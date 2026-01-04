Gherilele columbiene se declară gata să înfrunte „planurile imperiale” ale SUA

22:10

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a respins și ultima cale de atac pe care o putea accesa Fast Brokers împotriva deciziei Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) prin care i se retrăgea autorizația acestui broker de asigurări cunoscut mai ales pentru relația sa cu instituții majore ale statului, de la Armată și Poliție până la Banca Națională a României.