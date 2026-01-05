Un cablu submarin de fibră optică care leagă Lituania de Letonia a fost deteriorat

Veridica.ro, 5 ianuarie 2026 15:20

Experții și politicienii consideră astfel de incidente ca făcând parte din „războiul hibrid” purtat de Rusia împotriva țărilor occidentale.

Acum 15 minute
15:30
Rezervele valutare ale BNR au scăzut sub 65 de miliarde de euro, în decembrie 2025 Veridica.ro
Nivelul rezervei de aur s-a menținut la 103,6 tone.
Acum 30 minute
15:20
Acum o oră
15:00
UE reacționează la declarațiile lui Trump despre Groenlanda Veridica.ro
Diplomația germană afirmă că protecția Groenlandei va fi discutată în cadrul NATO, dacă va fi nevoie.
Acum 4 ore
12:50
Zelenski numește un fost vicepremier canadian în funcţia de consilier economic Veridica.ro
Chrystia Freeland este deputată în parlamentul canadian şi trimis special al Ottawa în Ucraina.
12:00
AUR solicită declararea anului 2026 drept „Anul Americii în România” Veridica.ro
Motivarea solicitării este, de fapt, un elogiu adus președintelui american Donald Trump.
Acum 6 ore
10:40
Doi morți în atacuri rusești asupra Kievului Veridica.ro
Ucraina a declanșat alarma de rachete pe întreg teritoriul.
10:00
FAKE NEWS: Vaccinurile anti-Covid sunt destinate manipulării populației Veridica.ro
Manipularea omenirii și convergența biodigitală sunt puse în practică prin vaccinurile anti-Covid, de state și organisme internaționale, potrivit unui medic conspiraționist.
Acum 8 ore
09:30
Cuba anunță moartea a 32 de militari în atacul american din Venezuela Veridica.ro
Guvernul de la Havana a decretat doliu național, astăzi și mâine, în onoarea celor uciși.
09:00
Din exil, opozantul venezuelean Gonzalez Urrutia cere eliberarea deținuților politici Veridica.ro
În SUA, fostul lider Nicolas Maduro va apărea, astăzi, în fața unui tribunal federal din New York.
08:30
Perspectivele Georgiei pentru 2026: autoritarism, proteste și izolare crescândă Veridica.ro
Probabil că în 2026 partidul de guvernământ, Visul Georgian, va lua noi măsuri autoritare; în același timp, rezistența față de guvern și mișcarea de protest nu vor dispărea.
Acum 24 ore
19:40
Atacul american asupra Venezuelei stârnește temeri privind o viitoare preluare a Groenlandei Veridica.ro
Bombardamentul american asupra Venezuelei și capturarea președintelui acesteia, Nicolas Maduro, au reaprins temerile privind o preluare americană a Groenlandei , în contextul în care membrii mișcării Maga a lui Donald Trump și-au îndreptat cu bucurie atenția asupra teritoriului danez după atacul din America de Sud.
19:30
Sabotaj la Berlin Veridica.ro
Militanți germani de stânga care protestează împotriva crizei climatice și a inteligenței artificiale și-au asumat responsabilitatea pentru atacul care a întrerupt curentul la zeci de mii de gospodării din Berlin.
18:30
Diana Șoșoacă cere SUA eliberarea „de îndată” a lui Maduro Veridica.ro
Eurodeputata a fost prezentă, anul trecut, la inaugurarea celui de-al treilea mandat al dictatorului venezuelean.
17:20
Un mort și doi răniți într-un atac cu dronă al Ucrainei în regiunea de frontieră a Rusiei Veridica.ro
Un bărbat a fost ucis, iar o femeie și un copil de patru ani au fost răniți într-un atac cu dronă ucraineană asupra unui vehicul în regiunea Belgorod, la granița de vest a Rusiei, a anunțat duminică guvernatorul.
Ieri
14:00
Bolojan anunță reforma în administrație, în a doua jumătate a lunii ianuarie Veridica.ro
Aceasta urmărește scăderea cu 10% a cheltuielilor de personal din administrație.
13:20
România are cel mai mare procent de proprietari de locuință din UE Veridica.ro
În același timp, țara noastră înregistrează cea mai mare rată de supraglomerare a unei locuințe.
