Război Rusia – Ucraina. Ucrainenii au atacat cu drone rafinării rusești, noaptea trecută. Explozii au fost raportate în mai multe regiuni din Rusia, iar în Tver fragmente dintr-o dronă au lovit un bloc. O persoană a murit.
Biziday.ro, 6 ianuarie 2026 08:20
Ucrainenii au efectuat atacuri cu drone asupra mai multor regiuni din Rusia, noaptea trecută. Explozii și incendii au fost raportate în mai multe zone, potrivit canalelor rusești Telegram. În Tver, autoritățile regionale au declarat că un fragment dintr-o dronă a lovit un bloc înalt din centrul orașului în timpul atacului. O persoană a fost ucisă […]
Acum 10 minute
08:30
SUA. Centrul pentru Controlul Bolilor, sub coordonarea secretarului Sănătății Robert Kennedy Jr (antivaccinist), a redus semnificativ lista vaccinurilor recomandate copiilor, într-o schimbare majoră a politicii de sănătate publică. Vaccinuri precum Covid, hepatita A și B, rotavirus vor fi lăsate la latitudinea părinților și a medicilor, ceea ce, conform specialiștilor, “va crea foarte mare confuzie”. # Biziday.ro
Noul calendar de vaccinare scade numărul bolilor pentru care imunizarea este recomandată universal de la 18 la 11, mutând mai multe vaccinuri în zone de “decizie medicală individuală” sau recomandare doar pentru copiii cu risc crescut. Noua listă de vaccinuri recomandate, publicată de Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), include în continuare vaccinurile împotriva rujeolei, […]
Acum 30 minute
08:20
Acum o oră
07:50
Reuniune a șefilor de stat și de guvern ai ”Coaliției de Voință”, astăzi, la Paris, la care participă și președintele Nicușor Dan. Liderii europeni, ucraineni şi americani vor discuta despre garanţiile de securitate pentru Ucraina, în cazul unui acord de pace. # Biziday.ro
Emisarul special al SUA, Steve Witkoff, și consilierul președintelui american Donald Trump, Jared Kushner, vor participa la summitul liderilor țărilor din ”Coaliția de Voință”, de marți, de la Paris. La întâlnire vor participa șefi de stat și de guvern din aproximativ 30 de țări, pentru a discuta despre garanțiile de securitate pe termen lung pentru […]
Acum 12 ore
23:10
The Guardian: Un general american avertizează că Administrația Trump și secretarul Apărării, Pete Hegseth, încearcă să politizeze conducerea armatei SUA “într-un mod fără precedent, comparabil cu epurările staliniste”. Demiterile din vârful Pentagonului și ordinele controversate (loviturile din apele Americii Latine) subminează independența armatei. # Biziday.ro
Paul Eaton, general-maior și fost șef al infanteriei armatei SUA, militar cu o carieră de 37 de ani, avertizează că Administrația Trump, alături de secretarul Apărării, Pete Hegseth, desfășoară un “efort agresiv de politizare a conducerii militare americane – o inițiativă care amintește de stalinism – cu posibile consecințe grave pe termen lung și ani […]
21:00
Ucraina. Președintele Zelenski continuă restructurările în fruntea agențiilor și serviciilor. L-a înlocuit pe șeful Serviciului de Securitate, responsabil pentru cele mai importante misiuni pe teritoriul Rusiei, cum ar fi distrugerea, anul trecut, a bombardierelor strategice. # Biziday.ro
The Guardian scrie că Vasîl Malîuk a fost forțat să demisioneze de către Volodimir Zelenski, care anul trecut i-a acordat titlul de “Erou al Ucrainei”, cea mai înaltă distincție a statului. Malîuk a cedat în fața poziției președintelui în cursul zilei, în urma unei întâlniri față în față. El va fi înlocuit de generalul Yevhen […]
Acum 24 ore
19:40
New York. Nicolas Maduro și soția sa au pledat nevinovați pentru toate acuzațiile. Procesul a început la ora 19 (ora României), iar judecătorul le-a citit o versiune scurtă a rechizitoriului. Cei doi sunt îmbrăcați în uniforme de închisoare. # Biziday.ro
UPDATE, ora 19:30. Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost duși în sala de judecată imediat după ora locală 12 (ora 19 a României). Cei doi poartă uniforme albastre de închisoare și, potrivit presei americane, Maduro are cătușe la picioare. După ce au luat loc, și-au pus căștile pentru traducere. Avocatul cuplului este […]
