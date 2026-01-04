Trump, după intervenția în Venezuela: Guvernele din America Latină trebuie să fie suficient de stabile şi bine conduse pentru a descuraja migraţia în masă spre SUA
Economica.net, 4 ianuarie 2026 11:50
Preşedintele american Donald Trump şi-a justificat sâmbătă operaţiunea de capturare a omologului său venezuelean Nicolas Maduro prin necesitatea de a restaura supremaţia necontestată a SUA asupra tuturor Americilor, semnal care ar putea inspira China şi Rusia, apreciază duminică France Presse într-o analiză.
• • •
Alte ştiri de Economica.net
Acum 10 minute
12:20
CFR S.A. estimează redeschiderea circulaţiei feroviare pe aproape 183 de kilometri de linie de cale ferată, în 2026 # Economica.net
CFR S.A. estimează redeschiderea circulaţiei feroviare pe aproape 183 de kilometri de linie de cale ferată, până la sfârşitul lui 2026, după ce, în cursul anului trecut, a recepţionat 129 de kilometri de cale ferată modernizată şi a dat în circulaţie circa 393 de kilometri, potrivit datelor administratorului de infrastructură feroviară, transmise la solicitarea AGERPRES.
Acum 30 minute
12:10
Preşedintele Nicuşor Dan va participa marţi, la Paris, la reuniunea şefilor de stat şi de guvern ai "Coaliţiei de Voinţă" (Coalition of the Willing), potrivit unui anunţ al Administraţiei Prezidenţiale.
12:00
Regatul Unit şi Franţa au efectuat în comun sâmbătă seara o lovitură în Siria asupra unui obiectiv subteran suspectat a fi utilizat de gruparea jihadistă Statul Islamic, a anunţat Ministerul britanic al Apărării, citat de AFP.
Acum o oră
11:50
Trump, după intervenția în Venezuela: Guvernele din America Latină trebuie să fie suficient de stabile şi bine conduse pentru a descuraja migraţia în masă spre SUA # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump şi-a justificat sâmbătă operaţiunea de capturare a omologului său venezuelean Nicolas Maduro prin necesitatea de a restaura supremaţia necontestată a SUA asupra tuturor Americilor, semnal care ar putea inspira China şi Rusia, apreciază duminică France Presse într-o analiză.
11:40
Turismul bulgar rămâne un sector stabil, care se dezvoltă constant, o nouă creştere fiind previzionată în anul 2026, informează Novinite.
11:30
Autoritatea canadiană de transport a solicitat companiei Air India să investigheze un incident în care un pilot a fost scos dintr-un avion chiar înainte de decolare, după ce s-a constatat că se afla sub influenţa alcoolului, a declarat pentru Reuters o persoană familiarizată cu situaţia, potrivit News.ro.
Acum 2 ore
11:20
Turcia plănuieşte primul său foraj offshore pentru hidrocarburi în ape adânci din străinătate, în Somalia # Economica.net
Turcia va trimite în februarie o navă de foraj în Somalia, pentru a derula primul său proiect de explorare a hidrocarburilor în ape adânci din afara graniţelor ţării, a anunţat miercuri ministrul Energiei, Alparslan Bayraktar, citat de Reuters, potrivit News.ro.
11:20
Mai puțin călători pe căile ferate. Numărul pasagerilor care au circulat cu trenul a scăzut cu 8,8%, în primele 9 luni din 2025 # Economica.net
Numărul pasagerilor care au circulat cu trenul a fost, în primele nouă luni din 2025, de 48,993 de milioane, în scădere cu 8,8%, comparativ cu perioada similară din 2024, conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică (INS).
11:10
Va ninge mult în România. Alerte Cod galben și Cod portocaliu în majoritatea regiunilor țării, până marți dimineața # Economica.net
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, avertizări Cod galben și Cod portocaliu de ninsori, valabile în cea mai mare parte a țării până marți dimineața, precum și o informare de precipitații moderate cantitativ, strat de zăpadă, polei și viscol la munte, în același interval.
10:50
Care sunt cele mai bune investiții în 2026. Recomandările Freedom24, rețea internațională # Economica.net
Principalele zone de creștere vizate sunt cele din domeniul tehnologiei și energiei. Ecosistemul AI, de la semiconductori și servere pentru centre de date la securitate cibernetică rămâne un motor foarte puternic pentru investiții. Vin repede din urmă companiile din domaniul apărare, aerospațial și helthcare plus biotehnologie, arată Radu-Iulian Pădurean, Network Development Manager în cadrul Freedom24.
Acum 4 ore
09:50
Companiile aeriene americane pot relua zborurile din zona Caraibelor, interzise în timpul intervenției SUA în Venezuela # Economica.net
Companiile aeriene americane au primit permisiunea să-şi reia zborurile deasupra zonei Caraibelor, după interdicţia impusă în contextul intervenţiei SUA în Venezuela, a anunţat ministrul american al transporturilor, Sean Duffy, în noaptea de sâmbătă spre duminică, potrivit AFP.
