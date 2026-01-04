Turcia plănuieşte primul său foraj offshore pentru hidrocarburi în ape adânci din străinătate, în Somalia

10:20

Consilieri pe probleme de securitate naţională din 15 ţări se vor întâlni sâmbătă la Kiev pentru a discuta despre eforturile diplomatice de a pune capăt războiului din Ucraina, în condiţiile în care preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski speră să se înregistreze progrese în ceea ce priveşte garanţiile de securitate pentru ţara sa, informează dpa şi AFP.