19:00
Un expert britanic în siguranța AI avertizează că guvernele statelor nu fac suficiente eforturi pentru a se adapta modificărilor cu care inteligența artificială vine. Evoluția rapidă a sistemelor AI ar putea depăși capacitatea autorităților de a gestiona eficient riscurile de siguranță. # Biziday.ro
The Guardian a discutat cu David Dalrymple, director de program și expert în siguranța inteligenței artificiale la agenția britanică Aria, care este finanțată din bani publici, dar independentă de guvern. David Dalrymple dezvoltă sisteme pentru a proteja utilizarea inteligenței artificiale în infrastructura critică, cum ar fi rețelele energetice. Acesta a atras atenția că guvernele statelor […]
18:20
Înmatriculările de autoturisme noi au crescut cu aproape +4% în anul 2025, față de 2024. În luna decembrie, acestea au înregistrat o creștere de peste +54%, față de aceeași lună din 2024. # Biziday.ro
Conform datelor înaintate de Asociația Constructorilor de automobile din România (ACAROM), înmatriculările de autoturisme noi au crescut în decembrie 2025 cu +54,36% față de decembrie 2024, atingând un volum de 21.312 unități. Pe parcursul întregului an 2025, înmatriculările de autoturisme noi au ajuns la 156.803 unități, o creștere de +3,77% față de 2024, respectiv 151.105 unități. Dintre acestea, 8.849 autoturisme noi […]
17:00
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care reglementează plata pensiilor private. Prevede că toate persoanele, inclusiv bolnavii oncologici, vor putea retrage inițial doar 30% din suma totală, iar restul eșalonat pe opt ani. # Biziday.ro
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care reglementează că plata pensiilor private, după ce la sfârșitul lunii decembrie, Parlamentul a adoptat legea în acord cu decizia CCR. În noiembrie, Curtea Constituțională a admis obiecția de neconstituționalitate care viza art. 55, alin 2., cel referitor la categoriile de persoane exceptate (bolnavii oncologici). Articolul prevedea că bolnavii […]
16:40
Ministerul german de Externe spune că Groenlanda este un teritoriu autonom danez, iar, ”din moment ce Danemarca este membră a NATO, insula este subiect al apărării NATO”. Declarația, după ce Donald Trump a amenințat din nou că va anexa teritoriul. # Biziday.ro
Într-o discuție cu reporterii în Lituania, ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a declarat că Germania are întrebări cu privire la înlăturarea lui Maduro şi a subliniat că poporul venezuelean ar trebui să determine viitorul ţării în alegeri libere şi corecte, după ce Trump a spus că SUA vor conduce ţara. În contextul Groenlandei, Wadephul […]
13:40
Fotbal. Antrenorul Ruben Amorim a fost demis de Manchester United, după un an și două luni, în urma rezultatelor slabe, dar și a unor dispute cu conducerea legate de transferuri și de lipsa controlului asupra echipei. Clubul se află pe locul 6 în Premier League. # Biziday.ro
Manchester United a anunțat, luni, demiterea portughezului Ruben Amorim, după doar 14 luni în poziția de antrenor, deși avea contract până în iunie 2027, în urma unor dispute cu conducerea clubului, în special cu directorul sportiv Jason Wilcox. Concret, ruptura dintre Amorim și conducerea clubului s-a produs în special din cauza rolului său limitat în […]
11:10
Cotațiile aurului și argintului cresc cu peste 2%, respectiv peste 4%, în urma operațiunii SUA de capturare a președintelui Venezuelei. Investitorii se orientează către activele de refugiu. Prețul țițeiului european scade la 60 dolari/baril, după două săptămâni. # Biziday.ro
Prețul aurului a crescut cu 2%, ajungând la 4.420 de dolari pe uncie, continuând creșterea de vineri, pe fondul tensiunilor geopolitice create de capturarea lui Nicolas Maduro, sâmbătă dimineață, de către Armata Americană. Cotația argintului s-a aprecia cu circa 4%, până la 76 de dolari pe uncie. În condiții de instabilitate politică, investitorii sunt atrași […]
