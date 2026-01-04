Capturarea lui Maduro redesenează riscurile globale: investitorii se uită la petrol, dar Bursa de la Bucureşti va rămâne cel mai probabil într-o zonă de reacţii limitate. Investitorii aşteaptă clarificări externe înainte de repoziţionări semnificative

Capturarea lui Maduro redesenează riscurile globale: investitorii se uită la petrol, dar Bursa de la Bucureşti va rămâne cel mai probabil într-o zonă de reacţii limitate. Investitorii aşteaptă clarificări externe înainte de repoziţionări semnificative

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar