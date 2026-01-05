Autoritățile au confirmat identitatea victimei din Elveția: Un român de 18 ani și-a pierdut viața în Crans-Montana

06:20

Plutonierul adjutant Gheorghe Cozmolici, de la Stația de Pompieri Săveni, și soția sa, Bianca, au oferit o lecție de solidaritate rar întâlnită. În urmă cu un an și jumătate, când o familie cu șapte copii — foști vecini de scară — a fost amenințată cu evacuarea din locuința închiriată, cei doi soți au intervenit decisiv. [...]