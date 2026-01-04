Analiză. Prin înlăturarea lui Nicolas Maduro, Donald Trump demonstrează că SUA își vor impune voința emisfera vestică, așa cum prevede Strategia americană de Securitate. Unii experți nu exclud ca Venezuela să devină un precedent pentru alți lideri.
Biziday.ro, 4 ianuarie 2026
Președintele american a prezentat operațiunea de extragere a lui Nicolas Maduro drept o actualizare a Doctrinei Monroe din urmă cu peste 200 de ani, în fapt o declarație și o strategie care i-a aparținut lui James Monroe, al cincilea președinte american, și care stabilea că America Latină era “închisă” pentru alte puteri, adică pentru cele […]
• • •
Un cetățean român se numără printre cele 40 de persoane decedate în incendiul din Elveția, în noaptea de Anul Nou. Ministerul de Externe a confirmat informația, la două zile după ce a anunțat că acesta este căutat de familie. # Biziday.ro
Ministerul român de Externe a informat că, în conformitate cu informațiile transmise de autoritățile elvețiene competente, cetățeanul român presupus inițial dispărut este decedat. Ambasada României la Berna se află în contact cu familia persoanei decedate, iar reprezentanții misiunii diplomatice acordă asistență consulară familiei. Instituția a trimis și un mesaj de condoleanțe. Autoritățile elvețiene au informat, […]
Cod Galben de ninsori, în centrul, estul și sud-estul țării, până luni la ora 10. Până marți dimineață, vor fi precipitații mixte în mai mult de jumătate de țară. # Biziday.ro
Până luni la ora 10, sunt în vigoare avertizări Cod Galben și Cod Portocaliu, conform hărții. În zonele vizate de Cod Galben, vor fi precipitații însemnate cantitativ, predominant sub formă de ninsoare, și se va depune strat de zăpadă de 10 – 20 cm și de 20 – 25 cm la munte. La munte, vântul […]
Circulație în condiții de iarnă, duminică dimineața, în mai multe județe unde, deși nu sunt restricții majore, carosabilul este umed sau acoperit de zăpadă. Traficul pe DN 6, la Domașnea (Caraș-Severin), este restricționat și deviat, în timp ce pe A1 București-Pitești carosabilul este umed. # Biziday.ro
Poliția Română informează că, duminică dimineața, din cauza precipitațiilor sub formă de ninsoare și a carosabilului acoperit cu zăpadă pe o porțiune de aproximativ un kilometru, traficul rutier este restricționat pe DN 6, în zona localității Domașnea, județul Caraș-Severin, fiind deviat prin localitate. Se acționează pentru deszăpezire. La nivel național, sunt semnalate precipitații sub formă […]
Coreea de Nord a efectuat, duminică, teste cu rachete balistice spre Marea Japoniei, acțiune calificată drept provocatoare de Coreea de Sud și Japonia. Exercițiile au avut loc cu doar câteva ore înainte ca președintele sud-coreean să se întâlnească cu omologul său chinez, pentru discuții privind programul nuclear nord-coreean. # Biziday.ro
Coreea de Nord a lansat, duminică dimineață, mai multe rachete balistice din zona capitalei Phenian, către mare, în largul coastei estice a peninsulei coreene, transmit autoritățile militare din Coreea de Sud și Japonia. Testele au loc cu doar câteva ore înainte de vizita președintelui sud-coreean în China, unde urmează să se întâlnească cu președintele Xi […]
Operațiunea de capturare a lui Nicolas Maduro – “Absolute Resolve” – a fost plănuită de un grup restrâns din Administrația Trump, CIA, și trupe de elită Delta Force, cu luni înainte. Aceasta a implicat repetiții detaliate, inclusiv construirea unei replici exacte a reședinței fortificate a președintelui venezuelean, și utilizarea unor tehnologii avansate pentru pătrunderea în spații puternic securizate. # Biziday.ro
Potrivit informațiilor obținute de Reuters, planul a fost coordonat de un nucleu restrâns format din consilierul principal al președintelui, Stephen Miller, secretarul de Stat Marco Rubio, secretarul Apărării Pete Hegseth și directorul CIA, John Ratcliffe, care au avut întâlniri și apeluri regulate, uneori zilnice, pe această temă, inclusiv cu președintele Donald Trump. Pentru pregătirea misiunii, […]
