Ziarul Financiar, 6 ianuarie 2026 17:45
Între presiune şi adaptare. Cum a supravieţuit Canada tarifelor lui Trump
Statul anunţă că e din nou gata să încaseze online taxele şi impozitele majorate pentru 2026: Platforma ghişeul.ro este funcţională. De la începutul anului s-au încasat deja 88 mil. lei prin platformă # Ziarul Financiar
Platforma Ghiseul.ro funcţionează din nou la cote normale după ce Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) a finalizat intervenţiile tehnice necesare şi a contracarat tentative de atacuri cibernetice, a anunţat instituţia .
Gigantul din consultanţă Accenture cumpără start-up-ul britanic de inteligenţă artificială Faculty # Ziarul Financiar
Gigantul din industria de consultanţă Accenture a anunţat luni achiziţionarea start-up-ului britanic Faculty, specialist în servicii şi produse de inteligenţă artificială, pentru o sumă nedivulgată. Tranzacţia urmează să fie finalizată după obţinerea aprobărilor de reglementare.
Previziuni 2026. Farma şi sănătate. Cum va arăta anul 2026 pentru sectorul farma şi al sănătăţii? Vor putea restabili investiţiile traseul pacienţilor în sistemul medical? # Ziarul Financiar
Chiar dacă sănătatea nu poate fi amânată, aşa cum este crezul investitorilor din acest domeniu, sunt zone care au început încă din 2025 să dea semne de precauţie, alimentate de situaţia economică incertă.
Previziuni 2026. Educaţie. Şcoala românească rămâne un sistem care gestionează crizele fără să le rezolve, un sistem prins între subfinanţare cronică, declin demografic şi soluţii de avarie devenite permanente # Ziarul Financiar
Anul 2026 arată un sistem de învăţământ prins într-o rutină de crize gestionate, dar nerezolvate. După un 2025 marcat de tăieri bugetare pentru „optimizare“ fiscală şi de demisia ministrului Daniel David, educaţia românească se află într-o zonă de incertitudine prelungită. Dascălii resimt schimbările organizatorice ca fiind improvizaţii permanente, elevii suportă efectele reducerii burselor şi ale cursurilor în mai multe schimburi, iar părinţii rămân într-o stare de aşteptare continuă, neştiind ce va aduce un nou an şcolar.
Previziuni 2026. Retail. Revine apetitul de consum? Continuă marii retaileri să deschidă magazine? Se dă lupta pentru client în oferte sau în mărci private? Care sunt principalele teme de discuţie în comerţul alimentar în 2026? # Ziarul Financiar
Revenirea apetitului de consum este dorinţa cea mai mare a executivilor din comerţul alimentar local, care, de mai bine de doi ani de zile, vorbesc despre o prudenţă la cumpărături a românilor, prudenţă venită atât pe fondul unei inflaţii care nu se mai „îmblânzeşte“, cât şi pe fondul unei incertitudini care planează în aer deja de mai multă vreme.
Previziuni 2026. Piaţa asigurărilor. Asigurătorii încep să iasă din zona de confort şi să „spargă“ miturile. Reuşim şi noi să ne apropiem mai mult de nivelul altor state europene? # Ziarul Financiar
În anul 2026 este de dorit să vedem menţinerea RCA-ului într-o zonă controlată, fără ca acest segment să mai provoace tensiuni, în special prin alte posibile falimente. Piaţa RCA a ajuns într-o zonă confortabilă, cu o marjă de profit, chiar dacă relativ mică.
Guvernul a spus tot anul că restructurează administraţia locală dar a terminat dublând taxele pe apartamente şi maşini ca să aibă primarii precum dl. Negoiţă de la Sectorul 3 să arunce şi mai mulţi bani pe borduri şi trotuare fără noimă. Unde vor merge de fapt cele 2 miliarde de euro venituri în plus? # Ziarul Financiar
50 de previziuni pentru 2026 pentru macroeconomie, bursă, energie, real estate, piaţa auto sau IT&C. Cât va fi creşterea economică, cu cât vor creşte salariile, va mai creşte preţul la apartamente, ce producţie agricolă vom avea? # Ziarul Financiar
Firea omului este să idolatrizeze trecutul. Niciodată binele de azi nu va fi mai bun ca binele de ieri. Dar oamenii, firea lor, compară vremurile. Schimbarea anilor nu este decât o relicvă a istoriei.
Artur Kulinski, Google Cloud: „AI a democratizat criminalitatea cibernetică. Vedem malware adaptiv şi phishing perfect formulat din punct de vedere gramatical în limba română. Organizaţiile trebuie să folosească AI pentru a lupta împotriva AI“ # Ziarul Financiar
Peisajul securităţii cibernetice trece printr-o transformare fundamentală sub influenţa inteligenţei artificiale, care a „democratizat“ accesul la instrumente sofisticate de atac, permiţând infractorilor să creeze campanii de inginerie socială greu de detectat şi malware care se modifică singur în timp real.
Previziuni 2026. Piata bancară. Dobânzile şi ratele bancare vor scădea în 2026, creditarea se poate revigora, iar consolidarea, restructurarea şi digitalizarea în banking vor continua. 2026 poate aduce şi o creştere a creditelor neperformante, odată cu înmulţirea insolvenţelor şi a disponibilizărilor # Ziarul Financiar
BNR este de aşteptat să taie gradual dobânda-cheie, de la nivelul de 6,5% cât a fost dobânda pe parcursul întregului an 2025, însă întrebarea este cât vor fi reducerile cumulate şi când va începe ajustarea. Diminuarea ratei-cheie din tot anul 2026 ar putea să cumuleze în jur de 1 punct procentual, existând şi prognoze cu reduceri mai consistente, dar şi mai temperate, după cum indică unii analişti.
