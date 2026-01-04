Harta dăunătorilor din Capitală. Șobolanii „au ocupat” kilometrul 0 și cartierele Drumul Taberei, Tei, Giulești și Giurgiului
Buletin de București, 4 ianuarie 2026 08:50
Bucureștenii din Drumul Taberei, Tei, Giulești și Giurgiului se confruntă cu o prezență constantă a rozătoarelor. Datele analizate din harta interactivă a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție și Dezinfecție (ADIDDD) arată că în ultimele luni din 2025 aceste cartiere au figurat cu un grad „mediu" de infestare cu șobolani. Capitala este fragmentată administrativ […]
Acum 5 minute
09:20
Gazonul „verde” distruge o nouă linie de tramvai: Șoseaua Progresului, un nod vital de transport, cedează după modelul Calea Rahovei # Buletin de București
Dezastrul tehnic înregistrat pe linia 32 se repetă, la indigo, pe un alt tronson vital pentru transportul public din Capitală. Șoseaua Progresului, artera care leagă zona Răzoare de Constantin Istrati, dă semne clare de cedare a infrastructurii de tramvai, la câțiva ani de la montarea gazonului peste stratul de balast care susține șinele. Tronsonul de […]
Acum o oră
08:50
Acum 4 ore
07:10
TAROM ratează în ianuarie termenele pentru modernizarea flotei. Când vor ajunge noile Boeing 737 MAX 8 la Otopeni # Buletin de București
Compania aeriană de stat are semnate două contracte de leasing pentru patru avioane noi de tip Boeing 737 MAX, însă livrarea unora dintre avioane a fost amânată, notează publicația de specialitate boardingpass.ro TAROM ratează astfel din nou termenele asumate pentru modernizarea flotei, iar noile aeronave Boeing 737 MAX 8, vitale pentru reducerea costurilor operaționale, nu […]
Acum 6 ore
05:20
STB a început, imediat după Crăciun, lucrări de scoatere a gazonului de pe linia de tramvai 32 și de reparare a căii de rulare, conform mobilitate.eu. Gazonul și stratul de pământ au permis infiltrarea apei în structura căii de rulare, ceea ce a dus, în timp, la compromiterea suportului de piatră spartă și balast. Amestecul […]
Acum 24 ore
16:00
Patinoarul Berceni Arena, închis publicului. Accesul pe gheață este permis doar pentru antrenamentele din cadrul campionatului # Buletin de București
Patinoarul Berceni Arena este închis publicului, anunță reprezentanții Primăriei Sectorului 4. Accesul pe gheață în această perioadă va fi permis doar pentru antrenamentele din cadrul campionatului găzduit în Berceni. „În această perioadă, Patinoarul Berceni Arena este închis publicului. Zilele acestea se desfășoară doar antrenamente ale echipelor participante la Campionatul Mondial de hochei U 20, divizia […]
14:40
VIDEO | Trei vulpi au fost surprinse de camere în curtea Muzeului Antipa, lângă Guvern # Buletin de București
Trei vulpi au pătruns sâmbătă dimineață în curtea Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa", situat în Piața Victoriei. Imaginile surprinse de sistemul de supraveghere confirmă prezența animalelor sălbatice în zona zero a Capitalei, lângă sediul Guvernului. „Este un exemplu de ecologie urbană, care ne oferă ocazia de a aduce în atenția publicului biodiversitatea prezentă […]
14:00
Se circulă cu dificultate pe DN1 de la Brașov spre București. Circulația, afectată și în zonele Moeciu și Poiana Brașov # Buletin de București
Se circulă cu dificultate pe DN1 dinspre Brașov spre București, notează reprezentanții Inspectoratului de Poliție al județului Brașov (IPJ Brașov). Traficul este afectat începând cu stațiunea Predeal, din cauza numărului mare de mașini ce se întorc în Capitală. „La acest moment traficul auto se desfășoară îngreunat pe DN 1, pe sensul de mers Brașov către […]
13:20
Întârzieri de două ore în Gara de Nord. Sunt afectate sosiri de la Suceava și Iași # Buletin de București
