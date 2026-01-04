Cristi Chivu implicat în scandal: acordul dezvăluit de Fabrizio Romano

16:50

Trei vulpi au fost surprinse în centrul Bucureștiului de camerele de supraveghere ale Muzeului Antipa, evidențiind adaptarea faunei sălbatice la mediul urban. Directorul muzeului, dr. Luis Popa, subliniază importanța acestui fenomen ecologic, care oferă oportunități pentru educația despre biodiversitatea urbană.