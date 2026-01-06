Orban: Ucraina prezintă o nouă factură, de data aceasta în valoare de 800 de miliarde de dolari
Financial Intelligence, 6 ianuarie 2026 15:50
Acum 30 minute
15:50
15:50
Doar Groenlanda şi Danemarca îşi pot decide viitorul, afirmă lideri europeni într-o declaraţie comună # Financial Intelligence
Guvernele Spaniei, Franţei, Germaniei, Italiei, Regatului Unit, Poloniei şi Danemarcei au apărat marţi suveranitatea Groenlandei împotriva pretenţiilor SUA,
15:50
Suveranitatea economică a Europei este “ameninţată” fără un euro digital, avertizează guvernatorul Băncii Franţei # Financial Intelligence
Suveranitatea economică pe care moneda euro o garantează Europei ar putea fi "ameninţată" dacă Europa nu adoptă un
15:50
China acuză SUA că acordă prioritate legilor interne în detrimentul dreptului internaţional în privinţa Venezuelei # Financial Intelligence
China a acuzat marţi Statele Unite că acordă prioritate legilor interne în detrimentul dreptului internaţional în cazul Venezuelei,
Acum 2 ore
15:10
UE salută acordul OECD privind impozitul minim global și promite aplicare coerentă în UE # Financial Intelligence
Comisia Europeană a salutat acordul OECD privind simplificarea regulilor impozitului minim global, considerându-l un pas cheie pentru stabilitatea
15:00
Barul elvețian care a ars de Revelion nu a fost inspectat, în ultimii cinci ani (primar) # Financial Intelligence
Nicolas Féraud spune că nu știe de ce barul din Crans-Montana nu a fost inspectat anual, așa cum
14:30
Dosarul de autorizare a Contrapărții Centrale, instituție necesară pentru a putea lansa derivate la BVB, a fost depus pe 31 decembrie # Financial Intelligence
*Echipă nouă de administratori; Alexandru Dobrev a preluat funcţia de director de management al riscului la CCP Dosarul
Acum 4 ore
12:50
Venezuela în schimbul Ucrainei. Kremlinul speră la o înțelegere cu Trump după răsturnarea lui Maduro (Moscow Times) # Financial Intelligence
Moscova speră să profite de operațiunea americană din Venezuela, care a demonstrat disponibilitatea administrației Donald Trump de a
12:40
Un atac al SUA asupra Groenlandei ar însemna sfârșitul NATO, afirmă premierul danez # Financial Intelligence
Un atac al Statelor Unite asupra unui aliat NATO ar însemna sfârșitul atât al alianței militare, cât și
12:20
Trump anunţă că Rubio, Hegseth şi Stephen Miller vor coordona tranziţia în Venezuela # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a declarat luni că secretarul de stat, Marco Rubio, secretarul apărării, Pete Hegseth, şi
12:20
DEER: 32 localități/comune afectate de condițiile meteo extreme; Recomandăm utilizatorilor canalele alternative puse la dispoziție pentru informații privind starea rețelei de energie (vezi modalitățile de informare) # Financial Intelligence
DEER a anunțat în această dimineață, la ora 8.15: "La această oră, în arealul DEER, sunt 32 localități/comune
Acum 6 ore
11:50
Nimeni nu s-ar lupta cu SUA pentru Groenlanda, afirmă un oficial al Casei Albe # Financial Intelligence
Adjunctul şefului de cabinet al preşedintelui american Donald Trump, Stephen Miller, a descris luni pretenţiile SUA de a
11:50
Mii de susţinători ai lui Maduro au manifestat la Caracas pentru eliberarea acestuia # Financial Intelligence
Mii de susţinători ai preşedintelui venezuelean capturat, Nicolas Maduro, au manifestat luni la Caracas, cerând eliberarea sa, au
11:50
China înăspreşte controalele asupra exporturilor cu dublă utilizare, civilă şi militară, către Japonia (minister) # Financial Intelligence
China a decis să înăsprească controalele asupra exporturilor către Japonia care ar putea fi utilizate atât în scopuri
10:30
Premierul groenlandez îndeamnă la evitarea panicii şi se arată deschis la o relaţie mai strânsă cu SUA # Financial Intelligence
Premierul guvernului autonom al Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a făcut apel luni la calm în ceea ce priveşte interesul
10:20
Cuprul atinge un nivel record de peste 13.000 de dolari, în contextul unei ascensiuni a importurilor în SUA # Financial Intelligence
Cuprul și-a extins creșterea puternică, după ce a depășit pentru prima dată 13.000 de dolari pe tonă, în
Acum 8 ore
09:50
