Airbus și-a depășit obiectivul pe anul trecut, de livrare a 790 de avioane

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, trimite Corpul de Control la Spitalul Județean din Constanța duăpă ce managerul spitalului a reclamat că 70% dintre medicii de acolo sunt scutiți de gărzi pe motiv că nu pot sta 2 ore în picioare dar au fost văzuț în cârciumi sau la sala de sport.