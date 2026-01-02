Aproape jumătate dintre români cred că 2026 va fi un an mai rău pentru țară decât 2025
Veridica.ro, 2 ianuarie 2026 17:10
În același timp, aproximativ 40% cred că acest an va fi mai bun pentru ei personal.
Serviciile secrete ale Ucrainei avertizează asupra unui atac înscenat cu multe victime, care ar putea viza o biserică în perioada premergătoare Crăciunului ortodox rus.
16:40
Rusia a anunțat că a predat SUA „dovezi ale unei tentative de atac ucrainean asupra reședinței lui Putin” # Veridica.ro
Rusia a susținut că a predat Statelor Unite presupuse „dovezi” care confirmă că forțele ucrainene au încercat să atace cu drone reședința liderului Kremlinului, Vladimir Putin, din regiunea Novgorod.
UE sabotează pacea din Ucraina și se pregătește pentru un război împotriva Rusiei, forțând Moscova să răspundă devastator în cazul unui atac, potrivit presei pro-Kremlin.
16:10
Avioanele de luptă saudite atacă separatiștii susținuți de Emiratele Arabe Unite în sudul Yemenului # Veridica.ro
Liderii separatiști susțin că aviația militară au atacat vineri mai multe poziții din sudul Yemenului în contextul în care o operațiune condusă de Arabia Saudită încearcă să preia controlul asupra taberelor Consiliului de Tranziție Sudic (STC) din guvernoratul Haramout, la granița cu Arabia Saudită.
16:10
Ambasada României la Berna acordă asistență consulară familiei.
16:00
Președintele american Donald Trump a amenințat vineri că va veni în ajutorul protestatarilor din Iran dacă forțele de securitate vor trage asupra lor, după câteva zile de tulburări care s-au soldat cu mai mulți morți și au reprezentat cea mai mare amenințare internă la adresa autorităților iraniene din ultimii ani.
15:40
Anchetatorii au început vineri sarcina dificilă de a identifica corpurile arse ale unui incendiu care a cuprins un bar aglomerat și a ucis aproximativ 40 de persoane la o petrecere de Revelion în stațiunea de schi Crans-Montana, din Elveția.
În unele cazuri, sursele narațiunilor false au fost românești, însă de cele mai multe ori a fost vorba de preluarea și/sau adaptarea la specificul local a unor narațiuni care au ca sursă actori externi, în special Rusia, anumite curente politice din Occident (zona de alt-right, stânga radicală) sau cercurile conspiraționiste.
12:50
Semnalul „are caracter preventiv și vizează posibilitate căderii unor obiecte din spațiul aerian”.
12:40
Este a treia misiune umanitară a MApN în trei zile.
Producătorul francez a livrat mai puțin de o treime din garniturile feroviare contractate.
Rusia a acuzat public Ucraina că ar fi lansat 91 de drone spre o reședință a preşedintelui rus din regiunea Novgorod.
12:00
Până în prezent, nu au fost recepționate solicitări de asistență consulară din partea cetăţenilor români.
11:50
MApN a ridicat două aeronave F-16 pentru monitorizarea spaţiului aerian naţional.
10:10
Principalele majorări vizează preţurile la carburanți şi produse din alcool şi tutun, şi impozitele pe proprietăţi imobiliare şi autoturisme.
08:40
Procedura de declarare a taxei va fi stabilită până la jumătatea acestei luni.
08:00
Ţara noastră va aloca 50 de milioane de euro pentru sprijinirea apărării Ucrainei.
07:20
Indicele ROBOR a rămas la acelaşi nivel - 6,14 procente.
06:00
Preşedintele Nicuşor Dan şi premierul Ilie Bolojan au vorbit despre nevoia de încredere a românilor.
31 decembrie 2025
20:40
Jurnalul lui Tetelu la final de 2025
O lectură a presei pro-Kremlin ne arată că ritmul de melc al armatei ruse în Ucraina e o ofensivă zdrobitoare, „adevărul” rus a fost îmbrățișat de Europa odată cu un spectacol de la Milano, iar orașele europene vor fi transformate în deșerturi nucleare.
12:20
Reglementarea pașnică a conflictului din Ucraina este posibilă doar prin atingerea obiectivelor invaziei ruse, potrivit presei pro-Kremlin, care-l citează pe purtătorul de cuvânt al lui Putin.
30 decembrie 2025
13:00
De la sabotaje la rețele de spionaj: Rusia a intensificat războiul hibrid împotriva Poloniei # Veridica.ro
În 2025, Polonia s-a trezit în prima linie a unui război din umbră, purtat cu drone, explozibili plantați de-a lungul căilor ferate sau ascunși în colete transformate în bombe, funcționari corupți și persoane recrutate de serviciile secrete ruse.
11:30
Cele mai mari proteste din Iran din ultimii trei ani au izbucnit luni, după ce moneda țării a atins un minim istoric față de dolarul american, iar șeful Băncii Centrale a demisionat.