Două trenuri cu sosiri în Gara de Nord sunt afectate de întârzieri de aproximativ două ore, potrivit informațiilor furnizate de panourile de informare a călătorilor din stație. Este vorba despre două trenuri ce asigură legătura dintre orașele Suceava și Iași și Capitală. Primul tren afectat, operat de CFR Călători, este IC 552 și circulă pe […]
12:40
Primăria Capitalei cumpără bolarzi retractabili automatizați pentru Centrul Vechi. Contractul depășește 580.000 de euro # Buletin de București
Administrația Străzilor București (ASB), instiuție aflată în subordinea Primăriei Capitalei, a demarat o licitație publică pentru furnizarea unui sistem complet de bolarzi retractabili hidraulici pentru a controla mai facil accesul auto în Centrul Vechi. Licitația a fost publicată pe Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) cu doar trei zile înainte de Crăciun, iar valoarea contractului […]
11:00
Primăria Voluntari vrea să facă un parc pe locul unei foste gropi de gunoi. Pandele plătește aproape 50.000 de euro pentru studiul de fezabilitate # Buletin de București
Primăria orașului Voluntari a atribuit un contract pentru elaborarea temei de proiectare necesară obiectivului de investiții „Amenajare spații verzi Valea Saulei", o investiție care vizează transformarea unei foste gropi de gunoi într-o zonă de agrement și infrastructură verde. Contractul a fost atribuit între Crăciun și Revelion, iar valoarea acestuia ajunge la aproape 50.000 de euro. […]
Ieri
08:20
Sector 4 | A început plata taxelor și impozitelor locale. Sumele se achită exclusiv online # Buletin de București
Contribuabilii din Sectorul 4 al Capitalei, persoane fizice și juridice, pot incepe plata taxelor si impozitelor, pentru anul în curs. Sumele se achită exclusiv online, din 2 ianuarie 2026. Este cel de-al șaselea an consecutiv, când toate plățile la bugetul de stat se fac exclusiv online, prin ordin de plată sau la aparatele SelfPay. Astfel, […]
05:40
Campionatul Mondial de Hochei U20 începe duminică în Capitală. Biletele la meciurile naționalei s-au epuizat # Buletin de București
Campionatul Mondial de Hochei U20, Divizia II, grupa A, începe duminică, în Capitală. Meciurile se vor disputa pe Berceni Arena, așa cum au anunțat reprezentanții patinoarului din Sectorul 4. Biletele la meciurile României s-au vândut deja. Partidele de hochei vor avea loc în perioada 4-10 ianuarie. În aceste zile, naționala de hochei a României va […]
05:40
CFR va recepționa aproape 20 de kilometri de cale ferată modernizată pe ruta București-Constanța, anul acesta # Buletin de București
CFR va recepționa aproape 20 de kilometri de cale ferată modernizată pe ruta București-Constanța, anul acesta, notează jurnaliștii Club Feroviar. Recepția tronsonului vine după ce reprezentanții administratorului de cale ferată au precizat că lucrările sunt gata în proporție de 86%. Mai exact, este vorba despre 18,85 kilometri de cale ferată modernizată și electrificată care fac […]
04:10
Corupții Capitalei (III) | „Diamantul” de la 1. Daniel Tudorache a scăpat de închisoare, deși omul care i-a intermediat mita stă în pușcărie 9 ani # Buletin de București
Capitala României este lideră, la nivelul țării, și în ceea ce privește numărul de primari condamnați. Unul dintre cei mai vizibili dintre aceștia este Daniel Tudorache, fostul primar PSD al Sectorului 1 în perioada 2016-2020, care s-a remarcat prin faptul că avea acasă diamante de două milioane de euro, despre care procurorii DNA au afirmat […]
2 ianuarie 2026
18:20
HOTNEWS | Soțul fostei purtătoare de cuvânt a Primăriei Sector 5 a încheiat 61 de contracte cu instituții din subordinea primăriei. Ultimul, în valoare de peste 8 milioane de lei # Buletin de București
Compania SBA Total Small Bussines Advanced, deținută de Cătălin Ilie Samoilă, a încheiat un nou contract cu Salubrizare Sector 5, în valoare de 8,17 milioane de lei (peste 1,6 milioane de euro), potrivit datelor din platforma de achiziții publice, prezentate de HotNews.ro. Cătălin Samoilă este soțul Alexandrei Samoilă, care a fost purtătoare de cuvânt a […]