10:50
Olanda. Aeroportul Schiphol din Amsterdam, unul dintre cele mai aglomerate din Europa, anulează 450 de zboruri, din cauza ninsorii și a gheții. # Biziday.ro
Reprezentanții Aeroportului Schiphol au detaliat că luni dimineață au fost anulate 450 de zboruri din cauza zăpezii, a gheții și a vremii geroase. De asemenea, au avertizat că sunt așteptate mai multe anulări pe parcursul zilei. Schiphol este unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi din Europa și, din cauza vremii, a fost forțat să anuleze […]
10:10
Președintele Chinei atrage atenția că “acțiunile unilaterale și de intimidare afectează ordinea internațională”, cu referire la operațiunea SUA de capturare a lui Nicolas Maduro. Xi Jinping cere tuturor țărilor să respecte dreptul internațional. # Biziday.ro
Xi Jinping a transmis un mesaj de îngrijorare, în care nu menționează Statele Unite sau Venezuela, dar în care atrage atenția că “lumea trece printr-o perioadă de turbulențe și schimbări, iar acțiunile unilaterale și de intimidare au un impact serios asupra ordinii internaționale”. Mai departe, liderul chinez a insistat că toate țările “trebuie să respecte […]
09:50
Cuba anunță că 32 de membri ai forțelor sale de securitate au fost uciși în atacul american asupra Venezuelei. Aceștia desfășurau misiuni în Venezuela, la cererea autorităților din această țară. # Biziday.ro
Cuba a anunțat luni că 32 dintre cetățenii săi au fost uciși în timpul raidului american asupra Venezuelei. Conform autorităților cubaneze, ”luptătorii” au fost uciși în timp ce ”îndeplineau misiuni” în numele armatei țării, la cererea guvernului venezuelean. ”Fideli responsabilităților lor în materie de securitate și apărare, compatrioții noștri și-au îndeplinit datoria cu demnitate și […]
09:00
Samsung vrea să dubleze în acest an numărul dispozitivelor mobile (smartphone-uri, tablete) dotate cu inteligență artificială bazată pe modelul Gemini al Google, până la opt sute de milioane. # Biziday.ro
Compania sud-coreeană, care implementase funcții de inteligență artificială bazate pe tehnologia Gemini pe aproximativ 400 de milioane de dispozitive mobile, inclusiv smartphone-uri și tablete, până anul trecut, intenționează să crească această cifră la 800 de milioane în 2026. ”Vom aplica inteligența artificială la toate produsele, toate funcțiile și toate serviciile cât mai repede posibil”, a […]
Ieri
08:30
Circulație în condiții de iarnă, cu carosabil acoperit de zăpadă, pe drumurile din jumătate de țară, luni dimineață. Camioanele nu pot circula pe DN1, de la Nistorești (Prahova) până la limita cu județul Brașov, pentru a nu îngreuna operațiunile de deszăpezire. # Biziday.ro
Centrul Infotrafic al Poliției Române informeză că, pe DN 1 pe tronsonul kilometric 102 – 138, între localitatea Nistorești, județul Prahova până la limita cu județul Brașov (porțiunea dintre Azuga și Predeal), este restricționată circulația autovehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, din cauza precipitațiilor abundente, pentru a permite acțiunea de deszăpezire. […]
07:20
Donald Trump își extinde amenințările, după raidul din Venezuela. Afirmă că o intervenție militară în Columbia “sună bine” și îl numește pe președintele Gustavo Petro (un critic al lui Trump) “un om bolnav căruia îi place să vândă cocaină în SUA, dar care nu va mai face asta mult timp”. Separat, insistă că “avem în mod absolut nevoie de Groenlanda, iar UE are nevoie ca aceasta să fie a noastră”. # Biziday.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a lansat noi amenințări cu folosirea forței militare în America Latină, de această dată vizând direct Columbia, într-un context internațional deja tensionat după operațiunea spectaculoasă a armatei americane în Venezuela. Aflat la bordul avionului prezidențial Air Force One, Trump a declarat că o eventuală operațiune militară a SUA în Columbia “sună […]
4 ianuarie 2026
