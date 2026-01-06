Amsterdam. Peste 2.500 de zboruri către și dinspre aeroportul Schiphol, unul dintre cele mai aglomerate ale Europei, au fost anulate în ultimele cinci zile. Ninsoarea a dat peste cap programul și a forțat devierea unor curse.

07:50

Jaful a avut loc marți, la orele prânzului, însă a fost anunțat de poliție vineri. Spargerea a fost dată la o sucursală Sparkasse din Halle, lângă Bielefeld. Conform informațiilor preliminare, hoții au avut acces la camera unde sunt depozitate casetele de valori, fără a apela la forță, deși nu este clar dacă aceasta era deschisă […]