Cum a fost trecerea Bulgariei la zona euro? Cum a evoluat economia Bulgariei în ultimii 10 ani? Ce schimbări va aduce euro? Urmăriţi ZF Live luni, 5 ianuarie, ora 12.40, o discuţie cu Nevena Krasteva, editor in chief SeeNews, platforma de ştiri de business regională cu sediul la Sofia, Bulgaria şi Velin Ganev, CEO Danubius, firma bulgară de aparate de marcat pentru retail
Ziarul Financiar, 4 ianuarie 2026 19:15
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, anunţă un nou calendar diplomatic şi vorbeşte despre „o nouă şansă de a încheia războiul” # Ziarul Financiar
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, spune că discuţiile recente cu aliaţii occidentali deschid o nouă etapă diplomatică şi oferă o şansă reală pentru încheierea războiului, în contextul unor întâlniri programate la nivel militar şi politic în ianuarie.
Americanii au executat cea mai spectaculoasă operaţiune militară de la Al Doilea Război Mondial, capturarea preşedintelui Venezuelei chiar din Caracas. Donald Trump şi şeful Statului Major al SUA povestesc în direct cum s-a desfăşurat această operaţiune: Nimeni din lume nu poate executa ce am făcut noi # Ziarul Financiar
