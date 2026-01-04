”Imagini cu care va trebui să trăiesc”. Relatarea sfâşietoare a biatlonistului Johan-Olav Botn, care l-a găsit mort pe coechipierul Sivert Bakken
Primasport.ro, 4 ianuarie 2026 15:10
Acum 30 minute
15:10
15:10
După Edjouma, FCSB renunţă la încă un jucător! Va continua în Superligă
Acum o oră
15:00
UBT Cluj şi Partizan Belgrad, calificate în Top 8-ul Ligii Adriatice
14:40
Petrolul a pus ochii pe doi jucători de la Rapid! Despre cine este vorba
Acum 2 ore
14:20
La 18 ani, englezul Luke Litter şi-a păstrat titlul de campion mondial la darts
14:20
CFR Cluj l-a prezentat oficial pe înlocuitorul lui Louis Munteanu
14:10
După Emerllahu, Munteanu şi Korenica, CFR Cluj mai vinde un jucător de bază!
13:40
Amical de gală pentru FCSB în cantonamentul din Turcia
13:40
Jaqueline Cristian a fost eliminată în primul tur la WTA Brisbane
13:40
Situaţie foarte tensionată la Valencia! Jucătorii au fost huiduiţi de suporteri, iar un geam al autocarului a fost spart # Primasport.ro
Situaţie foarte tensionată la Valencia! Jucătorii au fost huiduiţi de suporteri, iar un geam al autocarului a fost spart
Acum 4 ore
13:10
Rapid a pus ochii şi pe un fundaş stânga din Superligă! E văzut ca înlocuitorul perfect pentru Borza # Primasport.ro
Rapid a pus ochii şi pe un fundaş stânga din Superligă! E văzut ca înlocuitorul perfect pentru Borza
12:10
Prima reacţie a lui Dan Petrescu după ce s-a scris că ar suferi de cancer!
11:50
Sheriff Tiraspol a pus ochii pe doi jucători din România!
11:40
Acum 6 ore
11:20
Încă două echipe de top au intrat în cursa pentru semnătura lui Drăguşin!
10:50
Rapid a pus ochii pe un jucător şi au făcut deja prima ofertă!
10:00
S-a decis viitorul lui Vlad Chiricheş la FCSB! Ce se întâmplă cu fundaşul | EXCLUSIV # Primasport.ro
S-a decis viitorul lui Vlad Chiricheş la FCSB! Ce se întâmplă cu fundaşul | EXCLUSIV
09:40
Probleme pentru Gâlcă? Ofertă de 3 milioane de euro pentru un titular al Rapidului
Acum 8 ore
09:20
Sorana Cîrstea, succes categoric la Brisbane, în faţa unei jucătoare foarte experimentate # Primasport.ro
Sorana Cîrstea, succes categoric la Brisbane, în faţa unei jucătoare foarte experimentate
09:10
Mali rezistă cu un om în minus şi o bate pe Tunisia la penalty-uri, în optimile Cupei Africii # Primasport.ro
Mali rezistă cu un om în minus şi o bate pe Tunisia la penalty-uri, în optimile Cupei Africii
Acum 24 ore
00:10
VIDEO | Espanyol - FC Barcelona 0-2. Derby-ul Cataluniei a fost decis în ultimele minute # Primasport.ro
VIDEO | Espanyol - FC Barcelona 0-2. Derby-ul Cataluniei a fost decis în ultimele minute
00:00
VIDEO | Atalanta - AS Roma 1-0. Elevul Palladino îl învinge pe profesorul Gasperini
3 ianuarie 2026
23:20
Fotbalistul Tahirys Dos Santos s-a întors să-şi salveze iubita din incediul de la Crans-Montana. ”Este şi un erou” # Primasport.ro
Fotbalistul Tahirys Dos Santos s-a întors să-şi salveze iubita din incediul de la Crans-Montana. ”Este şi un erou”
23:00
Marinos Tzionis poate pleca de la UTA! Cipriotul e dorit de o formaţie ce luptă la titlul în Superliga # Primasport.ro
Marinos Tzionis poate pleca de la UTA! Cipriotul e dorit de o formaţie ce luptă la titlul în Superliga
22:50
După accidentul din Nigeria, Anthony Joshua s-a întors în Marea Britanie
22:50
22:30
UBT Cluj începe anul cu un succes clar în ABA League
22:10
VIDEO EXCLUSIV | MM Stoica pare că s-a supărat pe Tavi Popescu. ”E pe cont propriu. Treaba lui!” # Primasport.ro
VIDEO EXCLUSIV | MM Stoica pare că s-a supărat pe Tavi Popescu. ”E pe cont propriu. Treaba lui!”
