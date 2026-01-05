Micii benzinari din Bulgaria au probleme în primele zile ale adoptării monedei euro

Financial Intelligence, 5 ianuarie 2026 20:20

Proprietarii de mici benzinării din Bulgaria avertizează că perioada de o lună, în care ar urma să se […] The post Micii benzinari din Bulgaria au probleme în primele zile ale adoptării monedei euro appeared first on Financial Intelligence.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Financial Intelligence

Acum 10 minute
20:30
Dragoș Pîslaru: Ținta noastră pentru 2026 este dublarea maximului istoric de atragere a fondurilor europene. Minim 15 miliarde de euro care să ajungă în investiții cheie Financial Intelligence
Ținta noastră pentru 2026 este dublarea maximului istoric de atragere a fondurilor europene. Minim 15 miliarde de euro […] The post Dragoș Pîslaru: Ținta noastră pentru 2026 este dublarea maximului istoric de atragere a fondurilor europene. Minim 15 miliarde de euro care să ajungă în investiții cheie appeared first on Financial Intelligence.
Acum 30 minute
20:20
Prahova: Risc însemnat de avalanșă în Bucegi Financial Intelligence
Riscul de producere a unor avalanșe în Masivul Bucegi este unul însemnat, ca urmare a căderilor masive de […] The post Prahova: Risc însemnat de avalanșă în Bucegi appeared first on Financial Intelligence.
20:20
Preţurile petrolului şi-au schimbat tendinţa şi sunt în urcare, după intervenţia SUA în Venezuela (EFE) Financial Intelligence
Preţurile petrolului, care au fost în scădere o bună parte din şedinţa de luni, şi-au schimbat tendinţa şi […] The post Preţurile petrolului şi-au schimbat tendinţa şi sunt în urcare, după intervenţia SUA în Venezuela (EFE) appeared first on Financial Intelligence.
20:20
Micii benzinari din Bulgaria au probleme în primele zile ale adoptării monedei euro Financial Intelligence
Proprietarii de mici benzinării din Bulgaria avertizează că perioada de o lună, în care ar urma să se […] The post Micii benzinari din Bulgaria au probleme în primele zile ale adoptării monedei euro appeared first on Financial Intelligence.
Acum o oră
20:00
Regulile UE pentru securitatea energiei au funcționat în criză, dar Comisia Europeană admite că nu sunt suficiente pentru viitor Financial Intelligence
Comisia Europeană a publicat un „fitness check” al legislației privind securitatea aprovizionării cu gaze și electricitate, concluzionând că […] The post Regulile UE pentru securitatea energiei au funcționat în criză, dar Comisia Europeană admite că nu sunt suficiente pentru viitor appeared first on Financial Intelligence.
20:00
Nicolas Maduro pledează “nevinovat” la acuzaţiile de narcoterorism Financial Intelligence
Preşedintele înlăturat de la putere al Venezuelei, Nicolas Maduro, a pledat “nevinovat” luni la acuzaţiile de narcoterorism, la […] The post Nicolas Maduro pledează “nevinovat” la acuzaţiile de narcoterorism appeared first on Financial Intelligence.
20:00
Estul Europei ar putea avea un loc în conducerea superioară a BCE (Bloomberg) Financial Intelligence
Aderarea Bulgariei la zona euro de la 1 ianuarie înseamnă că o treime din cele 21 de state […] The post Estul Europei ar putea avea un loc în conducerea superioară a BCE (Bloomberg) appeared first on Financial Intelligence.
Acum 2 ore
19:10
Netanyahu spune că “nu va permite” Iranului să-şi reconstruiască programul de rachete balistice Financial Intelligence
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat luni că nu va permite Iranului să-şi reconstruiască programul de rachete balistice, […] The post Netanyahu spune că “nu va permite” Iranului să-şi reconstruiască programul de rachete balistice appeared first on Financial Intelligence.
19:00
Nicușor Dan a promulgat legea privind plata pensiilor private; Un contribuitor poate obține maxim 30% din cota la pensia privată Financial Intelligence
Membrul unui fond de plată poate primi maximum 30% din valoarea activului său personal transferat către fondul de […] The post Nicușor Dan a promulgat legea privind plata pensiilor private; Un contribuitor poate obține maxim 30% din cota la pensia privată appeared first on Financial Intelligence.
Acum 4 ore
18:30
Beijingul îndeamnă Seulul să facă “alegerile corecte” într-o lume “turbulentă” Financial Intelligence
Preşedintele chinez Xi Jinping i-a cerut luni omologului său sud-coreean, Lee Jae-myung, aflat în vizită la Beijing, să […] The post Beijingul îndeamnă Seulul să facă “alegerile corecte” într-o lume “turbulentă” appeared first on Financial Intelligence.
