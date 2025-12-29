Bărbat spitalizat în stare gravă după ce a fost atacat de un porc mistreț

06:30

Un moment de neatenție s-a sfârșit tragic în județul Bacău. Un bărbat de 40 de ani a murit electrocutat în timp ce monta instalațiile luminoase de Crăciun pe clădirea care servea atât ca locuință a șefului, cât și ca sediu al firmei. Incidentul s-a petrecut în timpul programului, într-un sat de lângă Onești, și este [...]