22:10
VIDEO EXCLUSIV | ”E foarte, foarte bine". Noul transfer de la FCSB, gata să joace!
22:00
Villarreal o bate pe Elche şi urcă pe podium în La Liga
22:00
Arsenal s-a impus la Bournemouth şi a legat 5 victorii consecutive
22:00
21:50
Rapid vrea să îl cedeze împrumut ”la pachet” pe Rareş Pop altui club din Superliga
21:40
21:20
VIDEO | Juventus - Lecce 1-1. Meci de tristă amintire pentru torinezi
21:10
Caio pleacă de la FC Argeş! Dani Coman a anunţat de unde a venit o ofertă avantajoasă din punct de vedere financiar # Primasport.ro
Caio pleacă de la FC Argeş! Dani Coman a anunţat de unde a venit o ofertă avantajoasă din punct de vedere financiar
20:40
Raul Rotund se desparte prematur de Unirea Slobozia! Ar putea ajunge la un club ce atacă promovarea în Superliga # Primasport.ro
Raul Rotund se desparte prematur de Unirea Slobozia! Ar putea ajunge la un club ce atacă promovarea în Superliga
20:20
Senegal şi-a respectat statutul de favorită cu Sudan şi s-a calificat în sferturile Cupei Africii # Primasport.ro
Senegal şi-a respectat statutul de favorită cu Sudan şi s-a calificat în sferturile Cupei Africii
20:10
Wolverhampton a avut nevoie de 20 de etape pentru a bifa primul succes stagional
20:00
CFR Cluj mai vinde un jucător şi încasează o sumă considerabilă
19:50
18:40
Rapid i-a setat preţul lui Antoine Baroan. Suma nu e tocmai accesibilă pentru cluburile din Superliga # Primasport.ro
Rapid i-a setat preţul lui Antoine Baroan. Suma nu e tocmai accesibilă pentru cluburile din Superliga
18:30
John Herdman îi succede pe Patrick Kluivert la conducerea echipei naţionale a Indoneziei # Primasport.ro
John Herdman îi succede pe Patrick Kluivert la conducerea echipei naţionale a Indoneziei
18:30
VIDEO | Genoa - Pisa 1-1. Marius Marin a intrat în repriza secundă. Nicolae Stanciu, rezervă neutilizată # Primasport.ro
VIDEO | Genoa - Pisa 1-1. Marius Marin a intrat în repriza secundă. Nicolae Stanciu, rezervă neutilizată
18:00
OUT de la Csikszereda! Robert Ilyes renunţă la mai mulţi jucători
18:00
Carlo Casap, pe punctul să revină în fotbalul românesc şi să semneze cu un club de tradiţie # Primasport.ro
Carlo Casap, pe punctul să revină în fotbalul românesc şi să semneze cu un club de tradiţie
17:40
Anthony Joshua a scăpat cu viaţă din accidentul din Nigeria, deoarece şoferul i-a cerut să se mute din scaunul din faţă al maşinii # Primasport.ro
Anthony Joshua a scăpat cu viaţă din accidentul din Nigeria, deoarece şoferul i-a cerut să se mute din scaunul din faţă al maşinii
17:40
Elveţianca Camille Rast a bifat prima victorie la slalom uriaş, în cadrul Cupei Mondiale de Schi Alpin # Primasport.ro
Elveţianca Camille Rast a bifat prima victorie la slalom uriaş, în cadrul Cupei Mondiale de Schi Alpin
17:30
Matteo Duţu de la AC Milan, dorit sub formă de împrumut de un club cu pretenţii din Superliga # Primasport.ro
Matteo Duţu de la AC Milan, dorit sub formă de împrumut de un club cu pretenţii din Superliga
17:20
Început de an cu probleme la un club din Liga 2. Conducerea a propus jucătorilor reducerea salariilor cu 25% # Primasport.ro
Început de an cu probleme la un club din Liga 2. Conducerea a propus jucătorilor reducerea salariilor cu 25%
