5 ianuarie: Sf. Mc. Teopempt și Teonas; Sf. Cuv. Sinclitichia (Ajunul Botezului Domnului. Post)
5 ianuarie 2026
Pe 5 ianuarie, Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sf. Mc. Teopempt și Teonas și pe Sf. Cuv. Sinclitichi. Astăzi este Ajunul Botezului Domnului, zi de post.
• • •
Poate monarhia săsupraviețuiască trădării rădăcinilor sale creștine? Nu mai mult decât poatecurge un râu fără izvor.
Președintele american afăcut o declarație foarte interesantă ziariștilor la bordul avionului Air ForceOne.
China intră în joc după capturarea lui Maduro. Trump rupe tăcerea despre relația cu Xi. Cuba și Columbia sunt în cădere liberă # ActiveNews.ro
China a cerut Statelor Unite să-l elibereze imediat pe președintele venezuelean Nicolás Maduro și pe soția sa, Cilia Flores, după ce forțele americane au lansat o operațiune militară în Venezuela, l-au capturat pe lider și l-au adus în...
DEMONIA ORIZONTALITĂȚII: Bolșevicul Volodea Tismăneanu, marșrutizat în Venezuela înainte de a fi infiltrat în SUA, îi atacă în șarje pe ”pacifistul găunos și putred” Donald Trump, pe ”MAGA-sectarul Vance”, pe profesorii Bădescu, pe Dungaciu și pe Roncea # ActiveNews.ro
Cât despre Vance și Trump, să nu se apuce cumva să-i cerceteze cineva intrarea în Statele Unite și apoi să se trezească cu un sloi de gheață din Groelanda care să-l deporteze la origini, înapoi în Caracasul lui Maduro!
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, și soția sa vor fi aduși, luni, în fața instanței din Manhattan, la ora 19.00, ora României.
Urmează Groenlanda. Trump a făcut anunțul - ”Acum Groenlanda e înconjurată de navele Rusiei și Chinei” # ActiveNews.ro
Președintele american Donald Trump și-a reiterat duminică seara dorința ca Groenlanda, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, să treacă sub control american.
Georgescu a spulberat suveraniștii de Temu și video-canapelistele la prima sa ieșire din 2026: Trump a demonstrat la Caracas că nu admite furtul de alegeri și ca o țară să fie confiscată de mafie și de rețeaua globalistă. Azi în Venezuela, mâine în Europa # ActiveNews.ro
Călin Georgescu și-a exprimat speranța că acțiunile recente ale președintelui Donald Trump în Venezuela vor readuce „ordinea firească” și în Europa.
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) solicită oficial autorităților statului român – Președinției, Parlamentului și Guvernului României – declararea anului 2026 drept „Anul Americii în România”.
Morți subite la început de an: un artist, un preot, un jurnalist din administrație, o funcționară publică, un fost primar și viceprimarul Elenei Lasconi # ActiveNews.ro
Primele zile ale noului an au fost marcate de pierderi grele în mai multe comunități din țară. Artiști, slujitori ai Bisericii, jurnaliști, funcționari publici și oameni din administrația locală s-au stins din viață, lăsând în urmă durere.
Călin Georgescu, prima ieșire din 2026: ”Azi în Venezuela, mâine în Europa de Vest, poate în Europa de Est, înainte ca soarele să răsară” # ActiveNews.ro
Călin Georgescu și-a exprimat speranța că acțiunile recente ale președintelui Donald Trump în Venezuela vor readuce „ordinea firească” și în Europa.
Coreea de Nord numește SUA ”stat ticălos” după operațiunea din Venezuela și lansează mai multe rachete balistice în mare # ActiveNews.ro
Coreea de Nord a declarat pe 4 ianuarie că operațiunea militară a SUA de arestare și transport a președintelui venezuelean Nicolás Maduro din capitala Caracas este „un exemplu clar care confirmă, încă o dată, natura ticăloasă..
Donald Trump și Elon Musk par să fi lăsat tensiunile din trecut în urmă. CEO-ul Tesla a postat o fotografie pe X în care apare la cină alături de Trump și de Melania Trump, scriind: „O cină minunată ieri seară. 2026 va fi uimitor!”
Luminița Arhire: RETROSPECTIVA ANULUI 2025 - MAI: Alegeri, sarmale și descoperiri surprinzătoare la Cotroceni # ActiveNews.ro
În luna mai, în afară de alegerile prezidențiale și de producția record de sarmalele din bătătura Cotrocenilor, nu s-a întâmplat nimIc. Daʼ nimic-nimic! Totuși...
Ne bis in idem ignorat: românii plătesc de două ori pentru aceeași poluare. Analiză de Patrick André de Hillerin # ActiveNews.ro
Patrick Andre atrage atenția că guvernul Bolojan a transformat poluarea într-o dublă taxă pentru români: mai întâi prin accize, apoi prin noul impozit local pe mașini. Rezultatul, spune el, este o încălcare flagrantă a principiului „Ne bis in idem” și un abuz fiscal greu de justificat.
