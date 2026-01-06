Suveranitatea economică a Europei este “ameninţată” fără un euro digital, avertizează guvernatorul Băncii Franţei

Financial Intelligence, 6 ianuarie 2026 15:50

Suveranitatea economică pe care moneda euro o garantează Europei ar putea fi "ameninţată" dacă Europa nu adoptă un

Acum 30 minute
15:50
Orban: Ucraina prezintă o nouă factură, de data aceasta în valoare de 800 de miliarde de dolari Financial Intelligence
Ucraina a prezentat încă o factură, de data aceasta în valoare de 800 de miliarde de dolari americani,
15:50
Doar Groenlanda şi Danemarca îşi pot decide viitorul, afirmă lideri europeni într-o declaraţie comună Financial Intelligence
Guvernele Spaniei, Franţei, Germaniei, Italiei, Regatului Unit, Poloniei şi Danemarcei au apărat marţi suveranitatea Groenlandei împotriva pretenţiilor SUA,
15:50
Suveranitatea economică a Europei este “ameninţată” fără un euro digital, avertizează guvernatorul Băncii Franţei Financial Intelligence
Suveranitatea economică pe care moneda euro o garantează Europei ar putea fi "ameninţată" dacă Europa nu adoptă un
15:50
China acuză SUA că acordă prioritate legilor interne în detrimentul dreptului internaţional în privinţa Venezuelei Financial Intelligence
China a acuzat marţi Statele Unite că acordă prioritate legilor interne în detrimentul dreptului internaţional în cazul Venezuelei,
Acum 2 ore
15:10
UE salută acordul OECD privind impozitul minim global și promite aplicare coerentă în UE Financial Intelligence
Comisia Europeană a salutat acordul OECD privind simplificarea regulilor impozitului minim global, considerându-l un pas cheie pentru stabilitatea
15:00
Barul elvețian care a ars de Revelion nu a fost inspectat, în ultimii cinci ani (primar) Financial Intelligence
Nicolas Féraud spune că nu știe de ce barul din Crans-Montana nu a fost inspectat anual, așa cum
14:30
Dosarul de autorizare a Contrapărții Centrale, instituție necesară pentru a putea lansa derivate la BVB, a fost depus pe 31 decembrie Financial Intelligence
*Echipă nouă de administratori; Alexandru Dobrev a preluat funcţia de director de management al riscului la CCP Dosarul
Acum 4 ore
12:50
Venezuela în schimbul Ucrainei. Kremlinul speră la o înțelegere cu Trump după răsturnarea lui Maduro (Moscow Times) Financial Intelligence
Moscova speră să profite de operațiunea americană din Venezuela, care a demonstrat disponibilitatea administrației Donald Trump de a
12:40
Un atac al SUA asupra Groenlandei ar însemna sfârșitul NATO, afirmă premierul danez Financial Intelligence
Un atac al Statelor Unite asupra unui aliat NATO ar însemna sfârșitul atât al alianței militare, cât și
12:20
Trump anunţă că Rubio, Hegseth şi Stephen Miller vor coordona tranziţia în Venezuela Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a declarat luni că secretarul de stat, Marco Rubio, secretarul apărării, Pete Hegseth, şi
12:20
DEER: 32 localități/comune afectate de condițiile meteo extreme; Recomandăm utilizatorilor canalele alternative puse la dispoziție pentru informații privind starea rețelei de energie (vezi modalitățile de informare) Financial Intelligence
DEER a anunțat în această dimineață, la ora 8.15: "La această oră, în arealul DEER, sunt 32 localități/comune
Acum 6 ore
11:50
Nimeni nu s-ar lupta cu SUA pentru Groenlanda, afirmă un oficial al Casei Albe Financial Intelligence
Adjunctul şefului de cabinet al preşedintelui american Donald Trump, Stephen Miller, a descris luni pretenţiile SUA de a
11:50
Mii de susţinători ai lui Maduro au manifestat la Caracas pentru eliberarea acestuia Financial Intelligence
Mii de susţinători ai preşedintelui venezuelean capturat, Nicolas Maduro, au manifestat luni la Caracas, cerând eliberarea sa, au
11:50
China înăspreşte controalele asupra exporturilor cu dublă utilizare, civilă şi militară, către Japonia (minister) Financial Intelligence
China a decis să înăsprească controalele asupra exporturilor către Japonia care ar putea fi utilizate atât în scopuri
10:30
Premierul groenlandez îndeamnă la evitarea panicii şi se arată deschis la o relaţie mai strânsă cu SUA Financial Intelligence
Premierul guvernului autonom al Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a făcut apel luni la calm în ceea ce priveşte interesul
10:20
Cuprul atinge un nivel record de peste 13.000 de dolari, în contextul unei ascensiuni a importurilor în SUA Financial Intelligence