„Coaliția celor dispuși” se reunește la Paris pentru a relansa negocierile de pace în Ucraina # Financial Intelligence
Liderii europeni și americani se vor reuni marți la Paris pentru a face un nou efort de a
09:40
Acțiunile companiilor petroliere americane avansează pe fondul semnalelor date de Trump privind accesul potențial la rezervele Venezuelei # Financial Intelligence
Acțiunile companiilor petroliere americane au închis în creștere luni, pe fondul optimismului investitorilor cu privire la accesul potențial
09:40
Venezuela: Focuri de armă lângă palatul prezidenţial, în timp ce poliţia “vânează” colaboratori ai americanilor; Hegseth: Aproape 200 de agenţi americani au participat la atacul asupra Venezuelei # Financial Intelligence
Focuri de armă intense în apropierea palatului prezidenţial din Caracas au fost raportate la câteva zile după capturarea
09:30
Washingtonul dorește ca Caracasul să oprească livrările de petrol către „adversarii SUA” # Financial Intelligence
Partea americană se așteaptă, de asemenea, ca Rodriguez să faciliteze în cele din urmă alegeri libere și să
09:20
Marea mișcare a lui Michael Burry în contextul situației dintre SUA și Venezuela, pe care investitorul o menține de ani de zile – CNBC # Financial Intelligence
Michael Burry, cunoscut pentru „The Big Short", a declarat că deține Valero Energy din 2020. El consideră că
09:10
Auspiciile sunt bune pentru listări noi la Bursa de Valori București (Horia Braun-Erdei, Erste Asset Management) # Financial Intelligence
Auspiciile sunt bune pentru listări noi la Bursa de Valori București, în 2026, ne-a spus Horia Braun-Erdei, Președinte
09:10
Preşedintele Nicuşor Dan participă la reuniunea “Coaliţiei de Voinţă” de la Paris # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan participă, marţi, la reuniunea şefilor de stat şi de guvern ai "Coaliţiei de Voinţă" (Coalition
09:10
Administrația Trump organizează întâlniri cu companiile petroliere, în legătură cu Venezuela (surse) # Financial Intelligence
Companiile petroliere de top nu au fost consultate inițial, spun directorii Trump vrea ca firmele americane să investească
09:00
Capturarea lui Maduro de către SUA testează limitele eforturilor diplomatice ale Chinei – Reuters # Financial Intelligence
Consiliul de Securitate al ONU dezbate legalitatea capturării lui Maduro de către SUA China condamnă acțiunea SUA în
08:30
Un avocat care l-a reprezentat pe fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, îl va apăra şi pe Maduro # Financial Intelligence
Barry Pollack, un avocat din Washington care l-a reprezentat pe fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, îl va apăra şi
Acum 24 ore
20:30
Dragoș Pîslaru: Ținta noastră pentru 2026 este dublarea maximului istoric de atragere a fondurilor europene. Minim 15 miliarde de euro care să ajungă în investiții cheie # Financial Intelligence
Ținta noastră pentru 2026 este dublarea maximului istoric de atragere a fondurilor europene. Minim 15 miliarde de euro
20:20
Riscul de producere a unor avalanșe în Masivul Bucegi este unul însemnat, ca urmare a căderilor masive de
20:20
Preţurile petrolului şi-au schimbat tendinţa şi sunt în urcare, după intervenţia SUA în Venezuela (EFE) # Financial Intelligence
Preţurile petrolului, care au fost în scădere o bună parte din şedinţa de luni, şi-au schimbat tendinţa şi
20:20
Micii benzinari din Bulgaria au probleme în primele zile ale adoptării monedei euro # Financial Intelligence
Proprietarii de mici benzinării din Bulgaria avertizează că perioada de o lună, în care ar urma să se
20:00
Regulile UE pentru securitatea energiei au funcționat în criză, dar Comisia Europeană admite că nu sunt suficiente pentru viitor # Financial Intelligence
Comisia Europeană a publicat un „fitness check" al legislației privind securitatea aprovizionării cu gaze și electricitate, concluzionând că
20:00
Preşedintele înlăturat de la putere al Venezuelei, Nicolas Maduro, a pledat "nevinovat" luni la acuzaţiile de narcoterorism, la
20:00
Estul Europei ar putea avea un loc în conducerea superioară a BCE (Bloomberg) # Financial Intelligence
Aderarea Bulgariei la zona euro de la 1 ianuarie înseamnă că o treime din cele 21 de state
19:10
Netanyahu spune că “nu va permite” Iranului să-şi reconstruiască programul de rachete balistice # Financial Intelligence
