VIDEO Drumul din România unde accesul e permis doar autovehiculelor 4X4 sau echipate cu lanțuri

Cotaţia aluminiului a trecut vineri peste pragul de 3.000 de dolari pe tonă, pentru prima dată în ultimii trei ani, din cauza temerilor referitoare la diminuarea ofertei, precum şi a pariurilor pe termen lung privind evoluţia cererii, aluminiul alăturându-se altfel altor metale de bază ce au înregistrat recent creşteri importate, transmite Bloomberg.