18:10
Premierul danez crede că Trump vorbeşte serios că vrea preluarea Groenlandei Financial Intelligence
Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a declarat luni că, în opinia sa, preşedintele american Donald Trump vorbeşte serios atunci […] The post Premierul danez crede că Trump vorbeşte serios că vrea preluarea Groenlandei appeared first on Financial Intelligence.
17:50
Mexic: Respingem categoric intervenţia militară în afacerile interne ale altor state, declară preşedinta Sheinbaum Financial Intelligence
Preşedinta mexicană, Claudia Sheinbaum a reafirmat luni opoziţia ţării sale faţă de atacul Statelor Unite asupra Venezuelei şi […] The post Mexic: Respingem categoric intervenţia militară în afacerile interne ale altor state, declară preşedinta Sheinbaum appeared first on Financial Intelligence.
17:20
Preşedintele Nicuşor Dan: Cheltuielile Administraţiei Prezidenţiale în 2025 – reduse cu 30 de milioane de lei Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat luni că au fost reduse cu 30% cheltuielile Administraţiei Prezidenţiale în 2025, mai […] The post Preşedintele Nicuşor Dan: Cheltuielile Administraţiei Prezidenţiale în 2025 – reduse cu 30 de milioane de lei appeared first on Financial Intelligence.
16:40
2026 – anul vacanțelor responsabile, al experiențelor personalizate și al călătoriilor inteligente (IRI Travel) Financial Intelligence
După un 2025 în care comportamentul de consum turistic s-a maturizat și cererea a crescut semnificativ, anul 2026 […] The post 2026 – anul vacanțelor responsabile, al experiențelor personalizate și al călătoriilor inteligente (IRI Travel) appeared first on Financial Intelligence.
Acum 6 ore
16:20
Poliția elvețiană a identificat toate cele 116 persoane rănite în incendiul din Crans Montana, de Revelion Financial Intelligence
Poliția elvețiană a anunțat luni că a identificat toate persoanele rănite în incendiul care a devastat un bar […] The post Poliția elvețiană a identificat toate cele 116 persoane rănite în incendiul din Crans Montana, de Revelion appeared first on Financial Intelligence.
15:50
Delcy Rodriguez, lidera interimară a Venezuelei, se află pe lista de sancţiuni a UE Financial Intelligence
Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, căreia preşedintele american Donald Trump i-a încredinţat responsabilitatea pentru noua relaţie bilaterală […] The post Delcy Rodriguez, lidera interimară a Venezuelei, se află pe lista de sancţiuni a UE appeared first on Financial Intelligence.
14:40
46 speakeri internaționali și peste 180 participanți s-au reunit la ICH2P și IEEES 2025, evenimente organizate de lCMET Craiova și Universitate din Craiova Financial Intelligence
Conferință Internațională privind Producția de Hidrogen – ICH2P 2025 și Simpozionul Internațional de Exergie, Energie și Mediu – […] The post 46 speakeri internaționali și peste 180 participanți s-au reunit la ICH2P și IEEES 2025, evenimente organizate de lCMET Craiova și Universitate din Craiova appeared first on Financial Intelligence.
14:40
Elveţia îngheaţă “cu efect imediat” orice posibile active deţinute de Maduro în această ţară Financial Intelligence
Guvernul elveţian a ordonat luni îngheţarea imediată a oricăror active aparţinând liderului venezuelean, Nicolas Maduro, capturat sâmbătă de […] The post Elveţia îngheaţă “cu efect imediat” orice posibile active deţinute de Maduro în această ţară appeared first on Financial Intelligence.
Acum 8 ore
14:10
ADR: Plăţile prin Ghişeul.ro, sistate în relaţia cu primăriile care nu au definitivat configurarea noilor taxe şi impozite Financial Intelligence
Unităţile Administrativ Teritoriale (UAT) înrolate în platforma Ghişeul.ro au posibilitatea de a actualiza taxele, impozitele şi de a […] The post ADR: Plăţile prin Ghişeul.ro, sistate în relaţia cu primăriile care nu au definitivat configurarea noilor taxe şi impozite appeared first on Financial Intelligence.
14:00
Şeful diplomaţiei germane afirmă că protecţia Groenlandei va fi discutată în cadrul NATO, dacă va fi nevoie Financial Intelligence
Ministrul de externe german, Johann Wadephul, a declarat luni că Groenlanda aparţine Danemarcei şi că NATO ar putea […] The post Şeful diplomaţiei germane afirmă că protecţia Groenlandei va fi discutată în cadrul NATO, dacă va fi nevoie appeared first on Financial Intelligence.
