lui Dacian Dragoș la CCR, risc de blocaj pensii magistrați # MainNews.ro
Avocata AUR, Silvia Uscov, contestă numirea lui Dacian Dragoș la CCR, iar decizia Curții de Apel București poate bloca activitatea Curții în această lună crucială pentru pensiile magistraților. Procesul se desfășoară rapid, cu termen stabilit pentru 5 ianuarie 2026. Detalii despre miza constituțională a acestui demers. Silvia Uscov, avocata AUR, contestă numirea lui Dacian Dragoș
13:20
Sorana Cîrstea a debutat strălucit în noul sezon, învingând-o pe Anastasia Pavlyuchenkova cu 6-3, 6-1 la turneul WTA500 de la Brisbane. La 35 de ani, Cîrstea, locul 43 WTA, așteaptă următorul duel cu Jelena Ostapenko. Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian au fost eliminate în primul tur. Sorana Cîrstea a debutat excelent în noul sezon, învins-o
13:20
Aeroporturile din Grecia au suspendat toate zborurile din cauza unei defecțiuni tehnice ce afectează frecvențele radio. Autoritățile investighează cauza problemelor, iar survolurile în Regiunea de Informații de Zbor (FIR) Atena continuă. Pasagerii sunt sfătuiți să se pregătească pentru întârzieri la sosiri și plecări. Aeroporturile din Grecia au suspendat toate zborurile din cauza unor probleme tehnice
12:40
Nicolas Maduro și Cilia Flores s-au căsătorit în secret după 20 de ani de relație, o mutare politică strategică. Flores a devenit „prima combatantă", consolidându-și influența în regimul chavist. Rudele sale ocupă funcții cheie, dar recent cuplul a fost acuzat de narcoterorism în SUA, ceea ce a dus la căderea lor. Nicolás Maduro și Cilia
Acum 8 ore
12:20
A
12:20
Peste 70% dintre medicii de la Spitalul Județean Constanța beneficiază de scutiri de gardă, ceea ce a dus la o criză a manoperei medicale. Ministrul Alexandru Rogobete a anunțat o reformă a gărzilor, cu plăți diferențiate și opțiunea gărzii de 12 ore, pentru a asigura continuitatea serviciilor esențiale. Peste 70% dintre medicii de la Spitalul … Articolul Peste 70% dintre medici beneficiază de scutire de gardă apare prima dată în Main News.
12:10
Dan Petrescu a dezmințit zvonurile despre cancer, afirmând că are probleme de sănătate la gât. De asemenea, el va urma un tratament pentru încă o lună înainte de a reveni în antrenorat. Președintele LPF, Gino Iorgulescu, a confirmat că Petrescu face chimioterapie, dar detalii despre sănătatea sa rămân confuze. Dan Petrescu a părăsit CFR Cluj … Articolul Dan Petrescu, dezvăluiri șocante despre sănătatea sa în fața zvonurilor de cancer apare prima dată în Main News.
12:00
Elon Musk avertizează utilizatorii Grok că generarea de conținut illegal atrage consecințe legale. Inteligența artificială nu exonerază utilizatorii de responsabilitate, iar guvernele intensifică controlul asupra materialelor produse cu ajutorul AI. Autoritățile indiene solicită eliminarea conținutului obscen generat de Grok. Elon Musk avertizează utilizatorii Grok că generarea de conținut ilegal va avea consecințe legale Responsabilitatea rămâne … Articolul Elon Musk: Grok și consecințele legale ale conținutului ilegal apare prima dată în Main News.
11:50
Anul 2025 a fost dezamăgitor pentru modernizările feroviare, cu doar 60 km de linie nouă și economii minime de timp. Proiecte ca Arad-Deva promit îmbunătățiri, dar Brașov-Sighișoara a înregistrat întârzieri. Problemele birocratice, cum ar fi blocajele pe Cluj-Oradea, complică situația. Trenurile noi Alstom aduc o notă pozitivă. Anul 2025 aduce puține progrese în modernizarea căilor … Articolul Modernizările feroviare pentru 2025: progrese dezamăgitoare în șantiere apare prima dată în Main News.
11:40
Donald Trump a anunțat preluarea administrării Venezuelei după capturarea lui Nicolas Maduro de către forțele speciale americane. Delcy Rodríguez, vicepreședinta țării, a preluat conducerea interimară, iar SUA nu exclud o prezență militară. Reacții internaționale dure împotriva intervenției au fost raportate, amplificând criza politică. Donald Trump a anunțat preluarea administrării Venezuelei după capturarea lui Nicolas Maduro … Articolul Trump își aleg membrii cabinetului venezuelean după capturarea lui Maduro apare prima dată în Main News.