17:40
Distrigaz a oprit alimentarea cu gaze pentru 165 de apartamente din Sectorul 3 în urma unui incident # Buletin de București
Distrigaz a oprit alimentarea cu gaze pentru 165 de apartamente din Sectorul 3 în urma unui incident, potrivit unui comunicat al distribuitorului de gaze naturale pentru Agerpres. Întreruperea este temporară și afectează un bloc situat în strada Drumul Gura Caliței, nr. 4-32. „În urma unui incident produs la instalația de utilizare a gazelor naturale, ce […]
13:10
Fost sediu al Poliției Locale, transformat în centru medical. Primăria Sectorului 1 cumpără documentații de peste 45.000 de euro pentru extinderea Complexului Caraiman # Buletin de București
Primăria Sectorului 1 a contractat servicii de expertiză tehnică și de elaborare a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) pentru repunerea în funcțiune a unui imobil situat pe strada Pajura nr. 13, în vederea extinderii activității Complexului Multifuncțional Caraiman. Valoarea contractului, încheiat între Crăciun și Revelion, depășește 45.000 de euro și este suportată […]
12:40
Primăria Capitalei vrea să asfalteze un drum de pământ care trece la câțiva metri de Air One Residence Băneasa # Buletin de București
Administrația Străzilor București (ASB) a atribuit direct, la final de 2025, un contract pentru realizarea studiului de fezabilitate necesar asfaltării unui drum de pământ, Drumul Nisipoasa, de lângă Serele Pipera II. Strada care urmează să fie modernizată trece la doar câțiva metri de blocurile Air One Residence Băneasa, aflate pe strada Salubrității, și va permite […]
12:40
Primăria Sectorului 5 anunță cetățenii cum se colectează brazii de Crăciun. Acțiunea se desfășoară în perioada 2-15 ianuarie 2026. Brazii vor fi preluați din fața porții, pentru locuințele individuale, și din spatele blocurilor, pentru asociațiile de proprietari. Programul de colectare se desfășoară în regim de 24/24, iar echipele vor trece da mai multe ori, prin […]
12:10
Teatrul de Operetă prezintă, pe 22 februarie, musicalul „Kiss me, Kate! Spectacolul, pe muzica celebrului Cole Porter și libretul lui Sam și Bella Spewack, începe la ora 18:00. Traducerea libretului și adaptarea textului pe muzică sunt realizate de Rodica și Cezar Helmis. Din echipă mai fac parte și: Prețul biletelor: VIP 1 – 129,00 lei; […]
10:20
Impozitele pe locuință din București au parte în 2026 de cea mai mare creștere din ultimii 10 ani | Libertatea # Buletin de București
Impozitele pe locuință din București cresc în 2026 și vor fi semnificativ mai mari, se arată într-un articol Libertatea. De la 1 ianuarie, impozitul pe locuințe în București a înregistrat una dintre cele mai mari creșteri din ultimii ani. De exemplu, pentru un apartament de două camere în Sectorul 6 sumele datorate urcă de la […]
09:40
Eurostat: Bucureștiul a depășit Hamburg, Bruxelles și Praga la nivelul de trai # Buletin de București
Datele Eurostat plasează Bucureștiul pe o poziție aproape șocantă în ierarhia europeană. Cu un indice al puterii de cumpărare de 87.400, Capitala României a depășit zone consacrate precum Bruxelles, Hamburg sau Praga. Creșterea este una fulminantă față de anul 2020, când indicele era de doar 57.600. În contrast, județele „bogate" din provincie, Cluj și Timiș, […]
Mai mult de 2 zile în urmă
08:20
Populația Capitalei „a întinerit” în primele ore ale lui 2026. Carol Ionuț, Cătălina, Mariana şi David, primii bucureșteni născuți în maternitățile ASSMB # Buletin de București
Carol Ionuț este primul bebeluș născut în anul 2026 în unitățile medicale administrate de Primăria Municipiului București (PMB). Nașterea a fost înregistrată la ora 03:00, la Spitalul Clinic „Dr. Ion Cantacuzino". Potrivit datelor furnizate de municipalitate, prima naștere din 2026 în rețeaua de maternităţi a Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB) a fost una […]