22:00
Donald Trump a amenințat-o pe lidera interimară a Venezuelei, despre care a spus că ar putea avea o soartă mai rea decât a lui Nicolas Maduro, dacă nu se va conforma cerințelor SUA. # Biziday.ro
Președintele american a acordat un interviu telefonic publicației The Atlantic, în cadrul căruia a declarat că Delcy Rodriguez, vicepreședinta Venezuelei și rămasă lider interimar în lipsa lui Maduro, “va plăti un preț foarte mare, probabil mai mare decât Maduro, dacă nu face ceea ce este corect”. Trump a spus că nu va tolera atitudinea sfidătoare […]
21:20
Analiză. Numărul autoturismelor electrice îl va depăși pe cel al mașinilor pe motorină în UK, până în 2030. Londra va fi primul oraș fără mașini pe motorină, datorită zonelor cu emisii foarte scăzute. # Biziday.ro
Potrivit datelor analizate de New AutoMotive, un think tank axat pe tranziția la autoturisme electrice, în Marea Britanie erau 9,9 milioane de autoturisme pe motorină în iunie 2025, cu 21% mai puține față de nivelul maxim, de 12,4 milioane. Vânzările de autoturisme cu motoare diesel au scăzut la mai puțin de o sută de mii […]
20:10
Germania. Un grup de activiști de extremă stânga a revendicat incendierea infrastructurii electrice din Berlin, în urma căreia 45 de mii de locuințe au rămas fără curent. Susține că, în acest fel, luptă împotriva companiilor care exploatează combustibili fosili. # Biziday.ro
Presa germană a publicat o scrisoare semnată de activitștii de extremă stânga din Vulkangruppe, care și-au asumat responsabilitatea pentru incendierea, sâmbătă dimineață, a unui nod din rețeaua electrică a capitalei. Mesajul cuprinde detalii despre operațiunea de incendiere, dar și o critică pentru centrele de date pentru AI, care “exacerbează problema consumului de energie, ceea ce […]
19:40
Secretarul american de Stat declară că SUA controlează “doar politica” Venezuelei. Arată că americanii au la dispoziție diverse pârghii de influență, dar că Donald Trump nu exclude, la acest moment, trimiterea de militari în țară. # Biziday.ro
Întrebat dacă SUA controlează în prezent Venezuela, Marco Rubio a răspuns că SUA controlează doar politica venezueleană: “Vrem ca Venezuela să se îndrepte într-o anumită direcție. Considerăm că este mai bine atât pentru poporul venezuelean, cât și pentru interesul nostru național”. Oficialul nu a descris exact ce formă va lua controlul american în Venezuela și […]
17:00
Circulație îngreunată pe Autostrada A1, pe sensul spre Deva, între Timiș și Hunedoara, în zona nodului rutier Margina, unde s-a format o coloană de mașini de aproximativ 5 km. Rute alternative. # Biziday.ro
Poliția Română informează că este semnalată aglomerație pe autostrada A1 pe sensul Nădlac spre Deva, la nodul rutier din localitatea Margina, județul Timiș, formându-se coloană de autovehicule de aproximativ 5 kilometri, din cauza capacității reduse de preluare a fluxului auto pe DN 68A Margina – Coșevița. În funcție de punctul de destinație, conducătorii auto pot […]
15:20
Statele OPEC+ au decis menținerea producției de petrol la nivelul actual, în ciuda tulburărilor interne și geopolitice. Susțin că, în cadrul ședinței de duminică, nu a fost luată în calcul situația din Venezuela. # Biziday.ro
OPEC+ a transmis, duminică, că va menține nivelul actual al producției de petrol, în ciuda tensiunilor politice dintre membri-cheie ai organizației, precum Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, dar și a evoluțiilor geopolitice majore – printre care capturarea președintelui Venezuelei de către SUA. Decizia a fost luată în urma unei reuniuni online a celor opt […]
14:20
Trafic aerian perturbat în Grecia, din cauza unor probleme (neprecizate) la canalele de comunicație radio. Toate sosirile și plecările au fost suspendate. Cauza exactă a incidentului este în curs de investigare. # Biziday.ro