11:20
În urma incendiului devastator din noaptea de Revelion la Crans-Montana, autoritățile elvețiene au declarat un român de 18 ani dispărut. Poliția din Valais a identificat recent 16 victime, iar cadavrele acestora au fost predate familiilor. Detalii despre tragedie și identitatea victimelor sunt în continuare actualizate. Incendiul din noaptea de Revelion la Crans-Montana a dus la … Articolul Român dispărut în incendiul din Crans-Montana, declarat mort de autorități apare prima dată în Main News.
11:20
Nicuşor Dan va participa la o nouă întâlnire a „Coaliției de Voință” la Palatul Élysée din Paris, alături de peste 30 de șefi de stat și guvern. Evenimentul, coordonat de Emmanuel Macron, are ca scop sprijinirea Ucrainei și promovarea unei păci stabile în regiune. Detalii relevante despre întâlnire și contextul său. Nicuşor Dan participă la … Articolul Nicuşor Dan şi Emmanuel Macron, întâlnire specială de Bobotează la Paris apare prima dată în Main News.
11:10
Familia antrenorului de la Cagliari, Fabio Pisacane, a fost victima unui atac violent în Napoli. Fratele său, Gianluca, a fost împușcat în picioare, dar este în afara oricărui pericol. Incidentul a avut loc în Cartierul Spaniol, iar autoritățile investighează împrejurările atacului. Detalii despre starea victimei și reacția familiei. Familia antrenorului de la Cagliari, Fabio Pisacane, … Articolul Familia antrenorului Cagliari atacată în Napoli: fratele împușcat în stradă apare prima dată în Main News.
10:50
Ceremonie de comemorare pentru victimele tragediei din barul „Le Constellation” la Crans-Montana. Pe 4 ianuarie, slujba oficiată de episcopi va fi transmisă în direct în trei limbi. Evenimentul include un marș tăcut spre centrul orașului pentru omagii și condoleanțe. Solidaritate și compasiune în fața tragediei. Ceremonie de comemorare pentru victimele tragediei din barul „Le Constellation” … Articolul Marș tăcut și slujbă de pomenire pentru victimele tragediei din Crans-Montana apare prima dată în Main News.
10:50
Războiul din Ucraina intră în a 1.410-a zi, cu președintele Zelenski insistând asupra necesității de apărare continuă dacă Rusia nu cedează în negocierile diplomatice. Ucrainei îi este dor de un summit în SUA pentru a discuta propunerile pentru încheierea conflictului. Trump critică acțiunile lui Putin în Ucraina. Războiul din Ucraina a ajuns la ziua 1.410 … Articolul Zelenski: Război în Ucraina, ziua 1.410 – Lupta continuă împotriva Rusiei apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
10:20
Hangzhou devine un nou hub de inteligență artificială în China, atrăgând giganți tehnologici și startup-uri inovatoare. Cu aplicații de la roboți autonomi la divinație digitală, orașul își redefinește identitatea economică. Investițiile în AI fizic cresc rapid, concurând cu Silicon Valley. Hangzhou devine un hub important pentru inteligența artificială în China, comparativ cu Silicon Valley Startup-uri … Articolul China lansează un nou „Silicon Valley” pentru revoluția inteligenței artificiale apare prima dată în Main News.
10:10
Naționala Mali s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni 2025 după o victorie dramatică în fața Tunisiei, obținută la loviturile de departajare. Meciul s-a încheiat 1-1, iar Mali a demonstrat determinare printr-un penalty transformat în ultima clipă. Urmează o confruntare cu Senegal. Mali s-a calificat în sferturile Cupei Africii pe Națiuni … Articolul Mali în sferturi! Victorie dramatică în penalty-uri contra Tunisiei la CAN 2025 apare prima dată în Main News.
09:30
China cere eliberarea imediată a lui Nicolás Maduro și soția sa, Cilia Flores, solicitând SUA să rezolve criza din Venezuela prin dialog. Ministerul chinez al Afacerilor Externe subliniază că transferarea lor forțată ar încălca dreptul internațional, condamnând intervenția Statelor Unite în Venezuela. China solicită SUA să elibereze imediat pe Nicolás Maduro și Cilia Flores Diplomația … Articolul China solicită SUA să-l elibereze pe Maduro și să negocieze criza din Venezuela apare prima dată în Main News.
09:20
Edi Iordănescu a refuzat o ofertă tentantă din Arabia Saudită, evaluată la 1.2 milioane de euro pentru șase luni, și 2.5 milioane pentru următorul sezon. Tehnicianul român caută un proiect stabil pe termen lung, fără a accepta un contract limitat care nu i-ar permite implementarea ideilor sale. Edi Iordănescu a refuzat o ofertă de 1.2 … Articolul Edi Iordănescu refuză o ofertă din Golf: motivele deciziei lui clare apare prima dată în Main News.