07:40
Aeroclubul României deschide înscrierile gratuite pentru tineri. La filiala București sunt disponibile toate disciplinele # Buletin de București
Aeroclubul României începe de luni, 5 ianuarie 2026, procesul de selecție pentru cursurile subvenționate de la bugetul de stat. Instituția din subordinea Ministerului Transporturilor pune la dispoziție un număr limitat de locuri pentru tinerii care doresc să obțină licențe de zbor. Totuși accesul este condiționat de o serie de criterii legate de vârstă și aptitudini […]
04:10
Bucureștiul gangsterilor (III): Misterul celor trei cadavre din ianuarie 1945 și criminalul „în serie” care vâna doar taximetriști # Buletin de București
Buletin de București continuă seria retrospectivă asupra infracționalității care a dominat Capitala la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. Luna ianuarie a anului 1945 a adus, pe lângă gerul năprasnic și lipsurile acute, o nouă tipologie de teroare: un criminal care vâna doar taximetriști și care abandona cadavrele în locuri publice. Buletin de București deschide […]
1 ianuarie 2026
14:30
Peste 700 de apeluri s-au primit la numărul de urgență 112, în noaptea dintre ani. Mai exact, 702 români au avut nevoie de intervenția medicilor doar în București și Ilfov. Cele mai multe apeluri au fost pentru excesul de alcool și mâncare. Dintre cele 702 persoane, 571 au prezentat urgențe de cod roșu, reprezentând cazuri […]
13:50
Incident la metrou în noaptea de Anul Nou. Un tren a deraiat pe M4, circulație afectată # Buletin de București
Un tren de metrou a deraiat în prima noapte din noul an la ieșirea din stația Laminorului de pe Magistrala 4 a rețelei de metrou din Capitală, anunță Metrorex printr-un comunicat de presă. Incidentul s-a produs într-o zonă cu macaz, la viteze reduse, și nu au fost raportate victime sau persoane rănite. La momentul producerii […]
13:20
Vremea se încălzește, în Capitală, în weekend. Maximele termice ajung până la 7…8 grade, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Vineri, 2 ianuarie, valorile termice se vor situa peste mediile multianuale, specifice acestei date.Vremea se încălzește, cerul va fi variabil, cu înnorări seara și noaptea, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi […]
10:40
Noile trenuri Alstom Coradia, împărțite între CFR și un operator privat. Ce rute sunt cu plecare din Gara de Nord # Buletin de București
Cele 37 de trenuri electrice noi, achiziționate de statul român, au fost repartizate pentru
10:20
Noaptea balcoanelor în flăcări în Sectoarele 3 și 6. Zeci de apartamente distruse și doi bucureșteni care au ajuns cu arsuri la spital # Buletin de București
Patru sute de misiuni într-o singură gardă. Acesta este bilanțul pompierilor bucureșteni după noaptea de Revelion, un număr care depășește cu mult media obișnuită a perioadei, trasmit reprezentaţii ISU Bucureşti-Ilfov. În timp ce evenimentele publice din centrul Capitalei s-au desfășurat fără incidente majore, cartierele Bucureştiului au fost scena a zeci de incendii provocate de materiale […] The post Noaptea balcoanelor în flăcări în Sectoarele 3 și 6. Zeci de apartamente distruse și doi bucureșteni care au ajuns cu arsuri la spital appeared first on Buletin de București.
09:10
Harta aerului, înroșită de artificii. Poluarea din Capitală a crescut de 60 de ori în noaptea de Revelion # Buletin de București
Bucureștenii au început noul an într-un nor de praf de pușcă, cu depășiri record ale indicilor de poluare. Spectacolul artificiilor a venit la pachet cu val toxic care a acoperit Capitala imediat după miezul nopții. Senzorii independenți de monitorizare uRADMonitor au înregistrat valori de până la 400 de micrograme pe metru cub, de 16 ori […] The post Harta aerului, înroșită de artificii. Poluarea din Capitală a crescut de 60 de ori în noaptea de Revelion appeared first on Buletin de București.
