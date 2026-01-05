Maduro va apărea în faţa unui tribunal american; Trump afirmă că sunt posibile noi atacuri militare

Ziarul Financiar, 5 ianuarie 2026 08:00

Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro va fi dus luni în faţa unui tribunal american, după ce a fost capturat în weekend de forţele americane, preşedintele SUA Donald Trump lăsând deschisă posibilitatea unei noi incursiuni dacă Statele Unite nu vor obţine ceea ce doresc de la liderul interimar.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar

Acum 30 minute
08:00
Maduro va apărea în faţa unui tribunal american; Trump afirmă că sunt posibile noi atacuri militare Ziarul Financiar
Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro va fi dus luni în faţa unui tribunal american, după ce a fost capturat în weekend de forţele americane, preşedintele SUA Donald Trump lăsând deschisă posibilitatea unei noi incursiuni dacă Statele Unite nu vor obţine ceea ce doresc de la liderul interimar.
Acum 8 ore
02:15
Artificii la final de an la Bursa de Valori: cel mai bun an din 2009 încoace, maxime istorice şi randament de 55% pentru investitori, printre cele mai bune performanţe din Europa. Ultima şedinţă din an s-a încheiat la un nou maxim Ziarul Financiar
02:00
Ce va fi în 2026: dacă România a rezistat în 2025 din punct de vedere politic, economic şi de business, ar trebui ca noul an să fie mult mai bun, cu o revenire a puterii de cumpărare, cu noi investiţii private. Dar nu va fi un exces al creşterilor salariale. Principala problemă ar fi că economia nu are suficiente idei şi proiecte de investiţii la câţi bani sunt pe piaţă Ziarul Financiar
Acum 12 ore
00:15
Tehnologia şi creativitatea merg mână în mână. Doi tineri creează produse de decor din materiale sustenabile cu ajutorul imprimantelor 3D. Care este povestea lor? Ziarul Financiar
00:15
Cum va fi 2026 pe piaţa muncii? Mai puţine angajări, salarii sub presiune şi o competiţie mai dură pentru joburile bune. Companiile îşi temperează planurile de extindere, angajaţii resimt presiunea scăderii salariului real, iar avantajul din negocieri începe să se mute treptat spre angajatori. Ziarul Financiar
00:15
ZF Index Imobiliar. Bornă istorică pentru piaţa imobiliară din Capitală: pentru prima dată după 2010, apartamentele vechi cu trei camere din toate cele 13 zone monitorizate din Bucureşti au depăşit pragul de 100.000 de euro cerut de proprietari la vânzare Ziarul Financiar
00:15
Schimbare de paradigmă în piaţa hotelieră. Brandurile hoteliere internaţionale nu mai au timp de pierdut şi pariază mai mult pe reconversii pentru o expansiune mai rapidă pe plan local, în timp ce proiectele de la zero sunt trecute în plan secund Ziarul Financiar
4 ianuarie 2026
21:30
Capturarea lui Maduro redesenează riscurile globale: investitorii se uită la petrol, dar Bursa de la Bucureşti va rămâne cel mai probabil într-o zonă de reacţii limitate. Investitorii aşteaptă clarificări externe înainte de repoziţionări semnificative Ziarul Financiar
Acum 24 ore
19:15
Locul unde ajung cei mai notorii deţinuţi. Ce se ştie despre închisoarea în care este Maduro Ziarul Financiar
19:15
Ucraina neagă că Rusia ar fi cucerit oraşul Rodînske, în apropiere de Pokrovsk Ziarul Financiar
19:15
An istoric pentru autostrăzile României. Ce va fi în 2026? Cum creşte România prin autostrăzi? Urmăriţi ZF Live luni, 5 ianuarie, ora 12.00, o discuţie cu Irinel Ionel Scrioşteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor Ziarul Financiar
19:15
Cum a fost trecerea Bulgariei la zona euro? Cum a evoluat economia Bulgariei în ultimii 10 ani? Ce schimbări va aduce euro? Urmăriţi ZF Live luni, 5 ianuarie, ora 12.40, o discuţie cu Nevena Krasteva, editor in chief SeeNews, platforma de ştiri de business regională cu sediul la Sofia, Bulgaria şi Velin Ganev, CEO Danubius, firma bulgară de aparate de marcat pentru retail Ziarul Financiar
19:00
Peste 6 miliarde de dolari pentru industria de apărare a Ucrainei în 2025 Ziarul Financiar
19:00
Curtea de Apel Bucureşti (CAB) explică de ce unele dosare au primit termene foarte scurte în perioada sărbătorilor Ziarul Financiar
17:00
Adevărata miză a loviturii din Venezuela. Ce spune Trump, citat de Financial Times: firmele americane vor extrage „o cantitate enormă de bogăţie” din Venezuela Ziarul Financiar
16:45