Berlin. Pană majoră de electricitate în sud-vestul orașului, din cauza unui incendiu la un nod de rețea. Peste 45 de mii de gospodării și 2.000 de firme nu au curent. Poliția nu exclude o incendiere intenționată. # Biziday.ro
Purtătorul de cuvânt al operatorului Stromnetz Berlin a transmis bilanțul în cursul dimineții. El a precizat că alimentarea este reluată treptat și că nu poate estima când va fi finalizată operațiunea. Cauza a fost un incendiu la un nod de rețea peste Canalul Teltow, care face legătura cu centrala electrică Lichterfelde din apropiere. Poliția nu […]
Investigație Reuters. Grok AI, dezvoltat de compania de inteligență artificială a lui Elon Musk, permite utilizatorilor de pe X să genereze imagini cu femei îmbrăcate sumar. Agenția de presă a identificat peste o sută de astfel de cereri, în doar zece minute. # Biziday.ro
Investigația Reuters a pornit de la cazul unei cântărețe de 31 de ani din Rio de Janeiro, a cărei fotografie a fost editată de un alt utilizator, cu Grok AI, pentru a o face să fie mai sumar îmbrăcată. Într-o postare pe contul de X al Grok, se arată că au fost identificate lacune în […]
Nicolas Maduro a fost pus sub acuzare, la New York, pentru patru infracțiuni, între care conspirație la narcoterorism și deținere de mitraliere și dispozitive distructive împotriva Statelor Unite. Secretarul american de Stat transmite că “regimul lui Maduro nu este legitim”. UE face apel la reținere. # Biziday.ro
Pam Bondi, procurorul general al Statelor Unite, a anunțat că Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost puși sub acuzare în districtul de sud al New York-ului. Potrivit ei, Maduro a fost pus sub acuzare pentru conspirație la narcoterorism, conspirație în scopul importului de cocaină, posesie de mitraliere și dispozitive distructive și conspirație […]
Venezuela. Explozii puternice, în această dimineață, în capitala Caracas, în ceea ce pare a fi un atac aerian. SUA nu au comentat deocamdată informațiile. # Biziday.ro
Full-scale military operations appear to be underway against Venezuela, with dozens of helicopters with the U.S. Army spotted over the capital of Caracas. pic.twitter.com/kIqfbGjOK4 — OSINTdefender (@sentdefender) January 3, 2026 Mai multe elicoptere ale Armatei Americane au fost observate pe cerul Caracasului, în această dimineață. lansând bombardamente asupra țintelor din capitala venezueleană. Pe rețeaua X […]
Circulație în condiții de iarnă pe autostrada A1, între km. 134 – 149 și de la Râmnicu Vâlcea la Deva, și pe A10 Sebeș – Turda. Utilajele de deszăpezire acționează și pe drumuri din 14 județe din nordul și vestul țării. # Biziday.ro
La ora 7, Centrul Infotrafic al Poliției Române a informat că se circulă în condiții de iarnă pe autostrada A1, atât pe tronsonul București – Pitești între kilometrii 134-149, cât și pe întreg tronsonul Râmnicu Vâlcea – Deva. În aceleași condiții se circulă și pe autostrada A10 Sebeș – Turda. Pe aceste sectoare se intervine […]
Germania. Al treilea jaf la o bancă Sparkasse din landul Renania de Nord – Westfalia, în două săptămâni. Spargerea a avut loc marți, dar a fost anunțată de autorități vineri. Hoții au avut acces în zona cutiilor de valori, golind patru dintre ele. # Biziday.ro
Jaful a avut loc marți, la orele prânzului, însă a fost anunțat de poliție vineri. Spargerea a fost dată la o sucursală Sparkasse din Halle, lângă Bielefeld. Conform informațiilor preliminare, hoții au avut acces la camera unde sunt depozitate casetele de valori, fără a apela la forță, deși nu este clar dacă aceasta era deschisă […]
Volodimir Zelenski propune ca ministrul Digitalizării să preia portofoliul Apărării. Mihailo Fedorov este implicat în proiectul producției de drone și a avut rezultate solide în digitalizarea serviciilor publice, potrivit președintelui. # Biziday.ro