Aeroporturile din Grecia au suspendat, duminică, începând cu ora 9, toate sosirile și toate plecările, din motive de siguranță, din cauza unor probleme neprecizate care afectează frecvențele radio, transmite presa elenă de stat. De atunci, mai multe zboruri au fost deviate către țări vecine, iar spațiul aerian al Greciei a apărut aproape gol pe platformele […]
13:40
București. Apa caldă și căldura nu sunt livrate în parametri normali, în sectoarele 2, 3 și parțial în sectoarele 4 și 5, din cauza unei avarii la CET Sud. Termoenergetica estimează remedierea problemei până miercuri. # Biziday.ro
Termoenergetica anunță că “o avarie la CET Sud, care aparține de Ministerul Energiei, a avut loc în această dimineață. De această dată, problema a apărut la un cazan-turbină care încălzește sute de litri de apă”. “Furnizarea agentului termic pentru încălzire și apă caldă este afectată în sectoarele 2, 3, și parțial în sectoarele 4 și […]
12:50
Analiză. Prin înlăturarea lui Nicolas Maduro, Donald Trump demonstrează că SUA își vor impune voința emisfera vestică, așa cum prevede Strategia americană de Securitate. Unii experți nu exclud ca Venezuela să devină un precedent pentru alți lideri. # Biziday.ro
Președintele american a prezentat operațiunea de extragere a lui Nicolas Maduro drept o actualizare a Doctrinei Monroe din urmă cu peste 200 de ani, în fapt o declarație și o strategie care i-a aparținut lui James Monroe, al cincilea președinte american, și care stabilea că America Latină era “închisă” pentru alte puteri, adică pentru cele […]
11:20
Un cetățean român se numără printre cele 40 de persoane decedate în incendiul din Elveția, în noaptea de Anul Nou. Ministerul de Externe a confirmat informația, la două zile după ce a anunțat că acesta este căutat de familie. # Biziday.ro
Ministerul român de Externe a informat că, în conformitate cu informațiile transmise de autoritățile elvețiene competente, cetățeanul român presupus inițial dispărut este decedat. Ambasada României la Berna se află în contact cu familia persoanei decedate, iar reprezentanții misiunii diplomatice acordă asistență consulară familiei. Instituția a trimis și un mesaj de condoleanțe. Autoritățile elvețiene au informat, […]
11:00
Cod Galben de ninsori, în centrul, estul și sud-estul țării, până luni la ora 10. Până marți dimineață, vor fi precipitații mixte în mai mult de jumătate de țară. # Biziday.ro
Până luni la ora 10, sunt în vigoare avertizări Cod Galben și Cod Portocaliu, conform hărții. În zonele vizate de Cod Galben, vor fi precipitații însemnate cantitativ, predominant sub formă de ninsoare, și se va depune strat de zăpadă de 10 – 20 cm și de 20 – 25 cm la munte. La munte, vântul […]
Mai mult de 2 zile în urmă
07:40
Circulație în condiții de iarnă, duminică dimineața, în mai multe județe unde, deși nu sunt restricții majore, carosabilul este umed sau acoperit de zăpadă. Traficul pe DN 6, la Domașnea (Caraș-Severin), este restricționat și deviat, în timp ce pe A1 București-Pitești carosabilul este umed. # Biziday.ro
Poliția Română informează că, duminică dimineața, din cauza precipitațiilor sub formă de ninsoare și a carosabilului acoperit cu zăpadă pe o porțiune de aproximativ un kilometru, traficul rutier este restricționat pe DN 6, în zona localității Domașnea, județul Caraș-Severin, fiind deviat prin localitate. Se acționează pentru deszăpezire. La nivel național, sunt semnalate precipitații sub formă […]
07:20
Coreea de Nord a efectuat, duminică, teste cu rachete balistice spre Marea Japoniei, acțiune calificată drept provocatoare de Coreea de Sud și Japonia. Exercițiile au avut loc cu doar câteva ore înainte ca președintele sud-coreean să se întâlnească cu omologul său chinez, pentru discuții privind programul nuclear nord-coreean. # Biziday.ro
Coreea de Nord a lansat, duminică dimineață, mai multe rachete balistice din zona capitalei Phenian, către mare, în largul coastei estice a peninsulei coreene, transmit autoritățile militare din Coreea de Sud și Japonia. Testele au loc cu doar câteva ore înainte de vizita președintelui sud-coreean în China, unde urmează să se întâlnească cu președintele Xi […]