14:00
Volodimir Zelenski anunţă că îl va înlocui pe şeful SBU Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că intenţionează să-l înlocuiască pe şeful serviciului de securitate al ţării, […] The post Volodimir Zelenski anunţă că îl va înlocui pe şeful SBU appeared first on Financial Intelligence.
13:30
Peste 10 petroliere încărcate, cu sistemele de monitorizare oprite, au părăsit Venezuela, potrivit Tankertrackers.com Financial Intelligence
Peste zece petroliere încărcate cu ţiţei şi combustibil venezuelean au plecat în ultimele zile din apele ţării în […] The post Peste 10 petroliere încărcate, cu sistemele de monitorizare oprite, au părăsit Venezuela, potrivit Tankertrackers.com appeared first on Financial Intelligence.
13:30
Consiliul Concurenţei a autorizat preluarea Honest Food SRL (Piaţa 9) de către mai mulţi oameni de afaceri Financial Intelligence
Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţia prin care Ovidiu Andrieş, Daniel Imbre, Familia Galea şi Cristian Varodi vor controla […] The post Consiliul Concurenţei a autorizat preluarea Honest Food SRL (Piaţa 9) de către mai mulţi oameni de afaceri appeared first on Financial Intelligence.
Acum 12 ore
12:20
Oil Terminal a încheiat contracte de 130 milioane de lei cu OMV Petrom şi Oscar Downstream Financial Intelligence
Societatea Oil Terminal SA a informat luni Bursa de Valori Bucureşti (BVB) cu privire la încheierea a două […] The post Oil Terminal a încheiat contracte de 130 milioane de lei cu OMV Petrom şi Oscar Downstream appeared first on Financial Intelligence.
12:20
Trump avertizează că Iranul va fi “lovit foarte tare” dacă vor fi ucişi protestatari Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a avertizat duminică Iranul că va fi “lovit foarte tare” dacă vor mai muri […] The post Trump avertizează că Iranul va fi “lovit foarte tare” dacă vor fi ucişi protestatari appeared first on Financial Intelligence.
11:00
Cât au crescut impozitele pe locuințe de fapt? (Adrian Vascu) Financial Intelligence
Creșterea impozitelor pe locuințe nu este egală pentru toată lumea, notează, într-o postare, Adrian Vascu, Senior Partner Veridio. […] The post Cât au crescut impozitele pe locuințe de fapt? (Adrian Vascu) appeared first on Financial Intelligence.
10:30
Poliția a identificat toate cele 40 de persoane decedate în incendiul dintr-un bar elvețian; Cele mai tinere victime aveau 14 ani Financial Intelligence
Cadavrele celor 40 de victime ale incendiului din barul din stațiunea de schi elvețiană Crans-Montana, în ajunul Anului […] The post Poliția a identificat toate cele 40 de persoane decedate în incendiul dintr-un bar elvețian; Cele mai tinere victime aveau 14 ani appeared first on Financial Intelligence.
10:10
România nu duce lipsă de idei. Ci de curajul de a corecta greșelile/ Progresul real apare doar atunci când acceptăm critica și corectăm la timp ce nu funcționează (Florin Cîțu) Financial Intelligence
Autor: Florin Cîțu, fondator BNW Advisory, fost premier și fost ministru de finanțe România nu duce lipsă de […] The post România nu duce lipsă de idei. Ci de curajul de a corecta greșelile/ Progresul real apare doar atunci când acceptăm critica și corectăm la timp ce nu funcționează (Florin Cîțu) appeared first on Financial Intelligence.
09:40
Brokerii se așteaptă la o evoluție favorabilă a BVB, în 2026, dar probabil cu randamente mai moderate, după fabulosul 2025; “prudența’ pare să fie cuvântul cheie Financial Intelligence
Brokerii se așteaptă la o evoluție favorabilă a Bursei de Valori București (BVB), în 2026, dar probabil cu […] The post Brokerii se așteaptă la o evoluție favorabilă a BVB, în 2026, dar probabil cu randamente mai moderate, după fabulosul 2025; “prudența’ pare să fie cuvântul cheie appeared first on Financial Intelligence.
09:40
Apartamentele de două camere rămân preferate pentru investiții pe piața imobiliară, în 2026 (Gabriel Voicu, Cosmopolis și Evolia) Financial Intelligence
“Industria imobiliară așteaptă transparență, stabilitate și predictibilitate; Dezvoltarea urbană nu poate funcționa în ritmul unei legislații schimbătoare”; ”Cererea […] The post Apartamentele de două camere rămân preferate pentru investiții pe piața imobiliară, în 2026 (Gabriel Voicu, Cosmopolis și Evolia) appeared first on Financial Intelligence.