12:40
Nicușor Dan va participa la reuniunea „Coaliției Voluntarilor” de la Paris Veridica.ro
Eforturile diplomatice pentru a încheia războiul din Ucraina se intensifică.
11:50
Vicepreședinta Venezuelei preia temporar președinția Veridica.ro
Curtea Supremă a Venezuelei a numit-o sâmbătă pe vicepreședinta Delcy Rodriguez în funcția de președinte interimar, după ce Statele Unite l-au reținut pe Nicolas Maduro, deținut în prezent într-un penitenciar din New York.
11:50
Administratorii barului elvețian anchetați pentru neglijență Veridica.ro
Autoritățile elvețiene au deschis o anchetă asupra administratorilor barului unde un incendiu la o petrecere de Anul Nou s-a soldat cu 40 de morți, a anunțat poliția sâmbătă.
11:40
MAE confirmă moartea unui român în tragedia din Crans Montana Veridica.ro
Autoritățile elvețiene au identificat trupul neînsuflețit al acestuia.
11:30
Maduro a ajuns la Centrul metropolitan de detenție din New York Veridica.ro
Liderul sud-american urmează să fie acuzat de narcoterorism, trafic de droguri și deținerea de arme și dispozitive distructive.
3 ianuarie 2026
22:30
Curse întârziate sau anulate, astăzi, pe Aeroportul Otopeni Veridica.ro
Cel puțin un zbor a fost anulat iar un altul a fost reprogramat pentru mâine.
21:50
Reacții ale oficialilor români cu privire la atacul SUA asupra Venezuelei Veridica.ro
Guvernul României susține inițierea demersurilor pentru revenirea la democrație în statul sud-american.
18:50
Activitatea ambasadei române în Venezuela a fost suspendată Veridica.ro
MAE recomandă ferm cetățenilor români care încă se află în acest stat să îşi anunţe prezenţa în regiune.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:00
SUA atacă Venezuela. Trump: Maduro a fost capturat/UPDATES Veridica.ro
Forțele americane au lovit ținte multiple din Venezuela, inclusiv din capitala Caracas. Președintele Nicolas Maduro a fost capturat împreună cu soția sa și scos în afara țării.
11:30
Noi discuții la Kiev între Ucraina și aliații săi privind încheierea războiului cu Rusia Veridica.ro
Dialogul se va concentra pe garanţiile de securitate oferite Ucrainei.
09:40
Mamă şi fiu ucişi într-un atac rusesc asupra Harkovului Veridica.ro
Atacul a avut loc cu o zi înaintea discuţiilor privind un acord de pace din Kiev.
09:10
Explozii urmate de incendii în capitala Venezuelei Veridica.ro
Martori oculari raportează că au auzit zgomote de aeronave zburând pe deasupra oraşului.
2 ianuarie 2026
17:10
Aproape jumătate dintre români cred că 2026 va fi un an mai rău pentru țară decât 2025 Veridica.ro
În același timp, aproximativ 40% cred că acest an va fi mai bun pentru ei personal.
16:50
Ucraina avertizează că Putin plănuiește un atac cu steag fals în interiorul Rusiei Veridica.ro
Serviciile secrete ale Ucrainei avertizează asupra unui atac înscenat cu multe victime, care ar putea viza o biserică în perioada premergătoare Crăciunului ortodox rus.
16:40
Rusia a anunțat că a predat SUA „dovezi ale unei tentative de atac ucrainean asupra reședinței lui Putin” Veridica.ro
Rusia a susținut că a predat Statelor Unite presupuse „dovezi” care confirmă că forțele ucrainene au încercat să atace cu drone reședința liderului Kremlinului, Vladimir Putin, din regiunea Novgorod.
16:10
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: UE vrea să atace Rusia, care va da un răspuns devastator Veridica.ro
UE sabotează pacea din Ucraina și se pregătește pentru un război împotriva Rusiei, forțând Moscova să răspundă devastator în cazul unui atac, potrivit presei pro-Kremlin.
16:10
Avioanele de luptă saudite atacă separatiștii susținuți de Emiratele Arabe Unite în sudul Yemenului Veridica.ro
Liderii separatiști susțin că aviația militară au atacat vineri mai multe poziții din sudul Yemenului în contextul în care o operațiune condusă de Arabia Saudită încearcă să preia controlul asupra taberelor Consiliului de Tranziție Sudic (STC) din guvernoratul Haramout, la granița cu Arabia Saudită.
