Ioan Slavici, jurnalistul care a refuzat să fie „băiat de cor”

14:50

Anul 2026 va însemna pentru energia nucleară o creștere substanțială a capacităților de producție. Pe lângă creșterea unităților din țări care dețin deja capacități nucleare, foarte multe țări se uită din ce în ce mai atent la această sursă de energie. Este vorba în special de țări din Africa care au în derulare proiecte sau pregătesc unele. De asemenea, și în Europa sunt pregătite câteva proiecte, aci fiind incluse și minireactoarele (SMR). Despre principalele priorități, evenimentele cheie și probabilele evoluții majore în ceea ce privește noile capacitate nucleare în 2026 Sama Bilbao y León, directorului general al Asociației Nucleare Mondiale, în podcastul World Nuclear News. Energia nucleara furnizează în prezent aproximativ 9% din electricitatea mondială, potrivit asociației.