Anunțul a fost făcut de Volodimir Zelenski vineri seară, în timpul discursului său zilnic. Președintele a insistat că este nevoie de schimbări în domeniul apărării, care să facă o diferență reală. Actualul ministru, Denîs Șmîhal, a primit un alt rol în cadrul aparatului guvernamental. Fedorov are 35 de ani și s-a născut în regiunea Zaporijie […]
Botoșani. Incendiu cu degajări mari de fum în localitatea Buimăceni. Ard un depozit de materiale combustibile, un service auto si o vopsitorie. Este afectată o suprafață de peste 250 de metri pătrați și există riscul ca focul să se extindă la casele din apropiere. # Biziday.ro
Incendiul de proporții s-a produs în localitatea Buimăceni, comuna Albești, unde un depozit de materiale combustibile, un service auto si o vopsitorie au fost cuprinse de flăcări. Este vorba despre o suprafață de peste 250 de metri pătrați. Conform pompierilor, incendiul se manifestă cu flacără și degajări mari de fum și există riscul ca focul […]
Război în Ucraina. Autoritățile ucrainene au ordonat evacuarea a trei mii de copii și a părinților lor, din regiunile Zaporijie și Dnipropetrovsk. Decizia, după ce rușii au înaintat în zonă. # Biziday.ro
“Din cauza situației dificile de securitate, s-a luat decizia de a evacua forțat peste 3.000 de copii și părinții acestora din 44 de așezări din prima linie din regiunile Zaporijie și Dnipropetrovsk”, se arată în mesajul transmis de autoritățile ucrainene. Ambele regiuni sunt în sud-estul țării. Evacuări sunt în desfășurarea și în regiunea nordică Cernihiv, […]
BYD a depășit în premieră Tesla și a vândut în 2025 cele mai multe mașini electrice din lume – peste 2,2 milioane (+28%). Datele evidențiază ascensiunea producătorilor chinezi în domeniu, în condițiile în care vânzările Tesla au scăzut pentru al doilea an la rând. # Biziday.ro
Potrivit datelor anunțate de cele două companii (BYD le-a prezentat joi, Tesla vineri), BYD a vândut în 2025 aproximativ 2,26 milioane de mașini electrice cu baterie, în creștere cu aproape 28% față de anul precedent. În același timp, Tesla a livrat circa 1,64 milioane de vehicule, ceea ce înseamnă o scădere anuală de aproximativ 9%. […]
Trafic îngreunat din cauza ninsorii abundente, pe DN 7 Valea Oltului și pe DN 67C, între Novaci și Rânca. Se intervine cu utilaje pentru deszăpezire. # Biziday.ro
“Valorile foarte ridicate de trafic au condus la blocarea circulației rutiere pe DN 67C, între Novaci și Rânca”, informează DRDP Craiova. În prezent, utilajele de deszăpezire se deplasează cu mare dificultate din cauza aglomerației, ceea ce face imposibilă acționarea eficientă cu lamă și material antiderapant. DN 67C, între Novaci și Rânca: “Ninge puternic și se […]
Volodimir Zelenski l-a numit ca șef al administrației prezidențiale pe Kirilo Budanov, aflat până acum în fruntea serviciului de informații militare al Ucrainei (GUR). Preia funcția ocupată de Andrii Iermak, care și-a dat demisia în contextul scandalului de corupție cu prejudiciu de o sută de milioane de dolari. # Biziday.ro
Anunțul a fost făcut chiar de Volodimir Zelenski pe pagina sa de X, după întâlnirea sa cu Kirilo Budanov. Decizia de a-l numi în această funcție a fost argumentată prin faptul că în acest moment, “Ucraina are nevoie de o concentrare mai mare pe problemele de securitate, pe dezvoltarea Forțelor de Apărare și Securitate ale […]
Ministerul Afacerilor Externe confirmă că un tânăr român este căutat de familie, în urma incendiului din Elveția. Transmite că s-a luat legătura cu autoritățile elvețiene și vor fi oferite detalii când vor fi disponibile. # Biziday.ro
Ministerul român al Afacerilor Externe transmite că Ambasada României la Berna este în contact cu familia unui cetățean român, despre care se crede că a dispărut în urma incendiului din Elveția, din stațiunea Crans Montana. Adaugă că “echipa consulară desfășoară demersurile necesare pe lângă autoritățile elvețiene competente și va comunica public orice evoluție confirmată oficial.” […]