09:50
Peste 15.000 de abonaţi din 36 de localităţi din judeţul Alba, în mare parte din zona Munţilor Apuseni, nu aveau în continuare, duminică dimineaţa, energie electrică, intervenindu-se în teren pentru remedierea defecţiunilor provocate de ninsorile abundente, cu zeci de echipe operative ale DEER - Sucursala Alba.
09:20
China a cerut duminică Statelor Unite ale Americii eliberarea imediat a preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, încarcerat sâmbătă la New York, după ce fusese capturat în cursul unei operaţiuni militare în noaptea de vineri spre sâmbătă, relatează AFP şi Reuters.
09:20
Noi trageri loto sunt programate duminică la Joker, la categoria I, fiind în joc un report de 9,03 milioane de euro, iar la Loto 6/49, la categoria I, o sumă de peste 2,57 milioane de euro.
09:10
Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro a ajuns sâmbătă la New York, într-un elicopter care a aterizat pe un heliport de pe malul râului Hudson, lângă strada 31, în partea de vest a Manhattanului, după ce fusese transportat anterior cu un avion militar la un aeroport din nordul acestui stat american, potrivit EFE.
09:10
Aproximativ 40 de persoane şi-ar fi pierdut viaţa în timpul operaţiunii americane împotriva Venezuelei de sâmbătă în cursul căreia a fost capturat preşedintele Nicolas Maduro, potrivit unui oficial venezuelean consultat de publicaţia New York Times, citată de EFE.
09:00
Curtea Supremă din Venezuela o numeşte pe Delcy Rodriguez preşedinte interimar al ţării # Economica.net
Camera Constituţională a Curţii Supreme de Justiţie din Venezuela a ordonat sâmbătă vicepreşedintei Delcy Rodriguez să preia atribuţiile de preşedinte interimar în absenţa lui Nicolas Maduro, care a fost capturat de SUA într-o operaţiune desfăşurată în noaptea de vineri spre sâmbătă, relatează agenţiile internaţionale de presă.
08:50
Coreea de Nord a lansat rachete neidentificate spre Marea Japoniei,înainte unei vizite a preşedintelui sud-coreean în China # Economica.net
Coreea de Nord a lansat duminică spre Marea Japoniei (numită Marea de Est în ambele Corei) cel puţin două proiectile neidentificate, care au zburat aproximativ 900 de kilometri fără a provoca pagube, potrivit autorităţilor din Seul şi Tokyo, în aceeaşi zi în care preşedintele sud-coreean Lee Jae-myung urmează să se deplaseze în China pentru o vizită de stat, transmite EFE.
08:40
Viitorul Volkswagen ID. Polo va avea ecrane, dar și butoane pentru gestionarea comenzilor șoferului – FOTO # Economica.net
Viitorul model Volkswagen ID. Polo, complet electric, va utiliza o abordare de design care combină interfețele digitale cu comenzile fizice (butoane) pentru a oferi un interior intuitiv, primitor și imediat recunoscut ca fiind al mărcii germane.
Acum 24 ore
21:50
Premierul Stolojan a spus că vârsta de pensionare trebuie crescută pentru situațiile în care există posibilitatea pensionării anticipate.
21:40
Trump: Preşedintele columbian trebuie „să-şi păzească fundul”. Avertisment şi pentru Cuba # Economica.net
Preşedintele Columbiei, Gustavo Petro, trebuie "să-şi păzească fundul" pentru că şeful statului sud-american are laboratoare unde produce droguri pe care le trimite în SUA, a declarat sâmbătă preşedintele american Donald Trump, într-o conferinţă de presă în care a vorbit despre capturarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, transmite EFE.
21:30
Ce spune Oana Ţoiu despre situaţia din Venezuela a SUA şi capturarea lui Maduro. Anunțul MAE despre românii din Venezuela # Economica.net
România este în strânsă coordonare cu partenerii din Uniunea Europeană în privinţa situației din Venezuela, anunţă ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu.
21:30
Cât costă carburanții în Bulgaria după trecerea la euro și cu cât sunt mai ieftini decât la noi, după scumpirea de la 1 ianuarie. Cât câștigi la un plin # Economica.net
Carburanții s-au scumpit la 1 ianuarie în România, iar în Bulgaria prețurile sunt afișate în euro, ceea ce îi poate face pe șoferii români să poare calcula mai ușor cu cât sunt mai ieftine benzina și motorina.
21:10
Trump avertizează Mexic: Trebuie să se facă ceva împotriva traficului de droguri. Ţara este condusă de cartelurile de droguri # Economica.net
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a avertizat sâmbătă că trebuie să se facă ceva împotriva traficului de droguri din Mexic, afirmând că ţara este guvernată de cartelurile de droguri, transmite EFE.