09:40
Cuba anunţă că 32 de ofiţeri de securitate cubanezi au fost ucişi în atacul american asupra Venezuelei Financial Intelligence
Treizeci şi doi de membri ai forţelor de securitate cubaneze au fost ucişi în timpul atacurilor militare americane […] The post Cuba anunţă că 32 de ofiţeri de securitate cubanezi au fost ucişi în atacul american asupra Venezuelei appeared first on Financial Intelligence.
09:20
Aurul şi argintul s-au scumpit din cauza tensiunilor din Venezuela care sporesc riscurile geopolitice Financial Intelligence
Cotaţiile la aur şi argint au crescut luni, investitorii analizând riscurile geopolitice sporite în urma capturării liderului venezuelean […] The post Aurul şi argintul s-au scumpit din cauza tensiunilor din Venezuela care sporesc riscurile geopolitice appeared first on Financial Intelligence.
09:10
Viitorul României, ASEAN 2026, bona filipineză și megacity-ul Manila (Radu Magdin) Financial Intelligence
Autor: Radu Magdin, CEO al Smartlink Communications și consultant și analist de risc (geo)politic  Trăim începutul secolului asiatic […] The post Viitorul României, ASEAN 2026, bona filipineză și megacity-ul Manila (Radu Magdin) appeared first on Financial Intelligence.
09:10
LUMEA ÎNTRE SPECTACOL ȘI REALITATE (partea a II-a)/ Dublul standard ca limbaj al puterii într-o ordine globală a excepțiilor (Col. (rz.) dr. Cătălin BALOG[1]) Financial Intelligence
REZUMAT. Dublul standard ca limbaj al puterii într-o ordine globală a excepțiilor Ordinea internațională contemporană este marcată nu […] The post LUMEA ÎNTRE SPECTACOL ȘI REALITATE (partea a II-a)/ Dublul standard ca limbaj al puterii într-o ordine globală a excepțiilor (Col. (rz.) dr. Cătălin BALOG[1]) appeared first on Financial Intelligence.
07:50
Cine controlează petrolul Venezuelei în prezent? Ce înseamnă arestarea lui Maduro pentru piețele energetice (CNBC) Financial Intelligence
Arestarea lui Maduro ridică noi incertitudini cu privire la cine controlează petrolul Venezuelei și cum sunt gestionate exporturile. […] The post Cine controlează petrolul Venezuelei în prezent? Ce înseamnă arestarea lui Maduro pentru piețele energetice (CNBC) appeared first on Financial Intelligence.
07:40
Piețele asiatice cresc, acțiunile din domeniul apărării conduc după capturarea lui Maduro din Venezuela de către SUA; Prețurile petrolului au scăzut, semnalând temeri legate de oferta limitată Financial Intelligence
Piețele asiatice au crescut, investitorii reacționând la afirmațiile SUA privind capturarea lui Maduro. Prețurile petrolului au scăzut în […] The post Piețele asiatice cresc, acțiunile din domeniul apărării conduc după capturarea lui Maduro din Venezuela de către SUA; Prețurile petrolului au scăzut, semnalând temeri legate de oferta limitată appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
07:30
„Avem nevoie de Groenlanda” – țările pe care Donald Trump le-a amenințat cu intervenții Financial Intelligence
Donald Trump a amenințat luni de zile cu intervenția de sâmbătă în Venezuela și capturarea lui Nicolas Maduro. […] The post „Avem nevoie de Groenlanda” – țările pe care Donald Trump le-a amenințat cu intervenții appeared first on Financial Intelligence.
07:30
Trump: „Operațiunea Columbia mi se pare o idee bună” Financial Intelligence
SUA ar putea demara operațiuni militare și în alte părți ale Americii de Sud, a sugerat Donald Trump […] The post Trump: „Operațiunea Columbia mi se pare o idee bună” appeared first on Financial Intelligence.
07:30
După capturarea lui Maduro de către SUA, China declară că nu poate accepta ca alte țări să acționeze ca „judecători ai lumii”  Financial Intelligence
Suveranitatea tuturor țărilor trebuie protejată, afirmă ministrul de externe Capturarea lui Maduro este „o lovitură puternică pentru China”, […] The post După capturarea lui Maduro de către SUA, China declară că nu poate accepta ca alte țări să acționeze ca „judecători ai lumii”  appeared first on Financial Intelligence.