Dacă ar avea o discuţie de doar cinci minute cu un CEO din România, Artur Kulinski ar recomanda trei măsuri imediate pentru asigurarea securităţii cibernetice în noul mediu ostil alimentat de AI:
Previziuni 2026. Agricultură. Cum va fi acest an pentru agrobusiness. Se estimează o recoltă de cereale mai mare, dar obţinută cu îngrăşăminte mai scumpe. Fermierii rămân nemulţumiţi de subvenţii şi de acordul comercial Mercosur # Ziarul Financiar
Recolta de cereale şi oleaginoase, începând din vara anului 2026, promite să umple silozurile fermierilor, fiind estimată la circa 29 de milioane de tone, un nivel apropiat de recordul din anul agricol 2021, când producţia a depăşit 30 de milioane de tone.
Marea Britanie obligă utilizatorii de criptomonede să raporteze tranzacţiile către autorităţile fiscale. HMRC estimează încasări de minimum 300 de milioane de lire în următorii cinci ani # Ziarul Financiar
Utilizatorii de criptomonede din Marea Britanie sunt obligaţi din 1 ianuarie să partajeze detaliile conturilor lor cu autorităţile fiscale sau să facă faţă penalităţilor, într-o schimbare menită să asigure plata tuturor taxelor datorate pe tranzacţiile cu active digitale, conform BBC.
Bursă. Toţi investitorii se întreabă cum va merge Bursa în 2026, după un an magnific. Ce vor face Transgaz, Electrica şi Romgaz, câştigătorii de anul trecut? # Ziarul Financiar
După un 2025 excepţional, unul dintre cei mai buni ani din istoria Bursei de Valori Bucureşti, indicele de referinţă BET a urcat cu 45%, iar acţiunile companiilor de utilităţi au dominat clar podiumul performanţelor: Transgaz (TGN) s-a remarcat cu o creştere de peste 180%, în timp ce Electrica (EL) şi Transelectrica (TEL) au înregistrat evoluţii remarcabile, de circa 100%, în timp ce producătorul de gaze Romgaz (SNG) a reuşit, de asemenea, să dubleze banii investitorilor, iar Premier Energy (PE) a urcat cu 50%.
Previziuni 2026. Piaţa muncii. Anul 2026 va fi un test de anduranţă pentru piaţa muncii. Nu este un an al salturilor, ci al paşilor calculaţi, cu mai puţine angajări, salarii sub presiune şi o competiţie mai dură pentru joburile bune # Ziarul Financiar
Privită în ansamblu, piaţa muncii din 2026 nu mai este un teren al creşterii rapide precum în anii precedenţi, ci unul al deciziilor calculate. Imaginea de ansamblu ce a început să se contureze spre finalul anului trecut arată salarii reale în scădere, recrutări mai rare, cerinţe mai ridicate şi un accent tot mai puternic pe productivitate şi competenţe. Anul acesta va fi unul al realismului economic, în care câştigători vor fi cei care înţeleg rapid noile reguli.
Statul american California a lansat un instrument gratuit pentru ştergerea datelor personale de la peste 500 de brokeri. Utilizatorii pot depune o singură cerere pentru toate companiile # Ziarul Financiar
California a lansat un instrument gratuit care le permite utilizatorilor să ceară ştergerea datelor personale de la peste 500 de brokeri de date printr-o singură cerere, eliminând necesitatea de a contacta manual fiecare companie în parte.
Previziuni 2026. Energie. Anul 2026 în energie sau ce urmează după un 2025 record pentru investiţiile în sectorul energetic # Ziarul Financiar
Tranzacţii, liberalizare, dar mai ales investiţii în producţie de energie. Acestea au fost evenimentele care au ţinut capul de afiş în sectorul energetic în 2025. Ce urmează în 2026?
Previziuni 2026. Bursă. Bursa după un an istoric: ce şanse sunt ca performanţa din 2025 să se repete în 2026? De ce va depinde? Va fi operaţionalizată CCP? Apar noi listări? Ştim însă că Fidelis va continua, noi investitori vor apărea, cererea va fi susţinută # Ziarul Financiar
După un 2025 excepţional, cu maxime istorice, randamente rare şi o capitalizare totală care a depăşit 500 mld. lei, Bursa de Valori Bucureşti intră în 2026 cu aşteptări ridicate, dar şi cu semne de întrebare.
Previziuni ZF 2026. Auto. Reducerea IMCA la jumătate aduce o gură de oxigen industriei auto în 2026, dar incertitudinea fiscală şi costurile energetice ridicate continuă să afecteze competitivitatea producătorilor din România # Ziarul Financiar
Guvernul a adoptat pe 23 decembrie 2025, ordonanţa „trenuleţ“, care include, printre altele, reducerea impozitului minim pe cifra de afaceri de la 1% la 0,5% pentru anul 2026, urmată de eliminarea completă a acestei taxe din 2027.
După 10 ani: Noul termen pentru finalizarea centralei Romgaz de la Iernut este sfârşitul acestui an # Ziarul Financiar
Centrala de la Iernut, investiţie de 269 de milioane de euro pentru a ridica 430 MW de capacitate, trebuie să fie finalizată până pe 31 decembrie 2026, arată un document publicat ieri de Romgaz la BVB.
Aripa estică în expansiune a zonei euro vânează cu tot mai multă ardoare un loc la vârful BCE # Ziarul Financiar
Europa de Est îşi mobilizează cele mai mari eforturi de până acum pentru a obţine un loc la cârma Băncii Centrale Europene, scrie Bloomberg.