06:50
Pentru prima dată în România, Opera Națională Chineză aduce pe scena Sălii Palatului una dintre cele mai impresionante producții ale sale: capodopera lui Giacomo Puccini, opera Turandot. Este o producție prezentată în cadrul unui amplu turneu balcanic, care traversează Moldova, România, Bulgaria, Serbia și Grecia. Cu peste 200 de artiști pe scenă – soliști, orchestră, […] The post Opera Națională Chineză, în premieră la București cu opera Turandot appeared first on Buletin de București.
06:10
Mariza, regina fado-ului, va concerta pe data de 23 februarie 2026 la Sala Palatului din București. Concertul începe la ora 20:00. Artista portugheză revine pe scena Sălii Palatului, într-un concert-eveniment. De peste două decenii, Mariza este considerată simbolul viu al Portugaliei contemporane, purtând în vocea ei nu doar dorul lisabonez, ci și curajul de a […] The post Mariza, regina fado-ului, revine la Sala Palatului anul acesta appeared first on Buletin de București.
05:10
Programul de lucru al serviciilor de taxe și impozite se modifică în primele zile ale anului # Buletin de București
Primele zile ale anului 2026 modifică programul de lucru al serviciilor de taxe și impozite, în toate Sectoarele Capitalei. Sector 1 În perioada 1 – 4 ianuarie 2026, sediile Direcției Generale de impozite și Taxe Locale Sector 1 sunt închise. Începând cu data de 1 ianuarie 2026, plățile vor putea fi efectuate prin următoarele metode: În data de 5 ianuarie […] The post Programul de lucru al serviciilor de taxe și impozite se modifică în primele zile ale anului appeared first on Buletin de București.
01:10
Bucureștiul gangsterilor (II): Spargerile de acum 80 de ani de la „Esquire” și „Innovation”, de pe Calea Victoriei, din noaptea de Anul Nou # Buletin de București
Buletin de București deschide o fereastră spre trecutul tumultuos al Capitalei, de acum 80 de ani. Între 1944 şi 1945 tâlhăriile în plină stradă, jafurile armate și crimele odioase erau la ordinea zilei. Tabloul este zugrăvit de istoricul Alexandru Armă în volumul „Bucureștiul gangsterilor 1945” publicat la editura Vremea, în colecția „Planeta București”. Bunicul autorului, […] The post Bucureștiul gangsterilor (II): Spargerile de acum 80 de ani de la „Esquire” și „Innovation”, de pe Calea Victoriei, din noaptea de Anul Nou appeared first on Buletin de București.
31 decembrie 2025
17:00
Primăria Voluntari împarte contracte de peste 50.000€ pentru atribuire directă. Firma, „abonată” la Primăria Voluntari # Buletin de București
Primăria Voluntari, condusă de Florentin Pandele, a atribuit prin achiziție directă două contracte identice de consultanță în management de proiect, fiecare cu o valoare de peste 50.000 de euro, pentru un proiect de mobilitate urbană care vizează achiziția de autobuze electrice și stații de încărcare. Potrivit datelor publicate în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), […] The post Primăria Voluntari împarte contracte de peste 50.000€ pentru atribuire directă. Firma, „abonată” la Primăria Voluntari appeared first on Buletin de București.
16:30
Specii rare și o nouă arie protejată: ce a adus 2025 pentru fauna Bucureștiului # Buletin de București
Bucureștiul a câștigat în 2025 o nouă arie protejată, iar cercetările din teren au dus la descoperirea mai multor specii rare sau protejate, inclusiv reptile, insecte și amfibieni. Datele sunt prezentate de Asociația Parcul Natural București (APNB), în urma activităților de monitorizare și conservare desfășurate pe parcursul anului. Potrivit biologului Vlad Cioflec de la APNB, […] The post Specii rare și o nouă arie protejată: ce a adus 2025 pentru fauna Bucureștiului appeared first on Buletin de București.