3 ianuarie 2026
21:40
Operațiunea de capturare a lui Nicolas Maduro – “Absolute Resolve” – a fost plănuită de un grup restrâns din Administrația Trump, CIA, și trupe de elită Delta Force, cu luni înainte. Aceasta a implicat repetiții detaliate, inclusiv construirea unei replici exacte a reședinței fortificate a președintelui venezuelean, și utilizarea unor tehnologii avansate pentru pătrunderea în spații puternic securizate. # Biziday.ro
Potrivit informațiilor obținute de Reuters, planul a fost coordonat de un nucleu restrâns format din consilierul principal al președintelui, Stephen Miller, secretarul de Stat Marco Rubio, secretarul Apărării Pete Hegseth și directorul CIA, John Ratcliffe, care au avut întâlniri și apeluri regulate, uneori zilnice, pe această temă, inclusiv cu președintele Donald Trump. Pentru pregătirea misiunii, […]
17:00
Berlin. Pană majoră de electricitate în sud-vestul orașului, din cauza unui incendiu la un nod de rețea. Peste 45 de mii de gospodării și 2.000 de firme nu au curent. Poliția nu exclude o incendiere intenționată. # Biziday.ro
Purtătorul de cuvânt al operatorului Stromnetz Berlin a transmis bilanțul în cursul dimineții. El a precizat că alimentarea este reluată treptat și că nu poate estima când va fi finalizată operațiunea. Cauza a fost un incendiu la un nod de rețea peste Canalul Teltow, care face legătura cu centrala electrică Lichterfelde din apropiere. Poliția nu […]
16:40
Investigație Reuters. Grok AI, dezvoltat de compania de inteligență artificială a lui Elon Musk, permite utilizatorilor de pe X să genereze imagini cu femei îmbrăcate sumar. Agenția de presă a identificat peste o sută de astfel de cereri, în doar zece minute. # Biziday.ro
Investigația Reuters a pornit de la cazul unei cântărețe de 31 de ani din Rio de Janeiro, a cărei fotografie a fost editată de un alt utilizator, cu Grok AI, pentru a o face să fie mai sumar îmbrăcată. Într-o postare pe contul de X al Grok, se arată că au fost identificate lacune în […]
15:10
Nicolas Maduro a fost pus sub acuzare, la New York, pentru patru infracțiuni, între care conspirație la narcoterorism și deținere de mitraliere și dispozitive distructive împotriva Statelor Unite. Secretarul american de Stat transmite că “regimul lui Maduro nu este legitim”. UE face apel la reținere. # Biziday.ro
Pam Bondi, procurorul general al Statelor Unite, a anunțat că Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost puși sub acuzare în districtul de sud al New York-ului. Potrivit ei, Maduro a fost pus sub acuzare pentru conspirație la narcoterorism, conspirație în scopul importului de cocaină, posesie de mitraliere și dispozitive distructive și conspirație […]
09:30
Venezuela. Explozii puternice, în această dimineață, în capitala Caracas, în ceea ce pare a fi un atac aerian. SUA nu au comentat deocamdată informațiile. # Biziday.ro
Full-scale military operations appear to be underway against Venezuela, with dozens of helicopters with the U.S. Army spotted over the capital of Caracas. pic.twitter.com/kIqfbGjOK4 — OSINTdefender (@sentdefender) January 3, 2026 Mai multe elicoptere ale Armatei Americane au fost observate pe cerul Caracasului, în această dimineață. lansând bombardamente asupra țintelor din capitala venezueleană. Pe rețeaua X […]
08:20
Circulație în condiții de iarnă pe autostrada A1, între km. 134 – 149 și de la Râmnicu Vâlcea la Deva, și pe A10 Sebeș – Turda. Utilajele de deszăpezire acționează și pe drumuri din 14 județe din nordul și vestul țării. # Biziday.ro
La ora 7, Centrul Infotrafic al Poliției Române a informat că se circulă în condiții de iarnă pe autostrada A1, atât pe tronsonul București – Pitești între kilometrii 134-149, cât și pe întreg tronsonul Râmnicu Vâlcea – Deva. În aceleași condiții se circulă și pe autostrada A10 Sebeș – Turda. Pe aceste sectoare se intervine […]
07:50