Piperea ia taurul de coarne: două procese colective împotriva taxelor pe proprietate # ActiveNews.ro
Taxa pe proprietate, mai ales când e vorba de locuință și, respectiv, de mașina personală, este ilogică și nedreaptă; pentru a cumpăra sau închiria o locuință sau o mașină personală, omul le plătește din venituri care sunt deja impozitate.
Puțini știu că, până în secolul XIX, oamenii nu plăteau taxe pe venit sau salarii – singurele impozite mergeau direct la rege. Radu Georgescu ne amintește cum statul modern și-a inventat treptat sursele de venit.
Călin Georgescu, prima ieșire din 2026: mesaj despre măsurile draconice ale lui Bolojan și intervenția SUA în Venezuela # ActiveNews.ro
Călin Georgescu iese astăzi în fața românilor cu un mesaj tranșant către clasa politică după impunerea noilor biruri. După ce impozitele au ajuns să se tripleze, liderul suveraniștilor dă semnalul românilor umiliți și sărăciți de guvernul...
Președintele american Donald Trump continuă să transmită un mesaj de forță pe scena internațională. Într-o nouă declarație adresată Iranului, liderul de la Casa Albă a afirmat că „dacă (Iranul) începe să ucidă oameni așa cum a...
26 de state UE critică incursiunea SUA în Venezuela. Singurul care nu aprobă - premierul suveranist al Ungariei, Viktor Orban. Franța, lovită și ea de suveranism, îl ceartă pe Trump: ”Numai popoarele suverane decid asupra viitorului lor” # ActiveNews.ro
Douăzeci și șase de state membre ale Uniunii Europene (UE) au adoptat duminică, 4 ianuarie, o declarație comună cu privire la incursiunea SUA în Venezuelei și arestarea lui Nicolás Maduro și a soției sale, sub acuzații de narcoterorism formulate încă din 2020. Doar Ungaria a refuzat să semneze declarația UE.
Părintele Florea Mureșan, ucis la Aiud pe 4 ianuarie 1963, prieten cu Lucian Blaga și un mare luptător pentru credință și românism sub ocupația maghiară și sovietică # ActiveNews.ro
"Cea mai înaltă știință e să știi ca să trăiești, sau e să știi să mori? Dacă soarta te aruncă printre oamenii mișei, mai bine să te ucidă, decât să trăiești ca ei."
Dan Dungaciu: Ce se întâmplă în Venezuela? America, China și Europa pe scena lumii. Unde se află Romania? # ActiveNews.ro
Ipocrizia (nu) salvează România! Venezuela, Bucureștiul și Trump. Singurul criteriu de evaluare în politica externa trebuie sa fie interesul national al României. Obsesia de a judeca relațiile internaționale în termeni morali umple de penibil axa Bucuresti - Paris
Expertul militar Hari Bucur-Marcu despre Operațiunea Caracas: Dar pentru România oare ce o însemna operația americană din Venezuela? LUMEA VĂZUTĂ DE LA BUCUREȘTI # ActiveNews.ro
Orice discuție despre legalitate internațională și despre respectarea ordinii mondiale, atunci când America alege să pună ordine într-o țară ca Venezuela, aflată în zona sa de responsabilitate strategică dar și de exclusivitate declarată privind interesele vitale de securitate americane este o discuție irelevantă, dacă nu este una de-a dreptul penibilă.
AVERTISMENTUL lui JD VANCE către COMUNIȘTI după operațiunea din Venezuela: ”TOATĂ LUMEA ar trebui SĂ IA AMINTE”! # ActiveNews.ro
Vicepreședintele SUA, J.D. Vance, unul dintre cei mai acerbi critici ai încălcărilor legii și democrației în Europa și România, a emis pe X în urmă cu puțin timp un avertisment cu multipli receptori:
Dacă, în 1989, Bush ăl Bătrân – care, unde mai pui, avea aprobarea lui Mihil Gorbaciov, îi extrăgea, pe model Maduro, pe Nicolae și Elena Ceaușescu și nu mai era nevoie să fie împușcați mii de români, tot la fel se dădeau cu curul de pământ? Sau i-l pupau, pe al lui Bush, până făcea hemoroizi „jandarmul planetar”?
Medvedev i-a feștelit pe suveraniștii și suveranistele de pe Temu cu o lecție despre America First: Acțiunea lui Trump este ilegală dar are consecvență. El și echipa sa apără cu fermitate interesele naționale ale țării lor. Poate să-l răpim și noi pe Merz # ActiveNews.ro
Citând acuzația lui Maduro că Washingtonul încearcă să obțină controlul asupra resurselor țării, inclusiv asupra petrolului, Medvedev a susținut că Trump „nu ascunde acest lucru” și că SUA nu mai au „nimic de reproșat țării noastre, nici măcar formal”, referindu-se în mod evident la războiul din Ucraina.