România trimite în Elveția un avion militar configurat pentru misiuni medicale, care va transporta la Paris șase tineri cu arsuri grave în urma incendiului de la Crans-Montana. # Biziday.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat că astăzi, în urma deciziei Consiliului Național pentru Situații de Urgență, va fi pregătită o aeronavă Spartan a Forțelor Aeriene Române pentru a decola spre Lausanne, de unde va transporta către spitale din Paris șase tineri cu arsuri grave, răniți în incendiul de ieri noapte din Elveția. Misiunea, parte […]
Canada. Un pilot al companiei aeriene Air India a consumat alcool chiar înainte de decolarea din Vancouver spre New Delhi. A fost dat jos din avion și testat cu etilotestul (rezultatul fiind pozitiv), după ce mai mulți angajați ai aeroportului au semnalat că “mirosea a alcool”. # Biziday.ro
Autoritatea de transport din Canada a cerut companiei Air India să investigheze un incident grav de siguranță, după ce un pilot a fost scos din avion chiar înainte de decolare, aflându-se sub influența alcoolului, conform Reuters. Incidentul a avut loc pe 23 decembrie, pe aeroportul internațional din Vancouver, înaintea unui zbor Air India către New Delhi, […]
Munții Făgăraș. Avalanșă de mari dimensiuni, declanșată accidental de doi schiori, la Bâlea Lac. Nu au fost înregistrate victime. Zăpada a alunecat 300 de metri, până la chioșcurile din stațiune. # Biziday.ro
Serviciul Salvamont Sibiu anunță că avalanșa s-a produs vineri, în Munții Făgăraș, la Bâlea Lac. Aceasta, de mari dimensiuni, a fost declanșată accidental de doi schiori în zona cunoscută de pasionați sub denumirea “Balcoane”. Avalanșa a avut o cale de rulare de peste 300 de metri, pornind din zona superioară și ajungând dincolo de zona […]
Meteorologii anunță ninsori în zonele de deal și de munte, iar în restul țării ploi și lapoviță, până sâmbătă seara. La munte, a intrat în vigoare un Cod Portocaliu de viscol. Până vinerea viitoare, vor cădea precipitații în toate regiunile. # Biziday.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteo prin care anunță următoarele: Până vineri (9 ianuarie), vor fi precipitații în toate regiunile, iar cantitățile de apă vor fi, local, însemnate. Până sâmbătă (3 ianuarie) la ora 22, local se vor acumula cantități de apă de 15-30 l/mp. La munte vor predomina ninsorile și se […]
China înregistrează progrese semnificative în folosirea inteligenței artificiale pentru a identifica tumori periculoase, care nu pot fi observate inițial de către medici. Un instrument pentru detectarea cancerului pancreatic în tomografiile de rutină a avut rezultate promițătoare în detectarea bolii, pe tomografii computerizate fără substanță de contrast. # Biziday.ro
Este vorba despre instrumentul de inteligență artificială PANDA, dezvoltat de cercetători afiliați cu gigantul tehnologic Alibaba, capabil să semnaleze anomalii în tomografiile computerizate cu doză redusă și fără contrast, pentru a detecta cazurile de cancer pancreatic. În general, astfel de tomografii produc imagini care nu sunt destul de clare pentru radiologi pentru a detecta eficient […]
Iran. Mai multe persoane au fost ucise în ciocnirile dintre protestatari și forțele de ordine, din ultimele 24 de ore, marcând o escaladare gravă a celor mai ample proteste din ultimii ani, generate de înrăutățirea situației economice a țării. # Biziday.ro
Mai multe persoane au fost ucise în Iran, în ultimele 24 de ore, în timpul protestelor declanșate în urma rezultatelor economice care arată o inflație foarte ridicată, dar și în urma prăbușirii monedei naționale, rialul, în raport cu dolarul american. Demonstrațiile au început duminică la Teheran, unde comercianții dintr-un bazar au intrat în grevă. Anti […]
