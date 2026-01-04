Schimbare de paradigmă în piaţa hotelieră. Brandurile hoteliere internaţionale nu mai au timp de pierdut şi pariază mai mult pe reconversii pentru o expansiune mai rapidă pe plan local, în timp ce proiectele de la zero sunt trecute în plan secund

Schimbare de paradigmă în piaţa hotelieră. Brandurile hoteliere internaţionale nu mai au timp de pierdut şi pariază mai mult pe reconversii pentru o expansiune mai rapidă pe plan local, în timp ce proiectele de la zero sunt trecute în plan secund

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar