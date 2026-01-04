Columbia desfășoară trupe la granița cu Venezuela pentru siguranța națională

17:30

Criza bugetară din România amână achiziția a două submarine de două miliarde de euro, inițiată în 2023. Ministerul Apărării explică faptul că lipsa fondurilor și prioritățile de securitate regândite au dus la reprogramarea achiziției. Primele livrări sunt estimate la 5-6 ani de la semnarea contractului. Ministerul Apărării amână achiziția a două submarine de două miliarde