Predicțiile FT pentru 2026. Ucraina nu va ceda Donbasul fără luptă, Trump va pierde controlul asupra Camerei Reprezentanților în SUA, iar, în Germania, cancelarul Merz va rezista presiunilor extremei drepte. În plan tehnologic, bula speculativă legată de AI se va sparge, declinul Tesla va continua, deși primii “roboți casnici” vor fi probabil livrați în acest an. # Biziday.ro
Așa cum au obiceiul în fiecare an, jurnaliștii FT fac în primul rând bilanțul predicțiilor de anul trecut – în 2025, ei au ratat șapte (din 20 de predicții), cele mai multe din istorie (de regulă prezic corect cel puțin 15). Astfel, sfârșitul războiului din Ucraina nu a venit, Bitcoin nu a depășit 200.000 de […]
Peste 200 de mii de locuri de muncă din sectorul bancar european ar putea dispărea în următorii cinci ani, pe fondul folosirii tot mai intense a inteligenței artificiale și al închiderii sucursalelor fizice, conform unui raport al băncii de investiții Morgan Stanley. # Biziday.ro
Analiștii Morgan Stanley anticipează că băncile ar putea reduce aproximativ 10% din totalul angajaților până în 2030. Analiza a vizat 35 de bănci europene, care au împreună circa 2,12 milioane de angajați. O reducere de 10% ar însemna aproximativ 212.000 de posturi tăiate. Cele mai expuse sunt joburile din așa-numitele “servicii centrale”, mai ales în […]
Franța intenționează să interzică accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale, din septembrie. Proiectul de lege prevede și o extindere a interdicției telefoanelor mobile în licee, urmând să fie dezbătut în parlament la începutul acestui an. # Biziday.ro
Proiectul de lege, format din două articole, vizează să interzică “furnizarea, printr-o platformă online, a unui serviciu de rețea socială online către minorii sub 15 ani’‘ începând cu 1 septembrie 2026. “Numeroase studii și rapoarte atestă acum diferite riscuri induse de o utilizare excesivă a ecranelor digitale de către adolescenți”, justifică guvernul francez în document, […]
Americanii și europenii fac scut în jurul Ucrainei: NU a existat niciun atac care să-l vizeze pe Putin în timpul negocierilor din Florida, dintre Zelenski și Trump. Deși președintele american s-a declarat inițial furios, el pare a-și fi reconsiderat poziția, după ce a stat de vorbă cu șeful CIA. # Biziday.ro
Wall Street Journal relatează că CIA a ajuns la concluzia că nu a existat un atac al Ucrainei care să vizeze reședința lui Vladimir Putin din Novgorod (lângă Sankt Petersburg), în noaptea de duminică spre luni, în momentele în care Volodimir Zelenski se întâlnea cu Donald Trump, la locuința acestuia din Mar-a-Lago (Florida). Ucraina a […]
Elveția. Explozie într-un club din stațiunea de lux Crans-Montana, în care cel puțin 100 de turiști petreceau revelionul. Poliția a confirmat că sunt morți și răniți, dar nu este cunoscută deocamdată natura incidentului. # Biziday.ro
Explozia s-a produs la ora locală 1.30, iar imaginile de pe social media par a arăta un incendiu masiv, fără a fi clar dacă acesta a izbucnit înainte sau după explozie. Poliția elvețiană a declarat joi dimineața că sunt mai mulți morți și grav răniți, iar clubul La Constellation, în care cel puțin 100 de […]
Regina Camilla a Marii Britanii a povestit, pentru prima dată, într-un interviu la BBC, faptul că, atunci când era adolescentă, a fost atacată de un bărbat, într-un tren cu care venea spre Londra. În vârstă acum de 78 de ani, regina susține de mulți ani organizațiile împotriva violenței sexuale și domestice. # Biziday.ro
Regina consoartă Camilla a descris pentru prima dată cum a respins atacul unui bărbat, în urmă cu peste 60 de ani, într-un tren cu care venea spre Londra. Spune că își amintește furia pe care a simțit-o și care i-a rămas mult timp în minte, chiar dacă a ripostat agresiunii. “Îmi amintesc că atunci când […]
Tesla a publicat, în mod neobișnuit, o serie de estimări ale analiștilor care indică o scădere semnificativă a vânzărilor în 2025 față de 2024, dar și livrări în următorii ani mult sub obiectivele anunțate Elon Musk. # Biziday.ro
