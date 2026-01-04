Limba română: Ce înseamnă cuvântul „reper”?
Jurnalul.ro, 4 ianuarie 2026 06:30
Cuvântul „reper” este des întâlnit în limbajul cotidian, în presă, educație, știință sau chiar în discursul motivațional.
În 2026, două zodii intră într-un An de Smarald plin de noroc, creștere și oportunități, grație lui Jupiter, planeta abundenței și expansiunii.
Destinațiile de vacanță din acest an combină luxul, aventura și evenimente majore, precum Cupa Mondială.
Anul 2026 vine cu o serie de schimbări majore în ceea ce îi privește pe fermieri, odată cu intrarea în vigoare a noii Politici Agricole Comune (PAC).
Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a lansat, în consultare publică, un proiect de ordin privind aprobarea Procedurii de înregistrare a comunităților de energie în Registrul național al comunităților de energie, marcând astfel o etapă importantă în operaționalizarea cadrului legal aplicabil comunităților de energie din surse regenerabile și comunităților de energie ale cetățenilor.
Inteligența artificială face concedieri în lanț: 200.000 de joburi din băncile europene, în pericol # Jurnalul.ro
Nu mai puțin de 200 000 de locuri de muncă din sectorul bancar european ar putea dispărea până în 2030, pe fondul adoptării accelerate a inteligenței artificiale, arată un raport al băncii de investiții Morgan Stanley.
Horoscopul chinezesc pentru luna ianuarie 2026 aduce vești importante pentru toate semnele zodiacului oriental.
Asociația Pro Infrastructură (API) susține că bilanțul anului 2025 în ceea ce privește modernizarea căii ferate este mai degrabă trist: aproximativ 60 kilometri de fir simplu nou dați în trafic, foarte puține minute economisite, blocaje birocratice majore.
Lavrov şi-a exprimat "solidaritatea cu poporul venezuelean" într-o discuţie la telefon cu vicepreşedinta Delcy Rodriguez # Jurnalul.ro
Ministrul rus de externe Serghei Lavrov şi-a exprimat "solidaritatea fermă cu poporul venezuelean în faţa agresiunii armate", în timpul unei conversaţii telefonice cu vicepreşedinta venezueleană Delcy Rodriguez, a transmis sâmbătă Ministerul rus de Externe, conform Reuters.
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a reafirmat vineri că se află într-o stare de sănătate perfectă, susţinând că a obţinut din nou punctaj maxim la un examen cognitiv, în contextul în care starea sa de sănătate continuă să alimenteze dezbaterea publică în SUA, având în vedere vârsta sa înaintată, transmit AFP şi EFE.
Poloneza Iga Swiatek, fostul lider al clasamentului WTA, a estimat sâmbătă că tenisul feminin "nu are nevoie" de evenimente precum "Bătălia sexelor", în care australianul Nick Kyrgios a înfruntat-o pe belarusa Arina Sabalenka, actualul număr unu mondial, informează L'Equipe.
Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA, a comentat atacul din Venezuela, dar și capturarea președintelui Nicolás Maduro. Acesta și-a afirmat sprijinul față de „intervenția SUA”, asemănând regimul condus de Maduro cu regimul comunist din România.
Trump spune că preşedintele columbian trebuie "să-şi păzească fundul". Avertisment şi pentru Cuba # Jurnalul.ro
Preşedintele Columbiei, Gustavo Petro, trebuie "să-şi păzească fundul" pentru că şeful statului sud-american are laboratoare unde produce droguri pe care le trimite în SUA, a declarat sâmbătă preşedintele american Donald Trump, într-o conferinţă de presă în care a vorbit despre capturarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, transmite EFE.
Trei persoane au fost rănite, fiind transportate la spital, în urma unui accident produs între o ambulanţă şi un autoturism, sâmbătă, pe DJ 581, în zona comunei Lupac.
Partidul S.O.S. România, prin președinte Diana Iovanovici-Șoșoacă, a transmis printr-un comunicat de presă un apel public către Statele Unite ale Americii să înceteze „escaladarea militară” în Venezuela și să aleagă „calea păcii și a diplomației”.
Salvamont Bihor avertizează turiștii că deplasările în zona montană sunt periculoase, inclusiv la altitudini joase, din cauza vremii severe din ultima perioadă.
