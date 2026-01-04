România are cel mai mare procent de proprietari de locuință din UE

Veridica.ro, 4 ianuarie 2026 13:20

În același timp, țara noastră înregistrează cea mai mare rată de supraglomerare a unei locuințe.

Acum 5 minute
14:00
Bolojan anunță reforma în administrație, în a doua jumătate a lunii ianuarie Veridica.ro
Aceasta urmărește scăderea cu 10% a cheltuielilor de personal din administrație.
Acum o oră
13:20
România are cel mai mare procent de proprietari de locuință din UE Veridica.ro
În același timp, țara noastră înregistrează cea mai mare rată de supraglomerare a unei locuințe.
Acum 2 ore
12:40
Nicușor Dan va participa la reuniunea „Coaliției Voluntarilor” de la Paris Veridica.ro
Eforturile diplomatice pentru a încheia războiul din Ucraina se intensifică.
Acum 4 ore
11:50
Vicepreședinta Venezuelei preia temporar președinția Veridica.ro
Curtea Supremă a Venezuelei a numit-o sâmbătă pe vicepreședinta Delcy Rodriguez în funcția de președinte interimar, după ce Statele Unite l-au reținut pe Nicolas Maduro, deținut în prezent într-un penitenciar din New York.
11:50
Administratorii barului elvețian anchetați pentru neglijență Veridica.ro
Autoritățile elvețiene au deschis o anchetă asupra administratorilor barului unde un incendiu la o petrecere de Anul Nou s-a soldat cu 40 de morți, a anunțat poliția sâmbătă.
11:40
MAE confirmă moartea unui român în tragedia din Crans Montana Veridica.ro
Autoritățile elvețiene au identificat trupul neînsuflețit al acestuia.
11:30
Maduro a ajuns la Centrul metropolitan de detenție din New York Veridica.ro
Liderul sud-american urmează să fie acuzat de narcoterorism, trafic de droguri și deținerea de arme și dispozitive distructive.
Acum 24 ore
22:30
Curse întârziate sau anulate, astăzi, pe Aeroportul Otopeni Veridica.ro
Cel puțin un zbor a fost anulat iar un altul a fost reprogramat pentru mâine.
21:50
Reacții ale oficialilor români cu privire la atacul SUA asupra Venezuelei Veridica.ro
Guvernul României susține inițierea demersurilor pentru revenirea la democrație în statul sud-american.
18:50
Activitatea ambasadei române în Venezuela a fost suspendată Veridica.ro
MAE recomandă ferm cetățenilor români care încă se află în acest stat să îşi anunţe prezenţa în regiune.
Ieri
13:00
SUA atacă Venezuela. Trump: Maduro a fost capturat/UPDATES Veridica.ro
Forțele americane au lovit ținte multiple din Venezuela, inclusiv din capitala Caracas. Președintele Nicolas Maduro a fost capturat împreună cu soția sa și scos în afara țării.
11:30
Noi discuții la Kiev între Ucraina și aliații săi privind încheierea războiului cu Rusia Veridica.ro
Dialogul se va concentra pe garanţiile de securitate oferite Ucrainei.
09:40
Mamă şi fiu ucişi într-un atac rusesc asupra Harkovului Veridica.ro
Atacul a avut loc cu o zi înaintea discuţiilor privind un acord de pace din Kiev.
09:10
Explozii urmate de incendii în capitala Venezuelei Veridica.ro
Martori oculari raportează că au auzit zgomote de aeronave zburând pe deasupra oraşului.
2 ianuarie 2026
17:10
Aproape jumătate dintre români cred că 2026 va fi un an mai rău pentru țară decât 2025 Veridica.ro
În același timp, aproximativ 40% cred că acest an va fi mai bun pentru ei personal.
16:50
Ucraina avertizează că Putin plănuiește un atac cu steag fals în interiorul Rusiei Veridica.ro
Serviciile secrete ale Ucrainei avertizează asupra unui atac înscenat cu multe victime, care ar putea viza o biserică în perioada premergătoare Crăciunului ortodox rus.
16:40
Rusia a anunțat că a predat SUA „dovezi ale unei tentative de atac ucrainean asupra reședinței lui Putin” Veridica.ro
Rusia a susținut că a predat Statelor Unite presupuse „dovezi” care confirmă că forțele ucrainene au încercat să atace cu drone reședința liderului Kremlinului, Vladimir Putin, din regiunea Novgorod.