07:20
Trump spune că nu crede că #Ucraina a atacat o reşedinţă a lui Putin Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a indicat duminică seară că nu crede afirmaţiile Moscovei conform cărora Ucraina a atacat […] The post Trump spune că nu crede că #Ucraina a atacat o reşedinţă a lui Putin appeared first on Financial Intelligence.
07:20
Coreea de Nord justifică tirul de rachete prin “recenta criză geopolitică” Financial Intelligence
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a supervizat lansarea unor rachete hipersonice, justificată prin “recenta criză geopolitică”, a informat […] The post Coreea de Nord justifică tirul de rachete prin “recenta criză geopolitică” appeared first on Financial Intelligence.
4 ianuarie 2026
23:40
Marco Rubio descrie guvernul Cubei drept ‘o problemă uriașă’, la o zi după operațiunea americană în Venezuela Financial Intelligence
Secretarul de stat american Marco Rubio a descris duminică guvernul Cubei drept ‘o problemă uriașă’, la o zi […] The post Marco Rubio descrie guvernul Cubei drept ‘o problemă uriașă’, la o zi după operațiunea americană în Venezuela appeared first on Financial Intelligence.
23:40
Ministerul Energiei:17.428 de consumatori nu erau alimentaţi cu energie electrică, duminică, la ora 20:00 Financial Intelligence
Numărul consumatorilor nealimentaţi cu energie electrică a scăzut semnificativ, duminică, în urma intervenţiilor susţinute în teren, la ora […] The post Ministerul Energiei:17.428 de consumatori nu erau alimentaţi cu energie electrică, duminică, la ora 20:00 appeared first on Financial Intelligence.
23:40
Pe fondul manifestaţiilor, Iranul anunţă că fiecare cetăţean va primi timp de patru luni un ajutor lunar Financial Intelligence
Guvernul iranian a anunţat duminica aceasta că fiecare cetăţean va primi timp de patru luni un ajutor lunar […] The post Pe fondul manifestaţiilor, Iranul anunţă că fiecare cetăţean va primi timp de patru luni un ajutor lunar appeared first on Financial Intelligence.
23:40
Gherilele columbiene se declară gata să înfrunte “planurile imperiale” ale SUA Financial Intelligence
Gherilele columbiene care operează la frontiera cu Venezuela s-au declarat gata să înfrunte “planurile imperiale” ale SUA, potrivit […] The post Gherilele columbiene se declară gata să înfrunte “planurile imperiale” ale SUA appeared first on Financial Intelligence.
23:40
Cinci ţări din America Latină, plus Spania, resping “orice tentativă de control” asupra Venezuelei Financial Intelligence
Cinci guverne de stânga din America Latină – din Brazilia, Chile, Columbia, Mexic şi Uruguay – alături de […] The post Cinci ţări din America Latină, plus Spania, resping “orice tentativă de control” asupra Venezuelei appeared first on Financial Intelligence.
Ieri
18:30
Consiliul Europei avertizează asupra “standardelor duble” după intervenţia SUA în Venezuela Financial Intelligence
Intervenţia SUA în Venezuela ridică “mari semne de întrebare cu privire la dreptul internaţional”, a declarat duminică secretarul […] The post Consiliul Europei avertizează asupra “standardelor duble” după intervenţia SUA în Venezuela appeared first on Financial Intelligence.
17:30
Fonduri europene de aproape 501 milioane de euro pentru investiţii în agricultură şi procesare, în ianuarie şi februarie Financial Intelligence
Valoarea fondurilor europene pentru investiţii în agricultură şi procesare, prin intervenţiile programate a fi deschise în primele două […] The post Fonduri europene de aproape 501 milioane de euro pentru investiţii în agricultură şi procesare, în ianuarie şi februarie appeared first on Financial Intelligence.
17:00
Danemarca cere “respect total” pentru integritatea Groenlandei, după un tweet al soţiei unui consilier al lui Trump Financial Intelligence
Ambasadorul Danemarcei în SUA a cerut duminică “respect total” pentru integritatea teritorială a Groenlandei, după soţia directorului adjunct […] The post Danemarca cere “respect total” pentru integritatea Groenlandei, după un tweet al soţiei unui consilier al lui Trump appeared first on Financial Intelligence.
15:40
Venezuela: al 51-lea stat american în afacerile marilor companii petroliere? (Ecaterina MAȚOI) Financial Intelligence
Autor: Ecaterina MAŢOI, Director de Programe MEPEI Puterea militară americană a reprezentat un factor cheie în afacerile globale […] The post Venezuela: al 51-lea stat american în afacerile marilor companii petroliere? (Ecaterina MAȚOI) appeared first on Financial Intelligence.
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.