Interesant este și comportamentul lui Nicolas Maduro. Imaginile cu el la aeroportul din New York, aparent relaxat (le-a urat ironic ”La mulți ani” oficialilor americani) alimentează teorii ale conspirației. Ușurința cu care Delta Force a penetrat apărarea venezueleană (fără victime și daune majore) sugerează posibilitatea unui aranjament secret
Crezul și mărturisirea Părintelui Emanuel Ganciu - 3 ani de la adormire (4 ianuarie 2023): Suntem împreună! VIDEO # ActiveNews.ro
Am aflat cu întristare de trecerea din această viață, acum la începutul anului 2023, în ziua de miercuri, 4 ianuarie, a părintelui Emanuel-Florin Ganciu, preot de caritate la Centrul de îngrijire și asistență nr. 1
Nu toți venezuelenii îl plâng pe comunistul Maduro la fel ca suveraniștii și suveranistele de canapea din România. Manifestații anticomuniste și de bucurie în exilul de 7 milioane răspândit în întreaga lume - VIDEO și comentarii ale cititorilor ActiveNews # ActiveNews.ro
„Pentru cei care aveau ceva anisori in '89, stiu ca in decembrie '89 si chiar 10 ani inainte, fiecare Roman cu tiglele pe casa isi dorea extragerea lui "Maduro" al nostru... Ne rugam la orice icoane si sfinti, putea fi si american si omuletul verde de pe Marte, doar sa ne scape de cosmar.
”FRUMOASA ȘI BESTIA” - Comisara UE Kaja Kallas și șefa ei, Ursula von der Leyen, se alătură suveranistelor de canapea din România - FOTO/INFO # ActiveNews.ro
„În orice circumstanțe, principiile dreptului internațional și Carta ONU trebuie respectate. Solicităm reținere.”
Prof. Mihai Floarea: Gînduri la trecerea la Cer a Părintelui Florin Emanuel Ganciu (4 ianuarie 2023) # ActiveNews.ro
Părintele Florin Emanuel Ganciu a fost și va rămîne în amintirea celor care l-am cunoscut un exemplu de slujitor al altarului dar și un cetățean de o probitate și un curaj rare în vremurile tulburi pe care anumiți iubitori de putere și de onoruri nemeritate ni le perpetuează exasperant.
4 ianuarie: Sfântul Cuvios Nichifor cel Lepros. Troparul Sfântului, precum și o stihiră din slujba Vecerniei cântate de Maicile de la Mănăstirea Paltin - Petru Vodă și un film despre viața și minunile ocrotitorului și tămăduitorului celor bolnavi # ActiveNews.ro
Cuviosul Părintele nostru Nichifor Leprosul a trăit ca monah în leprozeria din insula Chios (Grecia) în secolul al XX-lea. A fost ucenic al Sfântului Antim din Chios. Prăznuirea sa se face pe 4 ianuarie
După alegerea celor doisprezece apostoli, Domnul nostru Iisus Hristos a luat încă șaptezeci de apostoli mai mici, ca să-i trimită la propovăduire.
„Bună Parte nu-i departe, vine să ne deadreptate!” – Vechi folclor patriotic
Anul trecut, întreruperilede sarcină au ucis în toată lumea mai multe suflete decât toate celelalte cauzede deces luate la un loc.
Pentru suveraniștii și mai ales suveranistele de canapea, cât și pentru cei care au deschis telefoanele mai târziu, e cazul să facem o mică incursiune în trecutul apropiat al politicii venezuelene socialiste:
INEDIT: Cum a fost cununat Mitică Popescu de socrul său, preotul legionar Nicolae Bălănuță, chiar în casa acestuia. Marele actor - primul pe o listă pentru susținerea Părintelui Justin Pârvu: DOCUMENT OLOGRAF. (2 decembrie 1936 - 3 ianuarie 2023) # ActiveNews.ro
Marele actor Mitică Popescu s-a stins din viața aceasta la Spitalul Elias, pe 3 ianuarie 2023, din cauza unor probleme cardiace, după cum au susținut reprezentanții spitalului. Slujba de înmormântare a avut loc vineri, 6 ianuarie, orele 15:00, la Cimitirul Bellu.
MADURO, IDOLUL LUI VEXLER. Pentru a-și aranja alegerile măsluite din 2018, Maduro a dat ”Legea împotriva urii” care stabilește pedepse până la 20 de ani de închisoare pentru ”incitare la ură” online și în presă. Delcy Rodriguez a adoptat-o # ActiveNews.ro
Înainte de alegerile prezidențiale măsluite din 2018, în care puterea socialistă din Venezuela a interzis partide politice și candidați, exact ca în România, pentru realegerea lui Nicolas Maduro, șoferul autobuzului pe butuci al comunismului în America de Sud a dat, și el, o LEGE VEXLER. Probabil de acolo s-au inspirat și șoferii de autobază
Culmea absurdului: românii (unii) îl injură pe Donald Trump pentru că l-a arestat pe dictatorul venezuelean Nicolas Maduro, dar vor ca președintele american să-i aresteze și pe puciștii care au dat lovitura de stat în România prin anularea alegerilor!