16:10
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: UE vrea să atace Rusia, care va da un răspuns devastator Veridica.ro
UE sabotează pacea din Ucraina și se pregătește pentru un război împotriva Rusiei, forțând Moscova să răspundă devastator în cazul unui atac, potrivit presei pro-Kremlin.
16:10
Avioanele de luptă saudite atacă separatiștii susținuți de Emiratele Arabe Unite în sudul Yemenului Veridica.ro
Liderii separatiști susțin că aviația militară au atacat vineri mai multe poziții din sudul Yemenului în contextul în care o operațiune condusă de Arabia Saudită încearcă să preia controlul asupra taberelor Consiliului de Tranziție Sudic (STC) din guvernoratul Haramout, la granița cu Arabia Saudită.
16:10
Cetățean român, presupus dispărut în incendiul de la Crans Montana Veridica.ro
Ambasada României la Berna acordă asistență consulară familiei.
16:00
Trump amenință Iranul din cauza reprimării violente a protestelor Veridica.ro
Președintele american Donald Trump a amenințat vineri că va veni în ajutorul protestatarilor din Iran dacă forțele de securitate vor trage asupra lor, după câteva zile de tulburări care s-au soldat cu mai mulți morți și au reprezentat cea mai mare amenințare internă la adresa autorităților iraniene din ultimii ani.
15:40
Victimele incendiului de la un bar din Elveția sunt identificate Veridica.ro
Anchetatorii au început vineri sarcina dificilă de a identifica corpurile arse ale unui incendiu care a cuprins un bar aglomerat și a ucis aproximativ 40 de persoane la o petrecere de Revelion în stațiunea de schi Crans-Montana, din Elveția.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:10
România 2025: Top FAKE NEWS &#38; DEZINFORMĂRI demontate de Veridica Veridica.ro
În unele cazuri, sursele narațiunilor false au fost românești, însă de cele mai multe ori a fost vorba de preluarea și/sau adaptarea la specificul local a unor narațiuni care au ca sursă actori externi, în special Rusia, anumite curente politice din Occident (zona de alt-right, stânga radicală) sau cercurile conspiraționiste.
12:50
Un nou mesaj RO-Alert pentru locuitorii din zona de graniță româno-ucraineană Veridica.ro
Semnalul „are caracter preventiv și vizează posibilitate căderii unor obiecte din spațiul aerian”.
12:40
România va ajuta la transportul victimelor incendiului din Crans-Montana Veridica.ro
Este a treia misiune umanitară a MApN în trei zile.
11:00
Statul român cere despăgubiri pentru întârzierea livrării trenurilor Alstom Veridica.ro
Producătorul francez a livrat mai puțin de o treime din garniturile feroviare contractate.
1 ianuarie 2026
13:10
CIA nu confirmă atacul ucrainean asupra reşedinţei lui Putin Veridica.ro
Rusia a acuzat public Ucraina că ar fi lansat 91 de drone spre o reședință a preşedintelui rus din regiunea Novgorod.
12:00
MAE s-a autosesizat în cazul exploziei din Elveţia Veridica.ro
Până în prezent, nu au fost recepționate solicitări de asistență consulară din partea cetăţenilor români.
11:50
Atac rusesc cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre Veridica.ro
MApN a ridicat două aeronave F-16 pentru monitorizarea spaţiului aerian naţional.
10:10
Nou val de scumpiri, începând de astăzi Veridica.ro
Principalele majorări vizează preţurile la carburanți şi produse din alcool şi tutun, şi impozitele pe proprietăţi imobiliare şi autoturisme.
08:40
Coletele cu valoare mică, provenite din afara UE, vor fi taxate cu 25 de lei Veridica.ro
Procedura de declarare a taxei va fi stabilită până la jumătatea acestei luni.
08:00
Ucraina mulțumește României pentru contribuția la mecanismul PURL Veridica.ro
Ţara noastră va aloca 50 de milioane de euro pentru sprijinirea apărării Ucrainei.
07:20
IRCC a scăzut la 5,68% pe an Veridica.ro
Indicele ROBOR a rămas la acelaşi nivel - 6,14 procente.
06:00
Mesaje de Anul Nou ale oficialilor români Veridica.ro
Preşedintele Nicuşor Dan şi premierul Ilie Bolojan au vorbit despre nevoia de încredere a românilor.