11:10
Rusia a promis că va lua măsuri împotriva Ucrainei după ce aceasta a anunțat că aproape 100 de drone au vizat una dintre reședințele președintelui Vladimir Putin, ceea ce probabil a afectat eforturile președintelui Donald Trump de a pune capăt războiului de aproape patru ani.
11:00
Trump lansează avertismente Iranului și Hamasului după întâlnirea cu Netanyahu din Florida # Veridica.ro
Președintele Donald Trump a emis noi avertismente împotriva Iranului și Hamas după o întâlnire cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, luni, în Florida, pentru a încerca să promoveze acordul de încetare a focului mediat de Trump în Gaza .
07:30
Dick Schoof va avea o întrevedere cu Ilie Bolojan, alături de care va vizita Baza Aeriană de la Câmpia Turzii.
07:20
În termeni nominali, acesta a fost de aproape 122 de miliarde de lei.
29 decembrie 2025
09:30
Poliția italiană a arestat nouă persoane și a confiscat 8 milioane de euro într-o anchetă privind finanțarea Hamas.
09:20
China organizează exerciții militare în jurul Taiwanului ca avertisment pentru „forțele separatiste” # Veridica.ro
Armata, marina, forțele aeriene și forțele de rachete au fost trimise pentru exerciții, care includ exerciții cu foc real, a declarat armata chineză.
09:10
Ieri, ședința a fost suspendată din lipsă de cvorum, după ce o parte dintre judecători au părăsit sala.
09:00
Donald Trump a declarat că un acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina este „mai aproape ca niciodată”, dar a recunoscut că problemele „spinoase” privind viitorul regiunii Donbas din est nu au fost încă rezolvate, după o întâlnire de două ore de duminică cu Volodimir Zelenski în Florida.
28 decembrie 2025
21:00
Întâlnirea are loc la reședința liderului de la Casa Albă din Florida unde Volodimir Zelenski a spus că echipele ambelor părți au lucrat la un plan în 20 de puncte.
27 decembrie 2025
12:40
O criză politică prelungită ameninţă economia kosovară slăbită deja.
11:50
Conducerea Centrului Kennedy cere despăgubiri pentru anularea în semn de protest a concertului de Crăciun # Veridica.ro
Concertul tradiţional de jazz a fost anulat după ce noua conducere a adăugat instituţiei numele lui Trump.
09:40
Thailanda și Cambodgia au convenit sâmbătă să oprească săptămânile de ciocniri aprige la frontieră, cele mai dure lupte din ultimii ani între țările din Asia de Sud-Est, care au inclus ieșiri cu avioane de vânătoare, schimburi de focuri de rachete și baraje de artilerie.
09:00
Preşedintele ucrainean spune că planul de pace este 90% gata
26 decembrie 2025
11:10
Volodimir Zelenski nu poate opri războiul deoarece este șantajat de naziștii din Ucraina și de Occidentul care sabotează pacea propusă de Moscova, potrivit presei pro-Kremlin.
10:40
În noaptea de 25 spre 26 decembrie, la ora 1.05, două aeronave de lupta F-16 din Baza 86 Aeriană de la Fetești au fost ridicate în aer pentru a monitoriza situația aeriană în zona de frontieră cu Ucraina, în nordul județului Tulcea.
10:30
Un fost consilier spune că Netanyahu l-a însărcinat cu elaborarea unui plan pentru a evita responsabilitatea pentru atacul din 7 octombrie.
10:20
Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina a fost de acord să se întâlnească în viitorul apropiat cu președintele SUA, Donald Trump.
10:00
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a inspectat șantierul unde se construiește un submarin cu propulsie nucleară.
09:50
Președintele Donald Trump a declarat că SUA au lansat un „atac puternic și mortal” împotriva grupării Stat Islamic în nord-vestul Nigeriei.
08:50
Internetul Rusiei se transformă, dintr-o infrastructură care a deservit cândva societatea, statul și mediul de afaceri, într-un instrument de control.
08:20
Moldova și România/UE au provocat blocada energetică a Transnistriei, iar cucerirea Odesei de către ruși va rezolva problema regiunii separatiste, potrivit unei noi narațiuni promovate de propaganda rusă.
25 decembrie 2025
22:50
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut o conversație „foarte bună” cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și cu ginerele președintelui Donald Trump, Jared Kushner, în ziua de Crăciun, în timp ce negocierile privind termenii unui posibil acord de pace continuau.
22:40
O instanță din Rusia a condamnat joi un activist pro-război și critic al lui Vladimir Putin pentru justificarea terorismului și l-a condamnat la șase ani de închisoare.
22:30
Mesajul de Crăciun al Regelui a invocat spiritul războiului, îndemnând comunitățile să se unească într-o lume din ce în ce mai divizată și îndemnând oamenii să „își cunoască vecinii”.
22:20
Papa Leon a îndemnat Ucraina și Rusia să găsească „curajul” de a purta discuții directe pentru a pune capăt războiului, în timpul primelor sale declarații de Crăciun adresate mulțimilor din Piața Sfântul Petru.
