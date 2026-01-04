Producătorul de ambalaje Inatech vrea să se extindă accelerat în 2026 în Europa de Est

08:50

Coreea de Nord a lansat duminică spre Marea Japoniei (numită Marea de Est în ambele Corei) cel puţin două proiectile neidentificate, care au zburat aproximativ 900 de kilometri fără a provoca pagube, potrivit autorităţilor din Seul şi Tokyo, în aceeaşi zi în care preşedintele sud-coreean Lee Jae-myung urmează să se deplaseze în China pentru o vizită de stat, transmite EFE.