Cuprul și-a extins creșterea puternică, după ce a depășit pentru prima dată 13.000 de dolari pe tonă, în
Acum 8 ore
09:50
„Coaliția celor dispuși” se reunește la Paris pentru a relansa negocierile de pace în Ucraina Financial Intelligence
Liderii europeni și americani se vor reuni marți la Paris pentru a face un nou efort de a
09:40
Acțiunile companiilor petroliere americane avansează pe fondul semnalelor date de Trump privind accesul potențial la rezervele Venezuelei Financial Intelligence
Acțiunile companiilor petroliere americane au închis în creștere luni, pe fondul optimismului investitorilor cu privire la accesul potențial
09:40
Venezuela: Focuri de armă lângă palatul prezidenţial, în timp ce poliţia “vânează” colaboratori ai americanilor; Hegseth: Aproape 200 de agenţi americani au participat la atacul asupra Venezuelei Financial Intelligence
Focuri de armă intense în apropierea palatului prezidenţial din Caracas au fost raportate la câteva zile după capturarea
09:30
Washingtonul dorește ca Caracasul să oprească livrările de petrol către „adversarii SUA” Financial Intelligence
Partea americană se așteaptă, de asemenea, ca Rodriguez să faciliteze în cele din urmă alegeri libere și să
09:20
Marea mișcare a lui Michael Burry în contextul situației dintre SUA și Venezuela, pe care investitorul o menține de ani de zile – CNBC Financial Intelligence
Michael Burry, cunoscut pentru „The Big Short", a declarat că deține Valero Energy din 2020. El consideră că
09:10
Auspiciile sunt bune pentru listări noi la Bursa de Valori București (Horia Braun-Erdei, Erste Asset Management) Financial Intelligence
Auspiciile sunt bune pentru listări noi la Bursa de Valori București, în 2026, ne-a spus Horia Braun-Erdei, Președinte
09:10
Preşedintele Nicuşor Dan participă la reuniunea “Coaliţiei de Voinţă” de la Paris Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan participă, marţi, la reuniunea şefilor de stat şi de guvern ai "Coaliţiei de Voinţă" (Coalition
09:10
Administrația Trump organizează întâlniri cu companiile petroliere, în legătură cu Venezuela (surse) Financial Intelligence
Companiile petroliere de top nu au fost consultate inițial, spun directorii Trump vrea ca firmele americane să investească
09:00
Capturarea lui Maduro de către SUA testează limitele eforturilor diplomatice ale Chinei – Reuters Financial Intelligence
Consiliul de Securitate al ONU dezbate legalitatea capturării lui Maduro de către SUA China condamnă acțiunea SUA în
08:30
Un avocat care l-a reprezentat pe fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, îl va apăra şi pe Maduro Financial Intelligence
Barry Pollack, un avocat din Washington care l-a reprezentat pe fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, îl va apăra şi
Acum 24 ore
20:30
Dragoș Pîslaru: Ținta noastră pentru 2026 este dublarea maximului istoric de atragere a fondurilor europene. Minim 15 miliarde de euro care să ajungă în investiții cheie Financial Intelligence
Ținta noastră pentru 2026 este dublarea maximului istoric de atragere a fondurilor europene. Minim 15 miliarde de euro
20:20
Prahova: Risc însemnat de avalanșă în Bucegi Financial Intelligence
Riscul de producere a unor avalanșe în Masivul Bucegi este unul însemnat, ca urmare a căderilor masive de
20:20
Preţurile petrolului şi-au schimbat tendinţa şi sunt în urcare, după intervenţia SUA în Venezuela (EFE) Financial Intelligence
Preţurile petrolului, care au fost în scădere o bună parte din şedinţa de luni, şi-au schimbat tendinţa şi
20:20
Micii benzinari din Bulgaria au probleme în primele zile ale adoptării monedei euro Financial Intelligence
Proprietarii de mici benzinării din Bulgaria avertizează că perioada de o lună, în care ar urma să se
20:00
Regulile UE pentru securitatea energiei au funcționat în criză, dar Comisia Europeană admite că nu sunt suficiente pentru viitor Financial Intelligence
Comisia Europeană a publicat un „fitness check" al legislației privind securitatea aprovizionării cu gaze și electricitate, concluzionând că
20:00
Nicolas Maduro pledează “nevinovat” la acuzaţiile de narcoterorism Financial Intelligence
Preşedintele înlăturat de la putere al Venezuelei, Nicolas Maduro, a pledat "nevinovat" luni la acuzaţiile de narcoterorism, la
20:00
Estul Europei ar putea avea un loc în conducerea superioară a BCE (Bloomberg) Financial Intelligence
Aderarea Bulgariei la zona euro de la 1 ianuarie înseamnă că o treime din cele 21 de state
19:10
Netanyahu spune că “nu va permite” Iranului să-şi reconstruiască programul de rachete balistice Financial Intelligence
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat luni că nu va permite Iranului să-şi reconstruiască programul de rachete balistice,
19:00
Nicușor Dan a promulgat legea privind plata pensiilor private; Un contribuitor poate obține maxim 30% din cota la pensia privată Financial Intelligence
Membrul unui fond de plată poate primi maximum 30% din valoarea activului său personal transferat către fondul de
18:30
Beijingul îndeamnă Seulul să facă “alegerile corecte” într-o lume “turbulentă” Financial Intelligence
Preşedintele chinez Xi Jinping i-a cerut luni omologului său sud-coreean, Lee Jae-myung, aflat în vizită la Beijing, să
18:10
Premierul danez crede că Trump vorbeşte serios că vrea preluarea Groenlandei Financial Intelligence
Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a declarat luni că, în opinia sa, preşedintele american Donald Trump vorbeşte serios atunci
17:50
Mexic: Respingem categoric intervenţia militară în afacerile interne ale altor state, declară preşedinta Sheinbaum Financial Intelligence
Preşedinta mexicană, Claudia Sheinbaum a reafirmat luni opoziţia ţării sale faţă de atacul Statelor Unite asupra Venezuelei şi
17:20
Preşedintele Nicuşor Dan: Cheltuielile Administraţiei Prezidenţiale în 2025 – reduse cu 30 de milioane de lei Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat luni că au fost reduse cu 30% cheltuielile Administraţiei Prezidenţiale în 2025, mai
16:40
2026 – anul vacanțelor responsabile, al experiențelor personalizate și al călătoriilor inteligente (IRI Travel) Financial Intelligence
După un 2025 în care comportamentul de consum turistic s-a maturizat și cererea a crescut semnificativ, anul 2026
16:20
Poliția elvețiană a identificat toate cele 116 persoane rănite în incendiul din Crans Montana, de Revelion Financial Intelligence
Poliția elvețiană a anunțat luni că a identificat toate persoanele rănite în incendiul care a devastat un bar
Ieri
15:50
Delcy Rodriguez, lidera interimară a Venezuelei, se află pe lista de sancţiuni a UE Financial Intelligence
Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, căreia preşedintele american Donald Trump i-a încredinţat responsabilitatea pentru noua relaţie bilaterală
14:40
46 speakeri internaționali și peste 180 participanți s-au reunit la ICH2P și IEEES 2025, evenimente organizate de lCMET Craiova și Universitate din Craiova Financial Intelligence
Conferință Internațională privind Producția de Hidrogen – ICH2P 2025 și Simpozionul Internațional de Exergie, Energie și Mediu –
14:40
Elveţia îngheaţă “cu efect imediat” orice posibile active deţinute de Maduro în această ţară Financial Intelligence
Guvernul elveţian a ordonat luni îngheţarea imediată a oricăror active aparţinând liderului venezuelean, Nicolas Maduro, capturat sâmbătă de
14:10
ADR: Plăţile prin Ghişeul.ro, sistate în relaţia cu primăriile care nu au definitivat configurarea noilor taxe şi impozite Financial Intelligence
Unităţile Administrativ Teritoriale (UAT) înrolate în platforma Ghişeul.ro au posibilitatea de a actualiza taxele, impozitele şi de a
14:00
Şeful diplomaţiei germane afirmă că protecţia Groenlandei va fi discutată în cadrul NATO, dacă va fi nevoie Financial Intelligence
Ministrul de externe german, Johann Wadephul, a declarat luni că Groenlanda aparţine Danemarcei şi că NATO ar putea
14:00
Volodimir Zelenski anunţă că îl va înlocui pe şeful SBU Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că intenţionează să-l înlocuiască pe şeful serviciului de securitate al ţării,
13:30
Peste 10 petroliere încărcate, cu sistemele de monitorizare oprite, au părăsit Venezuela, potrivit Tankertrackers.com Financial Intelligence
Peste zece petroliere încărcate cu ţiţei şi combustibil venezuelean au plecat în ultimele zile din apele ţării în
13:30
Consiliul Concurenţei a autorizat preluarea Honest Food SRL (Piaţa 9) de către mai mulţi oameni de afaceri Financial Intelligence
Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţia prin care Ovidiu Andrieş, Daniel Imbre, Familia Galea şi Cristian Varodi vor controla
12:20
Oil Terminal a încheiat contracte de 130 milioane de lei cu OMV Petrom şi Oscar Downstream Financial Intelligence
Societatea Oil Terminal SA a informat luni Bursa de Valori Bucureşti (BVB) cu privire la încheierea a două