Germania. Al treilea jaf la o bancă Sparkasse din landul Renania de Nord – Westfalia, în două săptămâni. Spargerea a avut loc marți, dar a fost anunțată de autorități vineri. Hoții au avut acces în zona cutiilor de valori, golind patru dintre ele. # Biziday.ro
Jaful a avut loc marți, la orele prânzului, însă a fost anunțat de poliție vineri. Spargerea a fost dată la o sucursală Sparkasse din Halle, lângă Bielefeld. Conform informațiilor preliminare, hoții au avut acces la camera unde sunt depozitate casetele de valori, fără a apela la forță, deși nu este clar dacă aceasta era deschisă […]
07:10
Volodimir Zelenski propune ca ministrul Digitalizării să preia portofoliul Apărării. Mihailo Fedorov este implicat în proiectul producției de drone și a avut rezultate solide în digitalizarea serviciilor publice, potrivit președintelui. # Biziday.ro
Anunțul a fost făcut de Volodimir Zelenski vineri seară, în timpul discursului său zilnic. Președintele a insistat că este nevoie de schimbări în domeniul apărării, care să facă o diferență reală. Actualul ministru, Denîs Șmîhal, a primit un alt rol în cadrul aparatului guvernamental. Fedorov are 35 de ani și s-a născut în regiunea Zaporijie […]
2 ianuarie 2026
23:50
Botoșani. Incendiu cu degajări mari de fum în localitatea Buimăceni. Ard un depozit de materiale combustibile, un service auto si o vopsitorie. Este afectată o suprafață de peste 250 de metri pătrați și există riscul ca focul să se extindă la casele din apropiere. # Biziday.ro
Incendiul de proporții s-a produs în localitatea Buimăceni, comuna Albești, unde un depozit de materiale combustibile, un service auto si o vopsitorie au fost cuprinse de flăcări. Este vorba despre o suprafață de peste 250 de metri pătrați. Conform pompierilor, incendiul se manifestă cu flacără și degajări mari de fum și există riscul ca focul […]
22:50
Război în Ucraina. Autoritățile ucrainene au ordonat evacuarea a trei mii de copii și a părinților lor, din regiunile Zaporijie și Dnipropetrovsk. Decizia, după ce rușii au înaintat în zonă. # Biziday.ro
“Din cauza situației dificile de securitate, s-a luat decizia de a evacua forțat peste 3.000 de copii și părinții acestora din 44 de așezări din prima linie din regiunile Zaporijie și Dnipropetrovsk”, se arată în mesajul transmis de autoritățile ucrainene. Ambele regiuni sunt în sud-estul țării. Evacuări sunt în desfășurarea și în regiunea nordică Cernihiv, […]
21:00
BYD a depășit în premieră Tesla și a vândut în 2025 cele mai multe mașini electrice din lume – peste 2,2 milioane (+28%). Datele evidențiază ascensiunea producătorilor chinezi în domeniu, în condițiile în care vânzările Tesla au scăzut pentru al doilea an la rând. # Biziday.ro
Potrivit datelor anunțate de cele două companii (BYD le-a prezentat joi, Tesla vineri), BYD a vândut în 2025 aproximativ 2,26 milioane de mașini electrice cu baterie, în creștere cu aproape 28% față de anul precedent. În același timp, Tesla a livrat circa 1,64 milioane de vehicule, ceea ce înseamnă o scădere anuală de aproximativ 9%. […]
18:50
Trafic îngreunat din cauza ninsorii abundente, pe DN 7 Valea Oltului și pe DN 67C, între Novaci și Rânca. Se intervine cu utilaje pentru deszăpezire. # Biziday.ro
“Valorile foarte ridicate de trafic au condus la blocarea circulației rutiere pe DN 67C, între Novaci și Rânca”, informează DRDP Craiova. În prezent, utilajele de deszăpezire se deplasează cu mare dificultate din cauza aglomerației, ceea ce face imposibilă acționarea eficientă cu lamă și material antiderapant. DN 67C, între Novaci și Rânca: “Ninge puternic și se […]
16:30
Volodimir Zelenski l-a numit ca șef al administrației prezidențiale pe Kirilo Budanov, aflat până acum în fruntea serviciului de informații militare al Ucrainei (GUR). Preia funcția ocupată de Andrii Iermak, care și-a dat demisia în contextul scandalului de corupție cu prejudiciu de o sută de milioane de dolari. # Biziday.ro
