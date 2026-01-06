Război Rusia – Ucraina. Ucrainenii au atacat cu drone rafinării rusești, noaptea trecută. Explozii au fost raportate în mai multe regiuni din Rusia, iar în Tver fragmente dintr-o dronă au lovit un bloc. O persoană a murit.

14:40

Autoritatea de transport din Canada a cerut companiei Air India să investigheze un incident grav de siguranță, după ce un pilot a fost scos din avion chiar înainte de decolare, aflându-se sub influența alcoolului, conform Reuters. Incidentul a avut loc pe 23 decembrie, pe aeroportul internațional din Vancouver, înaintea unui zbor Air India către New Delhi, […]