09:20
Pe 4 ianuarie 2026, Loteria Română organizează noi trageri Loto 6/49, Joker și Noroc, având un report impresionant de peste 46 milioane lei la Joker și peste 13 milioane lei la Loto 6/49. Nu rata ocazia de a deveni câștigător! Verifică rezultatele și cât poți câștiga! Loteria Română va organiza trageri loto pe 4 ianuarie … Articolul Trageri Loto 4 ianuarie 2026: Report de 9 milioane euro la Joker, Categoria I apare prima dată în Main News.
08:30
Radarul din Varșovia, care a emis 8.000 de amenzi pe lună, a fost vandalizat pentru a treia oară. Dispozitivul, monitorizând viteza pe Bulevardul Aleja Jerozolimskie, a fost dat peste cap cu un topor și stropit cu vopsea. Autoritățile rămân hotărâte să-l reinstaleze pentru siguranța rutieră. Un radar din Varșovia a fost vandalizat de trei ori … Articolul Oamenii distrug radarul din Varșovia care dă 8.000 de amenzi pe lună apare prima dată în Main News.
08:20
Nicolas Maduro, președintele Venezuelei, transferat în închisoarea din SUA cu Puff Diddy # MainNews.ro
Nicolas Maduro, președintele capturat al Venezuelei, a fost adus la un centru de detenție din Brooklyn, SUA, acuzat de narcoterorism. După o operațiune specială, acesta a ajuns într-un loc asociat cu deținuți de renume precum P Diddy și Ghislaine Maxwell. Maduro va fi judecat în curând în New York. Nicolas Maduro a fost capturat de … Articolul Nicolas Maduro, președintele Venezuelei, transferat în închisoarea din SUA cu Puff Diddy apare prima dată în Main News.
08:20
Burlaci și burlăcițe în Parlamentul României: Parteneri ascunși și declarații incomplete # MainNews.ro
Parlamentul României are mulți burlaci și burlăcițe, cu mulți dintre parlamentari neavând parteneri trecuți în declarațiile de avere. De exemplu, Robert Sighiartău crește 6 copii fără a menționa soția, iar Mihai Culeafă deține multiple proprietăți fără soție. Aceasta este o situație surprinzătoare în legislativ. Parlamentul României are mulți parlamentari necăsătoriți sau cu soții nedeclarate Declarațiile … Articolul Burlaci și burlăcițe în Parlamentul României: Parteneri ascunși și declarații incomplete apare prima dată în Main News.
08:10
Dimităr Penev, legendarul antrenor bulgar care a condus echipa națională la locul 4 în Cupa Mondială din 1994, a decedat la 80 de ani. Creator al Generației de Aur a Bulgariei, a avut o carieră remarcabilă atât ca jucător, cât și ca antrenor, lăsând o moștenire durabilă în fotbalul bulgar. Dimităr Penev, celebrul antrenor al … Articolul Doliu în Bulgaria: A murit creatorul Generației de Aur, eroul de la World Cup 1994 apare prima dată în Main News.
07:30
Democrații americani critică atacul SUA asupra Venezuelei, considerând acțiunea nejustificată și ilegală. Rashida Tlaib, Betty McCollum și alții subliniază încălcarea dreptului internațional și lipsa aprobării Congresului. De asemenea, există voci din partidul republican care contestă strategia lui Trump în combaterea traficului de droguri. Democrații americani condamnă atacul din Venezuela, considerându-l ilegal și o încălcare a … Articolul Democrații americani critică atacul din Venezuela și politica lui Trump apare prima dată în Main News.
07:10
Bayern Munchen a refuzat oferta lui Victor Osimhen, atacantul dorit din Turcia. În ciuda performanțelor excelente ale jucătorului de la Galatasaray, cu 12 goluri în acest sezon, bavarezii nu intenționează să-l transfere, având deja o echipă competitivă fără a căuta un vârf nou. Bayern Munchen refuză transferul lui Victor Osimhen în fereastra de iarnă Atacantul … Articolul Bayern Munchen a luat decizia finală pentru Victor Osimhen! apare prima dată în Main News.
07:10
Descoperiți librăria „Pavesiana” din București, dedicată scriitorului italian Cesare Pavese. Fondată de profesoara Mara Chirițescu, oferă cărți, lecții de italiană și proiecții de filme italiene. Amplasată pe bulevardul Lascăr Catargiu, librăria devine un centru cultural vibrant pentru iubitorii de literatură italiană. Librăria „Pavesiana” din București este dedicată scriitorului italian Cesare Pavese și oferă cărți, lecții … Articolul Librăria din București inspirată de un mare scriitor italian apare prima dată în Main News.