14:40
Câini abandonați de sărbători: mai multe animale au ajuns în adăpostul ASPA Bragadiru pe 24 decembrie # Buletin de București
Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) a anunțat, printr-o postare pe Facebook, că mai mulți câini au fost preluați și duși în adăpostul din Bragadiru în data de 24 decembrie, în ajunul Crăciunului. Animalele au fost găsite în mai multe zone din București și nu erau microcipate. Potrivit informațiilor publicate de ASPA, este vorba […] The post Câini abandonați de sărbători: mai multe animale au ajuns în adăpostul ASPA Bragadiru pe 24 decembrie appeared first on Buletin de București.
14:20
Trenul privat pe ruta Suceava–București, programat să intre în circulație din februarie 2026 # Buletin de București
Primul tren electric privat care va circula pe ruta Suceava–București este în ultima etapă de pregătire tehnică și ar urma să intre în circulație din februarie 2026, scrie Monitorul de Suceava. Informațiaa fost confirmată de Dumitru Anchidin, proprietarul companiei Ferotrans TFI. Potrivit investitorului ieșean, care a fost anterior director la CFR Marfă Iași, intrarea pe […] The post Trenul privat pe ruta Suceava–București, programat să intre în circulație din februarie 2026 appeared first on Buletin de București.
14:00
Continuă acțiunile Poliției împotriva petardelor. Alte două capturi au avut loc în Sectoarele 1 și 4 din Capitală # Buletin de București
Continuă acțiunile Poliției împotriva petardelor. Alte două capturi de materiale pirotehnice au avut loc în Sectoarele 1 și 4 din Capitală în data de 30 decembrie, anunță reprezentanții DGPMB și ai Jandarmeriei București în două comunicate de presă. În Sectorul 1, polițiștii au prins în flagrant un bărbat care avea petarde și artificii într-o mașină […] The post Continuă acțiunile Poliției împotriva petardelor. Alte două capturi au avut loc în Sectoarele 1 și 4 din Capitală appeared first on Buletin de București.
11:30
25 de linii nocturne ale STB asigură transportul călătorilor în noaptea de Revelion # Buletin de București
25 de linii nocturne ale STB asigură transportul călătorilor în noaptea de Revelion, au anunțat reprezentanții operatorului de transport prin intermediul unui comunicat de presă. Vehiculele vor circula pe aceste rute în intervalul orar 23:00 – 05:00, cu un interval de așteptare redus la 30 de minute. Liniile pe care călătorii le au la dispoziție […] The post 25 de linii nocturne ale STB asigură transportul călătorilor în noaptea de Revelion appeared first on Buletin de București.
08:10
Educația în 2025 | Proteste, burse cu parfum de austeritate și demisia ministrului # Buletin de București
În 2025 educația a jucat un rol important pe agenda publică din România. Începutul de an a venit cu reforme și modificări promițătoare, însă avântul nu s-a menținut până la final. Marcat de protestele elevilor și studenților, 2025 a fost anul în care guvernanții au aplicat eticheta austerității și pe acest domeniu. Bursele elevilor au […] The post Educația în 2025 | Proteste, burse cu parfum de austeritate și demisia ministrului appeared first on Buletin de București.
08:00
„Miracol” statistic: La -4 grade Celsius, sistemul de termoficare al Capitalei funcționează la 100% # Buletin de București
Bucureștenii s-au trezit în ultima zi din an cu o situație nemaiîntâlnită în istoria recentă a termoficării. Aplicația Termoalert, gestionată de Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB), indică o funcționare a sistemului în proporție de aproape 100% la primele ore ale dimineții. Această performanță administrativă vine pe fondul unor temperaturi exterioare de minus 4 grade Celsius, […] The post „Miracol” statistic: La -4 grade Celsius, sistemul de termoficare al Capitalei funcționează la 100% appeared first on Buletin de București.