Șase zodii din horoscopul chinezesc atrag noroc și succes financiar pe 4 ianuarie 2026, o zi de duminică guvernată de Tigrul de Pământ – Zi de Plin.
Premierul Ilie Bolojan a declarat, în direct la Digi24 că vârsta de pensionare în toate domeniile trebuie să crească, pe fondul contribuțiilor mari de buget în sistemul de pensii, dar și a inechităților sociale.
Meloni califică drept "legitimă" intervenţia SUA în Venezuela, Franţa o condamnă ca încălcare a dreptului internaţional # Jurnalul.ro
Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a apreciat sâmbătă drept "legitimă" operaţiunea militară desfăşurată de Statele Unite în Venezuela, pe care a descris-o ca o "intervenţie defensivă", subliniind totodată că forţa militară nu este o soluţie pentru schimbarea regimurilor politice, relatează EFE.
Premierul Ilie Bolojan a declarat că România urmărește cu atenție situația din Venezuela, o țară a cărei conducere nu a fost recunoscută nici de București, nici de comunitatea internațională, după alegeri considerate falsificate.
Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică (DNSC) a publicat, sâmbătă, recomandări privind securitatea parolelor pentru conturile cetățenilor.
Trei vulpi au fost surprinse, sâmbătă, de camerele de supraveghere ale Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, în zona exterioară a instituției, situată în centrul Bucureștiului.
Trump avertizează că va trebui să se facă ceva împotriva traficului de droguri în Mexic # Jurnalul.ro
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a avertizat sâmbătă că trebuie să se facă ceva împotriva traficului de droguri din Mexic, afirmând că ţara este guvernată de cartelurile de droguri, transmite EFE.
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat după atacul din capitala Venezuelei că Statele Unite vor prelua administrarea țării alături de „un grup” și vor reconstrui industria petrolieră, afirmând că regimul de la Caracas „a furat petrolul american”.
Aproape jumătate dintre cele 119 persoane grav rănite în incendiul produs într-un bar din staţiunea elveţiană Crans-Montana vor fi tratate în străinătate, a anunţat sâmbătă Oficiul Federal pentru Protecţie Civilă din Elveţia, potrivit DPA.
După ore de tăcere China reacționează după atacul SUA în Venezuela și capturarea lui Maduro # Jurnalul.ro
China precizat prin vocea ministerului de externe că este „profund șocată” de loviturile SUA în Venezuela și condamnă capturarea lui Maduro.
Pești, 2026 este anul în care eforturile tale din ultimii ani încep, în sfârșit, să dea roade.
Zeci de mii de abonaţi din Alba continuă să nu au energie electrică, sâmbătă după-amiază, în urma ninsorilor abundente, iar câteva mii nu au apă potabilă din cauza lipsei de curent la pompele de alimentare.
Salvamontiștii au salvat de pe munte 85 de persoane în ultimele 24 de ore, 32 dintre acestea ajungând la spital, a informat, sâmbătă, Salvamont România, care precizează că o persoană a fost declarată decedată.
Cine este Cilia Flores, soția lui Nicolas Maduro, femeia-cheie a regimului de la Caracas # Jurnalul.ro
Născută la 15 octombrie 1956, în Tinaquillo, Venezuela, Cilia Flores provine dintr-o familie modestă, fiind cea mai mică dintre șase copii.
Elveția cere ajutor european: Transferurile victimelor incendiului trebuie făcute în 48 de ore # Jurnalul.ro
După incendiul din Crans-Montana, autoritățile elvețiene au activat mecanismele europene de urgență pentru a asigura tratament specializat pacienților cu arsuri grave.
Probleme din cauza zăpezii pe drumul spre Poiana Brașov. Un autobuz a rămas împotmolit # Jurnalul.ro
Se circulă cu dificultate, sâmbătă, pe drumul spre Poiana Brașov, din cauza zăpezii acumulate pe carosabil. Un autobuz a rămas împotmolit în zăpadă, iar călătorii au ajutat la împingerea acestuia.
Dragostea nu este ușoară pentru nimeni, însă pentru unele zodii poate deveni un adevărat test de răbdare.
Prima reacție a UE după atacul din Venezuela: Principiile Cartei ONU trebuie respectate # Jurnalul.ro
Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a reacționat după atacul din Venezuela și capturarea președintelui: „Principiile dreptului internațional și ale Cartei ONU trebuie respectate”.