Datele sugerează că producătorul american de mașini electrice va livra aproximativ 423.000 de vehicule în ultimul trimestru din 2025, cu 16% mai puțin decât în aceeași perioadă din 2024. Potrivit acelorași estimări, Tesla ar urma să încheie 2025 cu un total de 1,64 milioane de mașini livrate, în scădere față de 1,79 milioane în 2024. […]
Rusia a publicat un videoclip cu resturi ale unei drone Chaklun-V cu încărcătură explozivă nedetonată, despre care susține că ar fi fost utilizată în presupusul atac al Ucrainei asupra uneia dintre reședințele lui Vladimir Putin. # Biziday.ro
Ministerul rus al Apărării a publicat miercuri un videoclip cu ceea ce susține că este o dronă doborâtă în timpul unui presupus atac al ucrainenilor asupra unei reședințe a lui Vladimir Putin, din Novgorod. În videoclip apare un ofiţer superior, generalul-maior Aleksandr Romanenkov, prezentând detalii despre modul în care Moscova consideră că Ucraina ar fi […]
Marea Baltică. Autoritățile finlandeze au reținut o navă suspectată de deteriorarea unui cablu submarin de telecomunicații care leagă Helsinki și Tallinn, în Golful Finlandei. Nava, sub pavilionul Saint Vincent și Grenadinele, plecase din Rusia și se îndrepta către către Israel. # Biziday.ro
Autoritățile finlandeze spun că nava este suspectată că ar fi “responsabilă pentru deteriorarea cablului” deținut de grupul de telecomunicații Elisa, care a detectat o defecțiune miercuri dimineața. Cablul este situat în zona economică exclusivă a Estoniei. Ulterior, o navă și un elicopter al poliției de frontieră din Finlanda au localizat nava suspectă cu ancora aruncată […]
Anul 2025 a fost cel mai călduros de până acum în nordul Europei, Asia Centrală și în regiunea care cuprinde deșertul Sahara. Statele europene s-au confruntat și cu cea mai secetoasă primăvară din ultimul secol. # Biziday.ro
La nivel global, se preconizează că ultimele 12 luni vor fi a treia cea mai călduroasă perioadă înregistrată vreodată, după 2024 și 2023, conform datelor provizorii adunate de institutul Copernicus și care urmează să fie publicate în raportul anual de la începutul lunii ianuarie. France 24, care citează AFP scrie, însă, că în raportul întocmit […]
Leul românesc s-a depreciat în acest an cu 2,5% în raport cu euro. Moneda europeană a urcat în ultima zi din an la 5,0985 lei, în condițiile în care pe 3 ianuarie 2025 era 4,9749 lei. În schimb, în ultimul an, leul s-a întărit în raport cu dolarul. # Biziday.ro
Banca Națională a României a afișat pe 31 decembrie un curs de referință de 5,0985 lei pentru un euro, ceea ce înseamnă o depreciere de aproximativ 2,5% față de începutul anului. La data de 3 ianuarie 2025, moneda unică europeană era cotată la 4,9749 lei. În luna mai, în perioada tensionată a alegerilor prezidențiale, pragul psihologic […]
Warner Bros Discovery va respinge, cel mai probabil, oferta ostilă de preluare din partea Paramount Skydance, conform mai multor publicații internaționale. Consiliul de administrație, care consideră că acordul cu Netflix pare a fi mai sigur și mai ușor de finalizat, se va întruni săptămâna viitoare. # Biziday.ro
Consiliul de administrație al Warner Bros. Discovery (WBD) intenționează să respingă cea mai recentă ofertă (ostilă) de preluare făcută de Paramount Skydance, în valoare de aproximativ 108 miliarde de dolari, chiar dacă aceasta a fost susținută printr-o garanție personală oferită de miliardarul Larry Ellison, co-fondator Oracle. Informațiile din discuțiile interne au fost relatate de Reuters, […]
Studiu. Marele rechin alb, specie protejată prin lege, este în pericol critic de dispariție, din cauza pescuitului ilegal și a capturilor accidentale. Peste 40 de exemplare au fost ucise doar anul acesta. # Biziday.ro
Un studiu realizat de cercetători americani, în colaborare cu organizația britanică Blue Marine Foundation, ce au monitorizat porturile de pescuit din Africa de Nord, relevă că o cauză majoră a declinului speciilor de rechini mari albi, ce trăiesc în apele Mării Mediterane, este pescuitul ilegal. Deși rechinii mari albi sunt protejați prin legislație internațională, fiind […]
BVB atrage atenția asupra unor tentative de fraudă online prin site-uri false care copiază platforma oficială și încearcă să obțină datele personale și bancare ale utilizatorilor, promițând dividende substanțiale. # Biziday.ro
“Persoane necunoscute au creat pagini de internet care copiază aspectul grafic al paginii oficiale a Bursei (www.bvb.ro). Sub pretextul fals că utilizatorii sunt eligibili pentru retragerea unor dividende în valoare de peste 23.000 de lei, atacatorii solicită completarea unui formular cu date critice, printre care Codul Numeric Personal (CNP), contul IBAN, numărul de telefon, adresa […]
Paris. Serviciile secrete franceze au transmis o notă privind “riscul ridicat al amenințării teroriste, în contextul tensiunilor internaționale”. Cer “o supraveghere deosebit de sporită a locurilor turistice, festive și simbolice” de Revelion. Concertul de pe Champs-Élysées, anulat încă de acum o lună, a fost preînregistrat pentru a fi totuși transmis de televiziuni. # Biziday.ro
Potrivit BFMTV, Prefectura din Paris a primit o notă care solicită o vigilență deosebită în ceea ce privește riscul terorist și activitatea infracțională în noaptea de Revelion. Documentul indică faptul că “nivelul ridicat al amenințării teroriste continuă să planeze asupra teritoriului național, precum și persistența tensiunilor la nivel internațional” ceea ce înseamnă că “este nevoie […]
Germania. Jaf spectaculos la o bancă din Gelsenkirchen, un oraș de la granița cu Olanda. Mai mulți bărbați mascați au făcut o gaură în peretele exterior și au pătruns în camera de valori, de unde au luat casete care conțineau bani, bijuterii și aur în valoare de circa 30 de milioane de euro. # Biziday.ro
Jaful s-a petrecut în noaptea de duminică spre luni, dar poliția a comunicat-o oficial abia marți seara, precizând că este vorba de “o operațiune extrem de elaborată”. Un purtător de cuvânt a apreciat că “a necesitat o planificare extinsă, cunoștințe din interior și o organizare infracțională semnificativă pentru a fi pusă în aplicare”. Potrivit aceleiași […]
Analiză. La șapte luni de la plecarea lui Elon Musk de la conducerea DOGE, experții încă încearcă să determine care sunt efectele reale pe care departamentul le-a produs. Subliniază că urmările vizibile sunt zeci de procese pentru decizii abuzive și avertizează că efectele negative s-ar putea resimți pe termen lung. # Biziday.ro
The Guardian începe analiza prin a aminti că Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală (DOGE), înființat de Administrația Trump în ianuarie 2025 și condus de Elon Musk, a fost creat cu promisiunea de a oferi transparență maximă și de a reduce cheltuielile cu două mii de miliarde de dolari. În realitate, DOGE pare să fi eliminat doar […]
România va contribui cu 50 de milioane de euro la mecanismul american pentru apărarea Ucrainei. Decizia vine în contextul angajamentului asumat în cadrul NATO, astfel că nu va duce la depășirea plafonului bugetar pentru apărare. # Biziday.ro
Guvernul României a adoptat, marți, o hotărâre prin care se alătură la “Lista de achiziții prioritare necesare apărării Ucrainei” (PURL), un mecanism propus de SUA, ce urmărește implicarea directă și măsurabilă a statelor partenere în sprijinirea Ucrainei. Majoritatea statelor aliate europene, dar și alte țări, s-au implicat în acest proiect. Guvernul precizează că plafonul bugetar […]
Ilie Bolojan anunță că deficitul bugetar pe anul 2025 va fi mai mic de 8,4% din PIB, ținta convenită de guvern cu Comisia Europeană. Premierul afirmă că “după mulți ani, la finalul acestui an ne vom respecta angajamentele pe care ni le-am luat”. # Biziday.ro
