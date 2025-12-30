Incendiu puternic în localitatea Scobinți: O casă a fost distrusă aproape în totalitate de foc

09:50

Reprezentanții PSD Iași spun că una dintre cele mai importante aglomerări din România, zona metropolitană Iași, se confruntă cu o mare problemă: congestia din traficul auto. Din care rezultă efecte devastatoare: creșterea duratei de deplasare, majorarea costurilor și o tot mai mare poluare. Pe scurt, dacă petreci ore în trafic, plătești mai mult pentru transport [...] The post Un plan de mobilitate pentru zona metropolitană Iași, urgența „zero” pentru cei 500.000 de locuitori first appeared on IasiTV Life.