Jucătoarea română de tenis Gabriela Ruse a reușit să acceadă pe tabloul principal de simplu al turneului WTA 500 de la Brisbane (Australia), dotat cu premii totale de 1.691.602 dolari americani, după ce a învins-o în finala calificărilor pe turcoaica Zeynep Sonmez, cu 3-6, 6-4, 6-0.
De ce zice copilul «te tweakezi»? Nu e rebeliune, ci feedback la stresul tău ascuns. 12 motive + sfaturi pentru părinți. Reglează-ți nervii și salvează legătura!
Primele patru victime ale incendiului din Crans-Montana, identificate. Corpurile, predate familiilor # Jurnalul.ro
Primele patru victime din incendiul care a cuprins în noaptea de Revelion un bar din Crans-Montana, Elveția, au fost identificate, iar corpurile lor au fost predate familiilor.
Luni, marți și miercuri sunt impuse restricții de trafic pe DN7 Piteşti-Râmnicu Vâlcea-Vestem, anunță Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale.
Vărsător, 2026 marchează trecerea de la focusul exclusiv pe tine la conștientizarea faptului că poți ajunge mult mai departe împreună cu alții.
Maduro şi soţia sa se confruntă cu acuzaţii de trafic de droguri în SUA (oficial american) # Jurnalul.ro
Preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, şi soţia sa, Cilia Flores, se confruntă cu acuzaţii legate de droguri şi "vor face faţă în curând mâniei depline a justiţiei americane pe pământ american", a declarat sâmbătă procurorul general al SUA, Pam Bondi, pe platforma X, informează dpa.
Este aglomerație sâmbătă pe DN1, în județul Prahova, în general pe sensul de deplasare spre Brașov. Sunt cozi care ajung chiar și la 7 kilometri, anunță polițiștii.
Bursa de Valori Bucuresti (BVB) avertizează într-o postare pe site-ul său cu privire la apariția unor site-uri înșelătoare care copiază identitatea vizuală a BVB pentru a colecta, în mod illegal, date cu caracter personal si informatii bancare sensibile.
Statele Unite au lansat sâmbătă dimineață lovituri militare asupra Venezuelei și au anunțat că președintele Nicolás Maduro a fost capturat și scos din țară. La scurt timp a venit și o primă reacție de la Moscova.
Republica Moldova, sub presiunea datoriilor: aproape 59% din PIB, după un salt de 1,27 miliarde USD # Jurnalul.ro
Datoria externă brută a Republicii Moldova a ajuns la 11,6 miliarde de dolari SUA la finele trimestrului III 2025 și a înregistrat o majorare de 12,4% față de începutul anului, arată datele publicate de Banca Națională a Moldovei în raportul privind Balanța de plăți, scrie publicația electronică bani.md.
Guvernul nu știe unde se află președintele Nicolás Maduro și prima doamnă Cilia Flores, anunță vicepreședintele venezuelean Delcy Rodríguez.
Cartea de tarot a fiecărei zodii pentru ianuarie 2026 marchează începutul unui nou an sub influența Soarelui în Capricorn și a Lunii în Gemeni.
Vremea severă de pe munte a impus limitări succesive în funcționarea instalațiilor din Sinaia. Operatorul Gondola Sinaia a anunțat opriri, întârzieri și măsuri de siguranță.
Depășită de Sabalenka și Swiatek, Simona Halep a ieșit de pe podiumul celor mai bine plătite tenismene din istorie. O nouă generație a circuitului adună, acum, milioane în conturi.
Donald Trump a afirmat, într-o postare publicată pe contul său, că Statele Unite ar fi „dus la bun sfârșit un atac de amploare” împotriva Venezuelei și că președintele Nicolás Maduro, împreună cu soția sa, ar fi fost capturați și scoși din țară, „în coordonare cu forțele de ordine americane”.
3 semnale că trebuie să schimbi direcția profesională. Joburile clasice nu ți se potrivesc # Jurnalul.ro
Tot mai mulți oameni resping ideea unui job tradițional de la 9 la 5 și caută cariere alternative, mai flexibile și mai împlinitoare. Este o tendință tot mai puternică, alimentată de dorința de libertate, autonomie și sens în muncă.