16:10
Cetățean român, presupus dispărut în incendiul de la Crans Montana Veridica.ro
Ambasada României la Berna acordă asistență consulară familiei.
16:00
Trump amenință Iranul din cauza reprimării violente a protestelor Veridica.ro
Președintele american Donald Trump a amenințat vineri că va veni în ajutorul protestatarilor din Iran dacă forțele de securitate vor trage asupra lor, după câteva zile de tulburări care s-au soldat cu mai mulți morți și au reprezentat cea mai mare amenințare internă la adresa autorităților iraniene din ultimii ani.
15:40
Victimele incendiului de la un bar din Elveția sunt identificate Veridica.ro
Anchetatorii au început vineri sarcina dificilă de a identifica corpurile arse ale unui incendiu care a cuprins un bar aglomerat și a ucis aproximativ 40 de persoane la o petrecere de Revelion în stațiunea de schi Crans-Montana, din Elveția.
13:10
România 2025: Top FAKE NEWS &#38; DEZINFORMĂRI demontate de Veridica Veridica.ro
În unele cazuri, sursele narațiunilor false au fost românești, însă de cele mai multe ori a fost vorba de preluarea și/sau adaptarea la specificul local a unor narațiuni care au ca sursă actori externi, în special Rusia, anumite curente politice din Occident (zona de alt-right, stânga radicală) sau cercurile conspiraționiste.
12:50
Un nou mesaj RO-Alert pentru locuitorii din zona de graniță româno-ucraineană Veridica.ro
Semnalul „are caracter preventiv și vizează posibilitate căderii unor obiecte din spațiul aerian”.
12:40
România va ajuta la transportul victimelor incendiului din Crans-Montana Veridica.ro
Este a treia misiune umanitară a MApN în trei zile.
11:00
Statul român cere despăgubiri pentru întârzierea livrării trenurilor Alstom Veridica.ro
Producătorul francez a livrat mai puțin de o treime din garniturile feroviare contractate.
1 ianuarie 2026
13:10
CIA nu confirmă atacul ucrainean asupra reşedinţei lui Putin Veridica.ro
Rusia a acuzat public Ucraina că ar fi lansat 91 de drone spre o reședință a preşedintelui rus din regiunea Novgorod.
12:00
MAE s-a autosesizat în cazul exploziei din Elveţia Veridica.ro
Până în prezent, nu au fost recepționate solicitări de asistență consulară din partea cetăţenilor români.
11:50
Atac rusesc cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre Veridica.ro
MApN a ridicat două aeronave F-16 pentru monitorizarea spaţiului aerian naţional.
10:10
Nou val de scumpiri, începând de astăzi Veridica.ro
Principalele majorări vizează preţurile la carburanți şi produse din alcool şi tutun, şi impozitele pe proprietăţi imobiliare şi autoturisme.
08:40
Coletele cu valoare mică, provenite din afara UE, vor fi taxate cu 25 de lei Veridica.ro
Procedura de declarare a taxei va fi stabilită până la jumătatea acestei luni.
08:00
Ucraina mulțumește României pentru contribuția la mecanismul PURL Veridica.ro
Ţara noastră va aloca 50 de milioane de euro pentru sprijinirea apărării Ucrainei.
07:20
IRCC a scăzut la 5,68% pe an Veridica.ro
Indicele ROBOR a rămas la acelaşi nivel - 6,14 procente.
06:00
Mesaje de Anul Nou ale oficialilor români Veridica.ro
Preşedintele Nicuşor Dan şi premierul Ilie Bolojan au vorbit despre nevoia de încredere a românilor.
31 decembrie 2025
20:40
Plugușorul definitiv pe 2025 al lui Tetelu Veridica.ro
Jurnalul lui Tetelu la final de 2025
13:30
Fantezii rusești de sfârșit de an Veridica.ro
O lectură a presei pro-Kremlin ne arată că ritmul de melc al armatei ruse în Ucraina e o ofensivă zdrobitoare, „adevărul” rus a fost îmbrățișat de Europa odată cu un spectacol de la Milano, iar orașele europene vor fi transformate în deșerturi nucleare.