21:00
Trump nu este încântat de Putin în legătură cu războiul din Ucraina: „Ucide prea mulţi oameni” # Economica.net
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat sâmbătă că este frustrat de preşedintele rus Vladimir Putin din cauza continuării războiului din Ucraina, relatează Reuters.
20:40
Ryanair ar putea elimina mai rute operate de pe Aeroportul Bruxelles Sud Charleroi, inclusiv zboruri către România, ca reacție la majorarea taxelor de aeroport impuse de autoritățile din Belgia.
20:40
Ce este Delta Force, unitatea militară de elită a SUA pentru misiuni antiteroriste care l-a capturat pe Maduro în operațiunea din Venezuela # Economica.net
Comandourile speciale Delta Force, forţa căreia i se atribuie capturarea, sâmbătă, a preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro şi a partenerei sale, Cilia Flores, este o unitate de elită a armatei Statelor Unite, specializată în operaţiuni antiteroriste extrem de complexe, informează EFE.
20:20
Premierul Bolojan speră la o tranziţie sănătoasă pentru ca Venezuela să ajungă să aibă o conducere democratică după recentele evenimente.
19:00
Ce înseamnă petrolul pentru Venezuela, care a naționalizat industria petrolieră, domitată de americani, acum 50 de ani. Are cele mai mari rezerve din lume, dar importă carburanți # Economica.net
Venezuela este țara cu cele mai mari rezerve de petrol din lume, dar producția sa este mult sub potențial, mai ales din cauza subfinanțării și a lipsei de acces la tehnologii noi, pe fondul introducerii sancțiunilor americane, dar și a deciziilor politice ale guvernelor de stânga.
19:00
Trump vorbeşte despre operațiunea din Venezuela şi capturarea lui Maduro. Cele mai importante declaraţii (LIVE TEXT) # Economica.net
Acţiunea in Venezuela a fost una dintre cele mai mari din istoria SUA, a declarat președintele Americii, Donald Trump. Nicio naţiune nu ar fi putut face ce au făcut SUA în Venezuela, a spus Trump în conferinţa de la Mar-a-Lago.
18:00
Maduro şi soţia lui sunt în drum spre New York la bordul unei nave de război, anunţă Trump # Economica.net
Preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, şi soţia sa, Cilia Flores, se află în drum spre New York la bordul navei de război Iwo Jima, a declarat sâmbătă preşedintele american Donald Trump într-un interviu acordat Fox News, conform dpa şi AFP.
17:50
Rusia a cerut sâmbătă Statelor Unite să-i elibereze pe preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, şi soţia sa, după ce Washingtonul a anunţat capturarea cuplului anterior în cursul zilei, relatează AFP şi Reuters.
17:40
Record pentru aluminiu. Preţul a crescut până la cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani # Economica.net
Cotaţia aluminiului a trecut vineri peste pragul de 3.000 de dolari pe tonă, pentru prima dată în ultimii trei ani, din cauza temerilor referitoare la diminuarea ofertei, precum şi a pariurilor pe termen lung privind evoluţia cererii, aluminiul alăturându-se altfel altor metale de bază ce au înregistrat recent creşteri importate, transmite Bloomberg.
17:00
Statele Unite vor fi "foarte puternic implicate" în industria petrolieră din Venezuela în urma operaţiunii de capturare a preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, a declarat sâmbătă preşedintele american Donald Trump pentru Fox News, conform Reuters.
16:40
Declaraţia „secundului” lui Putin după acțiunea SUA în Venezuela. Rusia îndeamnă toate ţările să-şi consolideze forţele armate la maximum: „Doar armele nucleare pot garanta protecţia fiabilă” # Economica.net
Doar arsenalul nuclear poate garanta "protecţia fiabilă" a unei ţări, a declarat sâmbătă fostul preşedinte rus şi actualul secretar adjunct al Consiliului de Securitate, Dmitri Medvedev, comentând situaţia din Venezuela, transmite EFE.
16:40
Vicepreşedintele american JD Vance a declarat sâmbătă că Venezuela a ignorat mai multe oferte din partea Statelor Unite pentru a ajunge la un acord, relatează AFP.
15:50
Cine este Nicolas Maduro – De la şofer de autobuz şi lider sindical, la dictator în ţara cu cele mai mari resurse de petrol din lume # Economica.net
Nicolas Maduro Moros, preşedinte al Venezuelei din 2013, este una dintre cele mai controversate figuri din politica latino-americană recentă. Fost şofer de autobuz şi lider sindical, ascensiunea sa la putere a fost strâns legată de liderul venezuelean Hugo Chavez, care l-a desemnat drept succesor înainte de moartea sa, scrie sâmbătă EFE.