31 decembrie 2025
20:40
Plugușorul definitiv pe 2025 al lui Tetelu Veridica.ro
Jurnalul lui Tetelu la final de 2025
13:30
Fantezii rusești de sfârșit de an Veridica.ro
O lectură a presei pro-Kremlin ne arată că ritmul de melc al armatei ruse în Ucraina e o ofensivă zdrobitoare, „adevărul” rus a fost îmbrățișat de Europa odată cu un spectacol de la Milano, iar orașele europene vor fi transformate în deșerturi nucleare.
12:20
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: În Ucraina va fi pace doar dacă Rusia își atinge obiectivele Veridica.ro
Reglementarea pașnică a conflictului din Ucraina este posibilă doar prin atingerea obiectivelor invaziei ruse, potrivit presei pro-Kremlin, care-l citează pe purtătorul de cuvânt al lui Putin.
30 decembrie 2025
13:00
De la sabotaje la rețele de spionaj: Rusia a intensificat războiul hibrid împotriva Poloniei Veridica.ro
În 2025, Polonia s-a trezit în prima linie a unui război din umbră, purtat cu drone, explozibili plantați de-a lungul căilor ferate sau ascunși în colete transformate în bombe, funcționari corupți și persoane recrutate de serviciile secrete ruse.
11:30
Proteste masive în Iran Veridica.ro
 Cele mai mari proteste din Iran din ultimii trei ani au izbucnit luni, după ce moneda țării a atins un minim istoric față de dolarul american, iar șeful Băncii Centrale a demisionat.
11:10
Rusia amenință Ucraina după un presupus atac asupra reședinței lui Putin Veridica.ro
Rusia a promis că va lua măsuri împotriva Ucrainei după ce aceasta a anunțat că aproape 100 de drone au vizat una dintre reședințele președintelui Vladimir Putin, ceea ce probabil a afectat eforturile președintelui Donald Trump de a pune capăt războiului de aproape patru ani.
11:00
Trump lansează avertismente Iranului și Hamasului după întâlnirea cu Netanyahu din Florida Veridica.ro
Președintele Donald Trump a emis noi avertismente împotriva Iranului și Hamas după o întâlnire cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, luni, în Florida, pentru a încerca să promoveze acordul de încetare a focului mediat de Trump în Gaza .
07:30
Prim-ministrul olandez, vizită în România Veridica.ro
Dick Schoof va avea o întrevedere cu Ilie Bolojan, alături de care va vizita Baza Aeriană de la Câmpia Turzii.
07:20
Deficitul bugetar în primele 11 luni a scăzut cu 0,74% Veridica.ro
În termeni nominali, acesta a fost de aproape 122 de miliarde de lei.
29 decembrie 2025
09:30
8 milioane de euro care urmau să ajungă la Hamas au fost confiscate Veridica.ro
Poliția italiană a arestat nouă persoane și a confiscat 8 milioane de euro într-o anchetă privind finanțarea Hamas.
09:20
China organizează exerciții militare în jurul Taiwanului ca avertisment pentru „forțele separatiste” Veridica.ro
Armata, marina, forțele aeriene și forțele de rachete au fost trimise pentru exerciții, care includ exerciții cu foc real, a declarat armata chineză.
09:10
CCR discută, din nou astăzi, proiectul privind reforma pensiilor magistraților Veridica.ro
Ieri, ședința a fost suspendată din lipsă de cvorum, după ce o parte dintre judecători au părăsit sala.
09:00
Întâlnirea Trump-Zelenski s-a terminat fără vreun acord Veridica.ro
Donald Trump a declarat că un acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina este „mai aproape ca niciodată”, dar a recunoscut că problemele „spinoase” privind viitorul regiunii Donbas din est nu au fost încă rezolvate, după o întâlnire de două ore de duminică cu Volodimir Zelenski în Florida.
28 decembrie 2025
21:00
A început întâlnirea Trump-Zelenski Veridica.ro
Întâlnirea are loc la reședința liderului de la Casa Albă din Florida unde Volodimir Zelenski a spus că echipele ambelor părți au lucrat la un plan în 20 de puncte.
27 decembrie 2025
12:40
Alegătorii din Kosovo îşi votează din nou Parlamentul Veridica.ro
O criză politică prelungită ameninţă economia kosovară slăbită deja.
11:50
Conducerea Centrului Kennedy cere despăgubiri pentru anularea în semn de protest a concertului de Crăciun Veridica.ro
Concertul tradiţional de jazz a fost anulat după ce noua conducere a adăugat instituţiei numele lui Trump.