Premierul Ilie Bolojan a făcut un scurt bilanț al reformelor adoptate de la preluarea mandatului, în cadrul ședinței de guvern din această seară. “Măsurile pe care le-am luat au pus în ordine finanțele publice. După mulți ani, la finalul acestui an ne vom respecta angajamentele pe care ni le-am luat și vom avea un deficit […]
Curtea de Apel București blochează reorganizarea ANCOM, una dintre măsurile aprobate de Guvernul Bolojan ca parte a reformei fiscale, în urma unui proces deschis de sindicaliștii instituției. Guvernul poate face recurs, dar decizia este executorie. # Biziday.ro
Curtea de Apel București a admis cererea de suspendare a actelor administrative formulată de reclamanţi. A dispus suspendarea executării, până la pronunțarea instanței de fond, a deciziilor: 678/16.12.2025 prin care se identifică compartimentele şi funcţiile de specialitate, respectiv compartimentele şi funcţiile suport din cadrul ANCOM, prevăzute în organigrama de la 01.01.2025; 679/16.12.2025 prin care se […]
Dmitri Medvedev, fost președinte și membru al Consiliului de Securitate al Rusiei, îl amenință cu moartea pe Volodimir Zelenski, a doua zi după ce rușii au pretins că ucrainenii au atacat cu drone o reședință de-ale lui Vladimir Putin. Medvedev spune că “moartea îi suflă în ceafă” lui Zelenski, care “va trebui să stea ascuns pentru tot restul vieții”. # Biziday.ro
Dmitri Medvedev a scris pe rețelele sociale: “Recent, un ticălos a dorit moartea . Toată lumea înțelege că el nu dorește moartea , ci a întregului popor și a țării noastre. Și nu doar că a dorit acest lucru, dar a dat și indicații pentru atacuri masive. Nu voi scrie aici […]
Circulație îngreunată din cauza ninsorii abundente pe autostrada A1 Sibiu – Deva, tronsoanele kilometrice 254 – 280 și 334 – 412, pe DN7, între Câineni și Boița, și pe DN10 Buzău – Brașov. Sunt depuneri de zăpadă pe asfalt. # Biziday.ro
Centrul Infotrafic al Poliției Române informează că se circulă în condiții de ninsoare pe tronsoanele respective de drum. DN10 Buzău – Brașov: Polițiștii au făcut mai multe recomandări: Înainte de a porni în călătorie, informați-vă cu privire la condițiile meteorologice și la restricțiile impuse pe traseul pe care-l aveți de parcurs! Asigurați-vă o bună vizibilitate […]
DNA trimite în judecată doi profesori, doi asistenți universitari și 20 de studenți ai Facultății de Medicină și Farmacie din cadrul Universității “Dunărea de Jos”, în dosarul deschis după fraudarea examenului de rezidențiat din noiembrie 2024. # Biziday.ro
Direcția Națională Anticorupție anunță că a dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpatei Dumitriu Buzia Olimpia, profesor universitar doctor în cadrul Universității “Dunărea de Jos” Galați – Facultatea de Medicină și Farmacie, președinte al comisiei de examinare pentru obținerea titlului de farmacist specialist și coordonator al grupei de rezidențiat în specializarea Farmacie Generală. […]
Președintele american avertizează Hamas că va suferi consecințe dure dacă nu se dezarmează, așa cum prevede acordul pentru încetarea focului în Gaza. Gruparea a reiterat că nu va renunța la arme, atâta timp cât “continuă ocupația israeliană”. # Biziday.ro
Luni seară, în timpul unei conferințe comune de presă cu Benjamin Netanyahu, prim-ministrul Israelului, Donald Trump a amintit că Hamas “a acceptat să să se dezarmeze”. Legat de retragerea trupelor israeliene din Fâșia Gaza, înaintea dezarmării grupării, președintele american a spus că este un subiect separat și că va fi discutat. La rândul său, Netanyahu […]
Meteorologii au emis mai multe avertizări Cod Galben de vânt, cu viteze de 50 – 70 km/h, până mâine la ora 20. Începând de mâine dimineață, va ninge viscolit în nord-estul Moldovei și în sud-estul Transilvaniei. # Biziday.ro
Prima atenționare Cod Galben este valabilă până la ora 20, conform hărții. Vântul va sufla cu până la 50 – 70 km/h. În Carpații Meridionali și de Curbură vor fi viteze de 60 – 85 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 de metri, de 90 – 120 km/h, ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea […]