06:00
Sector 1 | Primăria va „împrumuta” asociațiile de proprietari pentru anveloparea blocurilor. Contribuția trebuie plătită în cel mult 10 ani # Buletin de București
Primăria va „împrumuta” asociațiile de proprietari pentru anveloparea blocurilor în Sectorul 1. Contribuția de 10% va trebui achitată de către locatari în cel mult zece ani, sub forma unei taxe de reabilitare termică, potrivit unui comunicat de presă al administrației locale. „Primăria Sectorului 1 va achita costurile anvelopării a peste 300 de blocuri din Sectorul […] The post Sector 1 | Primăria va „împrumuta” asociațiile de proprietari pentru anveloparea blocurilor. Contribuția trebuie plătită în cel mult 10 ani appeared first on Buletin de București.
06:00
12 centre de colectare pentru brazii naturali de Crăciun funcționează în Sectorul 6, potrivit unei postări pe Facebook a primăriei. Pomii festivi strânși de compania de salubrizare vor fi tocați și livrați către companii de profil, aparținând industriei prelucrătoare de lemn. Cele 12 centre sunt amplasate în cartierele Militari, Crângași, Giulești și Drumul Taberei după […] The post Sector 6 | 12 centre de colectare pentru brazii naturali de Crăciun appeared first on Buletin de București.
05:00
650 de kilograme de petarde depozitate ilegal într-un centru comercial din Sectorul 2, confiscate de polițiști # Buletin de București
650 de kilograme de petarde depozitate ilegal în parcarea unui centru comercial din Sectorul 2 au fost confiscate de polițiștii din Capitală. Captura a avut loc cu o zi înainte de revelion, în data de 30 decembrie, a anunțat DGPMB într-un comunicat pentru Agerpres. „În cadrul acțiunilor desfășurate, polițiștii au procedat la identificarea unui bărbat […] The post 650 de kilograme de petarde depozitate ilegal într-un centru comercial din Sectorul 2, confiscate de polițiști appeared first on Buletin de București.
04:00
Retrospectiva 2025 | Ce au dezvăluit investigațiile Buletin de București despre capitala României # Buletin de București
În 2025, investigațiile Buletin de București nu au urmărit doar dezvăluiri punctuale, ci mecanismele prin care banii publici se scurg în buzunare private. Anchetele publicate pe parcursul anului conturează un portret clar al Capitalei: un oraș în care fondurile de la buget circulă netransparent, instituțiile sunt folosite politic, iar regulile sunt negociabile pentru cei conectați […] The post Retrospectiva 2025 | Ce au dezvăluit investigațiile Buletin de București despre capitala României appeared first on Buletin de București.
30 decembrie 2025
14:40
Actorul Adrian Titieni este noul manager interimar al Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București, începând din data de 1 ianuarie 2026, pentru o perioadă de 120 de zile. Anunțul a fost făcut de ministrul Culturii, Demeter András István. Un nou concurs de proiecte de management se va organiza pentru TNB, înainte de data de 19 […] The post Adrian Titieni conduce interimar Teatrul Național din București appeared first on Buletin de București.
14:00
Traficul rutier va fi restricționat pentru petrecerea de Revelion din Piața Alba Iulia. În noaptea de 31 decembrie 2025, începând cu ora 20:00, în parcarea din zona, se va desfășura evenimentul Revelion 2025-2026. Brigada Rutieră va restricționa circulația rutieră în perioada 31 decembrie 2025, începând cu ora 22:00 – 01 ianuarie 2026, până la ora […] The post Petrecerea de Revelion din Piata Alba Iulia restrictioneaza traficul rutier appeared first on Buletin de București.
13:20
Patriarhia Română anunță programul Catedralei Patriarhale, în ziua de 6 ianuarie 2026, prilejuit de sărbătoarea Botezului Domnului. Credincioșii vor primi câte o sticlă de jumătate de litru cu Agheasmă Mare. Vor fi distribuiți 10.000 de litri de Agheasmă Mare, îmbuteliați în sticle de jumătate de litru, potrivit basilica.ro. Evenimentele liturgice de la Catedrala Patriarhală Sfinții Împărați Constantin […] The post Programul Catedralei Patriarhale, de Sfântul Vasile și Bobotează appeared first on Buletin de București.