15:30
Pană de curent majoră în Berlin. 50.000 de locuinţe şi 2.000 de firme din capitala Germaniei, fără energie electrică, în urma unui incendiu # Economica.net
Alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă sâmbătă pentru 50.000 de locuinţe şi 2.000 de firme din sud-vestul Berlinului în urma unui incendiu care a afectat reţeaua de cabluri, a anunţat compania de electricitate Stromnetz Berlin, potrivit DPA.
15:20
Preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, şi soţia sa, Cilia Flores, se confruntă cu acuzaţii legate de droguri şi "vor face faţă în curând mâniei depline a justiţiei americane pe pământ american", a declarat sâmbătă procurorul general al SUA, Pam Bondi, pe platforma X, informează dpa.
15:10
Rusia a cerut sâmbătă clarificări "imediate" cu privire la situaţia preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, declarând că este "extrem de alarmată" de informaţiile conform cărora acesta ar fi fost "scos cu forţa" din ţară, relatează AFP.
15:00
Acţiunea SUA în Venezuela se încadrează în autoritatea preşedintelui, în temeiul Articolului II din Constituţie (senator republican) # Economica.net
Senatorul republican Mike Lee a declarat sâmbătă că a discutat la telefon cu secretarul de stat american Marco Rubio, care i-a spus că acţiunea SUA în Venezuela "se încadrează probabil în autoritatea inerentă a preşedintelui (Trump), în temeiul Aticolului II din Constituţie, de a proteja personalul american de un atac iminent", relatează dpa.
14:50
Centrul comercial AFI Palace, cel mai mare din București, este evaluat la peste 600 de milioane de euro, potrivit datelor companiei consultate de Economica.net.
14:40
Blocaj pe Valea Prahovei. Coloane de maşini pe mai mulţi kilometri pe DN 1, în zona staţiunilor montane # Economica.net
Traficul rutier se desfăşoară cu dificultate, sâmbătă după-amiază, pe DN 1 - Valea Prahovei şi în zona oraşului Comarnic, formându-se coloane de autoturisme care se întind pe mai mulţi kilometri.
14:30
Tesla a pierdut competiţia cu grupul chinez BYD Co şi nu mai este cel mai bine vândut producător mondial de vehicule electrice (EV) în 2025, înregistrând al doilea declin anual consecutiv al vânzărilor, transmite Reuters.
14:00
Atacul aerian american efectuat sâmbătă dimineaţă devreme asupra mai multor ţinte din Venezuela, soldat - potrivit declaraţiilor preşedintelui american Donald Trump - cu capturarea liderului venezuelean, Nicolas Maduro, şi a soţiei sale, Cilia Flores, este a şasea intervenţie militară a SUA în America Latină în ultimii 75 de ani şi prima din acest secol, relatează EFE.
13:30
Filmul capturării şi extragerii lui Maduro din Venezuela. Cum s-a desfăşurat operațiunea comando-ului Delta Force # Economica.net
O operaţiune militară a Statelor Unite în noaptea de vineri spre sâmbătă, care a implicat un amplu dispozitiv aerian cu elicoptere şi forţe speciale de elită, a dus la capturarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro şi evacuarea acestuia din ţară pe cale aeriană, potrivit declaraţiilor făcute sâmbătă de preşedintele american, Donald Trump.
12:30
Cambodgia a cerut sâmbătă Thailandei să îşi retragă toate trupele de pe ceea ce ea consideră ca fiind teritoriul său, la o săptămână după începerea unui armistiţiu care a pus capăt ciocnirilor sângeroase de la frontieră, relatează AFP.
Ieri
12:10
Peste 24.000 de consumatori au rămas fără energie electrică, în Hunedoara, din cauza ninsorilor # Economica.net
Numărul consumatorilor din judeţul Hunedoara rămaşi, sâmbătă, fără energie electrică din cauza căderilor abundente de zăpadă a crescut la 24.500, fiind afectate 409 puncte de transformare, relevă datele actualizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Hunedoara.
11:30
Vreme rea în toată România – Ce zone vor fi de fenomene extreme. Unde va fi polei, unde va ninge puternic şi ce judeţe sunt afectate de viscol # Economica.net
Cod galben de ninsoare şi vânt puternic în 16 judeţe, până luni seara. Precipitaţii mixte, strat de zăpadă, polei şi vânt puternic în toată ţara, în următoarele două zile. Cum va fi vremea în ţară în următoarele zile şi care vor fi zonele afectate de fenomene extreme.
11:30
Vremea în Capitală va fi mai caldă sâmbătă, iar temperatura maximă va ajunge la 9 - 10 grade Celsius, însă de duminică va începe un proces de răcire şi va exista posibilitatea depunerii de polei, potrivit prognozei speciale emisă de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) pentru umătoarele trei zile.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.