Anunțul a fost făcut chiar de Volodimir Zelenski pe pagina sa de X, după întâlnirea sa cu Kirilo Budanov. Decizia de a-l numi în această funcție a fost argumentată prin faptul că în acest moment, “Ucraina are nevoie de o concentrare mai mare pe problemele de securitate, pe dezvoltarea Forțelor de Apărare și Securitate ale […]
15:40
Ministerul Afacerilor Externe confirmă că un tânăr român este căutat de familie, în urma incendiului din Elveția. Transmite că s-a luat legătura cu autoritățile elvețiene și vor fi oferite detalii când vor fi disponibile. # Biziday.ro
Ministerul român al Afacerilor Externe transmite că Ambasada României la Berna este în contact cu familia unui cetățean român, despre care se crede că a dispărut în urma incendiului din Elveția, din stațiunea Crans Montana. Adaugă că “echipa consulară desfășoară demersurile necesare pe lângă autoritățile elvețiene competente și va comunica public orice evoluție confirmată oficial.” […]
14:50
România trimite în Elveția un avion militar configurat pentru misiuni medicale, care va transporta la Paris șase tineri cu arsuri grave în urma incendiului de la Crans-Montana. # Biziday.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat că astăzi, în urma deciziei Consiliului Național pentru Situații de Urgență, va fi pregătită o aeronavă Spartan a Forțelor Aeriene Române pentru a decola spre Lausanne, de unde va transporta către spitale din Paris șase tineri cu arsuri grave, răniți în incendiul de ieri noapte din Elveția. Misiunea, parte […]
14:40
Canada. Un pilot al companiei aeriene Air India a consumat alcool chiar înainte de decolarea din Vancouver spre New Delhi. A fost dat jos din avion și testat cu etilotestul (rezultatul fiind pozitiv), după ce mai mulți angajați ai aeroportului au semnalat că “mirosea a alcool”. # Biziday.ro
Autoritatea de transport din Canada a cerut companiei Air India să investigheze un incident grav de siguranță, după ce un pilot a fost scos din avion chiar înainte de decolare, aflându-se sub influența alcoolului, conform Reuters. Incidentul a avut loc pe 23 decembrie, pe aeroportul internațional din Vancouver, înaintea unui zbor Air India către New Delhi, […]
13:40
Munții Făgăraș. Avalanșă de mari dimensiuni, declanșată accidental de doi schiori, la Bâlea Lac. Nu au fost înregistrate victime. Zăpada a alunecat 300 de metri, până la chioșcurile din stațiune. # Biziday.ro
Serviciul Salvamont Sibiu anunță că avalanșa s-a produs vineri, în Munții Făgăraș, la Bâlea Lac. Aceasta, de mari dimensiuni, a fost declanșată accidental de doi schiori în zona cunoscută de pasionați sub denumirea “Balcoane”. Avalanșa a avut o cale de rulare de peste 300 de metri, pornind din zona superioară și ajungând dincolo de zona […]
12:40
Meteorologii anunță ninsori în zonele de deal și de munte, iar în restul țării ploi și lapoviță, până sâmbătă seara. La munte, a intrat în vigoare un Cod Portocaliu de viscol. Până vinerea viitoare, vor cădea precipitații în toate regiunile. # Biziday.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteo prin care anunță următoarele: Până vineri (9 ianuarie), vor fi precipitații în toate regiunile, iar cantitățile de apă vor fi, local, însemnate. Până sâmbătă (3 ianuarie) la ora 22, local se vor acumula cantități de apă de 15-30 l/mp. La munte vor predomina ninsorile și se […]
11:10
China înregistrează progrese semnificative în folosirea inteligenței artificiale pentru a identifica tumori periculoase, care nu pot fi observate inițial de către medici. Un instrument pentru detectarea cancerului pancreatic în tomografiile de rutină a avut rezultate promițătoare în detectarea bolii, pe tomografii computerizate fără substanță de contrast. # Biziday.ro
Este vorba despre instrumentul de inteligență artificială PANDA, dezvoltat de cercetători afiliați cu gigantul tehnologic Alibaba, capabil să semnaleze anomalii în tomografiile computerizate cu doză redusă și fără contrast, pentru a detecta cazurile de cancer pancreatic. În general, astfel de tomografii produc imagini care nu sunt destul de clare pentru radiologi pentru a detecta eficient […]
