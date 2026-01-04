Cinci ţări din America Latină, plus Spania, resping „orice tentativă de control” asupra Venezuelei
Economica.net, 4 ianuarie 2026 20:50
Cinci guverne de stânga din America Latină - din Brazilia, Chile, Columbia, Mexic şi Uruguay - alături de guvernul Spaniei, au declarat într-un comunicat comun că resping "orice tentativă de control" asupra Venezuelei, la o zi după operaţiunea militară a SUA, informează AFP.
