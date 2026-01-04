Cum a fost trecerea Bulgariei la zona euro? Cum a evoluat economia Bulgariei în ultimii 10 ani? Ce schimbări va aduce euro? Urmăriţi ZF Live luni, 5 ianuarie, ora 12.40, o discuţie cu Nevena Krasteva, editor in chief SeeNews, platforma de ştiri de business regională cu sediul la Sofia, Bulgaria şi Velin Ganev, CEO Danubius, firma bulgară de aparate de marcat pentru retail

