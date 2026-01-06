Haos în Olanda din cauza vremii extreme. Aproape jumătate dintre zborurile de pe aeroportul Schiphol, cel mai mare din ţară, sunt anulate

10:30

După un 2025 excepţional, unul dintre cei mai buni ani din istoria Bursei de Valori Bucureşti, indicele de referinţă BET a urcat cu 45%, iar acţiu­nile companiilor de utilităţi au dominat clar podiumul performanţelor: Transgaz (TGN) s-a remarcat cu o creştere de peste 180%, în timp ce Electrica (EL) şi Transelectrica (TEL) au înre­gistrat evoluţii remarcabile, de circa 100%, în timp ce producătorul de gaze Romgaz (SNG) a reuşit, de asemenea, să dubleze banii inves­tito­rilor, iar Premier Energy (PE) a urcat cu 50%.