Cele mai căutate destinaţii de vacanţă ale românilor Ziarul Financiar
16:45
Trump, criticat pentru că şi-a încălcat promisiunea de Anul Nou Ziarul Financiar
16:45
Ce trebuie să ştie românii care fac cumpărături online? ANPC face recomandări Ziarul Financiar
16:45
Ce se întâmplă în Venezuela la o zi după capturarea lui Maduro de către SUA Ziarul Financiar
16:30
Deputatul PSD Mihai Fifor: România absentă de la negocierile pentru securitatea Europei Ziarul Financiar
16:30
Atacul SUA asupra Venezuelei ridică îngrijorări cu privire la o potenţială preluare a Groenlandei Ziarul Financiar
16:30
Adevărata miză a loviturii din Venezuela: Administraţia Trump mizează pe companiile energetice americane să pună petrolul în centrul viitorului Venezuelei Ziarul Financiar
15:00
Papa Leon al XIV-lea cere ca Venezuela să rămână o ţară independentă Ziarul Financiar
15:00
Atac cu drone asupra Moscovei: patru aeroporturi închise temporar Ziarul Financiar
15:00
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu: Un român a intervenit voluntar în incendiul din Elveţia. „L-am sunat să îi mulţumesc” Ziarul Financiar
13:45
Aeroporturile din Grecia au suspendat zborurile din cauza unor probleme cu frecvenţele radio Ziarul Financiar
13:00
Preşedintele României, Nicuşor Dan despre decesul românului în incendiul din Elveţia: Am sperat într-un deznodământ diferit Ziarul Financiar
12:45
Elon Musk avertizează că folosirea Grok pentru conţinut ilegal va avea consecinţe legale Ziarul Financiar
12:45
Dragoş Damian, Terapia Cluj: Donald Trump, te iubesc! Despre subiectul Venezuela şi relaţiile conerciale pe care le avem cu această ţară Ziarul Financiar
12:30
Alimentele se ieftinesc în Bulgaria Ziarul Financiar
12:30
Nicuşor Dan va participa la reuniunea Coaliţiei de Voinţă, la Paris Ziarul Financiar
12:30
Avarie în Capitală. Furnizarea căldurii şi apei calde, afectată în mai multe sectoare Ziarul Financiar
11:30
România rămâne cu o singură reprezentantă la Brisbane. Jaqueline Cristian, eliminată Ziarul Financiar
11:30
Jaguar Land Rover recrutează din România: Mirel Dediu a trecut de la Mercedes-Benz la JLR, unde va coordona relaţiile cu clienţii la nivel european Ziarul Financiar
11:30
Un român a murit în incendiul din Elveţia. Precizările MAE Ziarul Financiar
10:30
Sorana Cîrstea, start perfect în anul în care se retrage din circuit Ziarul Financiar
10:30
Zi de foc peste salvamontişti: 91 de persoane salvate din zonele montane într-o singură zi Ziarul Financiar
10:30
ANM: Polei şi maxime de 5 grade în Capitală până marţi dimineaţa Ziarul Financiar
10:30
Wall Street Journal: Capturarea lui Maduro este o demonstraţie practică a strategiei preşedintelui Trump de a împiedica inamicii SUA să răspândească haos în emisfera vestică. Este "corolarul Trump" al doctrinei Monroe Ziarul Financiar
10:15
Gabriela Ruse a pierdut în primul tur la Brisbane Ziarul Financiar
10:15
15.000 de oameni din Alba nu au încă energie electrică din cauza ninsorilor Ziarul Financiar
10:15
Cine este Delcy Rodriguez, lider al Venezuelei după capturarea lui Maduro Ziarul Financiar
10:15
ANM anunţă ninsori în mare parte din ţară. Cod portocaliu în patru judeţe Ziarul Financiar
Ieri
07:45
Motorină versus benzină – cine câştigă „războiul” carburanţilor după creşterea accizelor? Atenţie, şoferi: Cum se poate afla unde este cel mai mic preţ la carburanţi Ziarul Financiar
05:15
Bolojan, despre numirea lui Pirtea ca ministru al Educaţiei: Conducerea PNL va analiza Ziarul Financiar
05:00
Avionul care l-a transportat pe Nicolas Maduro a ajuns la New York Ziarul Financiar
05:00
Anchetă penală împotriva administratorilor barului elveţian în care a avut loc incendiul de Anul Nou Ziarul Financiar
3 ianuarie 2026
23:00
Zelenski: Prezenţa militară a Franţei şi a Marii Britatanii este obligatorie Ziarul Financiar
23:00
Ambasadorul României în SUA: Susţin intervenţia Statelor Unite în Venezuela Ziarul Financiar
23:00
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, anunţă un nou calendar diplomatic şi vorbeşte despre „o nouă şansă de a încheia războiul” Ziarul Financiar
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, spune că discuţiile recente cu aliaţii occidentali deschid o nouă etapă diplomatică şi oferă o şansă reală pentru încheierea războiului, în contextul unor întâlniri programate la nivel militar şi politic în ianuarie.
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.