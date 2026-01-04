Linia 32, în reparații după ce gazonul a afectat structura șinei

12:00

Cum te poți deplasa în noaptea de Revelion. Programul de la metrou și STB se modifică pentru a putea asigura transportul bucureștenilor în noaptea dintre ani, potrivit comunicatelor de presă ale operatorilor din Capitală. În cazul programului de la metrou de Revelion, Metrorex a anunțat faptul că va asigura transportul non-stop în noaptea zilei de […]