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat luni că nu va permite Iranului să-şi reconstruiască programul de rachete balistice,
19:00
Nicușor Dan a promulgat legea privind plata pensiilor private; Un contribuitor poate obține maxim 30% din cota la pensia privată # Financial Intelligence
Membrul unui fond de plată poate primi maximum 30% din valoarea activului său personal transferat către fondul de
18:30
Beijingul îndeamnă Seulul să facă “alegerile corecte” într-o lume “turbulentă” # Financial Intelligence
Preşedintele chinez Xi Jinping i-a cerut luni omologului său sud-coreean, Lee Jae-myung, aflat în vizită la Beijing, să
18:10
Premierul danez crede că Trump vorbeşte serios că vrea preluarea Groenlandei # Financial Intelligence
Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a declarat luni că, în opinia sa, preşedintele american Donald Trump vorbeşte serios atunci
17:50
Mexic: Respingem categoric intervenţia militară în afacerile interne ale altor state, declară preşedinta Sheinbaum # Financial Intelligence
Preşedinta mexicană, Claudia Sheinbaum a reafirmat luni opoziţia ţării sale faţă de atacul Statelor Unite asupra Venezuelei şi
17:20
Preşedintele Nicuşor Dan: Cheltuielile Administraţiei Prezidenţiale în 2025 – reduse cu 30 de milioane de lei # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat luni că au fost reduse cu 30% cheltuielile Administraţiei Prezidenţiale în 2025, mai
16:40
2026 – anul vacanțelor responsabile, al experiențelor personalizate și al călătoriilor inteligente (IRI Travel) # Financial Intelligence
După un 2025 în care comportamentul de consum turistic s-a maturizat și cererea a crescut semnificativ, anul 2026
16:20
Poliția elvețiană a identificat toate cele 116 persoane rănite în incendiul din Crans Montana, de Revelion # Financial Intelligence
Poliția elvețiană a anunțat luni că a identificat toate persoanele rănite în incendiul care a devastat un bar
Ieri
15:50
Delcy Rodriguez, lidera interimară a Venezuelei, se află pe lista de sancţiuni a UE # Financial Intelligence
Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, căreia preşedintele american Donald Trump i-a încredinţat responsabilitatea pentru noua relaţie bilaterală
14:40
46 speakeri internaționali și peste 180 participanți s-au reunit la ICH2P și IEEES 2025, evenimente organizate de lCMET Craiova și Universitate din Craiova # Financial Intelligence
Conferință Internațională privind Producția de Hidrogen – ICH2P 2025 și Simpozionul Internațional de Exergie, Energie și Mediu –
14:40
Elveţia îngheaţă “cu efect imediat” orice posibile active deţinute de Maduro în această ţară # Financial Intelligence
Guvernul elveţian a ordonat luni îngheţarea imediată a oricăror active aparţinând liderului venezuelean, Nicolas Maduro, capturat sâmbătă de
14:10
ADR: Plăţile prin Ghişeul.ro, sistate în relaţia cu primăriile care nu au definitivat configurarea noilor taxe şi impozite # Financial Intelligence
Unităţile Administrativ Teritoriale (UAT) înrolate în platforma Ghişeul.ro au posibilitatea de a actualiza taxele, impozitele şi de a
14:00
Şeful diplomaţiei germane afirmă că protecţia Groenlandei va fi discutată în cadrul NATO, dacă va fi nevoie # Financial Intelligence
Ministrul de externe german, Johann Wadephul, a declarat luni că Groenlanda aparţine Danemarcei şi că NATO ar putea
14:00
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că intenţionează să-l înlocuiască pe şeful serviciului de securitate al ţării,
13:30
Peste 10 petroliere încărcate, cu sistemele de monitorizare oprite, au părăsit Venezuela, potrivit Tankertrackers.com # Financial Intelligence
Peste zece petroliere încărcate cu ţiţei şi combustibil venezuelean au plecat în ultimele zile din apele ţării în
13:30
Consiliul Concurenţei a autorizat preluarea Honest Food SRL (Piaţa 9) de către mai mulţi oameni de afaceri # Financial Intelligence
Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţia prin care Ovidiu Andrieş, Daniel Imbre, Familia Galea şi Cristian Varodi vor controla
12:20
Oil Terminal a încheiat contracte de 130 milioane de lei cu OMV Petrom şi Oscar Downstream # Financial Intelligence
Societatea Oil Terminal SA a informat luni Bursa de Valori Bucureşti (BVB) cu privire la încheierea a două
